Borsada günlük işlemler (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,431,92-4,01
Acıpayam Selüloz18,220,286,43
Adel Kalemcilik24,542,51-28,32
Adese Gayrimenkul2,053,02-26,79
Afyon Çimento3,781,34-26,03
Ak Enerji1,442,86-34,84
Akbank4,880,62-27,79
Akçansa18,111,8012,47
Akdeniz Yatırım Hold.1,630,00-32,17
Akfen GMYO3,891,83-19,96
Akın Tekstil42,841,1834,89
Akiş GMYO1,861,09-33,39
Akmerkez GMYO49,04-2,99-21,48
Aksa16,043,8216,11
Aksa Enerji11,35-0,7052,55
Aksigorta7,66-2,30-11,94
Aksu Enerji5,862,27-22,36
Alarko Carrıer353,309,99-3,18
Alarko GMYO23,905,57-8,64
Alarko Holding9,740,8312,73
Albaraka Türk1,622,53-16,49
Alcatel Lucent Teletaş30,564,303,03
Alkim Kağıt17,29-0,6333,58
Alkim Kimya16,84-1,4119,54
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,36-1,677,76
Altınyunus Çeşme69,907,4639,91
Anadolu Efes24,062,733,80
Anadolu Grubu Holding21,924,48-16,69
Anadolu Hayat Emek.9,061,0012,75
Anadolu Isuzu17,682,37-1,78
Anadolu Sigorta6,470,62-10,39
Anel Elektrik3,961,0224,92
Arçelik35,002,8822,99
ARD Bilişim Teknolojileri56,850,3518,24
Arena Bilgisayar45,38-0,2633,20
Armada Bilgisayar47,50-0,79-3,22
Arsan Tekstil9,739,9433,47
Arzum Ev Aletleri19,050,69-22,62
Aselsan15,020,81-17,70
Ata GMYO3,93-1,26-28,68
Atakule GMYO2,530,000,40
Atlantis Yatırım Holding4,40-3,30-20,86
Atlas Yat. Ort.1,83-9,854,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,404,664,64
Avrasya GMYO3,226,2722,93
Avrasya Petrol ve Tur.2,531,61-20,94
Avrupa Yatırım Holding7,563,5626,00
Aydem Yenilenebilir Enerji9,19

Ayen Enerji8,840,4563,40
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,968,1667,05
Aygaz13,342,30-5,97
Bagfaş23,022,3115,10
Bak Ambalaj19,221,21-4,85
Balatacılar Balatacılık6,24-2,50-24,27
Bantaş Ambalaj6,08-9,9329,64
Banvit62,000,1619,23
Baştaş Başkent Çimento12,797,48-26,37
Batı Çimento11,890,76152,44
Batısöke Çimento2,56-0,394,92
Bayrak Taban Sanayi13,053,2423,00
Bera Holding29,783,7646,84
Berkosan Yalıtım9,12-0,762,24
Beşiktaş Futbol Yat.7,669,9089,60
Beyaz Filo10,39-0,952,06
Bilici Yatırım18,65-1,32180,87
Bim Mağazalar66,400,15-9,70
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımlarım17,681,90

Birko Mensucat1,354,6521,62
Birlik Mensucat2,21-0,90-36,13
Bizim Mağazaları14,25-0,35-7,23
Borusan Mannesmann25,265,78-9,14
Borusan Yat. Paz.367,109,98-19,19
Bosch Fren Sistemleri904,105,97-27,02
Bossa27,385,2353,39
Brisa24,581,4926,94
Burçelik20,32-2,03-3,33
Burçelik Vana27,74-2,94-44,14
Bursa Çimento3,650,27-26,67
Carrefoursa50,35-4,28-29,87
Casa Emtia Petrol154,509,1945,75
Ceo Event Medya9,100,7841,52
Coca Cola İçecek76,550,2617,56
Cosmos Yat. Holding11,503,6042,68
Credıtwest Faktorıng3,28-1,80-44,12
Çelebi221,20-2,8521,19
Çelik Halat6,42-0,31-29,43
Çemaş Döküm1,141,79-33,04
Çemtaş14,45-0,48-9,13
Çimbeton259,6010,00-12,45
Çimentaş38,002,765,09
Çimsa21,440,8520,45
Çuhadaroğlu Metal7,29-0,68-5,69
Dagi Giyim2,107,69-38,35
Dagi Yatırım Holding10,38-0,95-19,53
Dardanel25,38-6,48-24,24
Datagate Bilgisayar13,563,12-15,83
Demısaş Döküm7,34-0,1411,04
Denge Holding6,05-4,7210,40
Deniz GMYO2,249,8021,60
Derimod9,152,69-6,06
Derlüks Yatırım Holding6,884,24-22,00
Desa Deri14,50-4,3548,87
Despec Bilgisayar10,916,96-16,46
Deva Holding30,540,7326,94
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,802,618,76
Diriteks Diriliş Tekstil4,59-10,0023,06
Ditaş Doğan13,58-3,074,41
DO-CO713,00-1,2113,17
Doğan Burda17,91-4,33-20,19
Doğan Holding2,890,70-3,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,370,421,76
Doğusan3,99-0,25-8,90
Doğuş GMYO9,003,5710,16
Doğuş Otomotiv26,52-0,75-2,93
Döktaş Dökümcülük29,963,96-2,16
Duran Doğan Basım11,953,0213,92
Dyo Boya11,49-1,201,14
Eczacıbaşı İlaç6,300,00-12,52
Eczacıbaşı Yatırım41,505,8154,17
Edip Gayrimenkul2,541,60-23,49
Ege Endüstri1.414,004,32-15,07
Ege Gübre223,50-4,5753,93
Ege Profil30,62-0,52-19,93
Ege Seramik13,802,6034,11
Egeplast26,244,79-21,20
Ekiz Kimya7,31-6,402,52
Emek Elektrik1,870,54-34,51
Eminiş Ambalaj21,005,16-43,00
Emlak Konut GMYO1,830,00-14,49
Enerjisa Enerji10,323,82-10,50
Enka İnşaat7,640,268,49
Erbosan74,302,2781,22
Ereğli Demir Çelik19,261,6946,61
Ersu Gıda4,230,24-14,37
Escort Teknoloji5,539,94-15,83
Esenboğa Elektrik29,38-0,8854,42
Etiler Gıda5,800,0045,73
Euro Kapital Yat. Ort.4,069,145,45
Euro Trend Yat. Ort.3,680,002,22
Euro Yat. Ort.4,381,86-2,88
Euro Yatırım Holding3,34-0,6017,61
Fade Gıda18,176,88193,54
Fenerbahçe Futbol28,78-4,13-2,64
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,25-4,66-23,68
F-M İzmit Piston128,905,405,14
Fonet Bilgi Teknolojileri14,716,5212,89
Ford Otosan177,20-0,7845,08
Formet Celik Kapi Sanayi1,201,69-51,08
Frigo Pak Gıda30,20-9,9643,95
Galata Wind Enerji4,70-2,49

Galatasaray Sportif3,16-4,82-21,98
Garanti Bankası7,231,54-28,77
Garanti Faktoring11,585,274,04
Garanti Yat. Ort.2,370,42-26,63
Gedik Y. Men. Değ.19,160,8453,96
Gediz Ambalaj34,004,8726,87
Gentaş4,700,00-20,88
Gersan Elektrik5,401,89-12,05
Global Men. Değ.6,031,010,33
Global Yat. Holding3,613,44-22,86
Good-Year7,674,92-8,25
Göltaş Çimento44,702,198,34
Gözde Girişim6,700,60-16,04
GSD Denizcilik4,93-1,00-2,18
GSD Holding1,730,58-31,08
Gübre Fabrik.61,602,41-28,41
Güler Yat. Holding2,676,80-22,89
Halk GMYO3,29-0,902,65
Hatay Tekstil20,000,6043,37
Hedef Girişim4,610,8834,54
Hektaş29,966,4757,11
HUB Girişim14,34-0,76-21,21
Hürriyet Gzt.1,571,29-25,24
ICBC Turkey Bank5,100,59-21,54
İdealist Danışmanlık79,305,73489,15
İdealist GMYO6,70-4,15-1,47
İhlas Ev Aletleri1,160,87-38,30
İhlas Gayrimenkul1,001,01-20,00
İhlas Gazetecilik2,150,94-47,04
İhlas Holding0,581,75-48,34
İhlas Yayın Holding0,670,00-41,23
İndeks Bilgisayar6,973,5745,74
Info Yatırım6,75-2,324,65
İntema40,24-4,510,85
Inveo Yatırım Holding99,003,83123,88
İpek Doğal Enerji12,342,24-5,66
İskenderun Demir Çelik13,351,9147,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi
Koç Holding'e 21,6 milyar lira fark attı! Borsanın en değerlisi Ereğli Demir Çelik oldu
Koç Holding'e 21,6 milyar lira fark attı! Borsanın en değerlisi Ereğli Demir Çelik oldu
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 19:08:10. #1.15#

title