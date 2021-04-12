Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,88 5,07 1,81 Acıpayam Selüloz 19,20 -4,48 12,15 Adel Kalemcilik 26,62 1,60 -22,24 Adese Gayrimenkul 2,68 -8,53 -4,29 Afyon Çimento 3,84 -4,48 -24,85 Ak Enerji 1,56 -4,88 -29,41 Akbank 4,70 -1,26 -30,45 Akçansa 18,00 -5,66 11,79 Akdeniz Yatırım Hold. 1,95 -4,41 -18,86 Akfen GMYO 3,64 -2,93 -25,10 Akın Tekstil 40,08 -9,12 26,20 Akiş GMYO 1,90 -3,06 -31,96 Akmerkez GMYO 47,38 -4,28 -26,42 Aksa 16,37 -0,73 12,20 Aksa Enerji 11,96 -2,45 60,75 Aksigorta 8,31 -2,46 -4,46 Aksu Enerji 5,81 -2,84 -23,02 Alarko Carrıer 336,00 -7,82 -7,92 Alarko GMYO 24,38 -1,06 -6,80 Alarko Holding 10,22 -1,54 18,29 Albaraka Türk 1,76 0,57 -9,28 Alcatel Lucent Teletaş 28,64 -5,29 -3,44 Alkim Kağıt 18,23 -3,63 40,84 Alkim Kimya 17,41 0,81 19,76 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,03 1,50 -7,31 Altınyunus Çeşme 55,50 -9,54 11,09 Anadolu Efes 21,32 -1,57 -8,02 Anadolu Grubu Holding 21,34 -2,11 -18,89 Anadolu Hayat Emek. 8,92 -2,30 11,01 Anadolu Isuzu 18,36 -3,87 2,00 Anadolu Sigorta 6,57 -0,45 -9,01 Anel Elektrik 7,59 3,97 139,43 Arçelik 31,82 -3,16 11,81 ARD Bilişim Teknolojileri 56,05 -2,78 16,58 Arena Bilgisayar 52,35 -3,94 52,18 Armada Bilgisayar 52,50 -5,49 6,97 Arsan Tekstil 10,01 -1,77 37,31 Arzum Ev Aletleri 21,74 -2,25 -11,70 Aselsan 15,05 -0,59 -17,53 Ata GMYO 4,30 -6,52 -21,96 Atakule GMYO 2,71 -4,91 7,54 Atlantis Yatırım Holding 4,81 -9,93 -13,49 Atlas Yat. Ort. 1,43 -2,72 -18,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,49 -3,34 -6,22 Avrasya GMYO 3,65 -9,43 39,35 Avrasya Petrol ve Tur. 2,85 -6,56 -10,94 Avrupa Yatırım Holding 8,03 -4,18 33,83 Ayen Enerji 8,82 9,98 63,03 Ayes Çelik Hasır ve Çit 15,15 9,94 33,48 Aygaz 13,93 -5,69 -1,81 Bagfaş 21,44 -1,38 7,20 Bak Ambalaj 21,48 -4,19 6,34 Balatacılar Balatacılık 6,49 -6,62 -21,24 Bantaş Ambalaj 5,62 5,64 19,83 Banvit 68,00 2,10 30,77 Baştaş Başkent Çimento 12,25 -4,67 -29,48 Batı Çimento 12,29 -8,96 160,93 Batısöke Çimento 3,07 -8,90 25,82 Bayrak Taban Sanayi 9,55 -4,02 -9,99 Bera Holding 27,42 9,94 35,21 Berkosan Yalıtım 10,33 -4,35 15,81 Beşiktaş Futbol Yat. 12,29 9,93 204,21 Beyaz Filo 10,87 -6,53 6,78 Bilici Yatırım 18,40 0,00 177,11 Bim Mağazalar 69,05 0,15 -6,10 Birko Mensucat 1,62 -10,00 45,95 Birlik Mensucat 2,55 -1,54 -26,30 Bizim Mağazaları 15,90 2,58 3,52 Borusan Mannesmann 25,60 -4,83 -7,91 Borusan Yat. Paz. 386,90 -4,09 -14,83 Bosch Fren Sistemleri 981,00 -3,53 -20,82 Bossa 25,88 -2,34 44,99 Brisa 25,40 -3,64 31,18 Burçelik 23,08 -3,19 9,80 Burçelik Vana 32,38 -5,49 -34,80 Bursa Çimento 3,60 -4,51 -27,68 Carrefoursa 55,00 0,18 -23,40 Casa Emtia Petrol 106,50 -9,67 0,47 Ceo Event Medya 5,70 -5,79 -11,35 Coca Cola İçecek 71,05 -2,00 9,12 Cosmos Yat. Holding 11,80 -5,60 46,40 Credıtwest Faktorıng 4,02 -2,43 -31,52 Çelebi 269,00 -5,21 47,38 Çelik Halat 6,76 -4,92 -25,69 Çemaş Döküm 1,14 -5,00 -33,04 Çemtaş 16,74 2,20 5,28 Çimbeton 290,10 -4,26 -2,16 Çimentaş 34,60 -3,89 -4,31 Çimsa 20,04 -1,47 12,58 Çuhadaroğlu Metal 8,00 2,96 3,49 Dagi Giyim 2,23 -4,70 -34,53 Dagi Yatırım Holding 12,64 -5,60 -2,02 Dardanel 