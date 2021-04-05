Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,73
|-2,77
|-0,13
|Acıpayam Selüloz
|21,30
|2,01
|24,42
|Adel Kalemcilik
|27,60
|5,59
|-19,38
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,46
|0,29
|23,57
|Afyon Çimento
|4,23
|0,00
|-17,22
|Ak Enerji
|1,77
|-0,56
|-19,91
|Akbank
|4,89
|0,00
|-27,64
|Akçansa
|19,68
|4,79
|22,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,17
|-1,36
|-9,70
|Akfen GMYO
|4,03
|0,50
|-17,08
|Akın Tekstil
|50,25
|3,10
|58,22
|Akiş GMYO
|2,07
|2,99
|-25,87
|Akmerkez GMYO
|51,80
|-1,52
|-19,55
|Aksa
|16,99
|1,98
|16,45
|Aksa Enerji
|12,37
|3,69
|66,26
|Aksigorta
|8,14
|0,12
|-6,42
|Aksu Enerji
|6,39
|2,73
|-15,33
|Alarko Carrıer
|389,10
|-3,66
|6,63
|Alarko GMYO
|26,30
|-1,50
|0,54
|Alarko Holding
|10,83
|0,56
|25,35
|Albaraka Türk
|1,77
|-2,21
|-8,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,16
|1,50
|5,06
|Alkim Kağıt
|19,72
|-3,14
|45,56
|Alkim Kimya
|18,35
|-1,29
|26,23
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,20
|-3,51
|0,46
|Altınyunus Çeşme
|64,95
|-4,56
|30,00
|Anadolu Efes
|21,90
|0,74
|-5,52
|Anadolu Grubu Holding
|23,62
|2,43
|-10,23
|Anadolu Hayat Emek.
|9,35
|0,97
|16,36
|Anadolu Isuzu
|20,76
|3,08
|15,33
|Anadolu Sigorta
|6,71
|1,21
|-7,07
|Anel Elektrik
|6,56
|0,46
|106,94
|Arçelik
|33,90
|-0,29
|19,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,40
|2,59
|15,22
|Arena Bilgisayar
|58,20
|5,82
|69,19
|Armada Bilgisayar
|58,25
|-3,24
|18,68
|Arsan Tekstil
|10,24
|-1,73
|40,47
|Arzum Ev Aletleri
|22,90
|-1,55
|-6,99
|Aselsan
|15,94
|2,84
|-12,66
|Ata GMYO
|5,03
|-2,90
|-8,71
|Atakule GMYO
|3,11
|0,65
|23,41
|Atlantis Yatırım Holding
|4,20
|-3,23
|-24,46
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|-4,38
|-12,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,80
|1,54
|1,22
|Avrasya GMYO
|4,35
|9,85
|66,07
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,38
|0,90
|5,62
|Avrupa Yatırım Holding
|9,00
|0,22
|50,00
|Ayen Enerji
|7,70
|-2,16
|42,33
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,83
|-1,31
|13,04
|Aygaz
|16,26
|6,62
|10,99
|Bagfaş
|24,16
|6,24
|20,80
|Bak Ambalaj
|24,30
|4,65
|20,30
|Balatacılar Balatacılık
|7,00
|-5,41
|-15,05
|Bantaş Ambalaj
|5,13
|9,85
|9,38
|Banvit
|66,95
|9,93
|28,75
|Baştaş Başkent Çimento
|13,60
|-4,49
|-21,70
|Batı Çimento
|15,23
|-9,99
|223,35
|Batısöke Çimento
|3,58
|-7,73
|46,72
|Bayrak Taban Sanayi
|10,50
|-1,50
|-1,04
|Bera Holding
|26,00
|-0,46
|28,21
|Berkosan Yalıtım
|11,45
|3,71
|28,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,28
|-10,00
|104,95
|Beyaz Filo
|12,29
|-1,92
|20,73
|Bilici Yatırım
|18,00
|-1,75
|171,08
|Bim Mağazalar
|70,45
|-0,77
|-4,20
|Birko Mensucat
|1,46
|-2,67
|31,53
|Birlik Mensucat
|2,83
|1,07
|-18,21
|Bizim Mağazaları
|16,00
|1,91
|4,17
|Borusan Mannesmann
|28,12
|-0,71
|1,15
|Borusan Yat. Paz.
|417,90
|-2,59
|-8,01
|Bosch Fren Sistemleri
|1.074,60
|-2,22
|-13,26
|Bossa
|27,10
|3,59
|51,82
|Brisa
|28,46
|-0,91
|46,98
|Burçelik
|24,40
|-4,01
|16,08
|Burçelik Vana
|34,28
|-8,68
|-30,97
|Bursa Çimento
|3,99
|0,50
|-19,84
|Carrefoursa
|55,40
|-3,82
|-22,84
|Casa Emtia Petrol
|120,10
|0,84
|13,30
|Ceo Event Medya
|6,06
|1,17
|-5,75
|Coca Cola İçecek
|73,00
|2,67
|12,11
|Cosmos Yat. Holding
|12,95
|5,11
|60,67
|Credıtwest Faktorıng
|4,25
|0,00
|-27,60
|Çelebi
|309,00
|-0,10
|69,29
|Çelik Halat
|7,49
|-0,93
|-17,67
|Çemaş Döküm
|1,31
|-0,76
|-23,06
|Çemtaş
|16,33
|1,74
|2,70
|Çimbeton
|318,30
|0,44
|7,35
|Çimentaş
|37,36
|-3,21
|3,32
|Çimsa
|21,54
|3,06
|21,01
|Çuhadaroğlu Metal
|7,36
|-1,34
|-4,79
|Dagi Giyim
|2,39
|-1,65
|-29,84
|Dagi Yatırım Holding
|13,83
|-0,58
|7,21
|Dardanel
|31,04
|-0,96
|-7,34
|Datagate Bilgisayar
|16,78
|2,88
|4,16
|Demısaş Döküm
|8,28
|5,08
|25,26
|Denge Holding
|7,13
|-9,97
|30,11
|Deniz GMYO
|4,91
|-2,77
|43,57
|Derimod
|11,83
|2,16
|21,46
|Derlüks Yatırım Holding
|9,55
|9,90
|8,28
|Desa Deri
|13,77
|2,61
|41,38
|Despec Bilgisayar
|12,59
|0,40
|-3,60
|Deva Holding
|31,82
|-1,00
|31,81
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,70
|-1,74
|35,48
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,50
|-0,18
|47,45
|Ditaş Doğan
|15,26
|0,00
|17,13
|DO-CO
|648,50
|-1,92
|2,94
|Doğan Burda
|21,54
|1,70
|-4,01
|Doğan Holding
|3,30
|0,61
|7,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,96
|1,37
|27,10
|Doğusan
|5,06
|-0,59
|15,53
|Doğuş GMYO
|12,17
|-1,85
|48,96
|Doğuş Otomotiv
|32,12
|7,28
|11,76
|Döktaş Dökümcülük
|30,50
|-1,93
|-0,39
|Duran Doğan Basım
|12,74
|2,91
|21,45
|Dyo Boya
|14,35
|2,87
|26,32
|Eczacıbaşı İlaç
|6,71
|0,00
|-10,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,74
|-1,89
|79,31
|Edip Gayrimenkul
|3,63
|-6,44
|9,34
|Ege Endüstri
|1.610,70
|-0,57
|-3,25
|Ege Gübre
|229,00
|9,99
|57,71
|Ege Profil
|35,56
|0,17
|-7,01
|Ege Seramik
|15,67
|4,54
|52,28
|Egeplast
|33,64
|-6,61
|1,02
|Ekiz Kimya
|6,59
|-4,35
|-7,57
|Emek Elektrik
|2,40
|-2,44
|-15,95
|Eminiş Ambalaj
|23,50
|-6,37
|-36,21
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|5,21
|-5,61
|Enerjisa Enerji
|12,22
|-0,24
|-2,32
|Enka İnşaat
|8,13
|0,12
|10,31
|Erbosan
|75,90
|10,00
|85,12
|Ereğli Demir Çelik
|15,45
|1,98
|17,61
|Ersu Gıda
|4,80
|0,00
|-2,83
|Escort Teknoloji
|6,76
|1,96
|2,89
|Esenboğa Elektrik
|39,20
|1,29
|105,99
|Etiler Gıda
|5,86
|0,34
|47,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,58
|-8,95
|18,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,85
|1,25
|34,72
|Euro Yat. Ort.
|4,62
|-3,95
|2,44
|Euro Yatırım Holding
|3,69
|-0,81
|29,93
|Fade Gıda
|18,04
|-0,50
|191,44
|Fenerbahçe Futbol
|37,76
|9,96
|27,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,21
|-7,27
|-25,03
|F-M İzmit Piston
|147,00
|0,14
|19,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|16,80
|3,13
|28,93
|Ford Otosan
|204,80
|0,34
|67,68
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,58
|-9,71
|-35,59
|Frigo Pak Gıda
|38,98
|0,00
|85,80
|Galatasaray Sportif
|3,67
|-7,79
|-9,38
|Garanti Bankası
|6,90
|0,27
|-32,03
|Garanti Faktoring
|14,24
|-3,13
|27,94
|Garanti Yat. Ort.
|2,87
|-1,03
|-11,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,50
|-2,29
|62,70
|Gediz Ambalaj
|37,10
|-1,90
|38,43
|Gentaş
|5,51
|-0,18
|-7,24
|Gersan Elektrik
|6,48
|1,09
|5,54
|Global Men. Değ.
|7,26
|-1,89
|20,80
|Global Yat. Holding
|5,54
|-4,48
|18,38
|Good-Year
|8,05
|0,75
|-3,71
|Göltaş Çimento
|61,30
|1,83
|48,57
|Gözde Girişim
|7,74
|-0,13
|-3,01
|GSD Denizcilik
|6,60
|2,17
|30,95
|GSD Holding
|2,10
|1,45
|-16,33
|Gübre Fabrik.
|77,95
|6,78
|-9,41
|Güler Yat. Holding
|10,94
|-9,96
|0,64
|Halk GMYO
|3,43
|6,19
|6,85
|Hatay Tekstil
|23,94
|9,92
|71,61
|Hedef Girişim
|5,18
|-3,18
|51,17
|Hektaş
|31,22
|2,76
|63,71
|HUB Girişim
|17,28
|-0,69
|-5,05
|Hürriyet Gzt.
|1,87
|-1,06
|-10,95
|ICBC Turkey Bank
|6,09
|-0,16
|-6,31
|İdealist Danışmanlık
|84,00
|-3,67
|524,07
|İdealist GMYO
|9,04
|0,44
|32,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,43
|0,00
|-23,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,16
|3,57
|-7,20
|İhlas Gazetecilik
|2,86
|-3,70
|-29,56
|İhlas Holding
|0,73
|-1,35
|-34,98
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|-1,14
|-23,68
|İndeks Bilgisayar
|30,94
|5,31
|61,74
|Info Yatırım
|7,71
|-3,50
|19,53
|İntema
|45,40
|-4,66
|13,78
|Inveo Yatırım Holding
|125,20
|-3,77
|183,13
|İpek Doğal Enerji
|13,19
|1,70
|0,84
|İskenderun Demir Çelik
|12,21
|0,58
|35,13
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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