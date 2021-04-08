Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,80
|4,14
|0,78
|Acıpayam Selüloz
|20,62
|-0,96
|20,44
|Adel Kalemcilik
|27,10
|-2,73
|-20,84
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,25
|4,17
|16,07
|Afyon Çimento
|4,14
|-0,24
|-18,98
|Ak Enerji
|1,70
|-1,16
|-23,08
|Akbank
|4,80
|-1,03
|-28,97
|Akçansa
|19,32
|-1,93
|19,98
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,08
|-1,42
|-13,45
|Akfen GMYO
|3,88
|0,26
|-20,16
|Akın Tekstil
|46,60
|-3,80
|46,73
|Akiş GMYO
|2,07
|0,00
|-25,87
|Akmerkez GMYO
|51,80
|-0,19
|-19,55
|Aksa
|16,95
|1,38
|16,18
|Aksa Enerji
|12,28
|-1,84
|65,05
|Aksigorta
|8,43
|-1,75
|-3,08
|Aksu Enerji
|6,21
|-2,20
|-17,72
|Alarko Carrıer
|377,70
|-2,45
|3,51
|Alarko GMYO
|25,40
|-1,55
|-2,91
|Alarko Holding
|10,67
|1,62
|23,50
|Albaraka Türk
|1,75
|0,00
|-9,79
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,72
|0,72
|3,57
|Alkim Kağıt
|20,28
|3,26
|49,69
|Alkim Kimya
|17,73
|0,62
|21,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,10
|0,00
|-4,11
|Altınyunus Çeşme
|63,90
|-4,20
|27,90
|Anadolu Efes
|21,80
|3,12
|-5,95
|Anadolu Grubu Holding
|22,30
|-0,71
|-15,25
|Anadolu Hayat Emek.
|9,40
|-0,74
|16,98
|Anadolu Isuzu
|19,68
|-1,45
|9,33
|Anadolu Sigorta
|6,74
|0,15
|-6,65
|Anel Elektrik
|6,92
|3,28
|118,30
|Arçelik
|33,50
|-1,30
|17,71
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,90
|2,79
|22,50
|Arena Bilgisayar
|57,00
|-2,90
|65,70
|Armada Bilgisayar
|57,50
|-0,17
|17,16
|Arsan Tekstil
|10,31
|-1,62
|41,43
|Arzum Ev Aletleri
|22,62
|-0,35
|-8,12
|Aselsan
|15,41
|-1,28
|-15,56
|Ata GMYO
|4,84
|-1,22
|-12,16
|Atakule GMYO
|2,96
|-1,33
|17,46
|Atlantis Yatırım Holding
|4,86
|9,95
|-12,59
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-2,60
|-14,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,56
|0,11
|-0,14
|Avrasya GMYO
|4,11
|2,75
|56,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,22
|0,31
|0,63
|Avrupa Yatırım Holding
|8,42
|-3,55
|40,33
|Ayen Enerji
|7,92
|-0,25
|46,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,51
|1,05
|19,03
|Aygaz
|15,08
|0,27
|6,30
|Bagfaş
|22,64
|-0,79
|13,20
|Bak Ambalaj
|23,52
|2,17
|16,44
|Balatacılar Balatacılık
|7,09
|2,60
|-13,96
|Bantaş Ambalaj
|5,23
|3,56
|11,51
|Banvit
|66,60
|-1,99
|28,08
|Baştaş Başkent Çimento
|13,46
|0,82
|-22,51
|Batı Çimento
|14,14
|-2,21
|200,21
|Batısöke Çimento
|3,50
|-1,41
|43,44
|Bayrak Taban Sanayi
|10,33
|0,39
|-2,64
|Bera Holding
|23,82
|-2,78
|17,46
|Berkosan Yalıtım
|11,23
|-1,75
|25,90
|Beşiktaş Futbol Yat.
|10,17
|9,95
|151,73
|Beyaz Filo
|12,05
|-1,63
|18,37
|Bilici Yatırım
|18,15
|0,89
|173,34
|Bim Mağazalar
|69,40
|0,65
|-5,62
|Birko Mensucat
|1,79
|4,68
|61,26
|Birlik Mensucat
|2,67
|-2,91
|-22,83
|Bizim Mağazaları
|16,34
|3,35
|6,38
|Borusan Mannesmann
|27,70
|-0,86
|-0,36
|Borusan Yat. Paz.
|412,80
|-1,78
|-9,13
|Bosch Fren Sistemleri
|1.038,50
|-1,39
|-16,18
|Bossa
|26,90
|-1,90
|50,70
|Brisa
|27,38
|-1,65
|41,40
|Burçelik
|24,88
|-2,89
|18,36
|Burçelik Vana
|36,20
|0,50
|-27,10
|Bursa Çimento
|3,87
|-0,77
|-22,25
|Carrefoursa
|56,15
|4,37
|-21,80
|Casa Emtia Petrol
|112,70
|9,95
|6,32
|Ceo Event Medya
|6,17
|-6,52
|-4,04
|Coca Cola İçecek
|71,65
|0,84
|10,04
|Cosmos Yat. Holding
|12,47
|-1,03
|54,71
|Credıtwest Faktorıng
|4,32
|2,37
|-26,41
|Çelebi
|299,40
|-3,70
|64,03
|Çelik Halat
|7,27
|-1,36
|-20,09
|Çemaş Döküm
|1,25
|0,00
|-26,58
|Çemtaş
|16,35
|0,62
|2,82
|Çimbeton
|308,00
|-4,64
|3,88
|Çimentaş
|36,90
|-2,84
|2,05
|Çimsa
|20,96
|-1,60
|17,75
|Çuhadaroğlu Metal
|7,54
|-1,44
|-2,46
|Dagi Giyim
|2,47
|5,11
|-27,49
|Dagi Yatırım Holding
|13,65
|-5,34
|5,81
|Dardanel
|28,52
|-2,53
|-14,87
|Datagate Bilgisayar
|16,00
|1,07
|-0,68
|Demısaş Döküm
|8,02
|0,50
|21,33
|Denge Holding
|6,88
|2,08
|25,55
|Deniz GMYO
|4,65
|-2,11
|35,96
|Derimod
|11,46
|-1,21
|17,66
|Derlüks Yatırım Holding
|8,05
|-0,25
|-8,73
|Desa Deri
|14,06
|0,43
|44,35
|Despec Bilgisayar
|11,95
|0,50
|-8,50
|Deva Holding
|30,54
|0,73
|26,51
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,20
|-0,49
|30,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,11
|-3,78
|63,81
|Ditaş Doğan
|14,49
|-0,89
|11,22
|DO-CO
|719,20
|2,01
|14,16
|Doğan Burda
|21,14
|-1,95
|-5,79
|Doğan Holding
|3,36
|3,38
|9,45
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,80
|-0,36
|20,23
|Doğusan
|4,88
|0,62
|11,42
|Doğuş GMYO
|11,96
|-1,48
|46,39
|Doğuş Otomotiv
|30,20
|-0,98
|5,08
|Döktaş Dökümcülük
|28,00
|0,00
|-8,56
|Duran Doğan Basım
|12,80
|-1,46
|22,02
|Dyo Boya
|14,13
|-1,53
|24,38
|Eczacıbaşı İlaç
|6,66
|2,46
|-10,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,55
|9,91
|85,83
|Edip Gayrimenkul
|3,17
|-3,94
|-4,52
|Ege Endüstri
|1.544,30
|-0,37
|-7,24
|Ege Gübre
|218,00
|-1,13
|50,14
|Ege Profil
|33,08
|-2,19
|-13,49
|Ege Seramik
|16,00
|5,61
|55,49
|Egeplast
|32,78
|2,44
|-1,56
|Ekiz Kimya
|7,00
|0,72
|-1,82
|Emek Elektrik
|2,39
|-2,85
|-16,30
|Eminiş Ambalaj
|23,10
|2,12
|-37,30
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|-2,03
|-9,81
|Enerjisa Enerji
|12,26
|2,08
|-2,00
|Enka İnşaat
|8,02
|0,75
|8,82
|Erbosan
|80,20
|0,82
|95,61
|Ereğli Demir Çelik
|15,84
|1,34
|20,58
|Ersu Gıda
|4,79
|2,35
|-3,04
|Escort Teknoloji
|6,63
|1,07
|0,91
|Esenboğa Elektrik
|37,90
|-0,26
|99,16
|Etiler Gıda
|5,83
|0,34
|46,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,87
|-0,41
|26,49
|Euro Trend Yat. Ort.
