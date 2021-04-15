Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,46
|-0,40
|-3,62
|Acıpayam Selüloz
|18,83
|-2,03
|9,99
|Adel Kalemcilik
|26,44
|0,23
|-22,77
|Adese Gayrimenkul
|2,30
|-6,88
|-17,86
|Afyon Çimento
|3,99
|-3,86
|-21,92
|Ak Enerji
|1,58
|-1,86
|-28,51
|Akbank
|5,05
|2,23
|-25,27
|Akçansa
|18,00
|-3,33
|11,79
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|-4,04
|-20,94
|Akfen GMYO
|3,62
|-1,90
|-25,51
|Akın Tekstil
|40,18
|-5,55
|26,51
|Akiş GMYO
|1,90
|-2,56
|-31,96
|Akmerkez GMYO
|47,24
|-3,51
|-26,64
|Aksa
|15,39
|-0,97
|11,40
|Aksa Enerji
|12,09
|-0,66
|62,50
|Aksigorta
|8,40
|-2,67
|-3,43
|Aksu Enerji
|5,84
|-1,18
|-22,62
|Alarko Carrıer
|340,00
|-4,39
|-6,82
|Alarko GMYO
|24,42
|-2,32
|-6,65
|Alarko Holding
|10,50
|-1,96
|21,53
|Albaraka Türk
|1,66
|-0,60
|-14,43
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,62
|-2,79
|-3,51
|Alkim Kağıt
|17,30
|-2,81
|33,66
|Alkim Kimya
|16,45
|-2,03
|16,78
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,26
|6,60
|3,20
|Altınyunus Çeşme
|56,75
|-2,16
|13,59
|Anadolu Efes
|22,16
|1,93
|-4,40
|Anadolu Grubu Holding
|21,20
|-1,03
|-19,43
|Anadolu Hayat Emek.
|9,49
|8,21
|18,10
|Anadolu Isuzu
|18,48
|-0,16
|2,67
|Anadolu Sigorta
|6,52
|0,15
|-9,70
|Anel Elektrik
|6,20
|-5,63
|95,58
|Arçelik
|32,20
|-2,01
|13,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,00
|-2,61
|16,47
|Arena Bilgisayar
|50,80
|-2,49
|49,11
|Armada Bilgisayar
|52,00
|-3,88
|5,95
|Arsan Tekstil
|9,82
|-2,77
|34,71
|Arzum Ev Aletleri
|21,50
|0,00
|-12,67
|Aselsan
|15,14
|-1,05
|-17,04
|Ata GMYO
|4,28
|-4,89
|-22,32
|Atakule GMYO
|2,76
|-1,78
|9,52
|Atlantis Yatırım Holding
|4,31
|-5,27
|-22,48
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|-0,69
|-18,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,95
|3,67
|-3,61
|Avrasya GMYO
|3,27
|-2,39
|24,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,77
|-2,81
|-13,44
|Avrupa Yatırım Holding
|8,26
|0,61
|37,67
|Ayen Enerji
|9,20
|4,43
|70,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|16,49
|-1,26
|45,29
|Aygaz
|13,78
|-1,92
|-2,86
|Bagfaş
|21,50
|-2,27
|7,50
|Bak Ambalaj
|21,06
|-2,77
|4,26
|Balatacılar Balatacılık
|6,43
|0,00
|-21,97
|Bantaş Ambalaj
|6,45
|3,86
|37,53
|Banvit
|64,00
|-1,54
|23,08
|Baştaş Başkent Çimento
|12,20
|0,00
|-29,76
|Batı Çimento
|13,73
|9,93
|191,51
|Batısöke Çimento
|3,23
|0,00
|32,38
|Bayrak Taban Sanayi
|9,23
|-2,74
|-13,01
|Bera Holding
|27,30
|-4,55
|34,62
|Berkosan Yalıtım
|10,40
|-3,70
|16,59
|Beşiktaş Futbol Yat.
