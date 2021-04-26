Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,117,24-8,14
Acıpayam Selüloz18,595,458,59
Adel Kalemcilik23,602,16-31,06
Adese Gayrimenkul2,114,46-24,64
Afyon Çimento3,763,30-26,42
Ak Enerji1,422,90-35,75
Akbank4,900,62-27,49
Akçansa18,211,7313,09
Akdeniz Yatırım Hold.1,705,59-29,26
Akfen GMYO3,673,09-24,49
Akın Tekstil38,629,9721,60
Akiş GMYO1,801,12-35,54
Akmerkez GMYO47,165,39-24,49
Aksa14,803,067,13
Aksa Enerji11,200,8150,54
Aksigorta7,701,45-11,48
Aksu Enerji5,323,30-29,51
Alarko Carrıer316,103,98-13,37
Alarko GMYO22,423,13-14,30
Alarko Holding9,64-0,7211,57
Albaraka Türk1,571,29-19,07
Alcatel Lucent Teletaş27,464,41-7,42
Alkim Kağıt16,992,3531,26
Alkim Kimya15,691,2311,38
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,323,115,94
Altınyunus Çeşme53,809,937,69
Anadolu Efes22,780,18-1,73
Anadolu Grubu Holding20,402,62-22,47
Anadolu Hayat Emek.9,11-0,8713,37
Anadolu Isuzu17,105,10-5,00
Anadolu Sigorta6,250,81-13,44
Anel Elektrik4,429,9539,43
Arçelik31,580,8310,97
ARD Bilişim Teknolojileri54,200,8412,73
Arena Bilgisayar44,760,3631,38
Armada Bilgisayar48,545,52-1,10
Arsan Tekstil9,133,7525,24
Arzum Ev Aletleri19,512,52-20,76
Aselsan14,670,82-19,62
Ata GMYO3,855,19-30,13
Atakule GMYO2,515,02-0,40
Atlantis Yatırım Holding4,5110,00-18,88
Atlas Yat. Ort.2,499,6942,29
AvivaSA Emeklilik Hayat17,31-0,40-1,56
Avrasya GMYO2,999,9314,15
Avrasya Petrol ve Tur.2,529,09-21,25
Avrupa Yatırım Holding7,90-1,9931,67
Ayen Enerji8,926,0664,88
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,007,1249,78
Aygaz13,062,19-7,94
Bagfaş22,301,0911,50
Bak Ambalaj19,227,68-4,85
Balatacılar Balatacılık5,629,98-31,80
Bantaş Ambalaj6,019,8728,14
Banvit61,500,9018,27
Baştaş Başkent Çimento12,201,41-29,76
Batı Çimento12,352,75162,21
Batısöke Çimento2,621,167,38
Bayrak Taban Sanayi11,409,097,45
Bera Holding25,143,0323,96
Berkosan Yalıtım9,346,384,71
Beşiktaş Futbol Yat.7,88-9,9495,05
Beyaz Filo9,489,98-6,88
Bilici Yatırım18,859,98183,89
Bim Mağazalar66,050,15-10,18
Birko Mensucat1,360,0022,52
Birlik Mensucat2,149,74-38,15
Bizim Mağazaları14,274,16-7,10
Borusan Mannesmann24,808,77-10,79
Borusan Yat. Paz.353,408,57-22,21
Bosch Fren Sistemleri879,008,24-29,05
Bossa27,182,5752,27
Brisa23,442,9021,05
Burçelik21,304,311,33
Burçelik Vana30,249,96-39,11
Bursa Çimento3,552,01-28,68
Carrefoursa43,501,40-39,42
Casa Emtia Petrol118,507,7311,79
Ceo Event Medya8,349,8829,70
Coca Cola İçecek70,65-0,358,50
Cosmos Yat. Holding12,506,8455,09
Credıtwest Faktorıng3,340,60-43,10
Çelebi235,909,9829,24
Çelik Halat6,306,06-30,75
Çemaş Döküm1,142,70-33,04
Çemtaş15,564,22-2,15
Çimbeton251,309,98-15,24
Çimentaş32,969,94-8,85
Çimsa20,946,2917,64
Çuhadaroğlu Metal7,219,08-6,73
Dagi Giyim2,079,52-39,23
Dagi Yatırım Holding10,993,97-14,81
Dardanel23,509,92-29,85
Datagate Bilgisayar13,193,13-18,13
Demısaş Döküm7,246,319,53
Denge Holding5,709,404,01
Deniz GMYO1,7610,00-4,45
Derimod8,804,76-9,65
Derlüks Yatırım Holding6,542,51-25,85
Desa Deri18,719,9992,09
Despec Bilgisayar10,407,44-20,37
Deva Holding29,044,0120,71
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,055,3311,06
Diriteks Diriliş Tekstil5,300,0042,09
Ditaş Doğan13,579,174,16
DO-CO725,002,4015,08
Doğan Burda19,05-1,70-15,11
Doğan Holding2,930,69-4,56
Doğtaş Kelebek Mobilya2,465,135,63
Doğusan3,949,75-10,05
Doğuş GMYO9,29-0,1113,71
Doğuş Otomotiv27,622,30-3,90
Döktaş Dökümcülük27,369,97-10,65
Duran Doğan Basım11,171,456,48
Dyo Boya11,443,810,70
Eczacıbaşı İlaç6,221,30-13,63
Eczacıbaşı Yatırım40,06-2,2044,41
Edip Gayrimenkul2,329,95-30,12
Ege Endüstri1.339,707,18-19,53
Ege Gübre228,003,0357,02
Ege Profil30,8010,00-19,46
Ege Seramik13,543,9131,58
Egeplast26,584,73-20,18
Ekiz Kimya7,3710,003,37
Emek Elektrik1,944,30-32,06
Eminiş Ambalaj21,109,61-42,73
Emlak Konut GMYO1,821,11-14,95
Enerjisa Enerji9,952,26-13,71
Enka İnşaat7,652,418,64
Erbosan69,503,6569,51
Ereğli Demir Çelik19,327,3947,07
Ersu Gıda4,274,40-13,56
Escort Teknoloji5,304,13-19,33
Esenboğa Elektrik30,002,0457,68
Etiler Gıda5,700,7143,22
Euro Kapital Yat. Ort.3,861,050,26
Euro Trend Yat. Ort.3,723,333,33
Euro Yat. Ort.4,426,25-2,00
Euro Yatırım Holding3,372,7418,66
Fade Gıda17,119,96176,41
Fenerbahçe Futbol30,32-9,982,57
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,969,50-33,51
F-M İzmit Piston127,505,374,00
Fonet Bilgi Teknolojileri13,752,925,53
Ford Otosan174,003,3342,46
Formet Celik Kapi Sanayi1,215,22-50,68
Frigo Pak Gıda41,402,8897,33
Galata Wind Enerji5,621,08

Galatasaray Sportif3,07-4,66-24,20
Garanti Bankası7,140,99-29,66
Garanti Faktoring11,858,726,47
Garanti Yat. Ort.2,430,41-24,77
Gedik Y. Men. Değ.18,632,9349,70
Gediz Ambalaj32,849,0322,54
Gentaş4,944,00-16,84
Gersan Elektrik5,482,24-10,75
Global Men. Değ.5,725,15-4,83
Global Yat. Holding3,63-7,16-22,44
Good-Year6,941,91-16,99
Göltaş Çimento47,085,3214,11
Gözde Girişim6,785,12-15,04
GSD Denizcilik5,157,972,18
GSD Holding1,711,79-31,87
Gübre Fabrik.62,150,24-27,77
Güler Yat. Holding2,676,37-22,89
Halk GMYO3,270,932,03
Hatay Tekstil19,069,9836,63
Hedef Girişim4,628,7134,83
Hektaş28,001,0846,83
HUB Girişim14,621,18-19,67
Hürriyet Gzt.1,593,92-24,29
ICBC Turkey Bank5,092,83-21,69
İdealist Danışmanlık69,70-2,92417,83
İdealist GMYO7,478,589,85
İhlas Ev Aletleri1,173,54-37,77
İhlas Gayrimenkul1,011,00-19,20
İhlas Gazetecilik2,166,40-46,80
İhlas Holding0,580,00-48,34
İhlas Yayın Holding0,671,52-41,23
İndeks Bilgisayar7,00-0,8546,37
Info Yatırım6,994,488,37
İntema34,849,97-12,68
Inveo Yatırım Holding102,90-1,34132,70
İpek Doğal Enerji12,242,77-6,42
İskenderun Demir Çelik13,684,5951,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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