Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,49 -2,35 -3,23 Acıpayam Selüloz 20,82 -0,86 21,61 Adel Kalemcilik 27,86 0,00 -18,62 Adese Alışveriş Ticaret 3,12 0,00 11,43 Afyon Çimento 4,15 -0,48 -18,79 Ak Enerji 1,72 -0,58 -22,17 Akbank 4,85 0,62 -28,23 Akçansa 19,70 3,79 22,34 Akdeniz Yatırım Hold. 2,11 -0,47 -12,20 Akfen GMYO 3,87 -1,02 -20,37 Akın Tekstil 48,44 -1,34 52,52 Akiş GMYO 2,07 -1,43 -25,87 Akmerkez GMYO 51,90 1,17 -19,40 Aksa 16,72 -1,76 14,60 Aksa Enerji 12,51 1,05 68,15 Aksigorta 8,58 -0,81 -1,36 Aksu Enerji 6,35 -1,09 -15,86 Alarko Carrıer 387,20 0,86 6,11 Alarko GMYO 25,80 0,55 -1,38 Alarko Holding 10,50 0,00 21,53 Albaraka Türk 1,75 0,00 -9,79 Alcatel Lucent Teletaş 30,50 -0,39 2,83 Alkim Kağıt 19,64 -0,66 44,97 Alkim Kimya 17,62 -3,61 21,21 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,10 -2,33 -4,11 Altınyunus Çeşme 66,70 6,38 33,51 Anadolu Efes 21,14 -0,19 -8,80 Anadolu Grubu Holding 22,46 -2,43 -14,64 Anadolu Hayat Emek. 9,47 4,18 17,85 Anadolu Isuzu 19,97 -0,75 10,94 Anadolu Sigorta 6,73 2,44 -6,79 Anel Elektrik 6,70 1,21 111,36 Arçelik 33,94 0,95 19,26 ARD Bilişim Teknolojileri 57,30 1,96 19,18 Arena Bilgisayar 58,70 -3,14 70,64 Armada Bilgisayar 57,60 -0,69 17,36 Arsan Tekstil 10,48 -1,50 43,76 Arzum Ev Aletleri 22,70 0,98 -7,80 Aselsan 15,61 0,52 -14,47 Ata GMYO 4,90 0,20 -11,07 Atakule GMYO 3,00 -0,33 19,05 Atlantis Yatırım Holding 4,42 9,14 -20,50 Atlas Yat. Ort. 1,54 -1,28 -12,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,54 0,80 -0,25 Avrasya GMYO 4,00 -0,99 52,71 Avrasya Petrol ve Tur. 3,21 -1,53 0,31 Avrupa Yatırım Holding 8,73 0,23 45,50 Ayen Enerji 7,94 6,72 46,77 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,37 7,74 17,80 Aygaz 15,04 -1,70 6,02 Bagfaş 22,82 -0,70 14,10 Bak Ambalaj 23,02 -3,60 13,96 Balatacılar Balatacılık 6,91 -1,57 -16,14 Bantaş Ambalaj 5,05 3,70 7,68 Banvit 67,95 -0,37 30,67 Baştaş Başkent Çimento 13,35 -0,07 -23,14 Batı Çimento 14,46 4,93 207,01 Batısöke Çimento 3,55 0,28 45,49 Bayrak Taban Sanayi 10,29 -0,10 -3,02 Bera Holding 24,50 -3,85 20,81 Berkosan Yalıtım 11,43 -5,15 28,14 Beşiktaş Futbol Yat. 9,25 1,65 128,96 Beyaz Filo 12,25 1,41 20,33 Bilici Yatırım 17,99 3,39 170,93 Bim Mağazalar 68,95 0,15 -6,24 Birko Mensucat 1,71 9,62 54,05 Birlik Mensucat 2,75 1,48 -20,52 Bizim Mağazaları 15,81 1,74 2,93 Borusan Mannesmann 27,94 -1,06 0,50 Borusan Yat. Paz. 420,30 -1,20 -7,48 Bosch Fren Sistemleri 1.053,10 -1,06 -15,00 Bossa 27,42 -1,01 53,61 Brisa 27,84 -2,73 43,78 Burçelik 25,62 8,10 21,88 Burçelik Vana 36,02 9,95 -27,47 Bursa Çimento 3,90 0,26 -21,65 Carrefoursa 53,80 -1,19 -25,07 Casa Emtia Petrol 102,50 -9,53 -3,30 Ceo Event Medya 6,60 10,00 2,64 Coca Cola İçecek 71,05 -1,11 9,12 Cosmos Yat. Holding 12,60 -3,08 56,33 Credıtwest Faktorıng 4,22 0,96 -28,11 Çelebi 310,90 0,03 70,33 Çelik Halat 7,37 -1,21 -18,99 Çemaş Döküm 1,25 -1,57 -26,58 Çemtaş 16,25 1,37 2,19 Çimbeton 323,00 4,53 8,94 Çimentaş 37,98 6,87 5,03 Çimsa 21,30 -1,30 19,66 Çuhadaroğlu Metal 7,65 2,68 -1,03 Dagi Giyim 2,35 0,43 -31,01 Dagi Yatırım Holding 14,42 7,21 11,78 Dardanel 29,26 -2,40 -12,66 Datagate Bilgisayar 15,83 -1,98 -1,74 Demısaş Döküm 7,98 -7,53 20,73 Denge Holding 6,74 0,60 22,99 Deniz GMYO 4,75 -1,45 38,89 Derimod 11,60 -2,03 19,10 Derlüks Yatırım Holding 8,07 -6,16 -8,50 Desa Deri 14,00 1,52 43,74 Despec Bilgisayar 11,89 -2,06 -8,96 Deva Holding 30,32 -2,45 25,60 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,27 -0,83 31,52 Diriteks Diriliş Tekstil 6,35 5,83 70,24 Ditaş Doğan 14,62 -1,35 12,22 DO-CO 705,00 -1,16 11,90 Doğan Burda 21,56 -3,58 -3,92 Doğan Holding 3,25 -0,61 5,86 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,81 -1,06 20,66 Doğusan 4,85 -2,02 10,73 Doğuş GMYO 12,14 0,25 48,59 Doğuş Otomotiv 30,50 -1,10 6,12 Döktaş Dökümcülük 28,00 -3,31 -8,56 Duran Doğan Basım 12,99 0,00 23,83 Dyo Boya 14,35 2,79 26,32 Eczacıbaşı İlaç 6,50 -1,37 -12,87 Eczacıbaşı Yatırım 46,90 -2,49 69,07 Edip Gayrimenkul 3,30 0,92 -0,60 Ege Endüstri 1.550,10 -2,02 -6,89 Ege Gübre 220,50 1,71 51,86 Ege Profil 33,82 -0,12 -11,56 Ege Seramik 15,15 0,66 47,23 Egeplast 32,00 -1,72 -3,90 Ekiz Kimya 6,95 5,46 -2,52 Emek Elektrik 2,46 4,68 -13,84 Eminiş Ambalaj 22,62 -0,18 -38,60 Emlak Konut GMYO 1,97 2,60 -7,94 Enerjisa Enerji 12,01 -1,23 -4,00 Enka İnşaat 7,96 -0,62 8,01 Erbosan 79,55 -2,39 94,02 Ereğli Demir Çelik 15,63 1,43 18,98 Ersu Gıda 4,68 0,00 -5,26 Escort Teknoloji 6,56 -1,20 -0,15 Esenboğa Elektrik 38,00 -1,09 99,68 Etiler Gıda 5,81 -2,02 45,98 Euro Kapital Yat. Ort. 4,89 -0,41 27,01 Euro Trend Yat. Ort. 5,70 6,94 58,33 Euro Yat. Ort. 4,90 2,08 8,65 Euro Yatırım Holding 3,67 -0,27 29,23 Fade Gıda 18,37 1,21 196,77 Fenerbahçe Futbol 38,90 1,78 31,60 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,14 3,88 -27,41 F-M İzmit Piston 149,00 -3,12 21,54 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,80 -2,47 21,26 Ford Otosan 195,50 -0,71 60,06 Formet Celik Kapi Sanayi 1,40 -4,11 -42,93 Frigo Pak Gıda 47,14 9,99 124,69 Galatasaray Sportif 3,82 -0,52 -5,68 Garanti Bankası 6,84 0,74 -32,62 Garanti Faktoring 14,56 -1,29 30,82 Garanti Yat. Ort. 2,83 -0,70 -12,38 Gedik Y. Men. Değ. 22,54 9,95 78,89 Gediz Ambalaj 37,30 -1,69 39,18 Gentaş 5,38 -1,28 -9,43 Gersan Elektrik 6,34 -0,63 3,26 Global Men. Değ. 7,22 0,14 20,13 Global Yat. Holding 5,44 -0,37 16,24 Good-Year 7,68 -1,54 -8,13 Göltaş Çimento 63,05 -3,00 52,81 Gözde Girişim 7,35 -1,47 -7,89 GSD Denizcilik 6,48 0,00 28,57 GSD Holding 2,04 -0,49 -18,73 Gübre Fabrik. 74,50 -1,97 -13,42 Güler Yat. Holding 3,31 -7,02 -4,41 Halk GMYO 3,45 3,14 7,64 Hatay Tekstil 22,36 -2,19 60,29 Hedef Girişim 5,25 -2,60 53,22 Hektaş 30,60 -2,05 60,46 HUB Girişim 16,84 -0,47 -7,47 Hürriyet Gzt. 1,95 4,28 -7,14 ICBC Turkey Bank 5,87 -1,34 -9,69 İdealist Danışmanlık 84,00 5,00 524,07 İdealist GMYO 10,34 10,00 52,06 İhlas Ev Aletleri 1,37 -0,72 -27,13 İhlas Gayrimenkul 1,14 0,88 -8,80 İhlas Gazetecilik 2,78 0,72 -31,53 İhlas Holding 0,70 -1,41 -37,65 İhlas Yayın Holding 0,85 -1,16 -25,44 İndeks Bilgisayar 32,32 2,54 68,95 Info Yatırım 7,78 1,30 20,62 İntema 41,54 -3,35 4,11 Inveo Yatırım Holding 136,50 8,16 208,68 İpek Doğal Enerji 12,51 -2,11 -4,36 İskenderun Demir Çelik 12,22 0,33 35,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara