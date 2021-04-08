Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,80 4,14 0,78 Acıpayam Selüloz 20,62 -0,96 20,44 Adel Kalemcilik 27,10 -2,73 -20,84 Adese Alışveriş Ticaret 3,25 4,17 16,07 Afyon Çimento 4,14 -0,24 -18,98 Ak Enerji 1,70 -1,16 -23,08 Akbank 4,80 -1,03 -28,97 Akçansa 19,32 -1,93 19,98 Akdeniz Yatırım Hold. 2,08 -1,42 -13,45 Akfen GMYO 3,88 0,26 -20,16 Akın Tekstil 46,60 -3,80 46,73 Akiş GMYO 2,07 0,00 -25,87 Akmerkez GMYO 51,80 -0,19 -19,55 Aksa 16,95 1,38 16,18 Aksa Enerji 12,28 -1,84 65,05 Aksigorta 8,43 -1,75 -3,08 Aksu Enerji 6,21 -2,20 -17,72 Alarko Carrıer 377,70 -2,45 3,51 Alarko GMYO 25,40 -1,55 -2,91 Alarko Holding 10,67 1,62 23,50 Albaraka Türk 1,75 0,00 -9,79 Alcatel Lucent Teletaş 30,72 0,72 3,57 Alkim Kağıt 20,28 3,26 49,69 Alkim Kimya 17,73 0,62 21,96 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,10 0,00 -4,11 Altınyunus Çeşme 63,90 -4,20 27,90 Anadolu Efes 21,80 3,12 -5,95 Anadolu Grubu Holding 22,30 -0,71 -15,25 Anadolu Hayat Emek. 9,40 -0,74 16,98 Anadolu Isuzu 19,68 -1,45 9,33 Anadolu Sigorta 6,74 0,15 -6,65 Anel Elektrik 6,92 3,28 118,30 Arçelik 33,50 -1,30 17,71 ARD Bilişim Teknolojileri 58,90 2,79 22,50 Arena Bilgisayar 57,00 -2,90 65,70 Armada Bilgisayar 57,50 -0,17 17,16 Arsan Tekstil 10,31 -1,62 41,43 Arzum Ev Aletleri 22,62 -0,35 -8,12 Aselsan 15,41 -1,28 -15,56 Ata GMYO 4,84 -1,22 -12,16 Atakule GMYO 2,96 -1,33 17,46 Atlantis Yatırım Holding 4,86 9,95 -12,59 Atlas Yat. Ort. 1,50 -2,60 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,56 0,11 -0,14 Avrasya GMYO 4,11 2,75 56,91 Avrasya Petrol ve Tur. 3,22 0,31 0,63 Avrupa Yatırım Holding 8,42 -3,55 40,33 Ayen Enerji 7,92 -0,25 46,40 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,51 1,05 19,03 Aygaz 15,08 0,27 6,30 Bagfaş 22,64 -0,79 13,20 Bak Ambalaj 23,52 2,17 16,44 Balatacılar Balatacılık 7,09 2,60 -13,96 Bantaş Ambalaj 5,23 3,56 11,51 Banvit 66,60 -1,99 28,08 Baştaş Başkent Çimento 13,46 0,82 -22,51 Batı Çimento 14,14 -2,21 200,21 Batısöke Çimento 3,50 -1,41 43,44 Bayrak Taban Sanayi 10,33 0,39 -2,64 Bera Holding 23,82 -2,78 17,46 Berkosan Yalıtım 11,23 -1,75 25,90 Beşiktaş Futbol Yat. 10,17 9,95 151,73 Beyaz Filo 12,05 -1,63 18,37 Bilici Yatırım 18,15 0,89 173,34 Bim Mağazalar 69,40 0,65 -5,62 Birko Mensucat 1,79 4,68 61,26 Birlik Mensucat 2,67 -2,91 -22,83 Bizim Mağazaları 16,34 3,35 6,38 Borusan Mannesmann 27,70 -0,86 -0,36 Borusan Yat. Paz. 412,80 -1,78 -9,13 Bosch Fren Sistemleri 1.038,50 -1,39 -16,18 Bossa 26,90 -1,90 50,70 Brisa 27,38 -1,65 41,40 Burçelik 24,88 -2,89 18,36 Burçelik Vana 36,20 0,50 -27,10 Bursa Çimento 3,87 -0,77 -22,25 Carrefoursa 56,15 4,37 -21,80 Casa Emtia Petrol 112,70 9,95 6,32 Ceo Event Medya 6,17 -6,52 -4,04 Coca Cola İçecek 71,65 0,84 10,04 Cosmos Yat. Holding 12,47 -1,03 54,71 Credıtwest Faktorıng 4,32 2,37 -26,41 Çelebi 299,40 -3,70 64,03 Çelik Halat 7,27 -1,36 -20,09 Çemaş Döküm 1,25 0,00 -26,58 Çemtaş 16,35 0,62 2,82 Çimbeton 308,00 -4,64 3,88 Çimentaş 36,90 -2,84 2,05 Çimsa 20,96 -1,60 17,75 Çuhadaroğlu Metal 7,54 -1,44 -2,46 Dagi Giyim 2,47 5,11 -27,49 Dagi Yatırım Holding 13,65 -5,34 5,81 Dardanel 28,52 -2,53 -14,87 Datagate Bilgisayar 16,00 1,07 -0,68 Demısaş Döküm 8,02 0,50 21,33 Denge Holding 6,88 2,08 25,55 Deniz GMYO 4,65 -2,11 35,96 Derimod 11,46 -1,21 17,66 Derlüks Yatırım Holding 8,05 -0,25 -8,73 Desa Deri 14,06 0,43 44,35 Despec Bilgisayar 11,95 0,50 -8,50 Deva Holding 30,54 0,73 26,51 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,20 -0,49 30,88 Diriteks Diriliş Tekstil 6,11 -3,78 63,81 Ditaş Doğan 14,49 -0,89 11,22 DO-CO 719,20 2,01 14,16 Doğan Burda 21,14 -1,95 -5,79 Doğan Holding 3,36 3,38 9,45 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,80 -0,36 20,23 Doğusan 4,88 0,62 11,42 Doğuş GMYO 11,96 -1,48 46,39 Doğuş Otomotiv 30,20 -0,98 5,08 Döktaş Dökümcülük 28,00 0,00 -8,56 Duran Doğan Basım 12,80 -1,46 22,02 Dyo Boya 14,13 -1,53 24,38 Eczacıbaşı İlaç 6,66 2,46 -10,72 Eczacıbaşı Yatırım 51,55 9,91 85,83 Edip Gayrimenkul 3,17 -3,94 -4,52 Ege Endüstri 1.544,30 -0,37 -7,24 Ege Gübre 218,00 -1,13 50,14 Ege Profil 33,08 -2,19 -13,49 Ege Seramik 16,00 5,61 55,49 Egeplast 32,78 2,44 -1,56 Ekiz Kimya 7,00 0,72 -1,82 Emek Elektrik 2,39 -2,85 -16,30 Eminiş Ambalaj 23,10 2,12 -37,30 Emlak Konut GMYO 1,93 -2,03 -9,81 Enerjisa Enerji 12,26 2,08 -2,00 Enka İnşaat 8,02 0,75 8,82 Erbosan 80,20 0,82 95,61 Ereğli Demir Çelik 15,84 1,34 20,58 Ersu Gıda 4,79 2,35 -3,04 Escort Teknoloji 6,63 1,07 0,91 Esenboğa Elektrik 37,90 -0,26 99,16 Etiler Gıda 5,83 0,34 46,48 Euro Kapital Yat. Ort. 4,87 -0,41 26,49 Euro Trend Yat. Ort. 6,10 7,02 69,44 Euro Yat. Ort. 4,90 0,00 8,65 Euro Yatırım Holding 3,63 -1,09 27,82 Fade Gıda 18,30 -0,38 195,64 Fenerbahçe Futbol 37,18 -4,42 25,78 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,08 -2,80 -29,44 F-M İzmit Piston 146,60 -1,61 19,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,90 0,63 22,03 Ford Otosan 193,00 -1,28 58,02 Formet Celik Kapi Sanayi 1,36 -2,86 -44,56 Frigo Pak Gıda 51,85 9,99 147,14 Galatasaray Sportif 3,72 -2,62 -8,15 Garanti Bankası 6,76 -1,17 -33,40 Garanti Faktoring 14,31 -1,72 28,57 Garanti Yat. Ort. 2,82 -0,35 -12,69 Gedik Y. Men. Değ. 21,90 -2,84 73,81 Gediz Ambalaj 36,66 -1,72 36,79 Gentaş 5,38 0,00 -9,43 Gersan Elektrik 6,24 -1,58 1,63 Global Men. Değ. 7,24 0,28 20,47 Global Yat. Holding 5,29 -2,76 13,03 Good-Year 7,74 0,78 -7,42 Göltaş Çimento 60,90 -3,41 47,60 Gözde Girişim 7,43 1,09 -6,89 GSD Denizcilik 6,41 -1,08 27,18 GSD Holding 2,01 -1,47 -19,92 Gübre Fabrik. 74,00 -0,67 -14,00 Güler Yat. Holding 3,64 9,97 5,12 Halk GMYO 3,37 -2,32 5,15 Hatay Tekstil 21,74 -2,77 55,84 Hedef Girişim 5,42 3,24 58,18 Hektaş 30,18 -1,37 58,26 HUB Girişim 16,76 -0,48 -7,91 Hürriyet Gzt. 1,83 -6,15 -12,86 ICBC Turkey Bank 5,83 -0,68 -10,31 İdealist Danışmanlık 76,05 -9,46 465,01 İdealist GMYO 10,86 5,03 59,71 İhlas Ev Aletleri 1,37 0,00 -27,13 İhlas Gayrimenkul 1,12 -1,75 -10,40 İhlas Gazetecilik 2,75 -1,08 -32,27 İhlas Holding 0,69 -1,43 -38,54 İhlas Yayın Holding 0,85 0,00 -25,44 İndeks Bilgisayar 33,08 2,35 72,92 Info Yatırım 7,71 -0,90 19,53 İntema 45,68 9,97 14,49 Inveo Yatırım Holding 129,00 -5,49 191,72 İpek Doğal Enerji 12,58 0,56 -3,82 İskenderun Demir Çelik 12,28 0,49 35,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara