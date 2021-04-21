Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,03
|-7,23
|-22,09
|Acıpayam Selüloz
|16,73
|-5,96
|-2,28
|Adel Kalemcilik
|22,64
|-6,14
|-33,87
|Adese Gayrimenkul
|2,01
|-6,51
|-28,21
|Afyon Çimento
|3,49
|-5,68
|-31,70
|Ak Enerji
|1,35
|-4,26
|-38,91
|Akbank
|4,88
|0,00
|-27,79
|Akçansa
|17,73
|-9,95
|10,11
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,56
|-3,70
|-35,09
|Akfen GMYO
|3,45
|-7,51
|-29,01
|Akın Tekstil
|32,48
|-9,98
|2,27
|Akiş GMYO
|1,76
|-1,12
|-36,97
|Akmerkez GMYO
|43,78
|-6,21
|-32,01
|Aksa
|14,70
|1,38
|6,41
|Aksa Enerji
|11,40
|-1,64
|53,23
|Aksigorta
|7,70
|-3,39
|-11,48
|Aksu Enerji
|5,13
|-3,21
|-32,03
|Alarko Carrıer
|300,80
|-7,45
|-17,57
|Alarko GMYO
|21,30
|-6,58
|-18,58
|Alarko Holding
|9,73
|-6,26
|12,62
|Albaraka Türk
|1,53
|-3,77
|-21,13
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,60
|-1,48
|-10,32
|Alkim Kağıt
|16,77
|-1,12
|29,56
|Alkim Kimya
|15,49
|-2,88
|9,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,20
|0,00
|0,46
|Altınyunus Çeşme
|44,50
|-8,66
|-10,93
|Anadolu Efes
|22,50
|-0,88
|-2,93
|Anadolu Grubu Holding
|19,78
|-2,94
|-24,82
|Anadolu Hayat Emek.
|8,96
|-4,17
|11,51
|Anadolu Isuzu
|15,65
|-7,45
|-13,06
|Anadolu Sigorta
|6,13
|-3,62
|-15,10
|Anel Elektrik
|4,46
|-9,90
|40,69
|Arçelik
|30,36
|-4,41
|6,68
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,50
|-6,39
|5,03
|Arena Bilgisayar
|42,94
|-7,18
|26,04
|Armada Bilgisayar
|44,74
|-7,22
|-8,84
|Arsan Tekstil
|8,39
|-9,98
|15,09
|Arzum Ev Aletleri
|18,77
|-2,34
|-23,76
|Aselsan
|14,50
|-2,82
|-20,55
|Ata GMYO
|3,50
|-6,91
|-36,48
|Atakule GMYO
|2,28
|-6,17
|-9,52
|Atlantis Yatırım Holding
|3,96
|10,00
|-28,78
|Atlas Yat. Ort.
|2,07
|9,52
|18,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,60
|-0,45
|0,09
|Avrasya GMYO
|2,48
|-9,82
|-5,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,15
|-8,90
|-32,81
|Avrupa Yatırım Holding
|8,21
|-2,03
|36,83
|Ayen Enerji
|8,42
|-5,18
|55,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,89
|3,19
|31,19
|Aygaz
|12,45
|-4,38
|-12,24
|Bagfaş
|21,60
|-1,82
|8,00
|Bak Ambalaj
|17,10
|-6,66
|-15,35
|Balatacılar Balatacılık
|4,65
|-7,00
|-43,57
|Bantaş Ambalaj
|4,99
|-9,93
|6,40
|Banvit
|60,35
|-2,66
|16,06
|Baştaş Başkent Çimento
|10,94
|3,21
|-37,02
|Batı Çimento
|11,38
|-8,23
|141,61
|Batısöke Çimento
|2,51
|-7,04
|2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|10,00
|4,38
|-5,75
|Bera Holding
|25,46
|-9,14
|25,54
|Berkosan Yalıtım
|8,39
|-7,80
|-5,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,00
|-10,00
|122,77
|Beyaz Filo
|8,08
|-7,66
|-20,63
|Bilici Yatırım
|15,59
|-9,99
|134,79
|Bim Mağazalar
|65,60
|-0,08
|-10,79
|Birko Mensucat
|1,25
|6,84
|12,61
|Birlik Mensucat
|1,80
|-9,55
|-47,98
|Bizim Mağazaları
|13,71
|-2,42
|-10,74
|Borusan Mannesmann
|21,28
|-7,64
|-23,45
|Borusan Yat. Paz.
|325,00
|-4,72
|-28,46
|Bosch Fren Sistemleri
|815,40
|-0,57
|-34,18
|Bossa
|26,26
|-3,60
|47,11
|Brisa
|22,38
|-9,69
|15,58
|Burçelik
|19,14
|-7,98
|-8,94
|Burçelik Vana
|25,00
|-7,06
|-49,66
|Bursa Çimento
|3,36
|-4,00
|-32,50
|Carrefoursa
|41,80
|-6,70
|-41,78
|Casa Emtia Petrol
|107,70
|0,19
|1,60
|Ceo Event Medya
|7,25
|1,68
|12,75
|Coca Cola İçecek
|69,50
|-4,53
|6,73
|Cosmos Yat. Holding
|11,49
|4,45
|42,56
|Credıtwest Faktorıng
|3,24
|-7,43
|-44,80
|Çelebi
|208,50
|-4,09
|14,23
|Çelik Halat
|5,78
|-5,25
|-36,47
|Çemaş Döküm
|1,04
|-5,45
|-38,92
|Çemtaş
|15,20
|-4,04
|-4,41
|Çimbeton
|211,00
|-9,33
|-28,84
|Çimentaş
|27,80
|-7,70
|-23,12
|Çimsa
|19,20
|-3,52
|7,87
|Çuhadaroğlu Metal
|6,31
|-8,42
|-18,37
|Dagi Giyim
|1,81
|-7,18
|-46,86
|Dagi Yatırım Holding
|9,75
|-9,55
|-24,42
|Dardanel
|19,80
|-10,00
|-40,90
|Datagate Bilgisayar
|12,42
|-4,39
|-22,91
|Demısaş Döküm
|6,43
|-9,31
|-2,72
|Denge Holding
|4,85
|-8,49
|-11,50
|Deniz GMYO
|1,57
|-5,42
|-14,77
|Derimod
|8,18
|-9,91
|-16,02
|Derlüks Yatırım Holding
|6,09
|0,00
|-30,95
|Desa Deri
|16,50
|6,59
|69,40
|Despec Bilgisayar
|9,48
|-7,15
|-27,41
|Deva Holding
|27,14
|-5,24
|12,81
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,84
|-4,91
|-0,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,50
|0,00
|47,45
|Ditaş Doğan
|12,30
|-5,38
|-5,59
|DO-CO
|701,00
|-2,91
|11,27
|Doğan Burda
|18,87
|-2,48
|-15,91
|Doğan Holding
|2,93
|-3,30
|-4,56
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|-8,20
|-3,82
|Doğusan
|3,35
|-9,46
|-23,52
|Doğuş GMYO
|8,86
|-9,22
|8,45
|Doğuş Otomotiv
|25,60
|-7,51
|-10,93
|Döktaş Dökümcülük
|23,10
|0,00
|-24,56
|Duran Doğan Basım
|10,98
|-2,66
|4,67
|Dyo Boya
|10,19
|-9,66
|-10,30
|Eczacıbaşı İlaç
|6,17
|-4,19
|-17,29
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,98
|-5,93
|44,12
|Edip Gayrimenkul
|2,06
|-8,44
|-37,95
|Ege Endüstri
|1.248,00
|-3,26
|-25,04
|Ege Gübre
|218,50
|-6,70
|50,48
|Ege Profil
|25,66
|-6,69
|-32,90
|Ege Seramik
|12,54
|-5,00
|21,87
|Egeplast
|24,80
|-2,75
|-25,53
|Ekiz Kimya
|6,50
|3,34
|-8,84
|Emek Elektrik
|1,79
|-9,14
|-37,31
|Eminiş Ambalaj
|17,55
|-1,68
|-52,36
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|-1,63
|-15,42
|Enerjisa Enerji
|9,73
|-3,38
|-15,61
|Enka İnşaat
|7,52
|-3,22
|6,79
|Erbosan
|64,75
|-4,78
|57,93
|Ereğli Demir Çelik
|17,84
|-2,14
|35,81
|Ersu Gıda
|4,06
|-5,58
|-17,81
|Escort Teknoloji
|4,83
|-5,85
|-26,48
|Esenboğa Elektrik
|27,96
|-9,81
|46,96
|Etiler Gıda
|5,37
|-7,41
|34,92
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,70
|-6,80
|-3,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|-7,71
|-6,94
|Euro Yat. Ort.
|4,01
|-6,96
|-11,09
|Euro Yatırım Holding
|3,15
|-5,41
|10,92
|Fade Gıda
|14,15
|-1,74
|128,59
|Fenerbahçe Futbol
|35,20
|10,00
|19,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,73
|-0,57
|-41,31
|F-M İzmit Piston
|119,10
|0,42
|-2,85
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,96
|-7,43
|-0,54
|Ford Otosan
|168,00
|-4,87
|37,55
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,14
|9,62
|-53,53
|Frigo Pak Gıda
|40,50
|-1,22
|93,04
|Galatasaray Sportif
|3,57
|5,00
|-11,85
|Garanti Bankası
|6,96
|-1,83
|-31,43
|Garanti Faktoring
|9,91
|-9,74
|-10,96
|Garanti Yat. Ort.
|2,32
|-4,13
|-28,17
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,00
|-7,26
|44,64
|Gediz Ambalaj
|29,32
|-7,68
|9,40
|Gentaş
|4,64
|-6,83
|-21,89
|Gersan Elektrik
|5,24
|-5,76
|-14,66
|Global Men. Değ.
|5,24
|-8,87
|-12,81
|Global Yat. Holding
|3,90
|-8,45
|-16,67
|Good-Year
|6,73
|-5,87
|-19,50
|Göltaş Çimento
|43,12
|-9,98
|4,51
|Gözde Girişim
|6,39
|-5,75
|-19,92
|GSD Denizcilik
|4,48
|-8,38
|-11,11
|GSD Holding
|1,62
|-6,36
|-35,46
|Gübre Fabrik.
|59,75
|-3,71
|-30,56
|Güler Yat. Holding
|2,43
|-5,45
|-29,82
|Halk GMYO
|3,00
|-5,66
|-6,40
|Hatay Tekstil
|16,94
|-8,88
|21,43
|Hedef Girişim
|4,12
|-9,45
|20,24
|Hektaş
|27,68
|-5,14
|45,15
|HUB Girişim
|14,70
|5,00
|-19,23
|Hürriyet Gzt.
|1,50
|-5,06
|-28,57
|ICBC Turkey Bank
|4,93
|-5,19
|-24,15
|İdealist Danışmanlık
|74,00
|-2,37
|449,78
|İdealist GMYO
|6,26
|-9,93
|-7,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,10
|-5,17
|-41,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|0,00
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|2,02
|-3,35
|-50,25
|İhlas Holding
|0,57
|-3,39
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,64
|-5,88
|-43,86
|İndeks Bilgisayar
|6,80
|-3,55
|42,19
|Info Yatırım
|6,45
|-3,15
|0,00
|İntema
|28,80
|-10,00
|-27,82
|Inveo Yatırım Holding
|104,20
|-6,88
|135,64
|İpek Doğal Enerji
|11,23
|-3,19
|-14,14
|İskenderun Demir Çelik
|13,00
|-4,06
|43,87
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500