|6,10
|7,02
|69,44
|Euro Yat. Ort.
|4,90
|0,00
|8,65
|Euro Yatırım Holding
|3,63
|-1,09
|27,82
|Fade Gıda
|18,30
|-0,38
|195,64
|Fenerbahçe Futbol
|37,18
|-4,42
|25,78
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,08
|-2,80
|-29,44
|F-M İzmit Piston
|146,60
|-1,61
|19,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,90
|0,63
|22,03
|Ford Otosan
|193,00
|-1,28
|58,02
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,36
|-2,86
|-44,56
|Frigo Pak Gıda
|51,85
|9,99
|147,14
|Galatasaray Sportif
|3,72
|-2,62
|-8,15
|Garanti Bankası
|6,76
|-1,17
|-33,40
|Garanti Faktoring
|14,31
|-1,72
|28,57
|Garanti Yat. Ort.
|2,82
|-0,35
|-12,69
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,90
|-2,84
|73,81
|Gediz Ambalaj
|36,66
|-1,72
|36,79
|Gentaş
|5,38
|0,00
|-9,43
|Gersan Elektrik
|6,24
|-1,58
|1,63
|Global Men. Değ.
|7,24
|0,28
|20,47
|Global Yat. Holding
|5,29
|-2,76
|13,03
|Good-Year
|7,74
|0,78
|-7,42
|Göltaş Çimento
|60,90
|-3,41
|47,60
|Gözde Girişim
|7,43
|1,09
|-6,89
|GSD Denizcilik
|6,41
|-1,08
|27,18
|GSD Holding
|2,01
|-1,47
|-19,92
|Gübre Fabrik.
|74,00
|-0,67
|-14,00
|Güler Yat. Holding
|3,64
|9,97
|5,12
|Halk GMYO
|3,37
|-2,32
|5,15
|Hatay Tekstil
|21,74
|-2,77
|55,84
|Hedef Girişim
|5,42
|3,24
|58,18
|Hektaş
|30,18
|-1,37
|58,26
|HUB Girişim
|16,76
|-0,48
|-7,91
|Hürriyet Gzt.
|1,83
|-6,15
|-12,86
|ICBC Turkey Bank
|5,83
|-0,68
|-10,31
|İdealist Danışmanlık
|76,05
|-9,46
|465,01
|İdealist GMYO
|10,86
|5,03
|59,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,37
|0,00
|-27,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|-1,75
|-10,40
|İhlas Gazetecilik
|2,75
|-1,08
|-32,27
|İhlas Holding
|0,69
|-1,43
|-38,54
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|0,00
|-25,44
|İndeks Bilgisayar
|33,08
|2,35
|72,92
|Info Yatırım
|7,71
|-0,90
|19,53
|İntema
|45,68
|9,97
|14,49
|Inveo Yatırım Holding
|129,00
|-5,49
|191,72
|İpek Doğal Enerji
|12,58
|0,56
|-3,82
|İskenderun Demir Çelik
|12,28
|0,49
|35,90
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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