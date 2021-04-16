Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,28 -2,41 -5,94 Acıpayam Selüloz 18,72 -0,58 9,35 Adel Kalemcilik 25,62 -3,10 -25,16 Adese Gayrimenkul 2,28 -0,87 -18,57 Afyon Çimento 3,98 -0,25 -22,11 Ak Enerji 1,56 -1,27 -29,41 Akbank 4,97 -1,58 -26,46 Akçansa 18,47 2,61 14,70 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 -2,11 -22,60 Akfen GMYO 3,63 0,28 -25,31 Akın Tekstil 40,88 1,74 28,72 Akiş GMYO 1,89 -0,53 -32,31 Akmerkez GMYO 50,00 5,84 -22,35 Aksa 15,11 -1,82 9,38 Aksa Enerji 12,46 3,06 67,47 Aksigorta 8,28 -1,43 -4,81 Aksu Enerji 5,78 -1,03 -23,42 Alarko Carrıer 342,30 0,68 -6,19 Alarko GMYO 24,60 0,74 -5,96 Alarko Holding 10,51 0,10 21,64 Albaraka Türk 1,64 -1,20 -15,46 Alcatel Lucent Teletaş 28,70 0,28 -3,24 Alkim Kağıt 17,99 3,99 38,99 Alkim Kimya 17,00 3,34 20,68 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,28 0,88 4,11 Altınyunus Çeşme 56,15 -1,06 12,39 Anadolu Efes 22,16 0,00 -4,40 Anadolu Grubu Holding 21,54 1,60 -18,13 Anadolu Hayat Emek. 9,94 4,74 23,70 Anadolu Isuzu 18,30 -0,97 1,67 Anadolu Sigorta 6,52 0,00 -9,70 Anel Elektrik 6,10 -1,61 92,43 Arçelik 31,56 -1,99 10,90 ARD Bilişim Teknolojileri 57,50 2,68 19,59 Arena Bilgisayar 49,94 -1,69 46,58 Armada Bilgisayar 51,90 -0,19 5,75 Arsan Tekstil 10,00 1,83 37,17 Arzum Ev Aletleri 21,18 -1,49 -13,97 Aselsan 15,21 0,46 -16,66 Ata GMYO 4,20 -1,87 -23,77 Atakule GMYO 2,71 -1,81 7,54 Atlantis Yatırım Holding 4,10 -4,87 -26,26 Atlas Yat. Ort. 1,57 9,79 -10,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,94 -0,06 -3,67 Avrasya GMYO 3,24 -0,92 23,69 Avrasya Petrol ve Tur. 2,71 -2,17 -15,31 Avrupa Yatırım Holding 8,50 2,91 41,67 Ayen Enerji 9,20 0,00 70,06 Ayes Çelik Hasır ve Çit 16,50 0,06 45,37 Aygaz 13,68 -0,73 -3,57 Bagfaş 22,70 5,58 13,50 Bak Ambalaj 20,88 -0,85 3,37 Balatacılar Balatacılık 6,00 -6,69 -27,18 Bantaş Ambalaj 6,83 5,89 45,63 Banvit 64,00 0,00 23,08 Baştaş Başkent Çimento 12,19 -0,08 -29,82 Batı Çimento 13,80 0,51 192,99 Batısöke Çimento 3,13 -3,10 28,28 Bayrak Taban Sanayi 9,13 -1,08 -13,95 Bera Holding 27,86 2,05 37,38 Berkosan Yalıtım 10,15 -2,40 13,79 Beşiktaş Futbol Yat. 11,79 7,67 191,83 Beyaz Filo 10,06 -0,40 -1,18 Bilici Yatırım 19,44 1,83 192,77 Bim Mağazalar 68,70 -0,65 -6,58 Birko Mensucat 1,40 -9,09 26,13 Birlik Mensucat 2,25 -9,64 -34,97 Bizim Mağazaları 15,07 -0,53 -1,89 Borusan Mannesmann 25,50 0,55 -8,27 Borusan Yat. Paz. 381,10 -2,08 -16,11 Bosch Fren Sistemleri 947,80 -1,67 -23,50 Bossa 28,98 6,08 62,35 Brisa 24,74 -0,88 27,77 Burçelik 22,48 -1,40 6,95 Burçelik Vana 30,04 -3,78 -39,51 Bursa Çimento 3,74 1,08 -24,86 Carrefoursa 50,35 -1,85 -29,87 Casa Emtia Petrol 116,40 5,91 9,81 Ceo Event Medya 7,36 6,05 14,46 Coca Cola İçecek 71,50 0,78 9,81 Cosmos Yat. Holding 12,00 5,26 48,88 Credıtwest Faktorıng 3,93 3,97 -33,05 Çelebi 237,10 -4,47 29,90 Çelik Halat 6,80 -2,16 -25,26 Çemaş Döküm 1,20 1,69 -29,52 Çemtaş 17,10 1,42 7,54 Çimbeton 268,20 -4,32 -9,54 Çimentaş 33,50 -0,30 -7,36 Çimsa 20,74 0,29 16,52 Çuhadaroğlu Metal 7,53 -1,05 -2,59 Dagi Giyim 2,07 -1,90 -39,23 Dagi Yatırım Holding 12,25 -3,54 -5,04 Dardanel 25,20 -3,37 -24,78 Datagate Bilgisayar 14,77 0,48 -8,32 Demısaş Döküm 7,54 -1,82 14,07 Denge Holding 5,91 1,72 7,85 Deniz GMYO 1,92 -1,54 4,23 Derimod 11,19 -0,36 14,89 Derlüks Yatırım Holding 7,10 -1,39 -19,50 Desa Deri 13,59 -0,44 39,53 Despec Bilgisayar 11,41 0,26 -12,63 Deva Holding 29,82 1,08 23,95 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,90 -2,35 18,89 Diriteks Diriliş Tekstil 6,50 -1,52 74,26 Ditaş Doğan 13,94 -1,83 7,00 DO-CO 715,70 4,03 13,60 Doğan Burda 20,34 9,95 -9,36 Doğan Holding 3,17 -0,31 3,26 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,62 -1,87 12,50 Doğusan 4,13 0,24 -5,71 Doğuş GMYO 10,30 -1,90 26,07 Doğuş Otomotiv 29,06 1,18 1,11 Döktaş Dökümcülük 28,10 0,72 -8,23 Duran Doğan Basım 11,90 -0,83 13,44 Dyo Boya 12,75 -0,62 12,24 Eczacıbaşı İlaç 6,55 -0,46 -12,20 Eczacıbaşı Yatırım 46,46 -0,17 67,48 Edip Gayrimenkul 2,45 -3,92 -26,20 Ege Endüstri 1.419,70 -0,69 -14,73 Ege Gübre 245,70 6,09 69,21 Ege Profil 30,94 -1,34 -19,09 Ege Seramik 13,84 -2,19 34,50 Egeplast 28,00 -1,62 -15,92 Ekiz Kimya 6,51 -1,36 -8,70 Emek Elektrik 2,14 -5,73 -25,05 Eminiş Ambalaj 20,14 -5,89 -45,33 Emlak Konut GMYO 1,89 2,72 -11,68 Enerjisa Enerji 10,48 -0,57 -9,11 Enka İnşaat 8,10 6,16 15,03 Erbosan 69,05 2,14 68,41 Ereğli Demir Çelik 18,34 1,72 39,61 Ersu Gıda 4,60 -0,22 -6,88 Escort Teknoloji 6,12 0,82 -6,85 Esenboğa Elektrik 35,34 2,43 85,71 Etiler Gıda 5,80 2,65 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 4,29 -3,38 11,43 Euro Trend Yat. Ort. 3,79 -4,53 5,28 Euro Yat. Ort. 4,57 -2,14 1,33 Euro Yatırım Holding 3,66 -3,43 28,87 Fade Gıda 17,27 3,29 179,00 Fenerbahçe Futbol 29,00 -5,35 -1,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,86 1,09 -36,90 F-M İzmit Piston 131,80 2,09 7,51 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,19 2,43 16,58 Ford Otosan 185,20 4,16 51,63 Formet Celik Kapi Sanayi 1,19 -5,56 -51,49 Frigo Pak Gıda 40,88 4,29 94,85 Galatasaray Sportif 3,27 -3,82 -19,26 Garanti Bankası 7,28 -0,41 -28,28 Garanti Faktoring 12,42 1,47 11,59 Garanti Yat. Ort. 2,56 -1,54 -20,74 Gedik Y. Men. Değ. 20,26 -2,60 62,80 Gediz Ambalaj 34,48 -0,52 28,66 Gentaş 5,17 1,77 -12,96 Gersan Elektrik 5,90 -0,51 -3,91 Global Men. Değ. 6,30 -0,16 4,83 Global Yat. Holding 4,73 -1,87 1,07 Good-Year 7,28 0,97 -12,92 Göltaş Çimento 55,70 -1,85 35,00 Gözde Girişim 6,85 -1,30 -14,16 GSD Denizcilik 5,69 -3,07 12,90 GSD Holding 1,88 2,17 -25,10 Gübre Fabrik. 68,15 -0,44 -20,80 Güler Yat. Holding 2,99 0,34 -13,65 Halk GMYO 3,44 3,30 7,33 Hatay Tekstil 20,38 1,90 46,09 Hedef Girişim 4,90 0,00 43,00 Hektaş 29,64 2,21 55,43 HUB Girişim 15,37 -1,16 -15,55 Hürriyet Gzt. 1,68 0,00 -20,00 ICBC Turkey Bank 5,69 -0,70 -12,46 İdealist Danışmanlık 68,50 -2,14 408,92 İdealist GMYO 8,24 0,00 21,18 İhlas Ev Aletleri 1,27 -0,78 -32,45 İhlas Gayrimenkul 1,08 1,89 -13,60 İhlas Gazetecilik 2,34 -1,68 -42,36 İhlas Holding 0,64 -1,54 -42,99 İhlas Yayın Holding 0,77 -1,28 -32,46 İndeks Bilgisayar 30,42 5,41 59,02 Info Yatırım 7,19 -0,69 11,47 İntema 36,72 -5,21 -7,97 Inveo Yatırım Holding 113,10 -1,91 155,77 İpek Doğal Enerji 12,34 1,15 -5,66 İskenderun Demir Çelik 13,79 2,00 52,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara