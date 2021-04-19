Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,72-7,69-13,18
Acıpayam Selüloz17,67-5,613,21
Adel Kalemcilik23,06-9,99-32,64
Adese Gayrimenkul2,16-5,26-22,86
Afyon Çimento3,81-4,27-25,44
Ak Enerji1,47-5,77-33,48
Akbank4,80-3,42-28,97
Akçansa17,90-3,0911,16
Akdeniz Yatırım Hold.1,69-9,14-29,68
Akfen GMYO3,999,92-17,90
Akın Tekstil37,46-8,3717,95
Akiş GMYO1,81-4,23-35,18
Akmerkez GMYO47,98-4,04-25,49
Aksa14,98-0,868,44
Aksa Enerji12,20-2,0963,98
Aksigorta8,02-3,14-7,80
Aksu Enerji5,50-4,84-27,13
Alarko Carrıer324,00-5,35-11,21
Alarko GMYO23,08-6,18-11,77
Alarko Holding10,12-3,7117,13
Albaraka Türk1,61-1,83-17,01
Alcatel Lucent Teletaş27,28-4,95-8,02
Alkim Kağıt17,06-5,1731,80
Alkim Kimya16,37-3,7116,21
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,24-1,752,28
Altınyunus Çeşme51,40-8,462,88
Anadolu Efes22,401,08-3,36
Anadolu Grubu Holding21,00-2,51-20,19
Anadolu Hayat Emek.9,41-5,3317,11
Anadolu Isuzu17,57-3,99-2,39
Anadolu Sigorta6,39-1,99-11,50
Anel Elektrik5,49-10,0073,19
Arçelik30,98-1,848,86
ARD Bilişim Teknolojileri56,25-2,1716,99
Arena Bilgisayar48,30-3,2841,77
Armada Bilgisayar50,65-2,413,20
Arsan Tekstil9,61-3,9031,82
Arzum Ev Aletleri19,99-5,62-18,81
Aselsan14,96-1,64-18,03
Ata GMYO3,85-8,33-30,13
Atakule GMYO2,58-4,802,38
Atlantis Yatırım Holding3,79-7,56-31,83
Atlas Yat. Ort.1,729,55-1,71
AvivaSA Emeklilik Hayat17,141,18-2,53
Avrasya GMYO2,95-8,9512,62
Avrasya Petrol ve Tur.2,48-8,49-22,50
Avrupa Yatırım Holding8,29-2,4738,17
Ayen Enerji8,90-3,2664,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit15,36-6,9135,33
Aygaz13,31-2,70-6,18
Bagfaş22,800,4414,00
Bak Ambalaj19,18-8,14-5,05
Balatacılar Balatacılık5,52-8,00-33,01
Bantaş Ambalaj6,15-9,9631,13
Banvit62,00-3,1319,23
Baştaş Başkent Çimento10,98-9,93-36,79
Batı Çimento12,94-6,23174,73
Batısöke Çimento2,84-9,2716,39
Bayrak Taban Sanayi8,71-4,60-17,91
Bera Holding26,82-3,7332,25
Berkosan Yalıtım9,33-8,084,60
Beşiktaş Futbol Yat.10,62-9,92162,87
Beyaz Filo9,06-9,94-11,00
Bilici Yatırım19,24-1,03189,76
Bim Mağazalar67,50-1,75-8,21
Birko Mensucat1,26-10,0013,51
Birlik Mensucat2,05-8,89-40,75
Bizim Mağazaları14,45-4,11-5,92
Borusan Mannesmann24,06-5,65-13,45
Borusan Yat. Paz.353,10-7,35-22,27
Bosch Fren Sistemleri874,40-7,74-29,42
Bossa28,00-3,3856,86
Brisa23,82-3,7223,02
Burçelik21,10-6,140,38
Burçelik Vana28,36-5,59-42,89
Bursa Çimento3,68-1,60-26,07
Carrefoursa46,70-7,25-34,96
Casa Emtia Petrol108,00-7,221,89
Ceo Event Medya7,30-0,8213,53
Coca Cola İçecek71,600,149,96
Cosmos Yat. Holding11,00-8,3336,48
Credıtwest Faktorıng3,75-4,58-36,12
Çelebi231,00-2,5726,56
Çelik Halat6,50-4,41-28,55
Çemaş Döküm1,12-6,67-34,22
Çemtaş15,91-6,960,06
Çimbeton241,40-9,99-18,58
Çimentaş30,24-9,73-16,37
Çimsa20,40-1,6414,61
Çuhadaroğlu Metal6,99-7,17-9,57
Dagi Giyim1,94-6,28-43,05
Dagi Yatırım Holding11,03-9,96-14,50
Dardanel24,30-3,57-27,46
Datagate Bilgisayar13,68-7,38-15,08
Demısaş Döküm7,33-2,7910,89
Denge Holding5,55-6,091,28
Deniz GMYO1,82-5,21-1,20
Derimod10,08-9,923,49
Derlüks Yatırım Holding6,68-5,92-24,26
Desa Deri14,405,9647,84
Despec Bilgisayar10,76-5,70-17,61
Deva Holding28,66-3,8919,13
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,04-6,6710,97
Diriteks Diriliş Tekstil5,90-9,2358,18
Ditaş Doğan13,60-2,444,39
DO-CO730,602,0815,97
Doğan Burda21,083,64-6,06
Doğan Holding3,07-3,150,00
Doğtaş Kelebek Mobilya2,57-1,9110,35
Doğusan3,97-3,87-9,36
Doğuş GMYO9,87-4,1720,81
Doğuş Otomotiv28,42-2,20-1,11
Döktaş Dökümcülük25,30-9,96-17,37
Duran Doğan Basım11,38-4,378,48
Dyo Boya11,78-7,613,70
Eczacıbaşı İlaç6,580,46-11,80
Eczacıbaşı Yatırım44,12-5,0459,05
Edip Gayrimenkul2,21-9,80-33,43
Ege Endüstri1.345,70-5,21-19,17
Ege Gübre255,203,8775,76
Ege Profil29,58-4,40-22,65
Ege Seramik13,09-5,4227,21
Egeplast25,50-8,93-23,42
Ekiz Kimya6,20-4,76-13,04
Emek Elektrik2,01-6,07-29,60
Eminiş Ambalaj18,58-7,75-49,57
Emlak Konut GMYO1,86-1,59-13,08
Enerjisa Enerji10,17-2,96-11,80
Enka İnşaat8,05-0,6214,32
Erbosan69,00-0,0768,29
Ereğli Demir Çelik18,16-0,9838,24
Ersu Gıda4,37-5,00-11,54
Escort Teknoloji5,70-6,86-13,24
Esenboğa Elektrik32,82-7,1172,50
Etiler Gıda5,65-2,5941,96
Euro Kapital Yat. Ort.3,95-7,932,60
Euro Trend Yat. Ort.3,70-2,372,78
Euro Yat. Ort.4,39-3,94-2,66
Euro Yatırım Holding3,50-4,3723,24
Fade Gıda16,00-7,35158,48
Fenerbahçe Futbol31,9010,007,92
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,72-7,53-41,65
F-M İzmit Piston124,70-5,391,71
Fonet Bilgi Teknolojileri14,32-5,739,90
Ford Otosan175,30-5,3543,53
Formet Celik Kapi Sanayi1,08-9,24-55,98
Frigo Pak Gıda39,48-3,4288,18
Galatasaray Sportif3,599,79-11,36
Garanti Bankası7,00-3,85-31,04
Garanti Faktoring11,46-7,732,96
Garanti Yat. Ort.2,42-5,47-25,08
Gedik Y. Men. Değ.19,09-5,7753,40
Gediz Ambalaj32,70-5,1622,01
Gentaş4,93-4,64-17,00
Gersan Elektrik5,60-5,08-8,79
Global Men. Değ.5,88-6,67-2,16
Global Yat. Holding4,35-8,03-7,05
Good-Year7,01-3,71-16,15
Göltaş Çimento51,70-7,1825,30
Gözde Girişim6,65-2,92-16,67
GSD Denizcilik5,15-9,492,18
GSD Holding1,73-7,98-31,08
Gübre Fabrik.65,75-3,52-23,59
Güler Yat. Holding2,84-5,02-17,98
Halk GMYO3,21-6,690,15
Hatay Tekstil19,44-4,6139,35
Hedef Girişim4,60-6,1234,25
Hektaş29,840,6756,48
HUB Girişim14,62-4,88-19,67
Hürriyet Gzt.1,56-7,14-25,71
ICBC Turkey Bank5,45-4,22-16,15
İdealist Danışmanlık75,209,78458,69
İdealist GMYO7,72-6,3113,53
İhlas Ev Aletleri1,21-4,72-35,64
İhlas Gayrimenkul1,03-4,63-17,60
İhlas Gazetecilik2,21-5,56-45,57
İhlas Holding0,62-3,13-44,77
İhlas Yayın Holding0,73-5,19-35,96
İndeks Bilgisayar29,28-3,7553,06
Info Yatırım6,86-4,596,36
İntema33,06-9,97-17,14
Inveo Yatırım Holding101,80-9,99130,21
İpek Doğal Enerji11,93-3,32-8,79
İskenderun Demir Çelik13,810,1552,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Borsa kaçta açılıyor? Türkiye'de borsa saat kaçta açılıyor? Avrupa, Asya, Amerika borsa açılış saatleri
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