Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,73 -2,77 -0,13 Acıpayam Selüloz 21,30 2,01 24,42 Adel Kalemcilik 27,60 5,59 -19,38 Adese Alışveriş Ticaret 3,46 0,29 23,57 Afyon Çimento 4,23 0,00 -17,22 Ak Enerji 1,77 -0,56 -19,91 Akbank 4,89 0,00 -27,64 Akçansa 19,68 4,79 22,22 Akdeniz Yatırım Hold. 2,17 -1,36 -9,70 Akfen GMYO 4,03 0,50 -17,08 Akın Tekstil 50,25 3,10 58,22 Akiş GMYO 2,07 2,99 -25,87 Akmerkez GMYO 51,80 -1,52 -19,55 Aksa 16,99 1,98 16,45 Aksa Enerji 12,37 3,69 66,26 Aksigorta 8,14 0,12 -6,42 Aksu Enerji 6,39 2,73 -15,33 Alarko Carrıer 389,10 -3,66 6,63 Alarko GMYO 26,30 -1,50 0,54 Alarko Holding 10,83 0,56 25,35 Albaraka Türk 1,77 -2,21 -8,76 Alcatel Lucent Teletaş 31,16 1,50 5,06 Alkim Kağıt 19,72 -3,14 45,56 Alkim Kimya 18,35 -1,29 26,23 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,20 -3,51 0,46 Altınyunus Çeşme 64,95 -4,56 30,00 Anadolu Efes 21,90 0,74 -5,52 Anadolu Grubu Holding 23,62 2,43 -10,23 Anadolu Hayat Emek. 9,35 0,97 16,36 Anadolu Isuzu 20,76 3,08 15,33 Anadolu Sigorta 6,71 1,21 -7,07 Anel Elektrik 6,56 0,46 106,94 Arçelik 33,90 -0,29 19,12 ARD Bilişim Teknolojileri 55,40 2,59 15,22 Arena Bilgisayar 58,20 5,82 69,19 Armada Bilgisayar 58,25 -3,24 18,68 Arsan Tekstil 10,24 -1,73 40,47 Arzum Ev Aletleri 22,90 -1,55 -6,99 Aselsan 15,94 2,84 -12,66 Ata GMYO 5,03 -2,90 -8,71 Atakule GMYO 3,11 0,65 23,41 Atlantis Yatırım Holding 4,20 -3,23 -24,46 Atlas Yat. Ort. 1,53 -4,38 -12,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,80 1,54 1,22 Avrasya GMYO 4,35 9,85 66,07 Avrasya Petrol ve Tur. 3,38 0,90 5,62 Avrupa Yatırım Holding 9,00 0,22 50,00 Ayen Enerji 7,70 -2,16 42,33 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,83 -1,31 13,04 Aygaz 16,26 6,62 10,99 Bagfaş 24,16 6,24 20,80 Bak Ambalaj 24,30 4,65 20,30 Balatacılar Balatacılık 7,00 -5,41 -15,05 Bantaş Ambalaj 5,13 9,85 9,38 Banvit 66,95 9,93 28,75 Baştaş Başkent Çimento 13,60 -4,49 -21,70 Batı Çimento 15,23 -9,99 223,35 Batısöke Çimento 3,58 -7,73 46,72 Bayrak Taban Sanayi 10,50 -1,50 -1,04 Bera Holding 26,00 -0,46 28,21 Berkosan Yalıtım 11,45 3,71 28,36 Beşiktaş Futbol Yat. 8,28 -10,00 104,95 Beyaz Filo 12,29 -1,92 20,73 Bilici Yatırım 18,00 -1,75 171,08 Bim Mağazalar 70,45 -0,77 -4,20 Birko Mensucat 1,46 -2,67 31,53 Birlik Mensucat 2,83 1,07 -18,21 Bizim Mağazaları 16,00 1,91 4,17 Borusan Mannesmann 28,12 -0,71 1,15 Borusan Yat. Paz. 417,90 -2,59 -8,01 Bosch Fren Sistemleri 1.074,60 -2,22 -13,26 Bossa 27,10 3,59 51,82 Brisa 28,46 -0,91 46,98 Burçelik 24,40 -4,01 16,08 Burçelik Vana 34,28 -8,68 -30,97 Bursa Çimento 3,99 0,50 -19,84 Carrefoursa 55,40 -3,82 -22,84 Casa Emtia Petrol 120,10 0,84 13,30 Ceo Event Medya 6,06 1,17 -5,75 Coca Cola İçecek 73,00 2,67 12,11 Cosmos Yat. Holding 12,95 5,11 60,67 Credıtwest Faktorıng 4,25 0,00 -27,60 Çelebi 309,00 -0,10 69,29 Çelik Halat 7,49 -0,93 -17,67 Çemaş Döküm 1,31 -0,76 -23,06 Çemtaş 16,33 1,74 2,70 Çimbeton 318,30 0,44 7,35 Çimentaş 37,36 -3,21 3,32 Çimsa 21,54 3,06 21,01 Çuhadaroğlu Metal 7,36 -1,34 -4,79 Dagi Giyim 2,39 -1,65 -29,84 Dagi Yatırım Holding 13,83 -0,58 7,21 Dardanel 31,04 -0,96 -7,34 Datagate Bilgisayar 16,78 2,88 4,16 Demısaş Döküm 8,28 5,08 25,26 Denge Holding 7,13 -9,97 30,11 Deniz GMYO 4,91 -2,77 43,57 Derimod 11,83 2,16 21,46 Derlüks Yatırım Holding 9,55 9,90 8,28 Desa Deri 13,77 2,61 41,38 Despec Bilgisayar 12,59 0,40 -3,60 Deva Holding 31,82 -1,00 31,81 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,70 -1,74 35,48 Diriteks Diriliş Tekstil 5,50 -0,18 47,45 Ditaş Doğan 15,26 0,00 17,13 DO-CO 648,50 -1,92 2,94 Doğan Burda 21,54 1,70 -4,01 Doğan Holding 3,30 0,61 7,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,96 1,37 27,10 Doğusan 5,06 -0,59 15,53 Doğuş GMYO 12,17 -1,85 48,96 Doğuş Otomotiv 32,12 7,28 11,76 Döktaş Dökümcülük 30,50 -1,93 -0,39 Duran Doğan Basım 12,74 2,91 21,45 Dyo Boya 14,35 2,87 26,32 Eczacıbaşı İlaç 6,71 0,00 -10,05 Eczacıbaşı Yatırım 49,74 -1,89 79,31 Edip Gayrimenkul 3,63 -6,44 9,34 Ege Endüstri 1.610,70 -0,57 -3,25 Ege Gübre 229,00 9,99 57,71 Ege Profil 35,56 0,17 -7,01 Ege Seramik 15,67 4,54 52,28 Egeplast 33,64 -6,61 1,02 Ekiz Kimya 6,59 -4,35 -7,57 Emek Elektrik 2,40 -2,44 -15,95 Eminiş Ambalaj 23,50 -6,37 -36,21 Emlak Konut GMYO 2,02 5,21 -5,61 Enerjisa Enerji 12,22 -0,24 -2,32 Enka İnşaat 8,13 0,12 10,31 Erbosan 75,90 10,00 85,12 Ereğli Demir Çelik 15,45 1,98 17,61 Ersu Gıda 4,80 0,00 -2,83 Escort Teknoloji 6,76 1,96 2,89 Esenboğa Elektrik 39,20 1,29 105,99 Etiler Gıda 5,86 0,34 47,24 Euro Kapital Yat. Ort. 4,58 -8,95 18,96 Euro Trend Yat. Ort. 4,85 1,25 34,72 Euro Yat. Ort. 4,62 -3,95 2,44 Euro Yatırım Holding 3,69 -0,81 29,93 Fade Gıda 18,04 -0,50 191,44 Fenerbahçe Futbol 37,76 9,96 27,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,21 -7,27 -25,03 F-M İzmit Piston 147,00 0,14 19,90 Fonet Bilgi Teknolojileri 16,80 3,13 28,93 Ford Otosan 204,80 0,34 67,68 Formet Celik Kapi Sanayi 1,58 -9,71 -35,59 Frigo Pak Gıda 38,98 0,00 85,80 Galatasaray Sportif 3,67 -7,79 -9,38 Garanti Bankası 6,90 0,27 -32,03 Garanti Faktoring 14,24 -3,13 27,94 Garanti Yat. Ort. 2,87 -1,03 -11,15 Gedik Y. Men. Değ. 20,50 -2,29 62,70 Gediz Ambalaj 37,10 -1,90 38,43 Gentaş 5,51 -0,18 -7,24 Gersan Elektrik 6,48 1,09 5,54 Global Men. Değ. 7,26 -1,89 20,80 Global Yat. Holding 5,54 -4,48 18,38 Good-Year 8,05 0,75 -3,71 Göltaş Çimento 61,30 1,83 48,57 Gözde Girişim 7,74 -0,13 -3,01 GSD Denizcilik 6,60 2,17 30,95 GSD Holding 2,10 1,45 -16,33 Gübre Fabrik. 77,95 6,78 -9,41 Güler Yat. Holding 10,94 -9,96 0,64 Halk GMYO 3,43 6,19 6,85 Hatay Tekstil 23,94 9,92 71,61 Hedef Girişim 5,18 -3,18 51,17 Hektaş 31,22 2,76 63,71 HUB Girişim 17,28 -0,69 -5,05 Hürriyet Gzt. 1,87 -1,06 -10,95 ICBC Turkey Bank 6,09 -0,16 -6,31 İdealist Danışmanlık 84,00 -3,67 524,07 İdealist GMYO 9,04 0,44 32,94 İhlas Ev Aletleri 1,43 0,00 -23,94 İhlas Gayrimenkul 1,16 3,57 -7,20 İhlas Gazetecilik 2,86 -3,70 -29,56 İhlas Holding 0,73 -1,35 -34,98 İhlas Yayın Holding 0,87 -1,14 -23,68 İndeks Bilgisayar 30,94 5,31 61,74 Info Yatırım 7,71 -3,50 19,53 İntema 45,40 -4,66 13,78 Inveo Yatırım Holding 125,20 -3,77 183,13 İpek Doğal Enerji 13,19 1,70 0,84 İskenderun Demir Çelik 12,21 0,58 35,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara