Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,885,071,81
Acıpayam Selüloz19,20-4,4812,15
Adel Kalemcilik26,621,60-22,24
Adese Gayrimenkul2,68-8,53-4,29
Afyon Çimento3,84-4,48-24,85
Ak Enerji1,56-4,88-29,41
Akbank4,70-1,26-30,45
Akçansa18,00-5,6611,79
Akdeniz Yatırım Hold.1,95-4,41-18,86
Akfen GMYO3,64-2,93-25,10
Akın Tekstil40,08-9,1226,20
Akiş GMYO1,90-3,06-31,96
Akmerkez GMYO47,38-4,28-26,42
Aksa16,37-0,7312,20
Aksa Enerji11,96-2,4560,75
Aksigorta8,31-2,46-4,46
Aksu Enerji5,81-2,84-23,02
Alarko Carrıer336,00-7,82-7,92
Alarko GMYO24,38-1,06-6,80
Alarko Holding10,22-1,5418,29
Albaraka Türk1,760,57-9,28
Alcatel Lucent Teletaş28,64-5,29-3,44
Alkim Kağıt18,23-3,6340,84
Alkim Kimya17,410,8119,76
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,031,50-7,31
Altınyunus Çeşme55,50-9,5411,09
Anadolu Efes21,32-1,57-8,02
Anadolu Grubu Holding21,34-2,11-18,89
Anadolu Hayat Emek.8,92-2,3011,01
Anadolu Isuzu18,36-3,872,00
Anadolu Sigorta6,57-0,45-9,01
Anel Elektrik7,593,97139,43
Arçelik31,82-3,1611,81
ARD Bilişim Teknolojileri56,05-2,7816,58
Arena Bilgisayar52,35-3,9452,18
Armada Bilgisayar52,50-5,496,97
Arsan Tekstil10,01-1,7737,31
Arzum Ev Aletleri21,74-2,25-11,70
Aselsan15,05-0,59-17,53
Ata GMYO4,30-6,52-21,96
Atakule GMYO2,71-4,917,54
Atlantis Yatırım Holding4,81-9,93-13,49
Atlas Yat. Ort.1,43-2,72-18,29
AvivaSA Emeklilik Hayat16,49-3,34-6,22
Avrasya GMYO3,65-9,4339,35
Avrasya Petrol ve Tur.2,85-6,56-10,94
Avrupa Yatırım Holding8,03-4,1833,83
Ayen Enerji8,829,9863,03
Ayes Çelik Hasır ve Çit15,159,9433,48
Aygaz13,93-5,69-1,81
Bagfaş21,44-1,387,20
Bak Ambalaj21,48-4,196,34
Balatacılar Balatacılık6,49-6,62-21,24
Bantaş Ambalaj5,625,6419,83
Banvit68,002,1030,77
Baştaş Başkent Çimento12,25-4,67-29,48
Batı Çimento12,29-8,96160,93
Batısöke Çimento3,07-8,9025,82
Bayrak Taban Sanayi9,55-4,02-9,99
Bera Holding27,429,9435,21
Berkosan Yalıtım10,33-4,3515,81
Beşiktaş Futbol Yat.12,299,93204,21
Beyaz Filo10,87-6,536,78
Bilici Yatırım18,400,00177,11
Bim Mağazalar69,050,15-6,10
Birko Mensucat1,62-10,0045,95
Birlik Mensucat2,55-1,54-26,30
Bizim Mağazaları15,902,583,52
Borusan Mannesmann25,60-4,83-7,91
Borusan Yat. Paz.386,90-4,09-14,83
Bosch Fren Sistemleri981,00-3,53-20,82
Bossa25,88-2,3444,99
Brisa25,40-3,6431,18
Burçelik23,08-3,199,80
Burçelik Vana32,38-5,49-34,80
Bursa Çimento3,60-4,51-27,68
Carrefoursa55,000,18-23,40
Casa Emtia Petrol106,50-9,670,47
Ceo Event Medya5,70-5,79-11,35
Coca Cola İçecek71,05-2,009,12
Cosmos Yat. Holding11,80-5,6046,40
Credıtwest Faktorıng4,02-2,43-31,52
Çelebi269,00-5,2147,38
Çelik Halat6,76-4,92-25,69
Çemaş Döküm1,14-5,00-33,04
Çemtaş16,742,205,28
Çimbeton290,10-4,26-2,16
Çimentaş34,60-3,89-4,31
Çimsa20,04-1,4712,58
Çuhadaroğlu Metal8,002,963,49
Dagi Giyim2,23-4,70-34,53
Dagi Yatırım Holding12,64-5,60-2,02
Dardanel28,20-5,69-15,82
Datagate Bilgisayar14,84-3,32-7,88
Demısaş Döküm7,48-3,6113,16
Denge Holding6,40-3,7616,79
Deniz GMYO4,20-4,5522,81
Derimod11,801,8121,15
Derlüks Yatırım Holding7,02-8,12-20,41
Desa Deri13,740,5941,07
Despec Bilgisayar11,380,00-12,86
Deva Holding31,366,3830,35
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,26-5,2922,21
Diriteks Diriliş Tekstil6,994,3387,40
Ditaş Doğan13,80-4,035,92
DO-CO687,00-1,159,05
Doğan Burda20,94-3,94-6,68
Doğan Holding3,10-1,590,98
Doğtaş Kelebek Mobilya2,62-2,6012,50
Doğusan4,37-6,22-0,23
Doğuş GMYO10,52-8,9228,76
Doğuş Otomotiv28,60-2,32-0,49
Döktaş Dökümcülük27,70-1,84-9,54
Duran Doğan Basım12,01-0,7414,49
Dyo Boya12,95-4,4314,00
Eczacıbaşı İlaç6,470,00-13,27
Eczacıbaşı Yatırım48,50-6,7374,84
Edip Gayrimenkul2,73-9,90-17,77
Ege Endüstri1.467,00-3,68-11,89
Ege Gübre229,604,7458,13
Ege Profil31,58-1,86-17,42
Ege Seramik14,42-5,1340,14
Egeplast30,00-5,66-9,91
Ekiz Kimya7,15-3,510,28
Emek Elektrik2,14-8,55-25,05
Eminiş Ambalaj21,92-3,44-40,50
Emlak Konut GMYO1,82-3,19-14,95
Enerjisa Enerji10,47-3,41-9,20
Enka İnşaat8,021,398,82
Erbosan66,60-8,5262,44
Ereğli Demir Çelik16,400,5524,84
Ersu Gıda5,027,041,62
Escort Teknoloji6,17-3,59-6,09
Esenboğa Elektrik35,32-5,8185,60
Etiler Gıda5,79-0,5245,48
Euro Kapital Yat. Ort.4,60-3,7719,48
Euro Trend Yat. Ort.5,38-9,8849,44
Euro Yat. Ort.4,86-2,807,76
Euro Yatırım Holding3,40-3,4119,72
Fade Gıda17,62-0,06184,65
Fenerbahçe Futbol31,30-6,515,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,88-7,39-36,23
F-M İzmit Piston133,10-6,208,57
Fonet Bilgi Teknolojileri15,06-1,6315,58
Ford Otosan184,00-1,7650,65
Formet Celik Kapi Sanayi1,28-3,76-47,82
Frigo Pak Gıda49,18-1,84134,41
Galatasaray Sportif3,54-9,92-12,59
Garanti Bankası6,62-0,30-34,78
Garanti Faktoring12,91-4,0115,99
Garanti Yat. Ort.2,64-4,69-18,27
Gedik Y. Men. Değ.20,30-4,2561,11
Gediz Ambalaj35,16-0,1131,19
Gentaş5,05-4,90-14,98
Gersan Elektrik5,90-4,07-3,91
Global Men. Değ.6,42-6,556,82
Global Yat. Holding4,91-3,734,91
Good-Year7,15-3,90-14,47
Göltaş Çimento54,50-6,0332,09
Gözde Girişim6,90-2,95-13,53
GSD Denizcilik5,78-5,5614,68
GSD Holding1,87-4,10-25,50
Gübre Fabrik.68,50-4,20-20,40
Güler Yat. Holding3,43-1,72-0,94
Halk GMYO3,23-2,710,78
Hatay Tekstil19,49-5,3939,71
Hedef Girişim5,04-3,8247,09
Hektaş28,32-4,0048,51
HUB Girişim15,75-3,14-13,46
Hürriyet Gzt.1,70-4,49-19,05
ICBC Turkey Bank5,74-2,55-11,69
İdealist Danışmanlık81,002,53501,78
İdealist GMYO9,28-9,9936,47
İhlas Ev Aletleri1,28-3,76-31,91
İhlas Gayrimenkul1,03-5,50-17,60
İhlas Gazetecilik2,59-4,07-36,21
İhlas Holding0,64-3,03-42,99
İhlas Yayın Holding0,77-4,94-32,46
İndeks Bilgisayar29,62-4,1454,84
Info Yatırım7,22-3,0911,94
İntema40,98-9,932,71
Inveo Yatırım Holding118,30-4,67167,53
İpek Doğal Enerji11,91-2,93-8,94
İskenderun Demir Çelik12,23-1,8535,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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