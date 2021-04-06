Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,67
|-0,78
|-0,90
|Acıpayam Selüloz
|21,00
|-1,41
|22,66
|Adel Kalemcilik
|27,86
|0,94
|-18,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,12
|-9,83
|11,43
|Afyon Çimento
|4,17
|-1,42
|-18,40
|Ak Enerji
|1,73
|-2,26
|-21,72
|Akbank
|4,82
|-1,43
|-28,68
|Akçansa
|18,98
|-3,56
|17,87
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,12
|-2,30
|-11,78
|Akfen GMYO
|3,91
|-2,98
|-19,55
|Akın Tekstil
|49,10
|-2,29
|54,60
|Akiş GMYO
|2,10
|1,45
|-24,79
|Akmerkez GMYO
|51,30
|-0,97
|-20,33
|Aksa
|17,02
|0,18
|16,66
|Aksa Enerji
|12,38
|0,08
|66,40
|Aksigorta
|8,65
|6,27
|-0,55
|Aksu Enerji
|6,42
|0,47
|-14,94
|Alarko Carrıer
|383,90
|-1,34
|5,21
|Alarko GMYO
|25,66
|-2,43
|-1,91
|Alarko Holding
|10,50
|-3,05
|21,53
|Albaraka Türk
|1,75
|-1,13
|-9,79
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,62
|-1,73
|3,24
|Alkim Kağıt
|19,77
|0,25
|45,93
|Alkim Kimya
|18,28
|-0,38
|25,75
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,15
|-2,27
|-1,83
|Altınyunus Çeşme
|62,70
|-3,46
|25,50
|Anadolu Efes
|21,18
|-3,29
|-8,63
|Anadolu Grubu Holding
|23,02
|-2,54
|-12,51
|Anadolu Hayat Emek.
|9,09
|-2,78
|13,12
|Anadolu Isuzu
|20,12
|-3,08
|11,78
|Anadolu Sigorta
|6,57
|-2,09
|-9,01
|Anel Elektrik
|6,62
|0,91
|108,83
|Arçelik
|33,62
|-0,83
|18,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,20
|1,44
|16,89
|Arena Bilgisayar
|60,60
|4,12
|76,16
|Armada Bilgisayar
|58,00
|-0,43
|18,17
|Arsan Tekstil
|10,64
|3,91
|45,95
|Arzum Ev Aletleri
|22,48
|-1,83
|-8,69
|Aselsan
|15,53
|-2,57
|-14,90
|Ata GMYO
|4,89
|-2,78
|-11,25
|Atakule GMYO
|3,01
|-3,22
|19,44
|Atlantis Yatırım Holding
|4,05
|-3,57
|-27,16
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|1,96
|-10,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,40
|-2,25
|-1,05
|Avrasya GMYO
|4,04
|-7,13
|54,24
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,26
|-3,55
|1,87
|Avrupa Yatırım Holding
|8,71
|-3,22
|45,17
|Ayen Enerji
|7,44
|-3,38
|37,52
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,41
|-3,27
|9,34
|Aygaz
|15,80
|-2,83
|7,85
|Bagfaş
|22,98
|-4,88
|14,90
|Bak Ambalaj
|23,88
|-1,73
|18,22
|Balatacılar Balatacılık
|7,02
|0,29
|-14,81
|Bantaş Ambalaj
|4,87
|-5,07
|3,84
|Banvit
|68,20
|1,87
|31,15
|Baştaş Başkent Çimento
|13,36
|-1,76
|-23,09
|Batı Çimento
|13,78
|-9,52
|192,57
|Batısöke Çimento
|3,54
|-1,12
|45,08
|Bayrak Taban Sanayi
|10,30
|-1,90
|-2,92
|Bera Holding
|25,48
|-2,00
|25,64
|Berkosan Yalıtım
|12,05
|5,24
|35,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,10
|9,90
|125,25
|Beyaz Filo
|12,08
|-1,71
|18,66
|Bilici Yatırım
|17,40
|-3,33
|162,05
|Bim Mağazalar
|68,85
|-2,27
|-6,37
|Birko Mensucat
|1,56
|6,85
|40,54
|Birlik Mensucat
|2,71
|-4,24
|-21,68
|Bizim Mağazaları
|15,54
|-2,88
|1,17
|Borusan Mannesmann
|28,24
|0,43
|1,58
|Borusan Yat. Paz.
|425,40
|1,79
|-6,36
|Bosch Fren Sistemleri
|1.064,40
|-0,95
|-14,08
|Bossa
|27,70
|2,21
|55,18
|Brisa
|28,62
|0,56
|47,81
|Burçelik
|23,70
|-2,87
|12,75
|Burçelik Vana
|32,76
|-4,43
|-34,03
|Bursa Çimento
|3,89
|-2,51
|-21,85
|Carrefoursa
|54,45
|-1,71
|-24,16
|Casa Emtia Petrol
|113,30
|-5,66
|6,89
|Ceo Event Medya
|6,00
|-0,99
|-6,69
|Coca Cola İçecek
|71,85
|-1,58
|10,34
|Cosmos Yat. Holding
|13,00
|0,39
|61,29
|Credıtwest Faktorıng
|4,18
|-1,65
|-28,79
|Çelebi
|310,80
|0,58
|70,28
|Çelik Halat
|7,46
|-0,40
|-18,00
|Çemaş Döküm
|1,27
|-3,05
|-25,41
|Çemtaş
|16,03
|-1,84
|0,81
|Çimbeton
|309,00
|-2,92
|4,22
|Çimentaş
|35,54
|-4,87
|-1,71
|Çimsa
|21,58
|0,19
|21,24
|Çuhadaroğlu Metal
|7,45
|1,22
|-3,62
|Dagi Giyim
|2,34
|-2,09
|-31,31
|Dagi Yatırım Holding
|13,45
|-2,75
|4,26
|Dardanel
|29,98
|-3,41
|-10,51
|Datagate Bilgisayar
|16,15
|-3,75
|0,25
|Demısaş Döküm
|8,63
|4,23
|30,56
|Denge Holding
|6,70
|-6,03
|22,26
|Deniz GMYO
|4,82
|-1,83
|40,94
|Derimod
|11,84
|0,08
|21,56
|Derlüks Yatırım Holding
|8,60
|-9,95
|-2,49
|Desa Deri
|13,79
|0,15
|41,58
|Despec Bilgisayar
|12,14
|-3,57
|-7,04
|Deva Holding
|31,08
|-2,33
|28,75
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,39
|-2,11
|32,63
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,00
|9,09
|60,86
|Ditaş Doğan
|14,82
|-2,88
|13,75
|DO-CO
|713,30
|9,99
|13,22
|Doğan Burda
|22,36
|3,81
|-0,36
|Doğan Holding
|3,27
|-0,91
|6,51
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,84
|-4,05
|21,94
|Doğusan
|4,95
|-2,17
|13,01
|Doğuş GMYO
|12,11
|-0,49
|48,23
|Doğuş Otomotiv
|30,84
|-3,99
|7,31
|Döktaş Dökümcülük
|28,96
|-5,05
|-5,42
|Duran Doğan Basım
|12,99
|1,96
|23,83
|Dyo Boya
|13,96
|-2,72
|22,89
|Eczacıbaşı İlaç
|6,59
|-1,79
|-11,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,10
|-3,30
|73,40
|Edip Gayrimenkul
|3,27
|-9,92
|-1,51
|Ege Endüstri
|1.582,00
|-1,78
|-4,98
|Ege Gübre
|216,80
|-5,33
|49,31
|Ege Profil
|33,86
|-4,78
|-11,45
|Ege Seramik
|15,05
|-3,96
|46,26
|Egeplast
|32,56
|-3,21
|-2,22
|Ekiz Kimya
|6,59
|0,00
|-7,57
|Emek Elektrik
|2,35
|-2,08
|-17,70
|Eminiş Ambalaj
|22,66
|-3,57
|-38,49
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|-4,95
|-10,28
|Enerjisa Enerji
|12,16
|-0,49
|-2,80
|Enka İnşaat
|8,01
|-1,48
|8,68
|Erbosan
|81,50
|7,38
|98,78
|Ereğli Demir Çelik
|15,41
|-0,26
|17,31
|Ersu Gıda
|4,68
|-2,50
|-5,26
|Escort Teknoloji
|6,64
|-1,78
|1,07
|Esenboğa Elektrik
|38,42
|-1,99
|101,89
|Etiler Gıda
|5,93
|1,19
|48,99
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,91
|7,21
|27,53
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,33
|9,90
|48,06
|Euro Yat. Ort.
|4,80
|3,90
|6,43
|Euro Yatırım Holding
|3,68
|-0,27
|29,58
|Fade Gıda
|18,15
|0,61
|193,21
|Fenerbahçe Futbol
|38,22
|1,22
|29,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,06
|-6,79
|-30,12
|F-M İzmit Piston
|153,80
|4,63
|25,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|16,20
|-3,57
|24,33
|Ford Otosan
|196,90
|-3,86
|61,21
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,46
|-7,59
|-40,49
|Frigo Pak Gıda
|42,86
|9,95
|104,29
|Galatasaray Sportif
|3,84
|4,63
|-5,19
|Garanti Bankası
|6,79
|-1,59
|-33,11
|Garanti Faktoring
|14,75
|3,58
|32,52
|Garanti Yat. Ort.
|2,85
|-0,70
|-11,76
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,50
|0,00
|62,70
|Gediz Ambalaj
|37,94
|2,26
|41,57
|Gentaş
|5,45
|-1,09
|-8,25
|Gersan Elektrik
|6,38
|-1,54
|3,91
|Global Men. Değ.
|7,21
|-0,69
|19,97
|Global Yat. Holding
|5,46
|-1,44
|16,67
|Good-Year
|7,80
|-3,11
|-6,70
|Göltaş Çimento
|65,00
|6,04
|57,54
|Gözde Girişim
|7,46
|-3,62
|-6,52
|GSD Denizcilik
|6,48
|-1,82
|28,57
|GSD Holding
|2,05
|-2,38
|-18,33
|Gübre Fabrik.
|76,00
|-2,50
|-11,68
|Güler Yat. Holding
|3,56
|2,15
|2,81
|Halk GMYO
|3,35
|-2,33
|4,36
|Hatay Tekstil
|22,86
|-4,51
|63,87
|Hedef Girişim
|5,39
|4,05
|57,30
|Hektaş
|31,24
|0,06
|63,82
|HUB Girişim
|16,92
|-2,08
|-7,03
|Hürriyet Gzt.
|1,87
|0,00
|-10,95
|ICBC Turkey Bank
|5,95
|-2,30
|-8,46
|İdealist Danışmanlık
|80,00
|-4,76
|494,35
|İdealist GMYO
|9,40
|3,98
|38,24
|İhlas Ev Aletleri
|1,38
|-3,50
|-26,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|-2,59
|-9,60
|İhlas Gazetecilik
|2,76
|-3,50
|-32,02
|İhlas Holding
|0,71
|-2,74
|-36,76
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|-1,15
|-24,56
|İndeks Bilgisayar
|31,52
|1,87
|64,77
|Info Yatırım
|7,68
|-0,39
|19,07
|İntema
|42,98
|-5,33
|7,72
|Inveo Yatırım Holding
|126,20
|0,80
|185,39
|İpek Doğal Enerji
|12,78
|-3,11
|-2,29
|İskenderun Demir Çelik
|12,18
|-0,25
|34,79
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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