|10,95
|-9,95
|171,04
|Beyaz Filo
|10,10
|-4,45
|-0,79
|Bilici Yatırım
|19,09
|1,92
|187,50
|Bim Mağazalar
|69,15
|-0,22
|-5,96
|Birko Mensucat
|1,54
|8,45
|38,74
|Birlik Mensucat
|2,49
|2,05
|-28,03
|Bizim Mağazaları
|15,15
|-1,30
|-1,37
|Borusan Mannesmann
|25,36
|-2,84
|-8,78
|Borusan Yat. Paz.
|389,20
|-2,97
|-14,32
|Bosch Fren Sistemleri
|963,90
|-2,68
|-22,20
|Bossa
|27,32
|-1,87
|53,05
|Brisa
|24,96
|-3,33
|28,90
|Burçelik
|22,80
|-2,06
|8,47
|Burçelik Vana
|31,22
|-2,98
|-37,13
|Bursa Çimento
|3,70
|-1,33
|-25,67
|Carrefoursa
|51,30
|-2,19
|-28,55
|Casa Emtia Petrol
|109,90
|-4,43
|3,68
|Ceo Event Medya
|6,94
|9,98
|7,93
|Coca Cola İçecek
|70,95
|-1,46
|8,96
|Cosmos Yat. Holding
|11,40
|-0,87
|41,44
|Credıtwest Faktorıng
|3,78
|0,00
|-35,60
|Çelebi
|248,20
|-6,45
|35,98
|Çelik Halat
|6,95
|2,51
|-23,61
|Çemaş Döküm
|1,18
|-2,48
|-30,69
|Çemtaş
|16,86
|0,12
|6,03
|Çimbeton
|280,30
|-9,29
|-5,46
|Çimentaş
|33,60
|-3,45
|-7,08
|Çimsa
|20,68
|-1,52
|16,18
|Çuhadaroğlu Metal
|7,61
|-2,81
|-1,55
|Dagi Giyim
|2,11
|-3,65
|-38,06
|Dagi Yatırım Holding
|12,70
|-2,01
|-1,55
|Dardanel
|26,08
|-2,76
|-22,15
|Datagate Bilgisayar
|14,70
|-2,97
|-8,75
|Demısaş Döküm
|7,68
|-1,03
|16,19
|Denge Holding
|5,81
|-7,78
|6,02
|Deniz GMYO
|1,95
|-5,22
|5,86
|Derimod
|11,23
|-3,11
|15,30
|Derlüks Yatırım Holding
|7,20
|-2,70
|-18,37
|Desa Deri
|13,65
|0,00
|40,14
|Despec Bilgisayar
|11,38
|-1,30
|-12,86
|Deva Holding
|29,50
|-1,80
|22,62
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,21
|-1,86
|21,75
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,60
|4,76
|76,94
|Ditaş Doğan
|14,20
|-3,14
|8,99
|DO-CO
|688,00
|-0,72
|9,21
|Doğan Burda
|18,50
|-3,65
|-17,56
|Doğan Holding
|3,18
|-2,15
|3,58
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,67
|-0,37
|14,64
|Doğusan
|4,12
|-4,41
|-5,94
|Doğuş GMYO
|10,50
|-1,78
|28,52
|Doğuş Otomotiv
|28,72
|-1,10
|-0,07
|Döktaş Dökümcülük
|27,90
|2,50
|-8,88
|Duran Doğan Basım
|12,00
|-0,83
|14,39
|Dyo Boya
|12,83
|-2,80
|12,94
|Eczacıbaşı İlaç
|6,58
|2,17
|-11,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|46,54
|-4,12
|67,77
|Edip Gayrimenkul
|2,55
|-2,30
|-23,19
|Ege Endüstri
|1.429,50
|-2,32
|-14,14
|Ege Gübre
|231,60
|0,65
|59,50
|Ege Profil
|31,36
|-2,67
|-17,99
|Ege Seramik
|14,15
|-1,74
|37,51
|Egeplast
|28,46
|-9,99
|-14,53
|Ekiz Kimya
|6,60
|0,15
|-7,43
|Emek Elektrik
|2,27
|9,13
|-20,50
|Eminiş Ambalaj
|21,40
|-0,37
|-41,91
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|-1,60
|-14,02
|Enerjisa Enerji
|10,54
|-1,77
|-8,59
|Enka İnşaat
|7,63
|1,60
|8,35
|Erbosan
|67,60
|-3,22
|64,88
|Ereğli Demir Çelik
|18,03
|2,91
|37,25
|Ersu Gıda
|4,61
|-1,71
|-6,68
|Escort Teknoloji
|6,07
|-2,72
|-7,61
|Esenboğa Elektrik
|34,50
|-4,96
|81,29
|Etiler Gıda
|5,65
|-1,05
|41,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,44
|3,50
|15,32
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,97
|-9,15
|10,28
|Euro Yat. Ort.
|4,67
|0,65
|3,55
|Euro Yatırım Holding
|3,79
|2,71
|33,45
|Fade Gıda
|16,72
|-3,35
|170,11
|Fenerbahçe Futbol
|30,64
|4,72
|3,65
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,84
|-3,66
|-37,58
|F-M İzmit Piston
|129,10
|-3,58
|5,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,83
|-2,37
|13,81
|Ford Otosan
|177,80
|-5,17
|45,57
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,26
|-0,79
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|39,20
|-1,66
|86,84
|Galatasaray Sportif
|3,40
|1,49
|-16,05
|Garanti Bankası
|7,31
|4,58
|-27,99
|Garanti Faktoring
|12,24
|-2,08
|9,97
|Garanti Yat. Ort.
|2,60
|-0,76
|-19,50
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,80
|2,46
|67,14
|Gediz Ambalaj
|34,66
|-3,18
|29,33
|Gentaş
|5,08
|-1,55
|-14,48
|Gersan Elektrik
|5,93
|-2,31
|-3,42
|Global Men. Değ.
|6,31
|-3,81
|4,99
|Global Yat. Holding
|4,82
|-3,02
|2,99
|Good-Year
|7,21
|-1,50
|-13,76
|Göltaş Çimento
|56,75
|-4,06
|37,54
|Gözde Girişim
|6,94
|-3,07
|-13,03
|GSD Denizcilik
|5,87
|-0,17
|16,47
|GSD Holding
|1,84
|-2,65
|-26,69
|Gübre Fabrik.
|68,45
|-1,86
|-20,45
|Güler Yat. Holding
|2,98
|-0,67
|-13,94
|Halk GMYO
|3,33
|1,22
|3,90
|Hatay Tekstil
|20,00
|-3,47
|43,37
|Hedef Girişim
|4,90
|-3,35
|43,00
|Hektaş
|29,00
|-3,01
|52,07
|HUB Girişim
|15,55
|-1,77
|-14,56
|Hürriyet Gzt.
|1,68
|-4,55
|-20,00
|ICBC Turkey Bank
|5,73
|0,17
|-11,85
|İdealist Danışmanlık
|70,00
|-3,18
|420,06
|İdealist GMYO
|8,24
|-7,52
|21,18
|İhlas Ev Aletleri
|1,28
|-1,54
|-31,91
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|-2,75
|-15,20
|İhlas Gazetecilik
|2,38
|-4,03
|-41,38
|İhlas Holding
|0,65
|-1,52
|-42,10
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|1,30
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|28,86
|-1,50
|50,86
|Info Yatırım
|7,24
|-0,55
|12,25
|İntema
|38,74
|-2,57
|-2,91
|Inveo Yatırım Holding
|115,30
|-2,78
|160,74
|İpek Doğal Enerji
|12,20
|-1,05
|-6,73
|İskenderun Demir Çelik
|13,52
|2,35
|49,62
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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