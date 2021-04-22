Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,63 9,95 -14,34 Acıpayam Selüloz 17,63 5,38 2,98 Adel Kalemcilik 23,10 2,03 -32,52 Adese Gayrimenkul 2,02 0,50 -27,86 Afyon Çimento 3,64 4,30 -28,77 Ak Enerji 1,38 2,22 -37,56 Akbank 4,87 -0,20 -27,94 Akçansa 17,90 0,96 11,16 Akdeniz Yatırım Hold. 1,61 3,21 -33,00 Akfen GMYO 3,56 3,19 -26,75 Akın Tekstil 35,12 8,13 10,58 Akiş GMYO 1,78 1,14 -36,25 Akmerkez GMYO 46,14 5,39 -28,34 Aksa 14,36 -2,31 3,95 Aksa Enerji 11,11 -2,54 49,33 Aksigorta 7,59 -1,43 -12,74 Aksu Enerji 5,15 0,39 -31,76 Alarko Carrıer 304,00 1,06 -16,69 Alarko GMYO 21,74 2,07 -16,90 Alarko Holding 9,71 -0,21 12,38 Albaraka Türk 1,55 1,31 -20,10 Alcatel Lucent Teletaş 26,30 -1,13 -11,33 Alkim Kağıt 16,60 -1,01 28,25 Alkim Kimya 15,50 0,06 10,03 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,25 2,27 2,74 Altınyunus Çeşme 48,94 9,98 -2,04 Anadolu Efes 22,74 1,07 -1,90 Anadolu Grubu Holding 19,88 0,51 -24,44 Anadolu Hayat Emek. 9,19 2,57 14,37 Anadolu Isuzu 16,27 3,96 -9,61 Anadolu Sigorta 6,20 1,14 -14,13 Anel Elektrik 4,02 -9,87 26,81 Arçelik 31,32 3,16 10,05 ARD Bilişim Teknolojileri 53,75 6,44 11,79 Arena Bilgisayar 44,60 3,87 30,91 Armada Bilgisayar 46,00 2,82 -6,28 Arsan Tekstil 8,80 4,89 20,71 Arzum Ev Aletleri 19,03 1,39 -22,71 Aselsan 14,55 0,34 -20,27 Ata GMYO 3,66 4,57 -33,58 Atakule GMYO 2,39 4,82 -5,16 Atlantis Yatırım Holding 4,10 3,54 -26,26 Atlas Yat. Ort. 2,27 9,66 29,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,38 -1,25 -1,16 Avrasya GMYO 2,72 9,68 3,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,31 7,44 -27,81 Avrupa Yatırım Holding 8,06 -1,83 34,33 Ayen Enerji 8,41 -0,12 55,45 Ayes Çelik Hasır ve Çit 15,87 6,58 39,82 Aygaz 12,78 2,65 -9,91 Bagfaş 22,06 2,13 10,30 Bak Ambalaj 17,85 4,39 -11,63 Balatacılar Balatacılık 5,11 9,89 -37,99 Bantaş Ambalaj 5,47 9,62 16,63 Banvit 60,95 0,99 17,21 Baştaş Başkent Çimento 12,03 9,96 -30,74 Batı Çimento 12,02 5,62 155,20 Batısöke Çimento 2,59 3,19 6,15 Bayrak Taban Sanayi 10,45 4,50 -1,51 Bera Holding 24,40 -4,16 20,32 Berkosan Yalıtım 8,78 4,65 -1,57 Beşiktaş Futbol Yat. 8,75 -2,78 116,58 Beyaz Filo 8,62 6,68 -15,32 Bilici Yatırım 17,14 9,94 158,13 Bim Mağazalar 65,95 0,53 -10,31 Birko Mensucat 1,36 8,80 22,52 Birlik Mensucat 1,95 8,33 -43,64 Bizim Mağazaları 13,70 -0,07 -10,81 Borusan Mannesmann 22,80 7,14 -17,99 Borusan Yat. Paz. 325,50 0,15 -28,35 Bosch Fren Sistemleri 812,10 -0,40 -34,45 Bossa 26,50 0,91 48,46 Brisa 22,78 1,79 17,65 Burçelik 20,42 6,69 -2,85 Burçelik Vana 27,50 10,00 -44,62 Bursa Çimento 3,48 3,57 -30,09 Carrefoursa 42,90 2,63 -40,25 Casa Emtia Petrol 110,00 2,14 3,77 Ceo Event Medya 7,59 4,69 18,04 Coca Cola İçecek 70,90 2,01 8,88 Cosmos Yat. Holding 11,70 1,83 45,16 Credıtwest Faktorıng 3,32 2,47 -43,44 Çelebi 214,50 2,88 17,52 Çelik Halat 5,94 2,77 -34,71 Çemaş Döküm 1,11 6,73 -34,81 Çemtaş 14,93 -1,78 -6,11 Çimbeton 228,50 8,29 -22,93 Çimentaş 29,98 7,84 -17,09 Çimsa 19,70 2,60 10,67 Çuhadaroğlu Metal 6,61 4,75 -14,49 Dagi Giyim 1,89 4,42 -44,52 Dagi Yatırım Holding 10,57 8,41 -18,06 Dardanel 21,38 7,98 -36,18 Datagate Bilgisayar 12,79 2,98 -20,61 Demısaş Döküm 6,81 5,91 3,03 Denge Holding 5,21 7,42 -4,93 Deniz GMYO 1,60 1,91 -13,14 Derimod 8,40 2,69 -13,76 Derlüks Yatırım Holding 6,38 4,76 -27,66 Desa Deri 17,01 3,09 74,64 Despec Bilgisayar 9,68 2,11 -25,88 Deva Holding 27,92 2,87 16,05 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,44 5,54 5,44 Diriteks Diriliş Tekstil 5,30 -3,64 42,09 Ditaş Doğan 12,43 1,06 -4,59 DO-CO 708,00 1,00 12,38 Doğan Burda 19,38 2,70 -13,64 Doğan Holding 2,91 -0,68 -5,21 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 4,46 0,47 Doğusan 3,59 7,16 -18,04 Doğuş GMYO 9,30 4,97 13,83 Doğuş Otomotiv 27,00 5,47 -6,05 Döktaş Dökümcülük 24,88 7,71 -18,75 Duran Doğan Basım 11,01 0,27 4,96 Dyo Boya 11,02 8,15 -2,99 Eczacıbaşı İlaç 6,36 3,08 -14,75 Eczacıbaşı Yatırım 40,96 2,45 47,66 Edip Gayrimenkul 2,11 2,43 -36,45 Ege Endüstri 1.249,90 0,15 -24,93 Ege Gübre 221,30 1,28 52,41 Ege Profil 28,00 9,12 -26,78 Ege Seramik 13,03 3,91 26,63 Egeplast 25,38 2,34 -23,78 Ekiz Kimya 6,70 3,08 -6,03 Emek Elektrik 1,86 3,91 -34,86 Eminiş Ambalaj 19,25 9,69 -47,75 Emlak Konut GMYO 1,80 -0,55 -15,89 Enerjisa Enerji 9,73 0,00 -15,61 Enka İnşaat 7,47 -0,66 6,08 Erbosan 67,05 3,55 63,54 Ereğli Demir Çelik 17,99 0,84 36,95 Ersu Gıda 4,09 0,74 -17,21 Escort Teknoloji 5,09 5,38 -22,53 Esenboğa Elektrik 29,40 5,15 54,52 Etiler Gıda 5,66 5,40 42,21 Euro Kapital Yat. Ort. 3,82 3,24 -0,78 Euro Trend Yat. Ort. 3,60 7,46 0,00 Euro Yat. Ort. 4,16 3,74 -7,76 Euro Yatırım Holding 3,28 4,13 15,49 Fade Gıda 15,56 9,96 151,37 Fenerbahçe Futbol 33,68 -4,32 13,94 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,79 3,47 -39,28 F-M İzmit Piston 121,00 1,60 -1,30 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,36 3,09 2,53 Ford Otosan 168,40 0,24 37,88 Formet Celik Kapi Sanayi 1,15 0,88 -53,12 Frigo Pak Gıda 40,24 -0,64 91,80 Galata Wind Enerji 5,56 Galatasaray Sportif 3,22 -9,80 -20,49 Garanti Bankası 7,07 1,58 -30,35 Garanti Faktoring 10,90 9,99 -2,07 Garanti Yat. Ort. 2,42 4,31 -25,08 Gedik Y. Men. Değ. 18,10 0,56 45,44 Gediz Ambalaj 30,12 2,73 12,39 Gentaş 4,75 2,37 -20,03 Gersan Elektrik 5,36 2,29 -12,70 Global Men. Değ. 5,44 3,82 -9,48 Global Yat. Holding 3,91 0,26 -16,45 Good-Year 6,81 1,19 -18,54 Göltaş Çimento 44,70 3,66 8,34 Gözde Girişim 6,45 0,94 -19,17 GSD Denizcilik 4,77 6,47 -5,36 GSD Holding 1,68 3,70 -33,07 Gübre Fabrik. 62,00 3,77 -27,95 Güler Yat. Holding 2,51 3,29 -27,51 Halk GMYO 3,24 8,00 1,09 Hatay Tekstil 17,33 2,30 24,23 Hedef Girişim 4,25 3,16 24,03 Hektaş 27,70 0,07 45,25 HUB Girişim 14,45 -1,70 -20,60 Hürriyet Gzt. 1,53 2,00 -27,14 ICBC Turkey Bank 4,95 0,41 -23,85 İdealist Danışmanlık 71,80 -2,97 433,43 İdealist GMYO 6,88 9,90 1,18 İhlas Ev Aletleri 1,13 2,73 -39,89 İhlas Gayrimenkul 1,00 -0,99 -20,00 İhlas Gazetecilik 2,03 0,50 -50,00 İhlas Holding 0,58 1,75 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,66 3,13 -42,11 İndeks Bilgisayar 7,06 3,82 47,62 Info Yatırım 6,69 3,72 3,72 İntema 31,68 10,00 -20,60 Inveo Yatırım Holding 104,30 0,10 135,87 İpek Doğal Enerji 11,91 6,06 -8,94 İskenderun Demir Çelik 13,08 0,62 44,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi EPDK: Elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu değil Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi