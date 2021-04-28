Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,29 -6,78 -5,81 Acıpayam Selüloz 18,17 -1,03 6,13 Adel Kalemcilik 23,94 -0,17 -30,07 Adese Gayrimenkul 1,99 -5,69 -28,93 Afyon Çimento 3,73 -1,32 -27,01 Ak Enerji 1,40 -0,71 -36,65 Akbank 4,85 0,00 -28,23 Akçansa 17,79 -1,71 10,48 Akdeniz Yatırım Hold. 1,63 -2,40 -32,17 Akfen GMYO 3,82 1,33 -21,40 Akın Tekstil 42,34 -0,33 33,31 Akiş GMYO 1,84 3,37 -34,10 Akmerkez GMYO 50,55 -2,22 -19,06 Aksa 15,45 3,76 11,84 Aksa Enerji 11,43 0,00 53,63 Aksigorta 7,84 0,00 -9,87 Aksu Enerji 5,73 6,70 -24,08 Alarko Carrıer 321,20 1,17 -11,98 Alarko GMYO 22,64 0,80 -13,46 Alarko Holding 9,66 -1,63 11,81 Albaraka Türk 1,58 0,00 -18,56 Alcatel Lucent Teletaş 29,30 1,10 -1,21 Alkim Kağıt 17,40 0,87 34,43 Alkim Kimya 17,08 3,45 21,25 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,40 0,00 9,59 Altınyunus Çeşme 65,05 9,97 30,20 Anadolu Efes 23,42 1,47 1,04 Anadolu Grubu Holding 20,98 0,38 -20,26 Anadolu Hayat Emek. 8,97 -1,21 11,63 Anadolu Isuzu 17,27 -0,69 -4,06 Anadolu Sigorta 6,43 0,47 -10,95 Anel Elektrik 3,92 -5,54 23,66 Arçelik 34,02 2,16 19,54 ARD Bilişim Teknolojileri 56,65 1,34 17,82 Arena Bilgisayar 45,50 -5,56 33,55 Armada Bilgisayar 47,88 1,44 -2,44 Arsan Tekstil 8,85 -1,78 21,40 Arzum Ev Aletleri 18,92 -1,71 -23,15 Aselsan 14,90 -3,81 -18,36 Ata GMYO 3,98 1,53 -27,77 Atakule GMYO 2,53 -1,56 0,40 Atlantis Yatırım Holding 4,55 8,33 -18,17 Atlas Yat. Ort. 2,03 -9,78 16,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,58 -0,85 -0,03 Avrasya GMYO 3,03 -0,98 15,68 Avrasya Petrol ve Tur. 2,49 -4,23 -22,19 Avrupa Yatırım Holding 7,30 -3,82 21,67 Ayen Enerji 8,80 -0,79 62,66 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,53 5,03 54,45 Aygaz 13,04 -1,29 -8,08 Bagfaş 22,50 -3,60 12,50 Bak Ambalaj 18,99 -3,85 -5,99 Balatacılar Balatacılık 6,40 3,56 -22,33 Bantaş Ambalaj 6,75 4,98 43,92 Banvit 61,90 -0,24 19,04 Baştaş Başkent Çimento 11,90 -0,83 -31,49 Batı Çimento 11,80 -2,72 150,53 Batısöke Çimento 2,57 1,18 5,33 Bayrak Taban Sanayi 12,64 0,80 19,13 Bera Holding 28,70 9,96 41,52 Berkosan Yalıtım 9,19 -2,03 3,03 Beşiktaş Futbol Yat. 6,97 -4,39 72,52 Beyaz Filo 10,49 0,67 3,05 Bilici Yatırım 18,90 7,08 184,64 Bim Mağazalar 66,30 -0,75 -9,84 Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımlarım 17,35 Birko Mensucat 1,29 -7,86 16,22 Birlik Mensucat 2,23 1,36 -35,55 Bizim Mağazaları 14,30 -2,52 -6,90 Borusan Mannesmann 23,88 -0,33 -14,10 Borusan Yat. Paz. 333,80 -2,82 -26,52 Bosch Fren Sistemleri 853,20 -0,35 -31,13 Bossa 26,02 -2,91 45,77 Brisa 24,22 1,25 25,08 Burçelik 20,74 -1,24 -1,33 Burçelik Vana 28,58 -6,30 -42,45 Bursa Çimento 3,64 2,82 -26,87 Carrefoursa 52,60 9,95 -26,74 Casa Emtia Petrol 141,50 9,95 33,49 Ceo Event Medya 9,03 -1,53 40,44 Coca Cola İçecek 76,35 -0,59 17,25 Cosmos Yat. Holding 11,10 -4,56 37,72 Credıtwest Faktorıng 3,34 -0,30 -43,10 Çelebi 227,70 2,66 24,75 Çelik Halat 6,44 3,04 -29,21 Çemaş Döküm 1,12 0,00 -34,22 Çemtaş 14,52 -4,35 -8,69 Çimbeton 236,00 -3,95 -20,40 Çimentaş 36,98 2,04 2,27 Çimsa 21,26 -0,37 19,44 Çuhadaroğlu Metal 7,34 2,09 -5,05 Dagi Giyim 1,95 -2,01 -42,75 Dagi Yatırım Holding 10,48 -1,41 -18,76 Dardanel 27,14 5,03 -18,99 Datagate Bilgisayar 13,15 -1,65 -18,37 Demısaş Döküm 7,35 1,10 11,20 Denge Holding 6,35 4,10 15,88 Deniz GMYO 2,04 9,68 10,75 Derimod 8,91 -2,52 -8,52 Derlüks Yatırım Holding 6,60 0,00 -25,17 Desa Deri 15,16 -9,98 55,65 Despec Bilgisayar 10,20 -1,16 -21,90 Deva Holding 30,32 -0,72 26,03 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,50 -4,17 5,99 Diriteks Diriliş Tekstil 5,10 -2,86 36,73 Ditaş Doğan 14,01 4,89 7,72 DO-CO 721,70 -1,00 14,56 Doğan Burda 18,72 -0,16 -16,58 Doğan Holding 2,87 -0,04 -4,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 -4,84 1,33 Doğusan 4,00 -1,48 -8,68 Doğuş GMYO 8,69 -3,34 6,36 Doğuş Otomotiv 26,72 0,07 -2,20 Döktaş Dökümcülük 28,82 6,74 -5,88 Duran Doğan Basım 11,60 3,66 10,58 Dyo Boya 11,63 2,47 2,38 Eczacıbaşı İlaç 6,30 0,16 -12,52 Eczacıbaşı Yatırım 39,22 -3,54 45,70 Edip Gayrimenkul 2,50 -1,96 -24,70 Ege Endüstri 1.355,40 -3,09 -18,59 Ege Gübre 234,20 3,45 61,29 Ege Profil 30,78 -2,16 -19,51 Ege Seramik 13,45 -1,90 30,71 Egeplast 25,04 -5,51 -24,80 Ekiz Kimya 7,81 -3,58 9,54 Emek Elektrik 1,86 -3,63 -34,86 Eminiş Ambalaj 19,97 -4,72 -45,79 Emlak Konut GMYO 1,83 1,10 -14,49 Enerjisa Enerji 9,94 -2,83 -13,79 Enka İnşaat 7,62 0,40 8,21 Erbosan 72,65 -4,97 77,20 Ereğli Demir Çelik 18,94 -2,62 44,18 Ersu Gıda 4,22 -9,25 -14,57 Escort Teknoloji 5,03 -3,45 -23,44 Esenboğa Elektrik 29,64 -3,83 55,79 Etiler Gıda 5,80 1,75 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 3,72 -2,11 -3,38 Euro Trend Yat. Ort. 3,68 -3,16 2,22 Euro Yat. Ort. 4,30 -2,27 -4,66 Euro Yatırım Holding 3,36 0,90 18,31 Fade Gıda 17,00 -3,24 174,64 Fenerbahçe Futbol 30,02 0,00 1,56 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 9,77 -19,94 F-M İzmit Piston 122,30 -1,13 -0,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,81 -1,22 5,99 Ford Otosan 178,60 0,17 46,23 Formet Celik Kapi Sanayi 1,18 -2,48 -51,90 Frigo Pak Gıda 33,54 -9,98 59,87 Galata Wind Enerji 4,82 -8,19 Galatasaray Sportif 3,32 3,75 -18,02 Garanti Bankası 7,12 0,00 -29,86 Garanti Faktoring 11,00 -3,85 -1,17 Garanti Yat. Ort. 2,36 -1,26 -26,93 Gedik Y. Men. Değ. 19,00 0,64 52,67 Gediz Ambalaj 32,42 -1,52 20,97 Gentaş 4,70 -3,09 -20,88 Gersan Elektrik 5,30 -4,50 -13,68 Global Men. Değ. 5,97 1,02 -0,67 Global Yat. Holding 3,49 -1,69 -25,43 Good-Year 7,31 4,13 -12,56 Göltaş Çimento 43,74 -3,99 6,01 Gözde Girişim 6,66 -2,06 -16,54 GSD Denizcilik 4,98 -3,11 -1,19 GSD Holding 1,72 0,00 -31,47 Gübre Fabrik. 60,15 -2,98 -30,10 Güler Yat. Holding 2,50 -5,30 -27,80 Halk GMYO 3,32 0,61 3,59 Hatay Tekstil 19,88 -3,40 42,51 Hedef Girişim 4,57 0,44 33,37 Hektaş 28,14 -2,02 47,56 HUB Girişim 14,45 0,49 -20,60 Hürriyet Gzt. 1,55 -1,27 -26,19 ICBC Turkey Bank 5,07 0,60 -22,00 İdealist Danışmanlık 75,00 2,74 457,21 İdealist GMYO 6,99 3,86 2,79 İhlas Ev Aletleri 1,15 -0,86 -38,83 İhlas Gayrimenkul 0,99 -1,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 2,13 -0,93 -47,54 İhlas Holding 0,57 -1,72 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,67 -1,47 -41,23 İndeks Bilgisayar 6,73 -3,58 40,72 Info Yatırım 6,91 -1,14 7,13 İntema 42,14 9,97 5,61 Inveo Yatırım Holding 95,35 -4,12 115,63 İpek Doğal Enerji 12,07 -2,82 -7,72 İskenderun Demir Çelik 13,10 -4,03 44,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi Koç Holding'e 21,6 milyar lira fark attı! Borsanın en değerlisi Ereğli Demir Çelik oldu Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar