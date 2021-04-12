Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,88
|5,07
|1,81
|Acıpayam Selüloz
|19,20
|-4,48
|12,15
|Adel Kalemcilik
|26,62
|1,60
|-22,24
|Adese Gayrimenkul
|2,68
|-8,53
|-4,29
|Afyon Çimento
|3,84
|-4,48
|-24,85
|Ak Enerji
|1,56
|-4,88
|-29,41
|Akbank
|4,70
|-1,26
|-30,45
|Akçansa
|18,00
|-5,66
|11,79
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,95
|-4,41
|-18,86
|Akfen GMYO
|3,64
|-2,93
|-25,10
|Akın Tekstil
|40,08
|-9,12
|26,20
|Akiş GMYO
|1,90
|-3,06
|-31,96
|Akmerkez GMYO
|47,38
|-4,28
|-26,42
|Aksa
|16,37
|-0,73
|12,20
|Aksa Enerji
|11,96
|-2,45
|60,75
|Aksigorta
|8,31
|-2,46
|-4,46
|Aksu Enerji
|5,81
|-2,84
|-23,02
|Alarko Carrıer
|336,00
|-7,82
|-7,92
|Alarko GMYO
|24,38
|-1,06
|-6,80
|Alarko Holding
|10,22
|-1,54
|18,29
|Albaraka Türk
|1,76
|0,57
|-9,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,64
|-5,29
|-3,44
|Alkim Kağıt
|18,23
|-3,63
|40,84
|Alkim Kimya
|17,41
|0,81
|19,76
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,03
|1,50
|-7,31
|Altınyunus Çeşme
|55,50
|-9,54
|11,09
|Anadolu Efes
|21,32
|-1,57
|-8,02
|Anadolu Grubu Holding
|21,34
|-2,11
|-18,89
|Anadolu Hayat Emek.
|8,92
|-2,30
|11,01
|Anadolu Isuzu
|18,36
|-3,87
|2,00
|Anadolu Sigorta
|6,57
|-0,45
|-9,01
|Anel Elektrik
|7,59
|3,97
|139,43
|Arçelik
|31,82
|-3,16
|11,81
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,05
|-2,78
|16,58
|Arena Bilgisayar
|52,35
|-3,94
|52,18
|Armada Bilgisayar
|52,50
|-5,49
|6,97
|Arsan Tekstil
|10,01
|-1,77
|37,31
|Arzum Ev Aletleri
|21,74
|-2,25
|-11,70
|Aselsan
|15,05
|-0,59
|-17,53
|Ata GMYO
|4,30
|-6,52
|-21,96
|Atakule GMYO
|2,71
|-4,91
|7,54
|Atlantis Yatırım Holding
|4,81
|-9,93
|-13,49
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|-2,72
|-18,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,49
|-3,34
|-6,22
|Avrasya GMYO
|3,65
|-9,43
|39,35
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,85
|-6,56
|-10,94
|Avrupa Yatırım Holding
|8,03
|-4,18
|33,83
|Ayen Enerji
|8,82
|9,98
|63,03
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|15,15
|9,94
|33,48
|Aygaz
|13,93
|-5,69
|-1,81
|Bagfaş
|21,44
|-1,38
|7,20
|Bak Ambalaj
|21,48
|-4,19
|6,34
|Balatacılar Balatacılık
|6,49
|-6,62
|-21,24
|Bantaş Ambalaj
|5,62
|5,64
|19,83
|Banvit
|68,00
|2,10
|30,77
|Baştaş Başkent Çimento
|12,25
|-4,67
|-29,48
|Batı Çimento
|12,29
|-8,96
|160,93
|Batısöke Çimento
|3,07
|-8,90
|25,82
|Bayrak Taban Sanayi
|9,55
|-4,02
|-9,99
|Bera Holding
|27,42
|9,94
|35,21
|Berkosan Yalıtım
|10,33
|-4,35
|15,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|12,29
|9,93
|204,21
|Beyaz Filo
|10,87
|-6,53
|6,78
|Bilici Yatırım
|18,40
|0,00
|177,11
|Bim Mağazalar
|69,05
|0,15
|-6,10
|Birko Mensucat
|1,62
|-10,00
|45,95
|Birlik Mensucat
|2,55
|-1,54
|-26,30
|Bizim Mağazaları
|15,90
|2,58
|3,52
|Borusan Mannesmann
|25,60
|-4,83
|-7,91
|Borusan Yat. Paz.
|386,90
|-4,09
|-14,83
|Bosch Fren Sistemleri
|981,00
|-3,53
|-20,82
|Bossa
|25,88
|-2,34
|44,99
|Brisa
|25,40
|-3,64
|31,18
|Burçelik
|23,08
|-3,19
|9,80
|Burçelik Vana
|32,38
|-5,49
|-34,80
|Bursa Çimento
|3,60
|-4,51
|-27,68
|Carrefoursa
|55,00
|0,18
|-23,40
|Casa Emtia Petrol
|106,50
|-9,67
|0,47
|Ceo Event Medya
|5,70
|-5,79
|-11,35
|Coca Cola İçecek
|71,05
|-2,00
|9,12
|Cosmos Yat. Holding
|11,80
|-5,60
|46,40
|Credıtwest Faktorıng
|4,02
|-2,43
|-31,52
|Çelebi
|269,00
|-5,21
|47,38
|Çelik Halat
|6,76
|-4,92
|-25,69
|Çemaş Döküm
|1,14
|-5,00
|-33,04
|Çemtaş
|16,74
|2,20
|5,28
|Çimbeton
|290,10
|-4,26
|-2,16
|Çimentaş
|34,60
|-3,89
|-4,31
|Çimsa
|20,04
|-1,47
|12,58
|Çuhadaroğlu Metal
|8,00
|2,96
|3,49
|Dagi Giyim
|2,23
|-4,70
|-34,53
|Dagi Yatırım Holding
|12,64
|-5,60
|-2,02
|Dardanel
|28,20
|-5,69
|-15,82
|Datagate Bilgisayar
|14,84
|-3,32
|-7,88
|Demısaş Döküm
|7,48
|-3,61
|13,16
|Denge Holding
|6,40
|-3,76
|16,79
|Deniz GMYO
|4,20
|-4,55
|22,81
|Derimod
|11,80
|1,81
|21,15
|Derlüks Yatırım Holding
|7,02
|-8,12
|-20,41
|Desa Deri
|13,74
|0,59
|41,07
|Despec Bilgisayar
|11,38
|0,00
|-12,86
|Deva Holding
|31,36
|6,38
|30,35
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,26
|-5,29
|22,21
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,99
|4,33
|87,40
|Ditaş Doğan
|13,80
|-4,03
|5,92
|DO-CO
|687,00
|-1,15
|9,05
|Doğan Burda
|20,94
|-3,94
|-6,68
|Doğan Holding
|3,10
|-1,59
|0,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|-2,60
|12,50
|Doğusan
|4,37
|-6,22
|-0,23
|Doğuş GMYO
|10,52
|-8,92
|28,76
|Doğuş Otomotiv
|28,60
|-2,32
|-0,49
|Döktaş Dökümcülük
|27,70
|-1,84
|-9,54
|Duran Doğan Basım
|12,01
|-0,74
|14,49
|Dyo Boya
|12,95
|-4,43
|14,00
|Eczacıbaşı İlaç
|6,47
|0,00
|-13,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,50
|-6,73
|74,84
|Edip Gayrimenkul
|2,73
|-9,90
|-17,77
|Ege Endüstri
|1.467,00
|-3,68
|-11,89
|Ege Gübre
|229,60
|4,74
|58,13
|Ege Profil
|31,58
|-1,86
|-17,42
|Ege Seramik
|14,42
|-5,13
|40,14
|Egeplast
|30,00
|-5,66
|-9,91
|Ekiz Kimya
|7,15
|-3,51
|0,28
|Emek Elektrik
|2,14
|-8,55
|-25,05
|Eminiş Ambalaj
|21,92
|-3,44
|-40,50
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|-3,19
|-14,95
|Enerjisa Enerji
|10,47
|-3,41
|-9,20
|Enka İnşaat
|8,02
|1,39
|8,82
|Erbosan
|66,60
|-8,52
|62,44
|Ereğli Demir Çelik
|16,40
|0,55
|24,84
|Ersu Gıda
|5,02
|7,04
|1,62
|Escort Teknoloji
|6,17
|-3,59
|-6,09
|Esenboğa Elektrik
|35,32
|-5,81
|85,60
|Etiler Gıda
|5,79
|-0,52
|45,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,60
|-3,77
|19,48
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,38
|-9,88
|49,44
|Euro Yat. Ort.
|4,86
|-2,80
|7,76
|Euro Yatırım Holding
|3,40
|-3,41
|19,72
|Fade Gıda
|17,62
|-0,06
|184,65
|Fenerbahçe Futbol
|31,30
|-6,51
|5,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,88
|-7,39
|-36,23
|F-M İzmit Piston
|133,10
|-6,20
|8,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,06
|-1,63
|15,58
|Ford Otosan
|184,00
|-1,76
|50,65
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,28
|-3,76
|-47,82
|Frigo Pak Gıda
|49,18
|-1,84
|134,41
|Galatasaray Sportif
|3,54
|-9,92
|-12,59
|Garanti Bankası
|6,62
|-0,30
|-34,78
|Garanti Faktoring
|12,91
|-4,01
|15,99
|Garanti Yat. Ort.
|2,64
|-4,69
|-18,27
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,30
|-4,25
|61,11
|Gediz Ambalaj
|35,16
|-0,11
|31,19
|Gentaş
|5,05
|-4,90
|-14,98
|Gersan Elektrik
|5,90
|-4,07
|-3,91
|Global Men. Değ.
|6,42
|-6,55
|6,82
|Global Yat. Holding
|4,91
|-3,73
|4,91
|Good-Year
|7,15
|-3,90
|-14,47
|Göltaş Çimento
|54,50
|-6,03
|32,09
|Gözde Girişim
|6,90
|-2,95
|-13,53
|GSD Denizcilik
|5,78
|-5,56
|14,68
|GSD Holding
|1,87
|-4,10
|-25,50
|Gübre Fabrik.
|68,50
|-4,20
|-20,40
|Güler Yat. Holding
|3,43
|-1,72
|-0,94
|Halk GMYO
|3,23
|-2,71
|0,78
|Hatay Tekstil
|19,49
|-5,39
|39,71
|Hedef Girişim
|5,04
|-3,82
|47,09
|Hektaş
|28,32
|-4,00
|48,51
|HUB Girişim
|15,75
|-3,14
|-13,46
|Hürriyet Gzt.
|1,70
|-4,49
|-19,05
|ICBC Turkey Bank
|5,74
|-2,55
|-11,69
|İdealist Danışmanlık
|81,00
|2,53
|501,78
|İdealist GMYO
|9,28
|-9,99
|36,47
|İhlas Ev Aletleri
|1,28
|-3,76
|-31,91
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|-5,50
|-17,60
|İhlas Gazetecilik
|2,59
|-4,07
|-36,21
|İhlas Holding
|0,64
|-3,03
|-42,99
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-4,94
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|29,62
|-4,14
|54,84
|Info Yatırım
|7,22
|-3,09
|11,94
|İntema
|40,98
|-9,93
|2,71
|Inveo Yatırım Holding
|118,30
|-4,67
|167,53
|İpek Doğal Enerji
|11,91
|-2,93
|-8,94
|İskenderun Demir Çelik
|12,23
|-1,85
|35,35
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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