Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,27
|1,97
|6,85
|Acıpayam Selüloz
|20,90
|3,88
|22,08
|Adel Kalemcilik
|24,72
|1,98
|-27,79
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,34
|-1,76
|19,29
|Afyon Çimento
|4,23
|0,95
|-17,22
|Ak Enerji
|1,78
|1,71
|-19,46
|Akbank
|4,89
|4,26
|-27,64
|Akçansa
|18,95
|0,48
|17,68
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,19
|2,82
|-8,87
|Akfen GMYO
|4,06
|-1,46
|-16,46
|Akın Tekstil
|50,35
|0,10
|58,53
|Akiş GMYO
|2,05
|4,59
|-26,58
|Akmerkez GMYO
|52,50
|0,19
|-18,47
|Aksa
|16,42
|1,36
|12,54
|Aksa Enerji
|11,66
|0,69
|56,72
|Aksigorta
|8,04
|-0,37
|-7,57
|Aksu Enerji
|6,40
|4,75
|-15,20
|Alarko Carrıer
|416,10
|0,85
|14,03
|Alarko GMYO
|26,48
|0,68
|1,22
|Alarko Holding
|10,53
|4,36
|21,87
|Albaraka Türk
|1,83
|1,67
|-5,67
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,24
|3,51
|5,33
|Alkim Kağıt
|18,51
|1,54
|36,63
|Alkim Kimya
|17,56
|0,06
|20,79
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|0,88
|4,11
|Altınyunus Çeşme
|69,35
|-0,14
|38,81
|Anadolu Efes
|21,84
|3,61
|-5,78
|Anadolu Grubu Holding
|22,88
|1,78
|-13,04
|Anadolu Hayat Emek.
|9,34
|-0,32
|16,23
|Anadolu Isuzu
|19,55
|2,89
|8,61
|Anadolu Sigorta
|6,56
|0,61
|-9,15
|Anel Elektrik
|6,75
|4,01
|112,93
|Arçelik
|33,90
|1,32
|19,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,00
|1,59
|6,07
|Arena Bilgisayar
|53,40
|2,30
|55,23
|Armada Bilgisayar
|57,75
|2,58
|17,67
|Arsan Tekstil
|10,55
|0,29
|44,72
|Arzum Ev Aletleri
|24,22
|9,99
|-1,62
|Aselsan
|15,46
|3,41
|-15,29
|Ata GMYO
|4,88
|1,04
|-11,43
|Atakule GMYO
|3,07
|1,99
|21,83
|Atlantis Yatırım Holding
|4,35
|0,69
|-21,76
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|9,52
|-8,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,75
|1,08
|0,94
|Avrasya GMYO
|3,60
|3,45
|37,44
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,32
|2,47
|3,75
|Avrupa Yatırım Holding
|8,84
|-1,78
|47,33
|Ayen Enerji
|8,04
|2,81
|48,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,10
|-0,98
|15,42
|Aygaz
|14,96
|1,15
|2,12
|Bagfaş
|22,62
|1,43
|13,10
|Bak Ambalaj
|23,26
|1,04
|15,15
|Balatacılar Balatacılık
|7,63
|0,00
|-7,40
|Bantaş Ambalaj
|4,51
|2,50
|-3,84
|Banvit
|55,40
|1,28
|6,54
|Baştaş Başkent Çimento
|13,70
|-2,14
|-21,13
|Batı Çimento
|16,94
|6,07
|259,66
|Batısöke Çimento
|3,84
|-2,29
|57,38
|Bayrak Taban Sanayi
|10,28
|4,37
|-3,11
|Bera Holding
|25,84
|5,73
|27,42
|Berkosan Yalıtım
|11,13
|1,18
|24,78
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,16
|9,96
|126,73
|Beyaz Filo
|12,70
|5,05
|24,75
|Bilici Yatırım
|18,23
|5,99
|174,55
|Bim Mağazalar
|70,65
|0,07
|-3,92
|Birko Mensucat
|1,39
|-3,47
|25,23
|Birlik Mensucat
|2,91
|0,34
|-15,90
|Bizim Mağazaları
|16,02
|8,83
|4,30
|Borusan Mannesmann
|28,52
|0,85
|2,59
|Borusan Yat. Paz.
|438,50
|-0,52
|-3,47
|Bosch Fren Sistemleri
|1.099,00
|2,43
|-11,29
|Bossa
|26,34
|5,28
|47,56
|Brisa
|27,94
|2,72
|44,29
|Burçelik
|26,80
|8,24
|27,50
|Burçelik Vana
|34,14
|9,99
|-31,25
|Bursa Çimento
|4,03
|2,54
|-19,04
|Carrefoursa
|53,95
|1,89
|-24,86
|Casa Emtia Petrol
|119,50
|2,14
|12,74
|Ceo Event Medya
|6,09
|-4,25
|-5,29
|Coca Cola İçecek
|70,55
|2,54
|8,35
|Cosmos Yat. Holding
|11,20
|-1,06
|38,96
|Credıtwest Faktorıng
|4,32
|-0,46
|-26,41
|Çelebi
|312,00
|9,98
|70,94
|Çelik Halat
|7,80
|7,73
|-14,26
|Çemaş Döküm
|1,35
|3,05
|-20,71
|Çemtaş
|15,67
|1,56
|-1,45
|Çimbeton
|319,00
|1,05
|7,59
|Çimentaş
|38,98
|2,58
|7,80
|Çimsa
|20,54
|1,18
|15,39
|Çuhadaroğlu Metal
|7,06
|3,67
|-8,67
|Dagi Giyim
|2,41
|0,84
|-29,25
|Dagi Yatırım Holding
|14,10
|-1,26
|9,30
|Dardanel
|32,10
|1,58
|-4,18
|Datagate Bilgisayar
|16,40
|-0,49
|1,80
|Demısaş Döküm
|7,68
|6,08
|16,19
|Denge Holding
|7,36
|6,67
|34,31
|Deniz GMYO
|4,76
|3,48
|39,18
|Derimod
|11,75
|2,26
|20,64
|Derlüks Yatırım Holding
|7,90
|1,41
|-10,43
|Desa Deri
|13,12
|6,32
|34,70
|Despec Bilgisayar
|12,10
|1,94
|-7,35
|Deva Holding
|31,30
|2,89
|29,66
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,59
|9,94
|43,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,95
|-6,15
|59,52
|Ditaş Doğan
|15,54
|4,51
|19,28
|DO-CO
|669,80
|0,27
|6,32
|Doğan Burda
|19,26
|1,90
|-14,17
|Doğan Holding
|3,30
|2,17
|7,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,83
|1,43
|21,51
|Doğusan
|5,20
|1,96
|18,72
|Doğuş GMYO
|12,93
|2,21
|58,26
|Doğuş Otomotiv
|29,40
|3,45
|2,30
|Döktaş Dökümcülük
|31,30
|-0,25
|2,22
|Duran Doğan Basım
|12,50
|4,60
|19,16
|Dyo Boya
|14,25
|6,58
|25,44
|Eczacıbaşı İlaç
|6,62
|2,64
|-11,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,50
|1,68
|85,65
|Edip Gayrimenkul
|3,90
|-2,01
|17,47
|Ege Endüstri
|1.604,10
|1,59
|-3,65
|Ege Gübre
|210,80
|0,62
|45,18
|Ege Profil
|34,00
|4,29
|-11,09
|Ege Seramik
|14,77
|9,98
|43,54
|Egeplast
|37,68
|-3,38
|13,15
|Ekiz Kimya
|6,90
|0,15
|-3,23
|Emek Elektrik
|2,55
|-0,39
|-10,69
|Eminiş Ambalaj
|26,14
|9,92
|-29,04
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|0,52
|-10,28
|Enerjisa Enerji
|11,83
|1,11
|-5,44
|Enka İnşaat
|8,14
|2,78
|10,45
|Erbosan
|64,45
|1,02
|57,20
|Ereğli Demir Çelik
|15,27
|0,07
|16,24
|Ersu Gıda
|4,79
|0,00
|-3,04
|Escort Teknoloji
|6,74
|2,28
|2,59
|Esenboğa Elektrik
|39,46
|3,35
|107,36
|Etiler Gıda
|5,90
|0,17
|48,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,20
|0,19
|35,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,47
|-3,66
|24,17
|Euro Yat. Ort.
|4,97
|-1,97
|10,20
|Euro Yatırım Holding
|3,79
|-1,30
|33,45
|Fade Gıda
|18,69
|0,81
|201,94
|Fenerbahçe Futbol
|32,84
|8,24
|11,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,56
|2,39
|-12,72
|F-M İzmit Piston
|148,30
|1,37
|20,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,90
|2,58
|22,03
|Ford Otosan
|203,90
|5,48
|66,94
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,33
|9,90
|-29,89
|Frigo Pak Gıda
|37,50
|-1,88
|78,74
|Galatasaray Sportif
|4,05
|9,76
|0,00
|Garanti Bankası
|7,01
|4,78
|-32,40
|Garanti Faktoring
|14,82
|8,25
|33,15
|Garanti Yat. Ort.
|2,97
|4,21
|-8,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,46
|0,28
|70,32
|Gediz Ambalaj
|36,10
|0,73
|34,70
|Gentaş
|5,49
|2,23
|-7,58
|Gersan Elektrik
|6,44
|2,06
|4,89
|Global Men. Değ.
|7,58
|-0,26
|26,12
|Global Yat. Holding
|6,08
|-4,10
|29,91
|Good-Year
|7,98
|2,70
|-4,55
|Göltaş Çimento
|59,50
|3,75
|44,21
|Gözde Girişim
|7,48
|1,36
|-6,27
|GSD Denizcilik
|6,57
|1,08
|30,36
|GSD Holding
|2,09
|2,96
|-16,73
|Gübre Fabrik.
|74,05
|1,30
|-13,95
|Güler Yat. Holding
|13,49
|9,94
|24,10
|Halk GMYO
|3,23
|1,25
|0,62
|Hatay Tekstil
|21,16
|2,82
|51,68
|Hedef Girişim
|5,30
|0,76
|54,68
|Hektaş
|30,58
|0,72
|60,36
|HUB Girişim
|17,70
|5,73
|-2,75
|Hürriyet Gzt.
|1,91
|4,37
|-9,05
|ICBC Turkey Bank
|6,20
|1,31
|-4,62
|İdealist Danışmanlık
|87,10
|9,97
|547,10
|İdealist GMYO
|9,13
|1,90
|34,26
|İhlas Ev Aletleri
|1,44
|2,13
|-23,40
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|2,70
|-8,80
|İhlas Gazetecilik
|3,01
|0,33
|-25,86
|İhlas Holding
|0,76
|2,70
|-32,30
|İhlas Yayın Holding
|0,89
|2,30
|-21,93
|İndeks Bilgisayar
|29,56
|-0,14
|54,52
|Info Yatırım
|8,03
|-1,11
|24,50
|İntema
|49,00
|-4,95
|22,81
|Inveo Yatırım Holding
|137,70
|2,99
|211,40
|İpek Doğal Enerji
|12,16
|3,23
|-7,03
|İskenderun Demir Çelik
|12,19
|1,33
|34,90
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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