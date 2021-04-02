Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,95
|-3,87
|2,71
|Acıpayam Selüloz
|20,88
|-0,10
|21,96
|Adel Kalemcilik
|26,14
|5,74
|-23,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,45
|3,29
|23,21
|Afyon Çimento
|4,23
|0,00
|-17,22
|Ak Enerji
|1,78
|0,00
|-19,46
|Akbank
|4,89
|0,00
|-27,64
|Akçansa
|18,78
|-0,90
|16,63
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,20
|0,46
|-8,45
|Akfen GMYO
|4,01
|-1,23
|-17,49
|Akın Tekstil
|48,74
|-3,20
|53,46
|Akiş GMYO
|2,01
|-1,95
|-28,02
|Akmerkez GMYO
|52,60
|0,19
|-18,31
|Aksa
|16,66
|1,46
|14,19
|Aksa Enerji
|11,93
|2,32
|60,35
|Aksigorta
|8,13
|1,12
|-6,53
|Aksu Enerji
|6,22
|-2,81
|-17,59
|Alarko Carrıer
|403,90
|-2,93
|10,69
|Alarko GMYO
|26,70
|0,83
|2,06
|Alarko Holding
|10,77
|2,28
|24,65
|Albaraka Türk
|1,81
|-1,09
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,70
|-1,73
|3,51
|Alkim Kağıt
|20,36
|9,99
|50,28
|Alkim Kimya
|18,59
|5,87
|27,88
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|0,00
|4,11
|Altınyunus Çeşme
|68,05
|-1,87
|36,21
|Anadolu Efes
|21,74
|-0,46
|-6,21
|Anadolu Grubu Holding
|23,06
|0,79
|-12,36
|Anadolu Hayat Emek.
|9,26
|-0,86
|15,24
|Anadolu Isuzu
|20,14
|3,02
|11,89
|Anadolu Sigorta
|6,63
|1,07
|-8,18
|Anel Elektrik
|6,53
|-3,26
|105,99
|Arçelik
|34,00
|0,29
|19,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,00
|5,88
|12,31
|Arena Bilgisayar
|55,00
|3,00
|59,88
|Armada Bilgisayar
|60,20
|4,24
|22,66
|Arsan Tekstil
|10,42
|-1,23
|42,94
|Arzum Ev Aletleri
|23,26
|-3,96
|-5,52
|Aselsan
|15,50
|0,26
|-15,07
|Ata GMYO
|5,18
|6,15
|-5,99
|Atakule GMYO
|3,09
|0,65
|22,62
|Atlantis Yatırım Holding
|4,34
|-0,23
|-21,94
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|-0,62
|-8,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,53
|-1,24
|-0,31
|Avrasya GMYO
|3,96
|10,00
|51,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,35
|0,90
|4,69
|Avrupa Yatırım Holding
|8,98
|1,58
|49,67
|Ayen Enerji
|7,87
|-2,11
|45,47
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,00
|-0,76
|14,54
|Aygaz
|15,25
|1,94
|4,10
|Bagfaş
|22,74
|0,53
|13,70
|Bak Ambalaj
|23,22
|-0,17
|14,95
|Balatacılar Balatacılık
|7,40
|-3,01
|-10,19
|Bantaş Ambalaj
|4,67
|3,55
|-0,43
|Banvit
|60,90
|9,93
|17,12
|Baştaş Başkent Çimento
|14,24
|3,94
|-18,02
|Batı Çimento
|16,92
|-0,12
|259,24
|Batısöke Çimento
|3,88
|1,04
|59,02
|Bayrak Taban Sanayi
|10,66
|3,70
|0,47
|Bera Holding
|26,12
|1,08
|28,80
|Berkosan Yalıtım
|11,04
|-0,81
|23,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,20
|0,44
|127,72
|Beyaz Filo
|12,53
|-1,34
|23,08
|Bilici Yatırım
|18,32
|0,49
|175,90
|Bim Mağazalar
|71,00
|0,50
|-3,45
|Birko Mensucat
|1,50
|7,91
|35,14
|Birlik Mensucat
|2,80
|-3,78
|-19,08
|Bizim Mağazaları
|15,70
|-2,00
|2,21
|Borusan Mannesmann
|28,32
|-0,70
|1,87
|Borusan Yat. Paz.
|429,00
|-2,17
|-5,56
|Bosch Fren Sistemleri
|1.099,00
|0,00
|-11,29
|Bossa
|26,16
|-0,68
|46,55
|Brisa
|28,72
|2,79
|48,32
|Burçelik
|25,42
|-5,15
|20,93
|Burçelik Vana
|37,54
|9,96
|-24,41
|Bursa Çimento
|3,97
|-1,49
|-20,24
|Carrefoursa
|57,60
|6,77
|-19,78
|Casa Emtia Petrol
|119,10
|-0,33
|12,36
|Ceo Event Medya
|5,99
|-1,64
|-6,84
|Coca Cola İçecek
|71,10
|0,78
|9,19
|Cosmos Yat. Holding
|12,32
|10,00
|52,85
|Credıtwest Faktorıng
|4,25
|-1,62
|-27,60
|Çelebi
|309,30
|-0,87
|69,46
|Çelik Halat
|7,56
|-3,08
|-16,90
|Çemaş Döküm
|1,32
|-2,22
|-22,47
|Çemtaş
|16,05
|2,43
|0,94
|Çimbeton
|316,90
|-0,66
|6,88
|Çimentaş
|38,60
|-0,97
|6,75
|Çimsa
|20,90
|1,75
|17,42
|Çuhadaroğlu Metal
|7,46
|5,67
|-3,49
|Dagi Giyim
|2,43
|0,83
|-28,66
|Dagi Yatırım Holding
|13,91
|-1,35
|7,83
|Dardanel
|31,34
|-2,37
|-6,45
|Datagate Bilgisayar
|16,31
|-0,55
|1,24
|Demısaş Döküm
|7,88
|2,60
|19,21
|Denge Holding
|7,92
|7,61
|44,53
|Deniz GMYO
|5,05
|6,09
|47,66
|Derimod
|11,58
|-1,45
|18,89
|Derlüks Yatırım Holding
|8,69
|10,00
|-1,47
|Desa Deri
|13,42
|2,29
|37,78
|Despec Bilgisayar
|12,54
|3,64
|-3,98
|Deva Holding
|32,14
|2,68
|33,14
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,96
|-4,04
|37,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,51
|-7,39
|47,72
|Ditaş Doğan
|15,26
|-1,80
|17,13
|DO-CO
|661,20
|-1,28
|4,95
|Doğan Burda
|21,18
|9,97
|-5,61
|Doğan Holding
|3,28
|-0,61
|6,84
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,92
|3,18
|25,38
|Doğusan
|5,09
|-2,12
|16,21
|Doğuş GMYO
|12,40
|-4,10
|51,77
|Doğuş Otomotiv
|29,94
|1,84
|4,18
|Döktaş Dökümcülük
|31,10
|-0,64
|1,57
|Duran Doğan Basım
|12,38
|-0,96
|18,02
|Dyo Boya
|13,95
|-2,11
|22,80
|Eczacıbaşı İlaç
|6,71
|1,36
|-10,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,70
|-1,55
|82,77
|Edip Gayrimenkul
|3,88
|-0,51
|16,87
|Ege Endüstri
|1.620,00
|0,99
|-2,70
|Ege Gübre
|208,20
|-1,23
|43,39
|Ege Profil
|35,50
|4,41
|-7,17
|Ege Seramik
|14,99
|1,49
|45,68
|Egeplast
|36,02
|-4,41
|8,17
|Ekiz Kimya
|6,89
|-0,14
|-3,37
|Emek Elektrik
|2,46
|-3,53
|-13,84
|Eminiş Ambalaj
|25,10
|-3,98
|-31,87
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|0,00
|-10,28
|Enerjisa Enerji
|12,25
|3,55
|-2,08
|Enka İnşaat
|8,12
|-0,25
|10,18
|Erbosan
|69,00
|7,06
|68,29
|Ereğli Demir Çelik
|15,15
|-0,79
|15,33
|Ersu Gıda
|4,80
|0,21
|-2,83
|Escort Teknoloji
|6,63
|-1,63
|0,91
|Esenboğa Elektrik
|38,70
|-1,93
|103,36
|Etiler Gıda
|5,84
|-1,02
|46,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,03
|-3,27
|30,65
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,79
|7,16
|33,06
|Euro Yat. Ort.
|4,81
|-3,22
|6,65
|Euro Yatırım Holding
|3,72
|-1,85
|30,99
|Fade Gıda
|18,13
|-3,00
|192,89
|Fenerbahçe Futbol
|34,34
|4,57
|16,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,15
|-7,37
|-19,15
|F-M İzmit Piston
|146,80
|-1,01
|19,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|16,29
|2,45
|25,02
|Ford Otosan
|204,10
|0,10
|67,10
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,75
|1,75
|-28,67
|Frigo Pak Gıda
|38,98
|3,95
|85,80
|Galatasaray Sportif
|3,98
|-1,73
|-1,73
|Garanti Bankası
|7,03
|0,29
|-32,21
|Garanti Faktoring
|14,70
|-0,81
|32,08
|Garanti Yat. Ort.
|2,90
|-2,36
|-10,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,98
|-2,24
|66,51
|Gediz Ambalaj
|37,82
|4,76
|41,12
|Gentaş
|5,52
|0,55
|-7,07
|Gersan Elektrik
|6,41
|-0,47
|4,40
|Global Men. Değ.
|7,40
|-2,37
|23,13
|Global Yat. Holding
|5,80
|-4,61
|23,93
|Good-Year
|7,99
|0,13
|-4,43
|Göltaş Çimento
|60,20
|1,18
|45,90
|Gözde Girişim
|7,75
|3,61
|-2,88
|GSD Denizcilik
|6,46
|-1,67
|28,17
|GSD Holding
|2,07
|-0,96
|-17,53
|Gübre Fabrik.
|73,00
|-1,42
|-15,17
|Güler Yat. Holding
|12,15
|-9,93
|11,78
|Halk GMYO
|3,23
|0,00
|0,62
|Hatay Tekstil
|21,78
|2,93
|56,13
|Hedef Girişim
|5,35
|0,94
|56,14
|Hektaş
|30,38
|-0,65
|59,31
|HUB Girişim
|17,40
|-1,69
|-4,40
|Hürriyet Gzt.
|1,89
|-1,05
|-10,00
|ICBC Turkey Bank
|6,10
|-1,61
|-6,15
|İdealist Danışmanlık
|87,20
|0,11
|547,85
|İdealist GMYO
|9,00
|-1,42
|32,35
|İhlas Ev Aletleri
|1,43
|-0,69
|-23,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|-1,75
|-10,40
|İhlas Gazetecilik
|2,97
|-1,33
|-26,85
|İhlas Holding
|0,74
|-2,63
|-34,09
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|-1,12
|-22,81
|İndeks Bilgisayar
|29,38
|-0,61
|53,58
|Info Yatırım
|7,99
|-0,50
|23,88
|İntema
|47,62
|-2,82
|19,35
|Inveo Yatırım Holding
|130,10
|-5,52
|194,21
|İpek Doğal Enerji
|12,97
|6,66
|-0,84
|İskenderun Demir Çelik
|12,14
|-0,41
|34,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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