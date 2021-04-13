Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,50 -4,82 -3,10 Acıpayam Selüloz 18,50 -3,65 8,06 Adel Kalemcilik 26,02 -2,25 -24,00 Adese Gayrimenkul 2,42 -9,70 -13,57 Afyon Çimento 3,78 -1,56 -26,03 Ak Enerji 1,52 -2,56 -31,22 Akbank 4,76 1,28 -29,56 Akçansa 17,77 -1,28 10,36 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 -2,56 -20,94 Akfen GMYO 3,56 -2,20 -26,75 Akın Tekstil 41,32 3,09 30,10 Akiş GMYO 1,89 -0,53 -32,31 Akmerkez GMYO 45,36 -4,26 -29,56 Aksa 15,29 -1,35 10,68 Aksa Enerji 11,84 -1,00 59,14 Aksigorta 8,33 0,24 -4,23 Aksu Enerji 5,73 -1,38 -24,08 Alarko Carrıer 369,60 10,00 1,29 Alarko GMYO 24,00 -1,56 -8,26 Alarko Holding 10,36 1,37 19,91 Albaraka Türk 1,65 -6,25 -14,95 Alcatel Lucent Teletaş 28,90 0,91 -2,56 Alkim Kağıt 17,36 -4,77 34,12 Alkim Kimya 16,80 -3,50 15,56 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,93 -4,93 -11,87 Altınyunus Çeşme 58,25 4,95 16,59 Anadolu Efes 21,60 1,31 -6,82 Anadolu Grubu Holding 20,62 -3,37 -21,63 Anadolu Hayat Emek. 8,70 -2,47 8,27 Anadolu Isuzu 17,77 -3,21 -1,28 Anadolu Sigorta 6,48 -1,37 -10,25 Anel Elektrik 7,30 -3,82 130,28 Arçelik 31,96 0,44 12,30 ARD Bilişim Teknolojileri 55,25 -1,43 14,91 Arena Bilgisayar 51,90 -0,86 50,87 Armada Bilgisayar 52,00 -0,95 5,95 Arsan Tekstil 9,79 -2,20 34,29 Arzum Ev Aletleri 21,10 -2,94 -14,30 Aselsan 15,00 -0,33 -17,81 Ata GMYO 4,30 0,00 -21,96 Atakule GMYO 2,68 -1,11 6,35 Atlantis Yatırım Holding 4,33 -9,98 -22,12 Atlas Yat. Ort. 1,45 1,40 -17,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,99 -3,03 -9,07 Avrasya GMYO 3,31 -9,32 26,37 Avrasya Petrol ve Tur. 2,71 -4,91 -15,31 Avrupa Yatırım Holding 7,50 -6,60 25,00 Ayen Enerji 8,34 -5,44 54,16 Ayes Çelik Hasır ve Çit 15,40 1,65 35,68 Aygaz 13,95 0,14 -1,67 Bagfaş 20,98 -2,15 4,90 Bak Ambalaj 21,02 -2,14 4,06 Balatacılar Balatacılık 5,85 -9,86 -29,00 Bantaş Ambalaj 5,65 0,53 20,47 Banvit 65,00 -4,41 25,00 Baştaş Başkent Çimento 12,00 -2,04 -30,92 Batı Çimento 11,36 -7,57 141,19 Batısöke Çimento 3,14 2,28 28,69 Bayrak Taban Sanayi 9,23 -3,35 -13,01 Bera Holding 26,98 -1,60 33,04 Berkosan Yalıtım 10,05 -2,71 12,67 Beşiktaş Futbol Yat. 13,51 9,93 234,41 Beyaz Filo 10,10 -7,08 -0,79 Bilici Yatırım 19,50 5,98 193,67 Bim Mağazalar 69,35 0,43 -5,69 Birko Mensucat 1,46 -9,88 31,53 Birlik Mensucat 2,40 -5,88 -30,64 Bizim Mağazaları 15,24 -4,15 -0,78 Borusan Mannesmann 25,20 -1,56 -9,35 Borusan Yat. Paz. 403,40 4,26 -11,20 Bosch Fren Sistemleri 960,60 -2,08 -22,46 Bossa 25,32 -2,16 41,85 Brisa 25,12 -1,10 29,73 Burçelik 22,72 -1,56 8,09 Burçelik Vana 32,02 -1,11 -35,52 Bursa Çimento 3,61 0,28 -27,48 Carrefoursa 52,55 -4,45 -26,81 Casa Emtia Petrol 106,00 -0,47 0,00 Ceo Event Medya 5,74 0,70 -10,73 Coca Cola İçecek 72,25 1,69 10,96 Cosmos Yat. Holding 11,33 -3,98 40,57 Credıtwest Faktorıng 3,80 -5,47 -35,26 Çelebi 258,00 -4,09 41,35 Çelik Halat 6,60 -2,37 -27,45 Çemaş Döküm 1,14 0,00 -33,04 Çemtaş 16,18 -3,35 1,75 Çimbeton 290,00 -0,03 -2,19 Çimentaş 33,10 -4,34 -8,46 Çimsa 19,94 -0,50 12,02 Çuhadaroğlu Metal 7,83 -2,12 1,29 Dagi Giyim 2,13 -4,48 -37,47 Dagi Yatırım Holding 12,99 2,77 0,70 Dardanel 26,90 -4,61 -19,70 Datagate Bilgisayar 14,94 0,67 -7,26 Demısaş Döküm 7,44 -0,53 12,56 Denge Holding 6,08 -5,00 10,95 Deniz GMYO 3,96 -5,71 15,79 Derimod 11,98 1,53 23,00 Derlüks Yatırım Holding 7,72 9,97 -12,47 Desa Deri 12,99 -5,46 33,37 Despec Bilgisayar 11,29 -0,79 -13,55 Deva Holding 29,94 -4,53 24,45 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,80 -3,47 17,97 Diriteks Diriliş Tekstil 6,30 -9,87 68,90 Ditaş Doğan 13,33 -3,41 2,32 DO-CO 691,00 0,58 9,68 Doğan Burda 20,22 -3,44 -9,89 Doğan Holding 3,10 0,00 0,98 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,55 -2,67 9,49 Doğusan 4,09 -6,41 -6,62 Doğuş GMYO 10,55 0,29 29,13 Doğuş Otomotiv 28,70 0,35 -0,14 Döktaş Dökümcülük 26,50 -4,33 -13,46 Duran Doğan Basım 12,00 -0,08 14,39 Dyo Boya 12,60 -2,70 10,92 Eczacıbaşı İlaç 6,35 -1,85 -14,88 Eczacıbaşı Yatırım 48,04 -0,95 73,18 Edip Gayrimenkul 2,58 -5,49 -22,29 Ege Endüstri 1.427,00 -2,73 -14,29 Ege Gübre 220,30 -4,05 51,72 Ege Profil 30,90 -2,15 -19,19 Ege Seramik 14,13 -2,01 37,32 Egeplast 29,00 -3,33 -12,91 Ekiz Kimya 6,74 -5,73 -5,47 Emek Elektrik 2,05 -4,21 -28,20 Eminiş Ambalaj 21,48 -2,01 -41,69 Emlak Konut GMYO 1,79 -1,65 -16,36 Enerjisa Enerji 10,65 1,72 -7,64 Enka İnşaat 7,48 -2,39 6,22 Erbosan 70,80 6,31 72,68 Ereğli Demir Çelik 17,09 4,21 30,10 Ersu Gıda 4,71 -6,18 -4,66 Escort Teknoloji 5,95 -3,57 -9,44 Esenboğa Elektrik 34,20 -3,17 79,72 Etiler Gıda 5,60 -3,28 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 4,25 -7,61 10,39 Euro Trend Yat. Ort. 4,85 -9,85 34,72 Euro Yat. Ort. 4,61 -5,14 2,22 Euro Yatırım Holding 3,36 -1,18 18,31 Fade Gıda 17,54 -0,45 183,36 Fenerbahçe Futbol 31,94 2,04 8,05 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,82 -3,19 -38,26 F-M İzmit Piston 130,40 -2,03 6,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,82 -1,59 13,74 Ford Otosan 188,30 2,34 54,17 Formet Celik Kapi Sanayi 1,26 -1,56 -48,64 Frigo Pak Gıda 44,28 -9,96 111,06 Galatasaray Sportif 3,46 -2,26 -14,57 Garanti Bankası 6,70 1,21 -34,00 Garanti Faktoring 12,40 -3,95 11,41 Garanti Yat. Ort. 2,62 -0,76 -18,89 Gedik Y. Men. Değ. 20,16 0,55 62,00 Gediz Ambalaj 34,64 -1,48 29,25 Gentaş 4,92 -2,57 -17,17 Gersan Elektrik 5,80 -1,69 -5,54 Global Men. Değ. 6,35 -1,09 5,66 Global Yat. Holding 4,70 -4,28 0,43 Good-Year 7,08 -0,98 -15,31 Göltaş Çimento 53,80 -1,28 30,39 Gözde Girişim 6,82 -1,16 -14,54 GSD Denizcilik 5,61 -2,94 11,31 GSD Holding 1,81 -3,21 -27,89 Gübre Fabrik. 66,95 -2,26 -22,20 Güler Yat. Holding 3,11 -9,33 -10,19 Halk GMYO 3,13 -3,10 -2,34 Hatay Tekstil 21,42 9,90 53,55 Hedef Girişim 4,72 -6,35 37,75 Hektaş 28,66 1,20 50,29 HUB Girişim 15,47 -1,78 -15,00 Hürriyet Gzt. 1,69 -0,59 -19,52 ICBC Turkey Bank 5,61 -2,26 -13,69 İdealist Danışmanlık 78,00 -3,70 479,49 İdealist GMYO 8,60 -7,33 26,47 İhlas Ev Aletleri 1,25 -2,34 -33,51 İhlas Gayrimenkul 1,03 0,00 -17,60 İhlas Gazetecilik 2,40 -7,34 -40,89 İhlas Holding 0,64 0,00 -42,99 İhlas Yayın Holding 0,75 -2,60 -34,21 İndeks Bilgisayar 29,46 -0,54 54,00 Info Yatırım 6,98 -3,32 8,22 İntema 39,50 -3,61 -1,00 Inveo Yatırım Holding 114,90 -2,87 159,84 İpek Doğal Enerji 12,03 1,01 -8,03 İskenderun Demir Çelik 12,51 2,29 38,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara