Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,49
|-0,13
|-3,23
|Acıpayam Selüloz
|19,22
|3,89
|12,27
|Adel Kalemcilik
|26,38
|1,38
|-22,94
|Adese Gayrimenkul
|2,47
|2,07
|-11,79
|Afyon Çimento
|4,15
|9,79
|-18,79
|Ak Enerji
|1,61
|5,92
|-27,15
|Akbank
|4,94
|3,78
|-26,90
|Akçansa
|18,62
|4,78
|15,64
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,98
|4,21
|-17,61
|Akfen GMYO
|3,69
|3,65
|-24,07
|Akın Tekstil
|42,54
|2,95
|33,94
|Akiş GMYO
|1,95
|3,17
|-30,16
|Akmerkez GMYO
|48,96
|7,94
|-23,97
|Aksa
|15,54
|1,64
|12,49
|Aksa Enerji
|12,17
|2,79
|63,58
|Aksigorta
|8,63
|3,60
|-0,78
|Aksu Enerji
|5,91
|3,14
|-21,69
|Alarko Carrıer
|355,60
|-3,79
|-2,55
|Alarko GMYO
|25,00
|4,17
|-4,43
|Alarko Holding
|10,71
|3,38
|23,96
|Albaraka Türk
|1,67
|1,21
|-13,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,44
|1,87
|-0,74
|Alkim Kağıt
|17,80
|2,53
|37,52
|Alkim Kimya
|16,79
|3,14
|19,19
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,12
|9,84
|-3,20
|Altınyunus Çeşme
|58,00
|-0,43
|16,09
|Anadolu Efes
|21,74
|0,65
|-6,21
|Anadolu Grubu Holding
|21,42
|3,88
|-18,59
|Anadolu Hayat Emek.
|8,77
|0,80
|9,14
|Anadolu Isuzu
|18,51
|4,16
|2,83
|Anadolu Sigorta
|6,51
|0,46
|-9,84
|Anel Elektrik
|6,57
|-10,00
|107,26
|Arçelik
|32,86
|2,82
|15,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,50
|4,07
|19,59
|Arena Bilgisayar
|52,60
|1,35
|52,91
|Armada Bilgisayar
|54,10
|4,04
|10,23
|Arsan Tekstil
|10,10
|3,17
|38,55
|Arzum Ev Aletleri
|21,50
|1,90
|-12,67
|Aselsan
|15,30
|2,00
|-16,16
|Ata GMYO
|4,50
|4,65
|-18,33
|Atakule GMYO
|2,81
|4,85
|11,51
|Atlantis Yatırım Holding
|4,55
|5,08
|-18,17
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|-0,69
|-17,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,35
|2,25
|-7,02
|Avrasya GMYO
|3,35
|1,21
|27,89
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,85
|5,17
|-10,94
|Avrupa Yatırım Holding
|8,21
|9,47
|36,83
|Ayen Enerji
|8,81
|5,64
|62,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|16,70
|8,44
|47,14
|Aygaz
|14,05
|0,72
|-0,96
|Bagfaş
|22,00
|4,86
|10,00
|Bak Ambalaj
|21,66
|3,04
|7,23
|Balatacılar Balatacılık
|6,43
|9,91
|-21,97
|Bantaş Ambalaj
|6,21
|9,91
|32,41
|Banvit
|65,00
|0,00
|25,00
|Baştaş Başkent Çimento
|12,20
|1,67
|-29,76
|Batı Çimento
|12,49
|9,95
|165,18
|Batısöke Çimento
|3,23
|2,87
|32,38
|Bayrak Taban Sanayi
|9,49
|2,82
|-10,56
|Bera Holding
|28,60
|6,00
|41,03
|Berkosan Yalıtım
|10,80
|7,46
|21,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|12,16
|-9,99
|200,99
|Beyaz Filo
|10,57
|4,65
|3,83
|Bilici Yatırım
|18,73
|-3,95
|182,08
|Bim Mağazalar
|69,30
|-0,07
|-5,76
|Birko Mensucat
|1,42
|-2,74
|27,93
|Birlik Mensucat
|2,44
|1,67
|-29,48
|Bizim Mağazaları
|15,35
|0,72
|-0,07
|Borusan Mannesmann
|26,10
|3,57
|-6,12
|Borusan Yat. Paz.
|401,10
|-0,57
|-11,71
|Bosch Fren Sistemleri
|990,40
|3,10
|-20,06
|Bossa
|27,84
|9,95
|55,97
|Brisa
|25,82
|2,79
|33,35
|Burçelik
|23,28
|2,46
|10,75
|Burçelik Vana
|32,18
|0,50
|-35,20
|Bursa Çimento
|3,75
|3,88
|-24,66
|Carrefoursa
|52,45
|-0,19
|-26,95
|Casa Emtia Petrol
|115,00
|8,49
|8,49
|Ceo Event Medya
|6,31
|9,93
|-1,87
|Coca Cola İçecek
|72,00
|-0,35
|10,57
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|1,50
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|3,78
|-0,53
|-35,60
|Çelebi
|265,30
|2,83
|45,35
|Çelik Halat
|6,78
|2,73
|-25,48
|Çemaş Döküm
|1,21
|6,14
|-28,93
|Çemtaş
|16,84
|4,08
|5,90
|Çimbeton
|309,00
|6,55
|4,22
|Çimentaş
|34,80
|5,14
|-3,76
|Çimsa
|21,00
|5,32
|17,98
|Çuhadaroğlu Metal
|7,83
|0,00
|1,29
|Dagi Giyim
|2,19
|2,82
|-35,71
|Dagi Yatırım Holding
|12,96
|-0,23
|0,47
|Dardanel
|26,82
|-0,30
|-19,94
|Datagate Bilgisayar
|15,15
|1,41
|-5,96
|Demısaş Döküm
|7,76
|4,30
|17,40
|Denge Holding
|6,30
|3,62
|14,96
|Deniz GMYO
|3,82
|-3,54
|11,70
|Derimod
|11,59
|-3,26
|18,99
|Derlüks Yatırım Holding
|7,40
|-4,15
|-16,10
|Desa Deri
|13,65
|5,08
|40,14
|Despec Bilgisayar
|11,53
|2,13
|-11,72
|Deva Holding
|30,04
|0,33
|24,86
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,46
|5,16
|24,06
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,30
|0,00
|68,90
|Ditaş Doğan
|14,66
|9,98
|12,52
|DO-CO
|693,00
|0,29
|10,00
|Doğan Burda
|19,20
|-5,04
|-14,44
|Doğan Holding
|3,25
|4,84
|5,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|5,10
|15,07
|Doğusan
|4,31
|5,38
|-1,60
|Doğuş GMYO
|10,69
|1,33
|30,84
|Doğuş Otomotiv
|29,04
|1,18
|1,04
|Döktaş Dökümcülük
|27,22
|2,72
|-11,10
|Duran Doğan Basım
|12,10
|0,83
|15,35
|Dyo Boya
|13,20
|4,76
|16,20
|Eczacıbaşı İlaç
|6,44
|1,42
|-13,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,54
|1,04
|74,98
|Edip Gayrimenkul
|2,61
|1,16
|-21,39
|Ege Endüstri
|1.463,40
|2,55
|-12,10
|Ege Gübre
|230,10
|4,45
|58,47
|Ege Profil
|32,22
|4,27
|-15,74
|Ege Seramik
|14,40
|1,91
|39,94
|Egeplast
|31,62
|9,03
|-5,05
|Ekiz Kimya
|6,59
|-2,23
|-7,57
|Emek Elektrik
|2,08
|1,46
|-27,15
|Eminiş Ambalaj
|21,48
|0,00
|-41,69
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|4,47
|-12,62
|Enerjisa Enerji
|10,73
|0,75
|-6,94
|Enka İnşaat
|7,51
|0,40
|6,65
|Erbosan
|69,85
|-1,34
|70,37
|Ereğli Demir Çelik
|17,52
|2,52
|33,37
|Ersu Gıda
|4,69
|-0,42
|-5,06
|Escort Teknoloji
|6,24
|4,87
|-5,02
|Esenboğa Elektrik
|36,30
|6,14
|90,75
|Etiler Gıda
|5,71
|1,96
|43,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,29
|0,94
|11,43
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,37
|-9,90
|21,39
|Euro Yat. Ort.
|4,64
|0,65
|2,88
|Euro Yatırım Holding
|3,69
|9,82
|29,93
|Fade Gıda
|17,30
|-1,37
|179,48
|Fenerbahçe Futbol
|29,26
|-8,39
|-1,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,91
|4,95
|-35,21
|F-M İzmit Piston
|133,90
|2,68
|9,22
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,19
|2,50
|16,58
|Ford Otosan
|187,50
|-0,42
|53,51
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,27
|0,79
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|39,86
|-9,98
|89,99
|Galatasaray Sportif
|3,35
|-3,18
|-17,28
|Garanti Bankası
|6,99
|4,33
|-31,14
|Garanti Faktoring
|12,50
|0,81
|12,31
|Garanti Yat. Ort.
|2,62
|0,00
|-18,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,30
|0,69
|63,12
|Gediz Ambalaj
|35,80
|3,35
|33,58
|Gentaş
|5,16
|4,88
|-13,13
|Gersan Elektrik
|6,07
|4,66
|-1,14
|Global Men. Değ.
|6,56
|3,31
|9,15
|Global Yat. Holding
|4,97
|5,74
|6,20
|Good-Year
|7,32
|3,39
|-12,44
|Göltaş Çimento
|59,15
|9,94
|43,36
|Gözde Girişim
|7,16
|4,99
|-10,28
|GSD Denizcilik
|5,88
|4,81
|16,67
|GSD Holding
|1,89
|4,42
|-24,70
|Gübre Fabrik.
|69,75
|4,18
|-18,94
|Güler Yat. Holding
|3,00
|-3,54
|-13,36
|Halk GMYO
|3,29
|5,11
|2,65
|Hatay Tekstil
|20,72
|-3,27
|48,53
|Hedef Girişim
|5,07
|7,42
|47,96
|Hektaş
|29,90
|4,33
|56,79
|HUB Girişim
|15,83
|2,33
|-13,02
|Hürriyet Gzt.
|1,76
|4,14
|-16,19
|ICBC Turkey Bank
|5,72
|1,96
|-12,00
|İdealist Danışmanlık
|72,30
|-7,31
|437,15
|İdealist GMYO
|8,91
|3,60
|31,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,30
|4,00
|-30,85
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|5,83
|-12,80
|İhlas Gazetecilik
|2,48
|3,33
|-38,92
|İhlas Holding
|0,66
|3,13
|-41,21
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|2,67
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|29,30
|-0,54
|53,16
|Info Yatırım
|7,28
|4,30
|12,87
|İntema
|39,76
|0,66
|-0,35
|Inveo Yatırım Holding
|118,60
|3,22
|168,20
|İpek Doğal Enerji
|12,33
|2,49
|-5,73
|İskenderun Demir Çelik
|13,21
|5,60
|46,19
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500