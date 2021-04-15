Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,46-0,40-3,62
Acıpayam Selüloz18,83-2,039,99
Adel Kalemcilik26,440,23-22,77
Adese Gayrimenkul2,30-6,88-17,86
Afyon Çimento3,99-3,86-21,92
Ak Enerji1,58-1,86-28,51
Akbank5,052,23-25,27
Akçansa18,00-3,3311,79
Akdeniz Yatırım Hold.1,90-4,04-20,94
Akfen GMYO3,62-1,90-25,51
Akın Tekstil40,18-5,5526,51
Akiş GMYO1,90-2,56-31,96
Akmerkez GMYO47,24-3,51-26,64
Aksa15,39-0,9711,40
Aksa Enerji12,09-0,6662,50
Aksigorta8,40-2,67-3,43
Aksu Enerji5,84-1,18-22,62
Alarko Carrıer340,00-4,39-6,82
Alarko GMYO24,42-2,32-6,65
Alarko Holding10,50-1,9621,53
Albaraka Türk1,66-0,60-14,43
Alcatel Lucent Teletaş28,62-2,79-3,51
Alkim Kağıt17,30-2,8133,66
Alkim Kimya16,45-2,0316,78
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,266,603,20
Altınyunus Çeşme56,75-2,1613,59
Anadolu Efes22,161,93-4,40
Anadolu Grubu Holding21,20-1,03-19,43
Anadolu Hayat Emek.9,498,2118,10
Anadolu Isuzu18,48-0,162,67
Anadolu Sigorta6,520,15-9,70
Anel Elektrik6,20-5,6395,58
Arçelik32,20-2,0113,15
ARD Bilişim Teknolojileri56,00-2,6116,47
Arena Bilgisayar50,80-2,4949,11
Armada Bilgisayar52,00-3,885,95
Arsan Tekstil9,82-2,7734,71
Arzum Ev Aletleri21,500,00-12,67
Aselsan15,14-1,05-17,04
Ata GMYO4,28-4,89-22,32
Atakule GMYO2,76-1,789,52
Atlantis Yatırım Holding4,31-5,27-22,48
Atlas Yat. Ort.1,43-0,69-18,29
AvivaSA Emeklilik Hayat16,953,67-3,61
Avrasya GMYO3,27-2,3924,84
Avrasya Petrol ve Tur.2,77-2,81-13,44
Avrupa Yatırım Holding8,260,6137,67
Ayen Enerji9,204,4370,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit16,49-1,2645,29
Aygaz13,78-1,92-2,86
Bagfaş21,50-2,277,50
Bak Ambalaj21,06-2,774,26
Balatacılar Balatacılık6,430,00-21,97
Bantaş Ambalaj6,453,8637,53
Banvit64,00-1,5423,08
Baştaş Başkent Çimento12,200,00-29,76
Batı Çimento13,739,93191,51
Batısöke Çimento3,230,0032,38
Bayrak Taban Sanayi9,23-2,74-13,01
Bera Holding27,30-4,5534,62
Berkosan Yalıtım10,40-3,7016,59
Beşiktaş Futbol Yat.10,95-9,95171,04
Beyaz Filo10,10-4,45-0,79
Bilici Yatırım19,091,92187,50
Bim Mağazalar69,15-0,22-5,96
Birko Mensucat1,548,4538,74
Birlik Mensucat2,492,05-28,03
Bizim Mağazaları15,15-1,30-1,37
Borusan Mannesmann25,36-2,84-8,78
Borusan Yat. Paz.389,20-2,97-14,32
Bosch Fren Sistemleri963,90-2,68-22,20
Bossa27,32-1,8753,05
Brisa24,96-3,3328,90
Burçelik22,80-2,068,47
Burçelik Vana31,22-2,98-37,13
Bursa Çimento3,70-1,33-25,67
Carrefoursa51,30-2,19-28,55
Casa Emtia Petrol109,90-4,433,68
Ceo Event Medya6,949,987,93
Coca Cola İçecek70,95-1,468,96
Cosmos Yat. Holding11,40-0,8741,44
Credıtwest Faktorıng3,780,00-35,60
Çelebi248,20-6,4535,98
Çelik Halat6,952,51-23,61
Çemaş Döküm1,18-2,48-30,69
Çemtaş16,860,126,03
Çimbeton280,30-9,29-5,46
Çimentaş33,60-3,45-7,08
Çimsa20,68-1,5216,18
Çuhadaroğlu Metal7,61-2,81-1,55
Dagi Giyim2,11-3,65-38,06
Dagi Yatırım Holding12,70-2,01-1,55
Dardanel26,08-2,76-22,15
Datagate Bilgisayar14,70-2,97-8,75
Demısaş Döküm7,68-1,0316,19
Denge Holding5,81-7,786,02
Deniz GMYO1,95-5,225,86
Derimod11,23-3,1115,30
Derlüks Yatırım Holding7,20-2,70-18,37
Desa Deri13,650,0040,14
Despec Bilgisayar11,38-1,30-12,86
Deva Holding29,50-1,8022,62
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,21-1,8621,75
Diriteks Diriliş Tekstil6,604,7676,94
Ditaş Doğan14,20-3,148,99
DO-CO688,00-0,729,21
Doğan Burda18,50-3,65-17,56
Doğan Holding3,18-2,153,58
Doğtaş Kelebek Mobilya2,67-0,3714,64
Doğusan4,12-4,41-5,94
Doğuş GMYO10,50-1,7828,52
Doğuş Otomotiv28,72-1,10-0,07
Döktaş Dökümcülük27,902,50-8,88
Duran Doğan Basım12,00-0,8314,39
Dyo Boya12,83-2,8012,94
Eczacıbaşı İlaç6,582,17-11,80
Eczacıbaşı Yatırım46,54-4,1267,77
Edip Gayrimenkul2,55-2,30-23,19
Ege Endüstri1.429,50-2,32-14,14
Ege Gübre231,600,6559,50
Ege Profil31,36-2,67-17,99
Ege Seramik14,15-1,7437,51
Egeplast28,46-9,99-14,53
Ekiz Kimya6,600,15-7,43
Emek Elektrik2,279,13-20,50
Eminiş Ambalaj21,40-0,37-41,91
Emlak Konut GMYO1,84-1,60-14,02
Enerjisa Enerji10,54-1,77-8,59
Enka İnşaat7,631,608,35
Erbosan67,60-3,2264,88
Ereğli Demir Çelik18,032,9137,25
Ersu Gıda4,61-1,71-6,68
Escort Teknoloji6,07-2,72-7,61
Esenboğa Elektrik34,50-4,9681,29
Etiler Gıda5,65-1,0541,96
Euro Kapital Yat. Ort.4,443,5015,32
Euro Trend Yat. Ort.3,97-9,1510,28
Euro Yat. Ort.4,670,653,55
Euro Yatırım Holding3,792,7133,45
Fade Gıda16,72-3,35170,11
Fenerbahçe Futbol30,644,723,65
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,84-3,66-37,58
F-M İzmit Piston129,10-3,585,30
Fonet Bilgi Teknolojileri14,83-2,3713,81
Ford Otosan177,80-5,1745,57
Formet Celik Kapi Sanayi1,26-0,79-48,64
Frigo Pak Gıda39,20-1,6686,84
Galatasaray Sportif3,401,49-16,05
Garanti Bankası7,314,58-27,99
Garanti Faktoring12,24-2,089,97
Garanti Yat. Ort.2,60-0,76-19,50
Gedik Y. Men. Değ.20,802,4667,14
Gediz Ambalaj34,66-3,1829,33
Gentaş5,08-1,55-14,48
Gersan Elektrik5,93-2,31-3,42
Global Men. Değ.6,31-3,814,99
Global Yat. Holding4,82-3,022,99
Good-Year7,21-1,50-13,76
Göltaş Çimento56,75-4,0637,54
Gözde Girişim6,94-3,07-13,03
GSD Denizcilik5,87-0,1716,47
GSD Holding1,84-2,65-26,69
Gübre Fabrik.68,45-1,86-20,45
Güler Yat. Holding2,98-0,67-13,94
Halk GMYO3,331,223,90
Hatay Tekstil20,00-3,4743,37
Hedef Girişim4,90-3,3543,00
Hektaş29,00-3,0152,07
HUB Girişim15,55-1,77-14,56
Hürriyet Gzt.1,68-4,55-20,00
ICBC Turkey Bank5,730,17-11,85
İdealist Danışmanlık70,00-3,18420,06
İdealist GMYO8,24-7,5221,18
İhlas Ev Aletleri1,28-1,54-31,91
İhlas Gayrimenkul1,06-2,75-15,20
İhlas Gazetecilik2,38-4,03-41,38
İhlas Holding0,65-1,52-42,10
İhlas Yayın Holding0,781,30-31,58
İndeks Bilgisayar28,86-1,5050,86
Info Yatırım7,24-0,5512,25
İntema38,74-2,57-2,91
Inveo Yatırım Holding115,30-2,78160,74
İpek Doğal Enerji12,20-1,05-6,73
İskenderun Demir Çelik13,522,3549,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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