Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,46 -0,40 -3,62 Acıpayam Selüloz 18,83 -2,03 9,99 Adel Kalemcilik 26,44 0,23 -22,77 Adese Gayrimenkul 2,30 -6,88 -17,86 Afyon Çimento 3,99 -3,86 -21,92 Ak Enerji 1,58 -1,86 -28,51 Akbank 5,05 2,23 -25,27 Akçansa 18,00 -3,33 11,79 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 -4,04 -20,94 Akfen GMYO 3,62 -1,90 -25,51 Akın Tekstil 40,18 -5,55 26,51 Akiş GMYO 1,90 -2,56 -31,96 Akmerkez GMYO 47,24 -3,51 -26,64 Aksa 15,39 -0,97 11,40 Aksa Enerji 12,09 -0,66 62,50 Aksigorta 8,40 -2,67 -3,43 Aksu Enerji 5,84 -1,18 -22,62 Alarko Carrıer 340,00 -4,39 -6,82 Alarko GMYO 24,42 -2,32 -6,65 Alarko Holding 10,50 -1,96 21,53 Albaraka Türk 1,66 -0,60 -14,43 Alcatel Lucent Teletaş 28,62 -2,79 -3,51 Alkim Kağıt 17,30 -2,81 33,66 Alkim Kimya 16,45 -2,03 16,78 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,26 6,60 3,20 Altınyunus Çeşme 56,75 -2,16 13,59 Anadolu Efes 22,16 1,93 -4,40 Anadolu Grubu Holding 21,20 -1,03 -19,43 Anadolu Hayat Emek. 9,49 8,21 18,10 Anadolu Isuzu 18,48 -0,16 2,67 Anadolu Sigorta 6,52 0,15 -9,70 Anel Elektrik 6,20 -5,63 95,58 Arçelik 32,20 -2,01 13,15 ARD Bilişim Teknolojileri 56,00 -2,61 16,47 Arena Bilgisayar 50,80 -2,49 49,11 Armada Bilgisayar 52,00 -3,88 5,95 Arsan Tekstil 9,82 -2,77 34,71 Arzum Ev Aletleri 21,50 0,00 -12,67 Aselsan 15,14 -1,05 -17,04 Ata GMYO 4,28 -4,89 -22,32 Atakule GMYO 2,76 -1,78 9,52 Atlantis Yatırım Holding 4,31 -5,27 -22,48 Atlas Yat. Ort. 1,43 -0,69 -18,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,95 3,67 -3,61 Avrasya GMYO 3,27 -2,39 24,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,77 -2,81 -13,44 Avrupa Yatırım Holding 8,26 0,61 37,67 Ayen Enerji 9,20 4,43 70,06 Ayes Çelik Hasır ve Çit 16,49 -1,26 45,29 Aygaz 13,78 -1,92 -2,86 Bagfaş 21,50 -2,27 7,50 Bak Ambalaj 21,06 -2,77 4,26 Balatacılar Balatacılık 6,43 0,00 -21,97 Bantaş Ambalaj 6,45 3,86 37,53 Banvit 64,00 -1,54 23,08 Baştaş Başkent Çimento 12,20 0,00 -29,76 Batı Çimento 13,73 9,93 191,51 Batısöke Çimento 3,23 0,00 32,38 Bayrak Taban Sanayi 9,23 -2,74 -13,01 Bera Holding 27,30 -4,55 34,62 Berkosan Yalıtım 10,40 -3,70 16,59 Beşiktaş Futbol Yat. 10,95 -9,95 171,04 Beyaz Filo 10,10 -4,45 -0,79 Bilici Yatırım 19,09 1,92 187,50 Bim Mağazalar 69,15 -0,22 -5,96 Birko Mensucat 1,54 8,45 38,74 Birlik Mensucat 2,49 2,05 -28,03 Bizim Mağazaları 15,15 -1,30 -1,37 Borusan Mannesmann 25,36 -2,84 -8,78 Borusan Yat. Paz. 389,20 -2,97 -14,32 Bosch Fren Sistemleri 963,90 -2,68 -22,20 Bossa 27,32 -1,87 53,05 Brisa 24,96 -3,33 28,90 Burçelik 22,80 -2,06 8,47 Burçelik Vana 31,22 -2,98 -37,13 Bursa Çimento 3,70 -1,33 -25,67 Carrefoursa 51,30 -2,19 -28,55 Casa Emtia Petrol 109,90 -4,43 3,68 Ceo Event Medya 6,94 9,98 7,93 Coca Cola İçecek 70,95 -1,46 8,96 Cosmos Yat. Holding 11,40 -0,87 41,44 Credıtwest Faktorıng 3,78 0,00 -35,60 Çelebi 248,20 -6,45 35,98 Çelik Halat 6,95 2,51 -23,61 Çemaş Döküm 1,18 -2,48 -30,69 Çemtaş 16,86 0,12 6,03 Çimbeton 280,30 -9,29 -5,46 Çimentaş 33,60 -3,45 -7,08 Çimsa 20,68 -1,52 16,18 Çuhadaroğlu Metal 7,61 -2,81 -1,55 Dagi Giyim 2,11 -3,65 -38,06 Dagi Yatırım Holding 12,70 -2,01 -1,55 Dardanel 26,08 -2,76 -22,15 Datagate Bilgisayar 14,70 -2,97 -8,75 Demısaş Döküm 7,68 -1,03 16,19 Denge Holding 5,81 -7,78 6,02 Deniz GMYO 1,95 -5,22 5,86 Derimod 11,23 -3,11 15,30 Derlüks Yatırım Holding 7,20 -2,70 -18,37 Desa Deri 13,65 0,00 40,14 Despec Bilgisayar 11,38 -1,30 -12,86 Deva Holding 29,50 -1,80 22,62 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,21 -1,86 21,75 Diriteks Diriliş Tekstil 6,60 4,76 76,94 Ditaş Doğan 14,20 -3,14 8,99 DO-CO 688,00 -0,72 9,21 Doğan Burda 18,50 -3,65 -17,56 Doğan Holding 3,18 -2,15 3,58 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,67 -0,37 14,64 Doğusan 4,12 -4,41 -5,94 Doğuş GMYO 10,50 -1,78 28,52 Doğuş Otomotiv 28,72 -1,10 -0,07 Döktaş Dökümcülük 27,90 2,50 -8,88 Duran Doğan Basım 12,00 -0,83 14,39 Dyo Boya 12,83 -2,80 12,94 Eczacıbaşı İlaç 6,58 2,17 -11,80 Eczacıbaşı Yatırım 46,54 -4,12 67,77 Edip Gayrimenkul 2,55 -2,30 -23,19 Ege Endüstri 1.429,50 -2,32 -14,14 Ege Gübre 231,60 0,65 59,50 Ege Profil 31,36 -2,67 -17,99 Ege Seramik 14,15 -1,74 37,51 Egeplast 28,46 -9,99 -14,53 Ekiz Kimya 6,60 0,15 -7,43 Emek Elektrik 2,27 9,13 -20,50 Eminiş Ambalaj 21,40 -0,37 -41,91 Emlak Konut GMYO 1,84 -1,60 -14,02 Enerjisa Enerji 10,54 -1,77 -8,59 Enka İnşaat 7,63 1,60 8,35 Erbosan 67,60 -3,22 64,88 Ereğli Demir Çelik 18,03 2,91 37,25 Ersu Gıda 4,61 -1,71 -6,68 Escort Teknoloji 6,07 -2,72 -7,61 Esenboğa Elektrik 34,50 -4,96 81,29 Etiler Gıda 5,65 -1,05 41,96 Euro Kapital Yat. Ort. 4,44 3,50 15,32 Euro Trend Yat. Ort. 3,97 -9,15 10,28 Euro Yat. Ort. 4,67 0,65 3,55 Euro Yatırım Holding 3,79 2,71 33,45 Fade Gıda 16,72 -3,35 170,11 Fenerbahçe Futbol 30,64 4,72 3,65 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,84 -3,66 -37,58 F-M İzmit Piston 129,10 -3,58 5,30 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,83 -2,37 13,81 Ford Otosan 177,80 -5,17 45,57 Formet Celik Kapi Sanayi 1,26 -0,79 -48,64 Frigo Pak Gıda 39,20 -1,66 86,84 Galatasaray Sportif 3,40 1,49 -16,05 Garanti Bankası 7,31 4,58 -27,99 Garanti Faktoring 12,24 -2,08 9,97 Garanti Yat. Ort. 2,60 -0,76 -19,50 Gedik Y. Men. Değ. 20,80 2,46 67,14 Gediz Ambalaj 34,66 -3,18 29,33 Gentaş 5,08 -1,55 -14,48 Gersan Elektrik 5,93 -2,31 -3,42 Global Men. Değ. 6,31 -3,81 4,99 Global Yat. Holding 4,82 -3,02 2,99 Good-Year 7,21 -1,50 -13,76 Göltaş Çimento 56,75 -4,06 37,54 Gözde Girişim 6,94 -3,07 -13,03 GSD Denizcilik 5,87 -0,17 16,47 GSD Holding 1,84 -2,65 -26,69 Gübre Fabrik. 68,45 -1,86 -20,45 Güler Yat. Holding 2,98 -0,67 -13,94 Halk GMYO 3,33 1,22 3,90 Hatay Tekstil 20,00 -3,47 43,37 Hedef Girişim 4,90 -3,35 43,00 Hektaş 29,00 -3,01 52,07 HUB Girişim 15,55 -1,77 -14,56 Hürriyet Gzt. 1,68 -4,55 -20,00 ICBC Turkey Bank 5,73 0,17 -11,85 İdealist Danışmanlık 70,00 -3,18 420,06 İdealist GMYO 8,24 -7,52 21,18 İhlas Ev Aletleri 1,28 -1,54 -31,91 İhlas Gayrimenkul 1,06 -2,75 -15,20 İhlas Gazetecilik 2,38 -4,03 -41,38 İhlas Holding 0,65 -1,52 -42,10 İhlas Yayın Holding 0,78 1,30 -31,58 İndeks Bilgisayar 28,86 -1,50 50,86 Info Yatırım 7,24 -0,55 12,25 İntema 38,74 -2,57 -2,91 Inveo Yatırım Holding 115,30 -2,78 160,74 İpek Doğal Enerji 12,20 -1,05 -6,73 İskenderun Demir Çelik 13,52 2,35 49,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara