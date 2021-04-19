Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,72
|-7,69
|-13,18
|Acıpayam Selüloz
|17,67
|-5,61
|3,21
|Adel Kalemcilik
|23,06
|-9,99
|-32,64
|Adese Gayrimenkul
|2,16
|-5,26
|-22,86
|Afyon Çimento
|3,81
|-4,27
|-25,44
|Ak Enerji
|1,47
|-5,77
|-33,48
|Akbank
|4,80
|-3,42
|-28,97
|Akçansa
|17,90
|-3,09
|11,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,69
|-9,14
|-29,68
|Akfen GMYO
|3,99
|9,92
|-17,90
|Akın Tekstil
|37,46
|-8,37
|17,95
|Akiş GMYO
|1,81
|-4,23
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|47,98
|-4,04
|-25,49
|Aksa
|14,98
|-0,86
|8,44
|Aksa Enerji
|12,20
|-2,09
|63,98
|Aksigorta
|8,02
|-3,14
|-7,80
|Aksu Enerji
|5,50
|-4,84
|-27,13
|Alarko Carrıer
|324,00
|-5,35
|-11,21
|Alarko GMYO
|23,08
|-6,18
|-11,77
|Alarko Holding
|10,12
|-3,71
|17,13
|Albaraka Türk
|1,61
|-1,83
|-17,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,28
|-4,95
|-8,02
|Alkim Kağıt
|17,06
|-5,17
|31,80
|Alkim Kimya
|16,37
|-3,71
|16,21
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,24
|-1,75
|2,28
|Altınyunus Çeşme
|51,40
|-8,46
|2,88
|Anadolu Efes
|22,40
|1,08
|-3,36
|Anadolu Grubu Holding
|21,00
|-2,51
|-20,19
|Anadolu Hayat Emek.
|9,41
|-5,33
|17,11
|Anadolu Isuzu
|17,57
|-3,99
|-2,39
|Anadolu Sigorta
|6,39
|-1,99
|-11,50
|Anel Elektrik
|5,49
|-10,00
|73,19
|Arçelik
|30,98
|-1,84
|8,86
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,25
|-2,17
|16,99
|Arena Bilgisayar
|48,30
|-3,28
|41,77
|Armada Bilgisayar
|50,65
|-2,41
|3,20
|Arsan Tekstil
|9,61
|-3,90
|31,82
|Arzum Ev Aletleri
|19,99
|-5,62
|-18,81
|Aselsan
|14,96
|-1,64
|-18,03
|Ata GMYO
|3,85
|-8,33
|-30,13
|Atakule GMYO
|2,58
|-4,80
|2,38
|Atlantis Yatırım Holding
|3,79
|-7,56
|-31,83
|Atlas Yat. Ort.
|1,72
|9,55
|-1,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,14
|1,18
|-2,53
|Avrasya GMYO
|2,95
|-8,95
|12,62
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,48
|-8,49
|-22,50
|Avrupa Yatırım Holding
|8,29
|-2,47
|38,17
|Ayen Enerji
|8,90
|-3,26
|64,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|15,36
|-6,91
|35,33
|Aygaz
|13,31
|-2,70
|-6,18
|Bagfaş
|22,80
|0,44
|14,00
|Bak Ambalaj
|19,18
|-8,14
|-5,05
|Balatacılar Balatacılık
|5,52
|-8,00
|-33,01
|Bantaş Ambalaj
|6,15
|-9,96
|31,13
|Banvit
|62,00
|-3,13
|19,23
|Baştaş Başkent Çimento
|10,98
|-9,93
|-36,79
|Batı Çimento
|12,94
|-6,23
|174,73
|Batısöke Çimento
|2,84
|-9,27
|16,39
|Bayrak Taban Sanayi
|8,71
|-4,60
|-17,91
|Bera Holding
|26,82
|-3,73
|32,25
|Berkosan Yalıtım
|9,33
|-8,08
|4,60
|Beşiktaş Futbol Yat.
|10,62
|-9,92
|162,87
|Beyaz Filo
|9,06
|-9,94
|-11,00
|Bilici Yatırım
|19,24
|-1,03
|189,76
|Bim Mağazalar
|67,50
|-1,75
|-8,21
|Birko Mensucat
|1,26
|-10,00
|13,51
|Birlik Mensucat
|2,05
|-8,89
|-40,75
|Bizim Mağazaları
|14,45
|-4,11
|-5,92
|Borusan Mannesmann
|24,06
|-5,65
|-13,45
|Borusan Yat. Paz.
|353,10
|-7,35
|-22,27
|Bosch Fren Sistemleri
|874,40
|-7,74
|-29,42
|Bossa
|28,00
|-3,38
|56,86
|Brisa
|23,82
|-3,72
|23,02
|Burçelik
|21,10
|-6,14
|0,38
|Burçelik Vana
|28,36
|-5,59
|-42,89
|Bursa Çimento
|3,68
|-1,60
|-26,07
|Carrefoursa
|46,70
|-7,25
|-34,96
|Casa Emtia Petrol
|108,00
|-7,22
|1,89
|Ceo Event Medya
|7,30
|-0,82
|13,53
|Coca Cola İçecek
|71,60
|0,14
|9,96
|Cosmos Yat. Holding
|11,00
|-8,33
|36,48
|Credıtwest Faktorıng
|3,75
|-4,58
|-36,12
|Çelebi
|231,00
|-2,57
|26,56
|Çelik Halat
|6,50
|-4,41
|-28,55
|Çemaş Döküm
|1,12
|-6,67
|-34,22
|Çemtaş
|15,91
|-6,96
|0,06
|Çimbeton
|241,40
|-9,99
|-18,58
|Çimentaş
|30,24
|-9,73
|-16,37
|Çimsa
|20,40
|-1,64
|14,61
|Çuhadaroğlu Metal
|6,99
|-7,17
|-9,57
|Dagi Giyim
|1,94
|-6,28
|-43,05
|Dagi Yatırım Holding
|11,03
|-9,96
|-14,50
|Dardanel
|24,30
|-3,57
|-27,46
|Datagate Bilgisayar
|13,68
|-7,38
|-15,08
|Demısaş Döküm
|7,33
|-2,79
|10,89
|Denge Holding
|5,55
|-6,09
|1,28
|Deniz GMYO
|1,82
|-5,21
|-1,20
|Derimod
|10,08
|-9,92
|3,49
|Derlüks Yatırım Holding
|6,68
|-5,92
|-24,26
|Desa Deri
|14,40
|5,96
|47,84
|Despec Bilgisayar
|10,76
|-5,70
|-17,61
|Deva Holding
|28,66
|-3,89
|19,13
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,04
|-6,67
|10,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,90
|-9,23
|58,18
|Ditaş Doğan
|13,60
|-2,44
|4,39
|DO-CO
|730,60
|2,08
|15,97
|Doğan Burda
|21,08
|3,64
|-6,06
|Doğan Holding
|3,07
|-3,15
|0,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,57
|-1,91
|10,35
|Doğusan
|3,97
|-3,87
|-9,36
|Doğuş GMYO
|9,87
|-4,17
|20,81
|Doğuş Otomotiv
|28,42
|-2,20
|-1,11
|Döktaş Dökümcülük
|25,30
|-9,96
|-17,37
|Duran Doğan Basım
|11,38
|-4,37
|8,48
|Dyo Boya
|11,78
|-7,61
|3,70
|Eczacıbaşı İlaç
|6,58
|0,46
|-11,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,12
|-5,04
|59,05
|Edip Gayrimenkul
|2,21
|-9,80
|-33,43
|Ege Endüstri
|1.345,70
|-5,21
|-19,17
|Ege Gübre
|255,20
|3,87
|75,76
|Ege Profil
|29,58
|-4,40
|-22,65
|Ege Seramik
|13,09
|-5,42
|27,21
|Egeplast
|25,50
|-8,93
|-23,42
|Ekiz Kimya
|6,20
|-4,76
|-13,04
|Emek Elektrik
|2,01
|-6,07
|-29,60
|Eminiş Ambalaj
|18,58
|-7,75
|-49,57
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|-1,59
|-13,08
|Enerjisa Enerji
|10,17
|-2,96
|-11,80
|Enka İnşaat
|8,05
|-0,62
|14,32
|Erbosan
|69,00
|-0,07
|68,29
|Ereğli Demir Çelik
|18,16
|-0,98
|38,24
|Ersu Gıda
|4,37
|-5,00
|-11,54
|Escort Teknoloji
|5,70
|-6,86
|-13,24
|Esenboğa Elektrik
|32,82
|-7,11
|72,50
|Etiler Gıda
|5,65
|-2,59
|41,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,95
|-7,93
|2,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,70
|-2,37
|2,78
|Euro Yat. Ort.
|4,39
|-3,94
|-2,66
|Euro Yatırım Holding
|3,50
|-4,37
|23,24
|Fade Gıda
|16,00
|-7,35
|158,48
|Fenerbahçe Futbol
|31,90
|10,00
|7,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,72
|-7,53
|-41,65
|F-M İzmit Piston
|124,70
|-5,39
|1,71
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,32
|-5,73
|9,90
|Ford Otosan
|175,30
|-5,35
|43,53
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,08
|-9,24
|-55,98
|Frigo Pak Gıda
|39,48
|-3,42
|88,18
|Galatasaray Sportif
|3,59
|9,79
|-11,36
|Garanti Bankası
|7,00
|-3,85
|-31,04
|Garanti Faktoring
|11,46
|-7,73
|2,96
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|-5,47
|-25,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,09
|-5,77
|53,40
|Gediz Ambalaj
|32,70
|-5,16
|22,01
|Gentaş
|4,93
|-4,64
|-17,00
|Gersan Elektrik
|5,60
|-5,08
|-8,79
|Global Men. Değ.
|5,88
|-6,67
|-2,16
|Global Yat. Holding
|4,35
|-8,03
|-7,05
|Good-Year
|7,01
|-3,71
|-16,15
|Göltaş Çimento
|51,70
|-7,18
|25,30
|Gözde Girişim
|6,65
|-2,92
|-16,67
|GSD Denizcilik
|5,15
|-9,49
|2,18
|GSD Holding
|1,73
|-7,98
|-31,08
|Gübre Fabrik.
|65,75
|-3,52
|-23,59
|Güler Yat. Holding
|2,84
|-5,02
|-17,98
|Halk GMYO
|3,21
|-6,69
|0,15
|Hatay Tekstil
|19,44
|-4,61
|39,35
|Hedef Girişim
|4,60
|-6,12
|34,25
|Hektaş
|29,84
|0,67
|56,48
|HUB Girişim
|14,62
|-4,88
|-19,67
|Hürriyet Gzt.
|1,56
|-7,14
|-25,71
|ICBC Turkey Bank
|5,45
|-4,22
|-16,15
|İdealist Danışmanlık
|75,20
|9,78
|458,69
|İdealist GMYO
|7,72
|-6,31
|13,53
|İhlas Ev Aletleri
|1,21
|-4,72
|-35,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|-4,63
|-17,60
|İhlas Gazetecilik
|2,21
|-5,56
|-45,57
|İhlas Holding
|0,62
|-3,13
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|-5,19
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|29,28
|-3,75
|53,06
|Info Yatırım
|6,86
|-4,59
|6,36
|İntema
|33,06
|-9,97
|-17,14
|Inveo Yatırım Holding
|101,80
|-9,99
|130,21
|İpek Doğal Enerji
|11,93
|-3,32
|-8,79
|İskenderun Demir Çelik
|13,81
|0,15
|52,83
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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