28,20 -5,69 -15,82 Datagate Bilgisayar 14,84 -3,32 -7,88 Demısaş Döküm 7,48 -3,61 13,16 Denge Holding 6,40 -3,76 16,79 Deniz GMYO 4,20 -4,55 22,81 Derimod 11,80 1,81 21,15 Derlüks Yatırım Holding 7,02 -8,12 -20,41 Desa Deri 13,74 0,59 41,07 Despec Bilgisayar 11,38 0,00 -12,86 Deva Holding 31,36 6,38 30,35 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,26 -5,29 22,21 Diriteks Diriliş Tekstil 6,99 4,33 87,40 Ditaş Doğan 13,80 -4,03 5,92 DO-CO 687,00 -1,15 9,05 Doğan Burda 20,94 -3,94 -6,68 Doğan Holding 3,10 -1,59 0,98 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,62 -2,60 12,50 Doğusan 4,37 -6,22 -0,23 Doğuş GMYO 10,52 -8,92 28,76 Doğuş Otomotiv 28,60 -2,32 -0,49 Döktaş Dökümcülük 27,70 -1,84 -9,54 Duran Doğan Basım 12,01 -0,74 14,49 Dyo Boya 12,95 -4,43 14,00 Eczacıbaşı İlaç 6,47 0,00 -13,27 Eczacıbaşı Yatırım 48,50 -6,73 74,84 Edip Gayrimenkul 2,73 -9,90 -17,77 Ege Endüstri 1.467,00 -3,68 -11,89 Ege Gübre 229,60 4,74 58,13 Ege Profil 31,58 -1,86 -17,42 Ege Seramik 14,42 -5,13 40,14 Egeplast 30,00 -5,66 -9,91 Ekiz Kimya 7,15 -3,51 0,28 Emek Elektrik 2,14 -8,55 -25,05 Eminiş Ambalaj 21,92 -3,44 -40,50 Emlak Konut GMYO 1,82 -3,19 -14,95 Enerjisa Enerji 10,47 -3,41 -9,20 Enka İnşaat 8,02 1,39 8,82 Erbosan 66,60 -8,52 62,44 Ereğli Demir Çelik 16,40 0,55 24,84 Ersu Gıda 5,02 7,04 1,62 Escort Teknoloji 6,17 -3,59 -6,09 Esenboğa Elektrik 35,32 -5,81 85,60 Etiler Gıda 5,79 -0,52 45,48 Euro Kapital Yat. Ort. 4,60 -3,77 19,48 Euro Trend Yat. Ort. 5,38 -9,88 49,44 Euro Yat. Ort. 4,86 -2,80 7,76 Euro Yatırım Holding 3,40 -3,41 19,72 Fade Gıda 17,62 -0,06 184,65 Fenerbahçe Futbol 31,30 -6,51 5,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,88 -7,39 -36,23 F-M İzmit Piston 133,10 -6,20 8,57 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,06 -1,63 15,58 Ford Otosan 184,00 -1,76 50,65 Formet Celik Kapi Sanayi 1,28 -3,76 -47,82 Frigo Pak Gıda 49,18 -1,84 134,41 Galatasaray Sportif 3,54 -9,92 -12,59 Garanti Bankası 6,62 -0,30 -34,78 Garanti Faktoring 12,91 -4,01 15,99 Garanti Yat. Ort. 2,64 -4,69 -18,27 Gedik Y. Men. Değ. 20,30 -4,25 61,11 Gediz Ambalaj 35,16 -0,11 31,19 Gentaş 5,05 -4,90 -14,98 Gersan Elektrik 5,90 -4,07 -3,91 Global Men. Değ. 6,42 -6,55 6,82 Global Yat. Holding 4,91 -3,73 4,91 Good-Year 7,15 -3,90 -14,47 Göltaş Çimento 54,50 -6,03 32,09 Gözde Girişim 6,90 -2,95 -13,53 GSD Denizcilik 5,78 -5,56 14,68 GSD Holding 1,87 -4,10 -25,50 Gübre Fabrik. 68,50 -4,20 -20,40 Güler Yat. Holding 3,43 -1,72 -0,94 Halk GMYO 3,23 -2,71 0,78 Hatay Tekstil 19,49 -5,39 39,71 Hedef Girişim 5,04 -3,82 47,09 Hektaş 28,32 -4,00 48,51 HUB Girişim 15,75 -3,14 -13,46 Hürriyet Gzt. 1,70 -4,49 -19,05 ICBC Turkey Bank 5,74 -2,55 -11,69 İdealist Danışmanlık 81,00 2,53 501,78 İdealist GMYO 9,28 -9,99 36,47 İhlas Ev Aletleri 1,28 -3,76 -31,91 İhlas Gayrimenkul 1,03 -5,50 -17,60 İhlas Gazetecilik 2,59 -4,07 -36,21 İhlas Holding 0,64 -3,03 -42,99 İhlas Yayın Holding 0,77 -4,94 -32,46 İndeks Bilgisayar 29,62 -4,14 54,84 Info Yatırım 7,22 -3,09 11,94 İntema 40,98 -9,93 2,71 Inveo Yatırım Holding 118,30 -4,67 167,53 İpek Doğal Enerji 11,91 -2,93 -8,94 İskenderun Demir Çelik 12,23 -1,85 35,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara