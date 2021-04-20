Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.V.O.D Gıda ve Tarım6,50-3,27-16,02

Acıpayam Selüloz17,790,683,91

Adel Kalemcilik24,124,60-29,55

Adese Gayrimenkul2,15-0,46-23,21

Afyon Çimento3,70-2,89-27,59

Ak Enerji1,41-4,08-36,20

Akbank4,881,67-27,79

Akçansa19,6910,0022,28

Akdeniz Yatırım Hold.1,62-4,14-32,59

Akfen GMYO3,73-6,52-23,25

Akın Tekstil36,08-3,6813,60

Akiş GMYO1,78-1,66-36,25

Akmerkez GMYO46,68-2,71-27,51

Aksa14,50-3,204,96

Aksa Enerji11,59-5,0055,78

Aksigorta7,97-0,62-8,37

Aksu Enerji5,30-3,64-29,78

Alarko Carrıer325,000,31-10,93

Alarko GMYO22,80-1,21-12,84

Alarko Holding10,382,5720,14

Albaraka Türk1,59-1,24-18,04

Alcatel Lucent Teletaş27,00-1,03-8,97

Alkim Kağıt16,96-0,5931,03

Alkim Kimya15,95-2,5713,23

Altınyağ Madencilik ve Enerji2,20-1,790,46

Altınyunus Çeşme48,72-5,21-2,48

Anadolu Efes22,701,34-2,07

Anadolu Grubu Holding20,38-2,95-22,54

Anadolu Hayat Emek.9,35-0,6416,36

Anadolu Isuzu16,91-3,76-6,06

Anadolu Sigorta6,36-0,47-11,92

Anel Elektrik4,95-9,8456,15

Arçelik31,762,5211,60

ARD Bilişim Teknolojileri53,95-4,0912,21

Arena Bilgisayar46,26-4,2235,78

Armada Bilgisayar48,22-4,80-1,75

Arsan Tekstil9,32-3,0227,85

Arzum Ev Aletleri19,22-3,85-21,93

Aselsan14,92-0,27-18,25

Ata GMYO3,76-2,34-31,76

Atakule GMYO2,43-5,81-3,57

Atlantis Yatırım Holding3,60-5,01-35,25

Atlas Yat. Ort.1,899,888,00

AvivaSA Emeklilik Hayat17,683,150,54

Avrasya GMYO2,75-6,784,99

Avrasya Petrol ve Tur.2,36-4,84-26,25

Avrupa Yatırım Holding8,381,0939,67

Ayen Enerji8,88-0,2264,14

Ayes Çelik Hasır ve Çit14,43-6,0527,14

Aygaz13,02-2,18-8,22

Bagfaş22,00-3,5110,00

Bak Ambalaj18,32-4,48-9,31

Balatacılar Balatacılık5,00-9,42-39,32

Bantaş Ambalaj5,54-9,9218,12

Banvit62,000,0019,23

Baştaş Başkent Çimento10,60-3,46-38,98

Batı Çimento12,40-4,17163,27

Batısöke Çimento2,70-4,9310,66

Bayrak Taban Sanayi9,589,99-9,71

Bera Holding28,024,4738,17

Berkosan Yalıtım9,10-2,472,02

Beşiktaş Futbol Yat.10,00-5,84147,52

Beyaz Filo8,75-3,42-14,05

Bilici Yatırım17,32-9,98160,84

Bim Mağazalar65,65-2,74-10,72

Birko Mensucat1,17-7,145,41

Birlik Mensucat1,99-2,93-42,49

Bizim Mağazaları14,05-2,77-8,53

Borusan Mannesmann23,04-4,24-17,12

Borusan Yat. Paz.341,10-3,40-24,91

Bosch Fren Sistemleri820,10-6,21-33,80

Bossa27,24-2,7152,61

Brisa24,784,0327,97

Burçelik20,80-1,42-1,05

Burçelik Vana26,90-5,15-45,83

Bursa Çimento3,50-4,89-29,69

Carrefoursa44,80-4,07-37,60

Casa Emtia Petrol107,50-0,461,42

Ceo Event Medya7,13-2,3310,89

Coca Cola İçecek72,801,6811,80

Cosmos Yat. Holding11,000,0036,48

Credıtwest Faktorıng3,50-6,67-40,37

Çelebi217,40-5,8919,11

Çelik Halat6,10-6,15-32,95

Çemaş Döküm1,10-1,79-35,39

Çemtaş15,84-0,44-0,38

Çimbeton232,70-3,60-21,52

Çimentaş30,12-0,40-16,70

Çimsa19,90-2,4511,80

Çuhadaroğlu Metal6,89-1,43-10,87

Dagi Giyim1,950,52-42,75

Dagi Yatırım Holding10,78-2,27-16,43

Dardanel22,00-9,47-34,33

Datagate Bilgisayar12,99-5,04-19,37

Demısaş Döküm7,09-3,277,26

Denge Holding5,30-4,50-3,28

Deniz GMYO1,66-8,79-9,88

Derimod9,08-9,92-6,78

Derlüks Yatırım Holding6,09-8,83-30,95

Desa Deri15,487,5058,93

Despec Bilgisayar10,21-5,11-21,82

Deva Holding28,64-0,0719,04

Dinamik Isı Makina Yalıtım11,40-5,325,07

Diriteks Diriliş Tekstil5,50-6,7847,45

Ditaş Doğan13,00-4,41-0,22

DO-CO722,00-1,1814,60

Doğan Burda19,35-8,21-13,77

Doğan Holding3,03-1,30-1,30

Doğtaş Kelebek Mobilya2,44-5,064,77

Doğusan3,70-6,80-15,53

Doğuş GMYO9,76-1,1119,46

Doğuş Otomotiv27,68-2,60-3,69

Döktaş Dökümcülük23,10-8,70-24,56

Duran Doğan Basım11,28-0,887,53

Dyo Boya11,28-4,24-0,70

Eczacıbaşı İlaç6,44-2,13-13,67

Eczacıbaşı Yatırım42,50-3,6753,21

Edip Gayrimenkul2,251,81-32,23

Ege Endüstri1.290,00-4,14-22,52

Ege Gübre234,20-8,2361,29

Ege Profil27,50-7,03-28,09

Ege Seramik13,200,8428,28

Egeplast25,500,00-23,42

Ekiz Kimya6,291,45-11,78

Emek Elektrik1,97-1,99-31,01

Eminiş Ambalaj17,85-3,93-51,55

Emlak Konut GMYO1,84-1,08-14,02

Enerjisa Enerji10,07-0,98-12,67

Enka İnşaat7,77-3,4810,34

Erbosan68,00-1,4565,85

Ereğli Demir Çelik18,230,3938,77

Ersu Gıda4,30-1,60-12,96

Escort Teknoloji5,13-10,00-21,92

Esenboğa Elektrik31,00-5,5562,93

Etiler Gıda5,802,6545,73

Euro Kapital Yat. Ort.3,970,513,12

Euro Trend Yat. Ort.3,63-1,890,83

Euro Yat. Ort.4,31-1,82-4,43

Euro Yatırım Holding3,33-4,8617,25

Fade Gıda14,40-10,00132,63

Fenerbahçe Futbol32,000,318,25

Flap Kongre Toplantı Hiz.1,741,16-40,98

F-M İzmit Piston118,60-4,89-3,26

Fonet Bilgi Teknolojileri14,00-2,237,44

Ford Otosan176,600,7444,59

Formet Celik Kapi Sanayi1,04-3,70-57,61

Frigo Pak Gıda41,003,8595,42

Galatasaray Sportif3,40-5,29-16,05

Garanti Bankası7,091,29-30,15

Garanti Faktoring10,98-4,19-1,35

Garanti Yat. Ort.2,420,00-25,08

Gedik Y. Men. Değ.19,411,6855,97

Gediz Ambalaj31,76-2,8718,51

Gentaş4,981,01-16,16

Gersan Elektrik5,56-0,71-9,45

Global Men. Değ.5,75-2,21-4,33

Global Yat. Holding4,26-2,07-8,97

Good-Year7,152,00-14,47

Göltaş Çimento47,90-7,3516,09

Gözde Girişim6,781,95-15,04

GSD Denizcilik4,89-5,05-2,98

GSD Holding1,730,00-31,08

Gübre Fabrik.62,05-5,63-27,89

Güler Yat. Holding2,57-9,51-25,78

Halk GMYO3,18-0,93-0,78

Hatay Tekstil18,59-4,3733,26

Hedef Girişim4,55-1,0932,79

Hektaş29,18-2,2153,02

HUB Girişim14,00-4,24-23,08

Hürriyet Gzt.1,581,28-24,76

ICBC Turkey Bank5,20-4,59-20,00

İdealist Danışmanlık75,800,80463,15

İdealist GMYO6,95-9,972,21

İhlas Ev Aletleri1,16-4,13-38,30

İhlas Gayrimenkul1,01-1,94-19,20

İhlas Gazetecilik2,09-5,43-48,52

İhlas Holding0,59-4,84-47,45

İhlas Yayın Holding0,68-6,85-40,35

İndeks Bilgisayar7,05-3,6947,41

Info Yatırım6,66-2,923,26

İntema32,00-3,21-19,80

Inveo Yatırım Holding111,909,92153,05

İpek Doğal Enerji11,60-2,77-11,31

İskenderun Demir Çelik13,55-1,8849,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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