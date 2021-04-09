Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,50-3,85-3,10
Acıpayam Selüloz20,10-2,5217,41
Adel Kalemcilik26,20-3,32-23,47
Adese Alışveriş Ticaret2,93-9,854,64
Afyon Çimento4,02-2,90-21,33
Ak Enerji1,64-3,53-25,79
Akbank4,76-0,83-29,56
Akçansa19,08-1,2418,49
Akdeniz Yatırım Hold.2,04-1,92-15,11
Akfen GMYO3,75-3,35-22,84
Akın Tekstil44,10-5,3638,85
Akiş GMYO1,96-5,31-29,81
Akmerkez GMYO49,50-4,44-23,13
Aksa16,49-2,7113,02
Aksa Enerji12,26-0,1664,78
Aksigorta8,521,07-2,05
Aksu Enerji5,98-3,70-20,77
Alarko Carrıer364,50-3,49-0,11
Alarko GMYO24,64-2,99-5,81
Alarko Holding10,38-2,7220,14
Albaraka Türk1,750,00-9,79
Alcatel Lucent Teletaş30,24-1,561,96
Alkim Kağıt19,80-2,3746,15
Alkim Kimya17,27-2,5918,80
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,00-4,76-8,68
Altınyunus Çeşme61,35-3,9922,80
Anadolu Efes21,66-0,64-6,56
Anadolu Grubu Holding21,80-2,24-17,15
Anadolu Hayat Emek.9,13-2,8713,62
Anadolu Isuzu19,10-2,956,11
Anadolu Sigorta6,60-2,08-8,59
Anel Elektrik7,305,49130,28
Arçelik32,86-1,9115,47
ARD Bilişim Teknolojileri57,65-2,1219,90
Arena Bilgisayar54,50-4,3958,43
Armada Bilgisayar55,55-3,3913,18
Arsan Tekstil10,19-1,1639,78
Arzum Ev Aletleri22,24-1,68-9,67
Aselsan15,14-1,75-17,04
Ata GMYO4,60-4,96-16,52
Atakule GMYO2,85-3,7213,10
Atlantis Yatırım Holding5,349,88-3,96
Atlas Yat. Ort.1,47-2,00-16,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,06-2,85-2,98
Avrasya GMYO4,03-1,9553,85
Avrasya Petrol ve Tur.3,05-5,28-4,69
Avrupa Yatırım Holding8,38-0,4839,67
Ayen Enerji8,021,2648,24
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,782,0021,41
Aygaz14,77-2,064,11
Bagfaş21,74-3,988,70
Bak Ambalaj22,42-4,6810,99
Balatacılar Balatacılık6,95-1,97-15,66
Bantaş Ambalaj5,321,7213,43
Banvit66,600,0028,08
Baştaş Başkent Çimento12,85-4,53-26,02
Batı Çimento13,50-4,53186,62
Batısöke Çimento3,37-3,7138,11
Bayrak Taban Sanayi9,95-3,68-6,22
Bera Holding24,944,7022,98
Berkosan Yalıtım10,80-3,8321,08
Beşiktaş Futbol Yat.11,189,93176,73
Beyaz Filo11,63-3,4914,24
Bilici Yatırım18,401,38177,11
Bim Mağazalar68,95-0,65-6,24
Birko Mensucat1,800,5662,16
Birlik Mensucat2,59-3,00-25,14
Bizim Mağazaları15,50-5,140,91
Borusan Mannesmann26,90-2,89-3,24
Borusan Yat. Paz.403,40-2,28-11,20
Bosch Fren Sistemleri1.016,90-2,08-17,92
Bossa26,50-1,4948,46
Brisa26,36-3,7336,13
Burçelik23,84-4,1813,42
Burçelik Vana34,26-5,36-31,01
Bursa Çimento3,77-2,58-24,26
Carrefoursa54,90-2,23-23,54
Casa Emtia Petrol117,904,6111,23
Ceo Event Medya6,05-1,94-5,91
Coca Cola İçecek72,501,1911,34
Cosmos Yat. Holding12,500,2455,09
Credıtwest Faktorıng4,12-4,63-29,81
Çelebi283,80-5,2155,49
Çelik Halat7,11-2,20-21,85
Çemaş Döküm1,20-4,00-29,52
Çemtaş16,380,183,01
Çimbeton303,00-1,622,19
Çimentaş36,00-2,44-0,44
Çimsa20,34-2,9614,27
Çuhadaroğlu Metal7,773,050,52
Dagi Giyim2,34-5,26-31,31
Dagi Yatırım Holding13,39-1,903,80
Dardanel29,904,84-10,75
Datagate Bilgisayar15,35-4,06-4,72
Demısaş Döküm7,76-3,2417,40
Denge Holding6,65-3,3421,35
Deniz GMYO4,40-5,3828,65
Derimod11,591,1318,99
Derlüks Yatırım Holding7,64-5,09-13,38
Desa Deri13,66-2,8440,25
Despec Bilgisayar11,38-4,77-12,86
Deva Holding29,58-3,1422,54
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,00-1,4129,03
Diriteks Diriliş Tekstil6,709,6679,62
Ditaş Doğan14,38-0,7610,37
DO-CO695,00-3,3610,32
Doğan Burda21,803,12-2,85
Doğan Holding3,15-6,252,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,69-3,9315,50
Doğusan4,66-4,516,39
Doğuş GMYO11,55-3,4341,37
Doğuş Otomotiv29,28-3,051,88
Döktaş Dökümcülük28,220,79-7,84
Duran Doğan Basım12,10-5,4715,35
Dyo Boya13,55-4,1019,28
Eczacıbaşı İlaç6,47-2,85-13,27
Eczacıbaşı Yatırım52,000,8787,45
Edip Gayrimenkul3,03-4,42-8,73
Ege Endüstri1.523,10-1,37-8,52
Ege Gübre219,200,5550,96
Ege Profil32,18-2,72-15,85
Ege Seramik15,20-5,0047,72
Egeplast31,80-2,99-4,50
Ekiz Kimya7,415,863,93
Emek Elektrik2,34-2,09-18,05
Eminiş Ambalaj22,70-1,73-38,38
Emlak Konut GMYO1,88-2,59-12,15
Enerjisa Enerji10,84-4,07-5,99
Enka İnşaat7,91-1,377,33
Erbosan72,80-9,2377,56
Ereğli Demir Çelik16,312,9724,16
Ersu Gıda4,69-2,09-5,06
Escort Teknoloji6,40-3,47-2,59
Esenboğa Elektrik37,50-1,0697,06
Etiler Gıda5,82-0,1746,23
Euro Kapital Yat. Ort.4,78-1,8524,16
Euro Trend Yat. Ort.5,97-2,1365,83
Euro Yat. Ort.5,002,0410,86
Euro Yatırım Holding3,52-3,0323,94
Fade Gıda17,63-3,66184,81
Fenerbahçe Futbol33,48-9,9513,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,03-2,40-31,14
F-M İzmit Piston141,90-3,2115,74
Fonet Bilgi Teknolojileri15,31-3,7117,50
Ford Otosan187,30-2,9553,35
Formet Celik Kapi Sanayi1,33-2,21-45,79
Frigo Pak Gıda50,10-3,38138,80
Galatasaray Sportif3,935,65-2,96
Garanti Bankası6,64-1,78-34,59
Garanti Faktoring13,45-6,0120,84
Garanti Yat. Ort.2,77-1,77-14,24
Gedik Y. Men. Değ.21,20-3,2068,25
Gediz Ambalaj35,20-3,9831,34
Gentaş5,31-1,30-10,61
Gersan Elektrik6,15-1,440,16
Global Men. Değ.6,87-5,1114,31
Global Yat. Holding5,10-3,598,97
Good-Year7,44-3,88-11,00
Göltaş Çimento58,00-4,7640,57
Gözde Girişim7,11-4,31-10,90
GSD Denizcilik6,12-4,5221,43
GSD Holding1,95-2,99-22,31
Gübre Fabrik.71,50-3,38-16,91
Güler Yat. Holding3,49-4,120,79
Halk GMYO3,32-1,483,59
Hatay Tekstil20,60-5,2447,67
Hedef Girişim5,24-3,3252,93
Hektaş29,50-2,2554,69
HUB Girişim16,26-2,98-10,66
Hürriyet Gzt.1,78-2,73-15,24
ICBC Turkey Bank5,891,03-9,38
İdealist Danışmanlık79,003,88486,92
İdealist GMYO10,31-5,0651,62
İhlas Ev Aletleri1,33-2,92-29,26
İhlas Gayrimenkul1,09-2,68-12,80
İhlas Gazetecilik2,70-1,82-33,50
İhlas Holding0,66-4,35-41,21
İhlas Yayın Holding0,81-4,71-28,95
İndeks Bilgisayar30,90-6,5961,53
Info Yatırım7,45-3,3715,50
İntema45,50-0,3914,04
Inveo Yatırım Holding124,10-3,80180,64
İpek Doğal Enerji12,27-2,46-6,19
İskenderun Demir Çelik12,461,4737,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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