Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,29
|-6,78
|-5,81
|Acıpayam Selüloz
|18,17
|-1,03
|6,13
|Adel Kalemcilik
|23,94
|-0,17
|-30,07
|Adese Gayrimenkul
|1,99
|-5,69
|-28,93
|Afyon Çimento
|3,73
|-1,32
|-27,01
|Ak Enerji
|1,40
|-0,71
|-36,65
|Akbank
|4,85
|0,00
|-28,23
|Akçansa
|17,79
|-1,71
|10,48
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,63
|-2,40
|-32,17
|Akfen GMYO
|3,82
|1,33
|-21,40
|Akın Tekstil
|42,34
|-0,33
|33,31
|Akiş GMYO
|1,84
|3,37
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|50,55
|-2,22
|-19,06
|Aksa
|15,45
|3,76
|11,84
|Aksa Enerji
|11,43
|0,00
|53,63
|Aksigorta
|7,84
|0,00
|-9,87
|Aksu Enerji
|5,73
|6,70
|-24,08
|Alarko Carrıer
|321,20
|1,17
|-11,98
|Alarko GMYO
|22,64
|0,80
|-13,46
|Alarko Holding
|9,66
|-1,63
|11,81
|Albaraka Türk
|1,58
|0,00
|-18,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,30
|1,10
|-1,21
|Alkim Kağıt
|17,40
|0,87
|34,43
|Alkim Kimya
|17,08
|3,45
|21,25
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,40
|0,00
|9,59
|Altınyunus Çeşme
|65,05
|9,97
|30,20
|Anadolu Efes
|23,42
|1,47
|1,04
|Anadolu Grubu Holding
|20,98
|0,38
|-20,26
|Anadolu Hayat Emek.
|8,97
|-1,21
|11,63
|Anadolu Isuzu
|17,27
|-0,69
|-4,06
|Anadolu Sigorta
|6,43
|0,47
|-10,95
|Anel Elektrik
|3,92
|-5,54
|23,66
|Arçelik
|34,02
|2,16
|19,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,65
|1,34
|17,82
|Arena Bilgisayar
|45,50
|-5,56
|33,55
|Armada Bilgisayar
|47,88
|1,44
|-2,44
|Arsan Tekstil
|8,85
|-1,78
|21,40
|Arzum Ev Aletleri
|18,92
|-1,71
|-23,15
|Aselsan
|14,90
|-3,81
|-18,36
|Ata GMYO
|3,98
|1,53
|-27,77
|Atakule GMYO
|2,53
|-1,56
|0,40
|Atlantis Yatırım Holding
|4,55
|8,33
|-18,17
|Atlas Yat. Ort.
|2,03
|-9,78
|16,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,58
|-0,85
|-0,03
|Avrasya GMYO
|3,03
|-0,98
|15,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,49
|-4,23
|-22,19
|Avrupa Yatırım Holding
|7,30
|-3,82
|21,67
|Ayen Enerji
|8,80
|-0,79
|62,66
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,53
|5,03
|54,45
|Aygaz
|13,04
|-1,29
|-8,08
|Bagfaş
|22,50
|-3,60
|12,50
|Bak Ambalaj
|18,99
|-3,85
|-5,99
|Balatacılar Balatacılık
|6,40
|3,56
|-22,33
|Bantaş Ambalaj
|6,75
|4,98
|43,92
|Banvit
|61,90
|-0,24
|19,04
|Baştaş Başkent Çimento
|11,90
|-0,83
|-31,49
|Batı Çimento
|11,80
|-2,72
|150,53
|Batısöke Çimento
|2,57
|1,18
|5,33
|Bayrak Taban Sanayi
|12,64
|0,80
|19,13
|Bera Holding
|28,70
|9,96
|41,52
|Berkosan Yalıtım
|9,19
|-2,03
|3,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,97
|-4,39
|72,52
|Beyaz Filo
|10,49
|0,67
|3,05
|Bilici Yatırım
|18,90
|7,08
|184,64
|Bim Mağazalar
|66,30
|-0,75
|-9,84
|Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımlarım
|17,35
|Birko Mensucat
|1,29
|-7,86
|16,22
|Birlik Mensucat
|2,23
|1,36
|-35,55
|Bizim Mağazaları
|14,30
|-2,52
|-6,90
|Borusan Mannesmann
|23,88
|-0,33
|-14,10
|Borusan Yat. Paz.
|333,80
|-2,82
|-26,52
|Bosch Fren Sistemleri
|853,20
|-0,35
|-31,13
|Bossa
|26,02
|-2,91
|45,77
|Brisa
|24,22
|1,25
|25,08
|Burçelik
|20,74
|-1,24
|-1,33
|Burçelik Vana
|28,58
|-6,30
|-42,45
|Bursa Çimento
|3,64
|2,82
|-26,87
|Carrefoursa
|52,60
|9,95
|-26,74
|Casa Emtia Petrol
|141,50
|9,95
|33,49
|Ceo Event Medya
|9,03
|-1,53
|40,44
|Coca Cola İçecek
|76,35
|-0,59
|17,25
|Cosmos Yat. Holding
|11,10
|-4,56
|37,72
|Credıtwest Faktorıng
|3,34
|-0,30
|-43,10
|Çelebi
|227,70
|2,66
|24,75
|Çelik Halat
|6,44
|3,04
|-29,21
|Çemaş Döküm
|1,12
|0,00
|-34,22
|Çemtaş
|14,52
|-4,35
|-8,69
|Çimbeton
|236,00
|-3,95
|-20,40
|Çimentaş
|36,98
|2,04
|2,27
|Çimsa
|21,26
|-0,37
|19,44
|Çuhadaroğlu Metal
|7,34
|2,09
|-5,05
|Dagi Giyim
|1,95
|-2,01
|-42,75
|Dagi Yatırım Holding
|10,48
|-1,41
|-18,76
|Dardanel
|27,14
|5,03
|-18,99
|Datagate Bilgisayar
|13,15
|-1,65
|-18,37
|Demısaş Döküm
|7,35
|1,10
|11,20
|Denge Holding
|6,35
|4,10
|15,88
|Deniz GMYO
|2,04
|9,68
|10,75
|Derimod
|8,91
|-2,52
|-8,52
|Derlüks Yatırım Holding
|6,60
|0,00
|-25,17
|Desa Deri
|15,16
|-9,98
|55,65
|Despec Bilgisayar
|10,20
|-1,16
|-21,90
|Deva Holding
|30,32
|-0,72
|26,03
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,50
|-4,17
|5,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,10
|-2,86
|36,73
|Ditaş Doğan
|14,01
|4,89
|7,72
|DO-CO
|721,70
|-1,00
|14,56
|Doğan Burda
|18,72
|-0,16
|-16,58
|Doğan Holding
|2,87
|-0,04
|-4,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,36
|-4,84
|1,33
|Doğusan
|4,00
|-1,48
|-8,68
|Doğuş GMYO
|8,69
|-3,34
|6,36
|Doğuş Otomotiv
|26,72
|0,07
|-2,20
|Döktaş Dökümcülük
|28,82
|6,74
|-5,88
|Duran Doğan Basım
|11,60
|3,66
|10,58
|Dyo Boya
|11,63
|2,47
|2,38
|Eczacıbaşı İlaç
|6,30
|0,16
|-12,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,22
|-3,54
|45,70
|Edip Gayrimenkul
|2,50
|-1,96
|-24,70
|Ege Endüstri
|1.355,40
|-3,09
|-18,59
|Ege Gübre
|234,20
|3,45
|61,29
|Ege Profil
|30,78
|-2,16
|-19,51
|Ege Seramik
|13,45
|-1,90
|30,71
|Egeplast
|25,04
|-5,51
|-24,80
|Ekiz Kimya
|7,81
|-3,58
|9,54
|Emek Elektrik
|1,86
|-3,63
|-34,86
|Eminiş Ambalaj
|19,97
|-4,72
|-45,79
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|1,10
|-14,49
|Enerjisa Enerji
|9,94
|-2,83
|-13,79
|Enka İnşaat
|7,62
|0,40
|8,21
|Erbosan
|72,65
|-4,97
|77,20
|Ereğli Demir Çelik
|18,94
|-2,62
|44,18
|Ersu Gıda
|4,22
|-9,25
|-14,57
|Escort Teknoloji
|5,03
|-3,45
|-23,44
|Esenboğa Elektrik
|29,64
|-3,83
|55,79
|Etiler Gıda
|5,80
|1,75
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,72
|-2,11
|-3,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|-3,16
|2,22
|Euro Yat. Ort.
|4,30
|-2,27
|-4,66
|Euro Yatırım Holding
|3,36
|0,90
|18,31
|Fade Gıda
|17,00
|-3,24
|174,64
|Fenerbahçe Futbol
|30,02
|0,00
|1,56
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|9,77
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|122,30
|-1,13
|-0,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,81
|-1,22
|5,99
|Ford Otosan
|178,60
|0,17
|46,23
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,18
|-2,48
|-51,90
|Frigo Pak Gıda
|33,54
|-9,98
|59,87
|Galata Wind Enerji
|4,82
|-8,19
|Galatasaray Sportif
|3,32
|3,75
|-18,02
|Garanti Bankası
|7,12
|0,00
|-29,86
|Garanti Faktoring
|11,00
|-3,85
|-1,17
|Garanti Yat. Ort.
|2,36
|-1,26
|-26,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,00
|0,64
|52,67
|Gediz Ambalaj
|32,42
|-1,52
|20,97
|Gentaş
|4,70
|-3,09
|-20,88
|Gersan Elektrik
|5,30
|-4,50
|-13,68
|Global Men. Değ.
|5,97
|1,02
|-0,67
|Global Yat. Holding
|3,49
|-1,69
|-25,43
|Good-Year
|7,31
|4,13
|-12,56
|Göltaş Çimento
|43,74
|-3,99
|6,01
|Gözde Girişim
|6,66
|-2,06
|-16,54
|GSD Denizcilik
|4,98
|-3,11
|-1,19
|GSD Holding
|1,72
|0,00
|-31,47
|Gübre Fabrik.
|60,15
|-2,98
|-30,10
|Güler Yat. Holding
|2,50
|-5,30
|-27,80
|Halk GMYO
|3,32
|0,61
|3,59
|Hatay Tekstil
|19,88
|-3,40
|42,51
|Hedef Girişim
|4,57
|0,44
|33,37
|Hektaş
|28,14
|-2,02
|47,56
|HUB Girişim
|14,45
|0,49
|-20,60
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|-1,27
|-26,19
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|0,60
|-22,00
|İdealist Danışmanlık
|75,00
|2,74
|457,21
|İdealist GMYO
|6,99
|3,86
|2,79
|İhlas Ev Aletleri
|1,15
|-0,86
|-38,83
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|-1,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|2,13
|-0,93
|-47,54
|İhlas Holding
|0,57
|-1,72
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,67
|-1,47
|-41,23
|İndeks Bilgisayar
|6,73
|-3,58
|40,72
|Info Yatırım
|6,91
|-1,14
|7,13
|İntema
|42,14
|9,97
|5,61
|Inveo Yatırım Holding
|95,35
|-4,12
|115,63
|İpek Doğal Enerji
|12,07
|-2,82
|-7,72
|İskenderun Demir Çelik
|13,10
|-4,03
|44,97
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500