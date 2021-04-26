Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,11
|7,24
|-8,14
|Acıpayam Selüloz
|18,59
|5,45
|8,59
|Adel Kalemcilik
|23,60
|2,16
|-31,06
|Adese Gayrimenkul
|2,11
|4,46
|-24,64
|Afyon Çimento
|3,76
|3,30
|-26,42
|Ak Enerji
|1,42
|2,90
|-35,75
|Akbank
|4,90
|0,62
|-27,49
|Akçansa
|18,21
|1,73
|13,09
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,70
|5,59
|-29,26
|Akfen GMYO
|3,67
|3,09
|-24,49
|Akın Tekstil
|38,62
|9,97
|21,60
|Akiş GMYO
|1,80
|1,12
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|47,16
|5,39
|-24,49
|Aksa
|14,80
|3,06
|7,13
|Aksa Enerji
|11,20
|0,81
|50,54
|Aksigorta
|7,70
|1,45
|-11,48
|Aksu Enerji
|5,32
|3,30
|-29,51
|Alarko Carrıer
|316,10
|3,98
|-13,37
|Alarko GMYO
|22,42
|3,13
|-14,30
|Alarko Holding
|9,64
|-0,72
|11,57
|Albaraka Türk
|1,57
|1,29
|-19,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,46
|4,41
|-7,42
|Alkim Kağıt
|16,99
|2,35
|31,26
|Alkim Kimya
|15,69
|1,23
|11,38
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,32
|3,11
|5,94
|Altınyunus Çeşme
|53,80
|9,93
|7,69
|Anadolu Efes
|22,78
|0,18
|-1,73
|Anadolu Grubu Holding
|20,40
|2,62
|-22,47
|Anadolu Hayat Emek.
|9,11
|-0,87
|13,37
|Anadolu Isuzu
|17,10
|5,10
|-5,00
|Anadolu Sigorta
|6,25
|0,81
|-13,44
|Anel Elektrik
|4,42
|9,95
|39,43
|Arçelik
|31,58
|0,83
|10,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,20
|0,84
|12,73
|Arena Bilgisayar
|44,76
|0,36
|31,38
|Armada Bilgisayar
|48,54
|5,52
|-1,10
|Arsan Tekstil
|9,13
|3,75
|25,24
|Arzum Ev Aletleri
|19,51
|2,52
|-20,76
|Aselsan
|14,67
|0,82
|-19,62
|Ata GMYO
|3,85
|5,19
|-30,13
|Atakule GMYO
|2,51
|5,02
|-0,40
|Atlantis Yatırım Holding
|4,51
|10,00
|-18,88
|Atlas Yat. Ort.
|2,49
|9,69
|42,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,31
|-0,40
|-1,56
|Avrasya GMYO
|2,99
|9,93
|14,15
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,52
|9,09
|-21,25
|Avrupa Yatırım Holding
|7,90
|-1,99
|31,67
|Ayen Enerji
|8,92
|6,06
|64,88
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,00
|7,12
|49,78
|Aygaz
|13,06
|2,19
|-7,94
|Bagfaş
|22,30
|1,09
|11,50
|Bak Ambalaj
|19,22
|7,68
|-4,85
|Balatacılar Balatacılık
|5,62
|9,98
|-31,80
|Bantaş Ambalaj
|6,01
|9,87
|28,14
|Banvit
|61,50
|0,90
|18,27
|Baştaş Başkent Çimento
|12,20
|1,41
|-29,76
|Batı Çimento
|12,35
|2,75
|162,21
|Batısöke Çimento
|2,62
|1,16
|7,38
|Bayrak Taban Sanayi
|11,40
|9,09
|7,45
|Bera Holding
|25,14
|3,03
|23,96
|Berkosan Yalıtım
|9,34
|6,38
|4,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,88
|-9,94
|95,05
|Beyaz Filo
|9,48
|9,98
|-6,88
|Bilici Yatırım
|18,85
|9,98
|183,89
|Bim Mağazalar
|66,05
|0,15
|-10,18
|Birko Mensucat
|1,36
|0,00
|22,52
|Birlik Mensucat
|2,14
|9,74
|-38,15
|Bizim Mağazaları
|14,27
|4,16
|-7,10
|Borusan Mannesmann
|24,80
|8,77
|-10,79
|Borusan Yat. Paz.
|353,40
|8,57
|-22,21
|Bosch Fren Sistemleri
|879,00
|8,24
|-29,05
|Bossa
|27,18
|2,57
|52,27
|Brisa
|23,44
|2,90
|21,05
|Burçelik
|21,30
|4,31
|1,33
|Burçelik Vana
|30,24
|9,96
|-39,11
|Bursa Çimento
|3,55
|2,01
|-28,68
|Carrefoursa
|43,50
|1,40
|-39,42
|Casa Emtia Petrol
|118,50
|7,73
|11,79
|Ceo Event Medya
|8,34
|9,88
|29,70
|Coca Cola İçecek
|70,65
|-0,35
|8,50
|Cosmos Yat. Holding
|12,50
|6,84
|55,09
|Credıtwest Faktorıng
|3,34
|0,60
|-43,10
|Çelebi
|235,90
|9,98
|29,24
|Çelik Halat
|6,30
|6,06
|-30,75
|Çemaş Döküm
|1,14
|2,70
|-33,04
|Çemtaş
|15,56
|4,22
|-2,15
|Çimbeton
|251,30
|9,98
|-15,24
|Çimentaş
|32,96
|9,94
|-8,85
|Çimsa
|20,94
|6,29
|17,64
|Çuhadaroğlu Metal
|7,21
|9,08
|-6,73
|Dagi Giyim
|2,07
|9,52
|-39,23
|Dagi Yatırım Holding
|10,99
|3,97
|-14,81
|Dardanel
|23,50
|9,92
|-29,85
|Datagate Bilgisayar
|13,19
|3,13
|-18,13
|Demısaş Döküm
|7,24
|6,31
|9,53
|Denge Holding
|5,70
|9,40
|4,01
|Deniz GMYO
|1,76
|10,00
|-4,45
|Derimod
|8,80
|4,76
|-9,65
|Derlüks Yatırım Holding
|6,54
|2,51
|-25,85
|Desa Deri
|18,71
|9,99
|92,09
|Despec Bilgisayar
|10,40
|7,44
|-20,37
|Deva Holding
|29,04
|4,01
|20,71
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,05
|5,33
|11,06
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,30
|0,00
|42,09
|Ditaş Doğan
|13,57
|9,17
|4,16
|DO-CO
|725,00
|2,40
|15,08
|Doğan Burda
|19,05
|-1,70
|-15,11
|Doğan Holding
|2,93
|0,69
|-4,56
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,46
|5,13
|5,63
|Doğusan
|3,94
|9,75
|-10,05
|Doğuş GMYO
|9,29
|-0,11
|13,71
|Doğuş Otomotiv
|27,62
|2,30
|-3,90
|Döktaş Dökümcülük
|27,36
|9,97
|-10,65
|Duran Doğan Basım
|11,17
|1,45
|6,48
|Dyo Boya
|11,44
|3,81
|0,70
|Eczacıbaşı İlaç
|6,22
|1,30
|-13,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,06
|-2,20
|44,41
|Edip Gayrimenkul
|2,32
|9,95
|-30,12
|Ege Endüstri
|1.339,70
|7,18
|-19,53
|Ege Gübre
|228,00
|3,03
|57,02
|Ege Profil
|30,80
|10,00
|-19,46
|Ege Seramik
|13,54
|3,91
|31,58
|Egeplast
|26,58
|4,73
|-20,18
|Ekiz Kimya
|7,37
|10,00
|3,37
|Emek Elektrik
|1,94
|4,30
|-32,06
|Eminiş Ambalaj
|21,10
|9,61
|-42,73
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|1,11
|-14,95
|Enerjisa Enerji
|9,95
|2,26
|-13,71
|Enka İnşaat
|7,65
|2,41
|8,64
|Erbosan
|69,50
|3,65
|69,51
|Ereğli Demir Çelik
|19,32
|7,39
|47,07
|Ersu Gıda
|4,27
|4,40
|-13,56
|Escort Teknoloji
|5,30
|4,13
|-19,33
|Esenboğa Elektrik
|30,00
|2,04
|57,68
|Etiler Gıda
|5,70
|0,71
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,86
|1,05
|0,26
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,72
|3,33
|3,33
|Euro Yat. Ort.
|4,42
|6,25
|-2,00
|Euro Yatırım Holding
|3,37
|2,74
|18,66
|Fade Gıda
|17,11
|9,96
|176,41
|Fenerbahçe Futbol
|30,32
|-9,98
|2,57
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,96
|9,50
|-33,51
|F-M İzmit Piston
|127,50
|5,37
|4,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,75
|2,92
|5,53
|Ford Otosan
|174,00
|3,33
|42,46
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,21
|5,22
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|41,40
|2,88
|97,33
|Galata Wind Enerji
|5,62
|1,08
|Galatasaray Sportif
|3,07
|-4,66
|-24,20
|Garanti Bankası
|7,14
|0,99
|-29,66
|Garanti Faktoring
|11,85
|8,72
|6,47
|Garanti Yat. Ort.
|2,43
|0,41
|-24,77
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,63
|2,93
|49,70
|Gediz Ambalaj
|32,84
|9,03
|22,54
|Gentaş
|4,94
|4,00
|-16,84
|Gersan Elektrik
|5,48
|2,24
|-10,75
|Global Men. Değ.
|5,72
|5,15
|-4,83
|Global Yat. Holding
|3,63
|-7,16
|-22,44
|Good-Year
|6,94
|1,91
|-16,99
|Göltaş Çimento
|47,08
|5,32
|14,11
|Gözde Girişim
|6,78
|5,12
|-15,04
|GSD Denizcilik
|5,15
|7,97
|2,18
|GSD Holding
|1,71
|1,79
|-31,87
|Gübre Fabrik.
|62,15
|0,24
|-27,77
|Güler Yat. Holding
|2,67
|6,37
|-22,89
|Halk GMYO
|3,27
|0,93
|2,03
|Hatay Tekstil
|19,06
|9,98
|36,63
|Hedef Girişim
|4,62
|8,71
|34,83
|Hektaş
|28,00
|1,08
|46,83
|HUB Girişim
|14,62
|1,18
|-19,67
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|3,92
|-24,29
|ICBC Turkey Bank
|5,09
|2,83
|-21,69
|İdealist Danışmanlık
|69,70
|-2,92
|417,83
|İdealist GMYO
|7,47
|8,58
|9,85
|İhlas Ev Aletleri
|1,17
|3,54
|-37,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|1,00
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|2,16
|6,40
|-46,80
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,67
|1,52
|-41,23
|İndeks Bilgisayar
|7,00
|-0,85
|46,37
|Info Yatırım
|6,99
|4,48
|8,37
|İntema
|34,84
|9,97
|-12,68
|Inveo Yatırım Holding
|102,90
|-1,34
|132,70
|İpek Doğal Enerji
|12,24
|2,77
|-6,42
|İskenderun Demir Çelik
|13,68
|4,59
|51,39
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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