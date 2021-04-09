Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,50 -3,85 -3,10 Acıpayam Selüloz 20,10 -2,52 17,41 Adel Kalemcilik 26,20 -3,32 -23,47 Adese Alışveriş Ticaret 2,93 -9,85 4,64 Afyon Çimento 4,02 -2,90 -21,33 Ak Enerji 1,64 -3,53 -25,79 Akbank 4,76 -0,83 -29,56 Akçansa 19,08 -1,24 18,49 Akdeniz Yatırım Hold. 2,04 -1,92 -15,11 Akfen GMYO 3,75 -3,35 -22,84 Akın Tekstil 44,10 -5,36 38,85 Akiş GMYO 1,96 -5,31 -29,81 Akmerkez GMYO 49,50 -4,44 -23,13 Aksa 16,49 -2,71 13,02 Aksa Enerji 12,26 -0,16 64,78 Aksigorta 8,52 1,07 -2,05 Aksu Enerji 5,98 -3,70 -20,77 Alarko Carrıer 364,50 -3,49 -0,11 Alarko GMYO 24,64 -2,99 -5,81 Alarko Holding 10,38 -2,72 20,14 Albaraka Türk 1,75 0,00 -9,79 Alcatel Lucent Teletaş 30,24 -1,56 1,96 Alkim Kağıt 19,80 -2,37 46,15 Alkim Kimya 17,27 -2,59 18,80 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,00 -4,76 -8,68 Altınyunus Çeşme 61,35 -3,99 22,80 Anadolu Efes 21,66 -0,64 -6,56 Anadolu Grubu Holding 21,80 -2,24 -17,15 Anadolu Hayat Emek. 9,13 -2,87 13,62 Anadolu Isuzu 19,10 -2,95 6,11 Anadolu Sigorta 6,60 -2,08 -8,59 Anel Elektrik 7,30 5,49 130,28 Arçelik 32,86 -1,91 15,47 ARD Bilişim Teknolojileri 57,65 -2,12 19,90 Arena Bilgisayar 54,50 -4,39 58,43 Armada Bilgisayar 55,55 -3,39 13,18 Arsan Tekstil 10,19 -1,16 39,78 Arzum Ev Aletleri 22,24 -1,68 -9,67 Aselsan 15,14 -1,75 -17,04 Ata GMYO 4,60 -4,96 -16,52 Atakule GMYO 2,85 -3,72 13,10 Atlantis Yatırım Holding 5,34 9,88 -3,96 Atlas Yat. Ort. 1,47 -2,00 -16,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,06 -2,85 -2,98 Avrasya GMYO 4,03 -1,95 53,85 Avrasya Petrol ve Tur. 3,05 -5,28 -4,69 Avrupa Yatırım Holding 8,38 -0,48 39,67 Ayen Enerji 8,02 1,26 48,24 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,78 2,00 21,41 Aygaz 14,77 -2,06 4,11 Bagfaş 21,74 -3,98 8,70 Bak Ambalaj 22,42 -4,68 10,99 Balatacılar Balatacılık 6,95 -1,97 -15,66 Bantaş Ambalaj 5,32 1,72 13,43 Banvit 66,60 0,00 28,08 Baştaş Başkent Çimento 12,85 -4,53 -26,02 Batı Çimento 13,50 -4,53 186,62 Batısöke Çimento 3,37 -3,71 38,11 Bayrak Taban Sanayi 9,95 -3,68 -6,22 Bera Holding 24,94 4,70 22,98 Berkosan Yalıtım 10,80 -3,83 21,08 Beşiktaş Futbol Yat. 11,18 9,93 176,73 Beyaz Filo 11,63 -3,49 14,24 Bilici Yatırım 18,40 1,38 177,11 Bim Mağazalar 68,95 -0,65 -6,24 Birko Mensucat 1,80 0,56 62,16 Birlik Mensucat 2,59 -3,00 -25,14 Bizim Mağazaları 15,50 -5,14 0,91 Borusan Mannesmann 26,90 -2,89 -3,24 Borusan Yat. Paz. 403,40 -2,28 -11,20 Bosch Fren Sistemleri 1.016,90 -2,08 -17,92 Bossa 26,50 -1,49 48,46 Brisa 26,36 -3,73 36,13 Burçelik 23,84 -4,18 13,42 Burçelik Vana 34,26 -5,36 -31,01 Bursa Çimento 3,77 -2,58 -24,26 Carrefoursa 54,90 -2,23 -23,54 Casa Emtia Petrol 117,90 4,61 11,23 Ceo Event Medya 6,05 -1,94 -5,91 Coca Cola İçecek 72,50 1,19 11,34 Cosmos Yat. Holding 12,50 0,24 55,09 Credıtwest Faktorıng 4,12 -4,63 -29,81 Çelebi 283,80 -5,21 55,49 Çelik Halat 7,11 -2,20 -21,85 Çemaş Döküm 1,20 -4,00 -29,52 Çemtaş 16,38 0,18 3,01 Çimbeton 303,00 -1,62 2,19 Çimentaş 36,00 -2,44 -0,44 Çimsa 20,34 -2,96 14,27 Çuhadaroğlu Metal 7,77 3,05 0,52 Dagi Giyim 2,34 -5,26 -31,31 Dagi Yatırım Holding 13,39 -1,90 3,80 Dardanel 29,90 4,84 -10,75 Datagate Bilgisayar 15,35 -4,06 -4,72 Demısaş Döküm 7,76 -3,24 17,40 Denge Holding 6,65 -3,34 21,35 Deniz GMYO 4,40 -5,38 28,65 Derimod 11,59 1,13 18,99 Derlüks Yatırım Holding 7,64 -5,09 -13,38 Desa Deri 13,66 -2,84 40,25 Despec Bilgisayar 11,38 -4,77 -12,86 Deva Holding 29,58 -3,14 22,54 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,00 -1,41 29,03 Diriteks Diriliş Tekstil 6,70 9,66 79,62 Ditaş Doğan 14,38 -0,76 10,37 DO-CO 695,00 -3,36 10,32 Doğan Burda 21,80 3,12 -2,85 Doğan Holding 3,15 -6,25 2,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,69 -3,93 15,50 Doğusan 4,66 -4,51 6,39 Doğuş GMYO 11,55 -3,43 41,37 Doğuş Otomotiv 29,28 -3,05 1,88 Döktaş Dökümcülük 28,22 0,79 -7,84 Duran Doğan Basım 12,10 -5,47 15,35 Dyo Boya 13,55 -4,10 19,28 Eczacıbaşı İlaç 6,47 -2,85 -13,27 Eczacıbaşı Yatırım 52,00 0,87 87,45 Edip Gayrimenkul 3,03 -4,42 -8,73 Ege Endüstri 1.523,10 -1,37 -8,52 Ege Gübre 219,20 0,55 50,96 Ege Profil 32,18 -2,72 -15,85 Ege Seramik 15,20 -5,00 47,72 Egeplast 31,80 -2,99 -4,50 Ekiz Kimya 7,41 5,86 3,93 Emek Elektrik 2,34 -2,09 -18,05 Eminiş Ambalaj 22,70 -1,73 -38,38 Emlak Konut GMYO 1,88 -2,59 -12,15 Enerjisa Enerji 10,84 -4,07 -5,99 Enka İnşaat 7,91 -1,37 7,33 Erbosan 72,80 -9,23 77,56 Ereğli Demir Çelik 16,31 2,97 24,16 Ersu Gıda 4,69 -2,09 -5,06 Escort Teknoloji 6,40 -3,47 -2,59 Esenboğa Elektrik 37,50 -1,06 97,06 Etiler Gıda 5,82 -0,17 46,23 Euro Kapital Yat. Ort. 4,78 -1,85 24,16 Euro Trend Yat. Ort. 5,97 -2,13 65,83 Euro Yat. Ort. 5,00 2,04 10,86 Euro Yatırım Holding 3,52 -3,03 23,94 Fade Gıda 17,63 -3,66 184,81 Fenerbahçe Futbol 33,48 -9,95 13,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,03 -2,40 -31,14 F-M İzmit Piston 141,90 -3,21 15,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,31 -3,71 17,50 Ford Otosan 187,30 -2,95 53,35 Formet Celik Kapi Sanayi 1,33 -2,21 -45,79 Frigo Pak Gıda 50,10 -3,38 138,80 Galatasaray Sportif 3,93 5,65 -2,96 Garanti Bankası 6,64 -1,78 -34,59 Garanti Faktoring 13,45 -6,01 20,84 Garanti Yat. Ort. 2,77 -1,77 -14,24 Gedik Y. Men. Değ. 21,20 -3,20 68,25 Gediz Ambalaj 35,20 -3,98 31,34 Gentaş 5,31 -1,30 -10,61 Gersan Elektrik 6,15 -1,44 0,16 Global Men. Değ. 6,87 -5,11 14,31 Global Yat. Holding 5,10 -3,59 8,97 Good-Year 7,44 -3,88 -11,00 Göltaş Çimento 58,00 -4,76 40,57 Gözde Girişim 7,11 -4,31 -10,90 GSD Denizcilik 6,12 -4,52 21,43 GSD Holding 1,95 -2,99 -22,31 Gübre Fabrik. 71,50 -3,38 -16,91 Güler Yat. Holding 3,49 -4,12 0,79 Halk GMYO 3,32 -1,48 3,59 Hatay Tekstil 20,60 -5,24 47,67 Hedef Girişim 5,24 -3,32 52,93 Hektaş 29,50 -2,25 54,69 HUB Girişim 16,26 -2,98 -10,66 Hürriyet Gzt. 1,78 -2,73 -15,24 ICBC Turkey Bank 5,89 1,03 -9,38 İdealist Danışmanlık 79,00 3,88 486,92 İdealist GMYO 10,31 -5,06 51,62 İhlas Ev Aletleri 1,33 -2,92 -29,26 İhlas Gayrimenkul 1,09 -2,68 -12,80 İhlas Gazetecilik 2,70 -1,82 -33,50 İhlas Holding 0,66 -4,35 -41,21 İhlas Yayın Holding 0,81 -4,71 -28,95 İndeks Bilgisayar 30,90 -6,59 61,53 Info Yatırım 7,45 -3,37 15,50 İntema 45,50 -0,39 14,04 Inveo Yatırım Holding 124,10 -3,80 180,64 İpek Doğal Enerji 12,27 -2,46 -6,19 İskenderun Demir Çelik 12,46 1,47 37,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara