Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,50 -3,27 -16,02 Acıpayam Selüloz 17,79 0,68 3,91 Adel Kalemcilik 24,12 4,60 -29,55 Adese Gayrimenkul 2,15 -0,46 -23,21 Afyon Çimento 3,70 -2,89 -27,59 Ak Enerji 1,41 -4,08 -36,20 Akbank 4,88 1,67 -27,79 Akçansa 19,69 10,00 22,28 Akdeniz Yatırım Hold. 1,62 -4,14 -32,59 Akfen GMYO 3,73 -6,52 -23,25 Akın Tekstil 36,08 -3,68 13,60 Akiş GMYO 1,78 -1,66 -36,25 Akmerkez GMYO 46,68 -2,71 -27,51 Aksa 14,50 -3,20 4,96 Aksa Enerji 11,59 -5,00 55,78 Aksigorta 7,97 -0,62 -8,37 Aksu Enerji 5,30 -3,64 -29,78 Alarko Carrıer 325,00 0,31 -10,93 Alarko GMYO 22,80 -1,21 -12,84 Alarko Holding 10,38 2,57 20,14 Albaraka Türk 1,59 -1,24 -18,04 Alcatel Lucent Teletaş 27,00 -1,03 -8,97 Alkim Kağıt 16,96 -0,59 31,03 Alkim Kimya 15,95 -2,57 13,23 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,20 -1,79 0,46 Altınyunus Çeşme 48,72 -5,21 -2,48 Anadolu Efes 22,70 1,34 -2,07 Anadolu Grubu Holding 20,38 -2,95 -22,54 Anadolu Hayat Emek. 9,35 -0,64 16,36 Anadolu Isuzu 16,91 -3,76 -6,06 Anadolu Sigorta 6,36 -0,47 -11,92 Anel Elektrik 4,95 -9,84 56,15 Arçelik 31,76 2,52 11,60 ARD Bilişim Teknolojileri 53,95 -4,09 12,21 Arena Bilgisayar 46,26 -4,22 35,78 Armada Bilgisayar 48,22 -4,80 -1,75 Arsan Tekstil 9,32 -3,02 27,85 Arzum Ev Aletleri 19,22 -3,85 -21,93 Aselsan 14,92 -0,27 -18,25 Ata GMYO 3,76 -2,34 -31,76 Atakule GMYO 2,43 -5,81 -3,57 Atlantis Yatırım Holding 3,60 -5,01 -35,25 Atlas Yat. Ort. 1,89 9,88 8,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,68 3,15 0,54 Avrasya GMYO 2,75 -6,78 4,99 Avrasya Petrol ve Tur. 2,36 -4,84 -26,25 Avrupa Yatırım Holding 8,38 1,09 39,67 Ayen Enerji 8,88 -0,22 64,14 Ayes Çelik Hasır ve Çit 14,43 -6,05 27,14 Aygaz 13,02 -2,18 -8,22 Bagfaş 22,00 -3,51 10,00 Bak Ambalaj 18,32 -4,48 -9,31 Balatacılar Balatacılık 5,00 -9,42 -39,32 Bantaş Ambalaj 5,54 -9,92 18,12 Banvit 62,00 0,00 19,23 Baştaş Başkent Çimento 10,60 -3,46 -38,98 Batı Çimento 12,40 -4,17 163,27 Batısöke Çimento 2,70 -4,93 10,66 Bayrak Taban Sanayi 9,58 9,99 -9,71 Bera Holding 28,02 4,47 38,17 Berkosan Yalıtım 9,10 -2,47 2,02 Beşiktaş Futbol Yat. 10,00 -5,84 147,52 Beyaz Filo 8,75 -3,42 -14,05 Bilici Yatırım 17,32 -9,98 160,84 Bim Mağazalar 65,65 -2,74 -10,72 Birko Mensucat 1,17 -7,14 5,41 Birlik Mensucat 1,99 -2,93 -42,49 Bizim Mağazaları 14,05 -2,77 -8,53 Borusan Mannesmann 23,04 -4,24 -17,12 Borusan Yat. Paz. 341,10 -3,40 -24,91 Bosch Fren Sistemleri 820,10 -6,21 -33,80 Bossa 27,24 -2,71 52,61 Brisa 24,78 4,03 27,97 Burçelik 20,80 -1,42 -1,05 Burçelik Vana 26,90 -5,15 -45,83 Bursa Çimento 3,50 -4,89 -29,69 Carrefoursa 44,80 -4,07 -37,60 Casa Emtia Petrol 107,50 -0,46 1,42 Ceo Event Medya 7,13 -2,33 10,89 Coca Cola İçecek 72,80 1,68 11,80 Cosmos Yat. Holding 11,00 0,00 36,48 Credıtwest Faktorıng 3,50 -6,67 -40,37 Çelebi 217,40 -5,89 19,11 Çelik Halat 6,10 -6,15 -32,95 Çemaş Döküm 1,10 -1,79 -35,39 Çemtaş 15,84 -0,44 -0,38 Çimbeton 232,70 -3,60 -21,52 Çimentaş 30,12 -0,40 -16,70 Çimsa 19,90 -2,45 11,80 Çuhadaroğlu Metal 6,89 -1,43 -10,87 Dagi Giyim 1,95 0,52 -42,75 Dagi Yatırım Holding 10,78 -2,27 -16,43 Dardanel 22,00 -9,47 -34,33 Datagate Bilgisayar 12,99 -5,04 -19,37 Demısaş Döküm 7,09 -3,27 7,26 Denge Holding 5,30 -4,50 -3,28 Deniz GMYO 1,66 -8,79 -9,88 Derimod 9,08 -9,92 -6,78 Derlüks Yatırım Holding 6,09 -8,83 -30,95 Desa Deri 15,48 7,50 58,93 Despec Bilgisayar 10,21 -5,11 -21,82 Deva Holding 28,64 -0,07 19,04 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,40 -5,32 5,07 Diriteks Diriliş Tekstil 5,50 -6,78 47,45 Ditaş Doğan 13,00 -4,41 -0,22 DO-CO 722,00 -1,18 14,60 Doğan Burda 19,35 -8,21 -13,77 Doğan Holding 3,03 -1,30 -1,30 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,44 -5,06 4,77 Doğusan 3,70 -6,80 -15,53 Doğuş GMYO 9,76 -1,11 19,46 Doğuş Otomotiv 27,68 -2,60 -3,69 Döktaş Dökümcülük 23,10 -8,70 -24,56 Duran Doğan Basım 11,28 -0,88 7,53 Dyo Boya 11,28 -4,24 -0,70 Eczacıbaşı İlaç 6,44 -2,13 -13,67 Eczacıbaşı Yatırım 42,50 -3,67 53,21 Edip Gayrimenkul 2,25 1,81 -32,23 Ege Endüstri 1.290,00 -4,14 -22,52 Ege Gübre 234,20 -8,23 61,29 Ege Profil 27,50 -7,03 -28,09 Ege Seramik 13,20 0,84 28,28 Egeplast 25,50 0,00 -23,42 Ekiz Kimya 6,29 1,45 -11,78 Emek Elektrik 1,97 -1,99 -31,01 Eminiş Ambalaj 17,85 -3,93 -51,55 Emlak Konut GMYO 1,84 -1,08 -14,02 Enerjisa Enerji 10,07 -0,98 -12,67 Enka İnşaat 7,77 -3,48 10,34 Erbosan 68,00 -1,45 65,85 Ereğli Demir Çelik 18,23 0,39 38,77 Ersu Gıda 4,30 -1,60 -12,96 Escort Teknoloji 5,13 -10,00 -21,92 Esenboğa Elektrik 31,00 -5,55 62,93 Etiler Gıda 5,80 2,65 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 3,97 0,51 3,12 Euro Trend Yat. Ort. 3,63 -1,89 0,83 Euro Yat. Ort. 4,31 -1,82 -4,43 Euro Yatırım Holding 3,33 -4,86 17,25 Fade Gıda 14,40 -10,00 132,63 Fenerbahçe Futbol 32,00 0,31 8,25 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,74 1,16 -40,98 F-M İzmit Piston 118,60 -4,89 -3,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,00 -2,23 7,44 Ford Otosan 176,60 0,74 44,59 Formet Celik Kapi Sanayi 1,04 -3,70 -57,61 Frigo Pak Gıda 41,00 3,85 95,42 Galatasaray Sportif 3,40 -5,29 -16,05 Garanti Bankası 7,09 1,29 -30,15 Garanti Faktoring 10,98 -4,19 -1,35 Garanti Yat. Ort. 2,42 0,00 -25,08 Gedik Y. Men. Değ. 19,41 1,68 55,97 Gediz Ambalaj 31,76 -2,87 18,51 Gentaş 4,98 1,01 -16,16 Gersan Elektrik 5,56 -0,71 -9,45 Global Men. Değ. 5,75 -2,21 -4,33 Global Yat. Holding 4,26 -2,07 -8,97 Good-Year 7,15 2,00 -14,47 Göltaş Çimento 47,90 -7,35 16,09 Gözde Girişim 6,78 1,95 -15,04 GSD Denizcilik 4,89 -5,05 -2,98 GSD Holding 1,73 0,00 -31,08 Gübre Fabrik. 62,05 -5,63 -27,89 Güler Yat. Holding 2,57 -9,51 -25,78 Halk GMYO 3,18 -0,93 -0,78 Hatay Tekstil 18,59 -4,37 33,26 Hedef Girişim 4,55 -1,09 32,79 Hektaş 29,18 -2,21 53,02 HUB Girişim 14,00 -4,24 -23,08 Hürriyet Gzt. 1,58 1,28 -24,76 ICBC Turkey Bank 5,20 -4,59 -20,00 İdealist Danışmanlık 75,80 0,80 463,15 İdealist GMYO 6,95 -9,97 2,21 İhlas Ev Aletleri 1,16 -4,13 -38,30 İhlas Gayrimenkul 1,01 -1,94 -19,20 İhlas Gazetecilik 2,09 -5,43 -48,52 İhlas Holding 0,59 -4,84 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,68 -6,85 -40,35 İndeks Bilgisayar 7,05 -3,69 47,41 Info Yatırım 6,66 -2,92 3,26 İntema 32,00 -3,21 -19,80 Inveo Yatırım Holding 111,90 9,92 153,05 İpek Doğal Enerji 11,60 -2,77 -11,31 İskenderun Demir Çelik 13,55 -1,88 49,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi Altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi