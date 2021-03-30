Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,53-1,0410,21
Acıpayam Selüloz20,18-2,4217,87
Adel Kalemcilik24,884,54-27,33
Adese Alışveriş Ticaret3,200,3114,29
Afyon Çimento4,21-3,88-17,61
Ak Enerji1,76-2,76-20,36
Akbank4,72-0,84-30,16
Akçansa19,13-5,1618,80
Akdeniz Yatırım Hold.2,16-2,70-10,12
Akfen GMYO4,151,22-14,61
Akın Tekstil50,90-4,3260,26
Akiş GMYO1,97-1,99-29,45
Akmerkez GMYO53,10-1,67-17,54
Aksa16,577,2513,57
Aksa Enerji11,673,0056,85
Aksigorta8,23-0,84-5,38
Aksu Enerji6,12-1,45-18,91
Alarko Carrıer375,1010,002,80
Alarko GMYO26,26-3,460,38
Alarko Holding10,00-3,6615,74
Albaraka Türk1,820,55-6,19
Alcatel Lucent Teletaş30,06-1,251,35
Alkim Kağıt17,310,0627,77
Alkim Kimya16,83-0,1215,77
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,30-1,295,02
Altınyunus Çeşme69,95-3,7240,01
Anadolu Efes21,88-3,10-5,61
Anadolu Grubu Holding23,02-2,21-12,51
Anadolu Hayat Emek.9,46-5,5917,73
Anadolu Isuzu18,86-0,744,78
Anadolu Sigorta6,52-6,99-9,70
Anel Elektrik6,11-1,4592,74
Arçelik33,881,5619,05
ARD Bilişim Teknolojileri50,952,065,97
Arena Bilgisayar51,80-0,3850,58
Armada Bilgisayar51,20-2,854,32
Arsan Tekstil10,56-2,6744,86
Arzum Ev Aletleri21,66-1,01-12,02
Aselsan15,02-0,66-17,70
Ata GMYO4,96-8,99-9,98
Atakule GMYO3,00-3,5419,05
Atlantis Yatırım Holding4,40-6,38-20,86
Atlas Yat. Ort.1,34-2,90-23,43
AvivaSA Emeklilik Hayat17,49-4,32-0,54
Avrasya GMYO3,486,1032,86
Avrasya Petrol ve Tur.3,27-0,302,19
Avrupa Yatırım Holding8,71-1,0245,17
Ayen Enerji7,74-2,5243,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,504,9018,94
Aygaz14,89-0,871,64
Bagfaş21,80-3,209,00
Bak Ambalaj22,58-0,9611,78
Balatacılar Balatacılık7,30-1,48-11,41
Bantaş Ambalaj4,37-3,10-6,82
Banvit54,651,025,10
Baştaş Başkent Çimento13,390,68-22,91
Batı Çimento14,521,04208,28
Batısöke Çimento3,691,3751,23
Bayrak Taban Sanayi9,78-2,40-7,82
Bera Holding22,465,8410,75
Berkosan Yalıtım10,85-3,1221,64
Beşiktaş Futbol Yat.7,583,8487,62
Beyaz Filo12,01-4,9817,98
Bilici Yatırım17,249,95159,64
Bim Mağazalar71,500,85-2,77
Birko Mensucat1,608,1144,14
Birlik Mensucat2,99-1,32-13,58
Bizim Mağazaları14,40-3,03-6,25
Borusan Mannesmann28,683,913,17
Borusan Yat. Paz.437,609,98-3,67
Bosch Fren Sistemleri1.088,600,16-12,13
Bossa24,50-1,1337,25
Brisa27,06-0,1239,75
Burçelik22,52-1,667,14
Burçelik Vana28,22-3,36-43,17
Bursa Çimento3,921,55-21,25
Carrefoursa52,300,10-27,16
Casa Emtia Petrol117,00-2,7410,38
Ceo Event Medya5,79-3,34-9,95
Coca Cola İçecek70,35-0,928,04
Cosmos Yat. Holding11,21-2,1839,08
Credıtwest Faktorıng4,31-6,10-26,58
Çelebi278,80-0,4352,75
Çelik Halat7,20-2,04-20,86
Çemaş Döküm1,29-3,01-24,23
Çemtaş15,763,41-0,89
Çimbeton337,209,9813,73
Çimentaş39,98-2,2510,56
Çimsa20,64-3,3715,96
Çuhadaroğlu Metal6,72-0,88-13,07
Dagi Giyim2,35-2,89-31,01
Dagi Yatırım Holding14,294,1510,78
Dardanel31,40-1,88-6,27
Datagate Bilgisayar15,901,60-1,30
Demısaş Döküm7,18-2,058,62
Denge Holding7,33-9,9533,76
Deniz GMYO4,60-6,3134,50
Derimod11,60-2,8519,10
Derlüks Yatırım Holding7,66-2,17-13,15
Desa Deri12,173,1424,95
Despec Bilgisayar11,85-0,25-9,26
Deva Holding30,601,8026,76
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,13-2,4830,23
Diriteks Diriliş Tekstil5,800,0055,50
Ditaş Doğan14,64-2,7912,37
DO-CO668,504,456,11
Doğan Burda19,002,70-15,33
Doğan Holding3,26-1,516,19
Doğtaş Kelebek Mobilya2,66-1,4814,21
Doğusan5,22-3,8719,18
Doğuş GMYO12,78-0,8556,43
Doğuş Otomotiv28,802,060,21
Döktaş Dökümcülük30,64-4,250,07
Duran Doğan Basım11,711,6511,63
Dyo Boya13,21-1,2716,29
Eczacıbaşı İlaç6,58-0,30-11,80
Eczacıbaşı Yatırım50,70-1,0782,77
Edip Gayrimenkul3,74-0,5312,65
Ege Endüstri1.587,002,92-4,68
Ege Gübre202,001,4139,12
Ege Profil31,66-1,68-17,21
Ege Seramik13,31-1,7029,35
Egeplast36,98-5,1311,05
Ekiz Kimya6,69-1,62-6,17
Emek Elektrik2,616,97-8,59
Eminiş Ambalaj21,62-2,79-41,31
Emlak Konut GMYO1,93-4,93-9,81
Enerjisa Enerji11,230,18-10,23
Enka İnşaat8,26-3,3912,08
Erbosan62,152,7351,59
Ereğli Demir Çelik14,891,9213,35
Ersu Gıda4,810,84-2,63
Escort Teknoloji6,50-1,66-1,07
Esenboğa Elektrik38,10-3,25100,21
Etiler Gıda5,70-1,7243,22
Euro Kapital Yat. Ort.5,539,9443,64
Euro Trend Yat. Ort.4,553,8826,39
Euro Yat. Ort.4,886,558,20
Euro Yatırım Holding3,86-1,7835,92
Fade Gıda18,904,19205,33
Fenerbahçe Futbol30,243,852,30
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,32-3,62-16,48
F-M İzmit Piston148,601,9221,21
Fonet Bilgi Teknolojileri14,56-2,0211,74
Ford Otosan197,706,8661,87
Formet Celik Kapi Sanayi2,99-1,64-37,05
Frigo Pak Gıda35,2010,0067,78
Galatasaray Sportif3,690,00-8,89
Garanti Bankası6,78-1,60-34,62
Garanti Faktoring14,05-6,3326,24
Garanti Yat. Ort.2,85-1,38-11,76
Gedik Y. Men. Değ.20,600,1963,49
Gediz Ambalaj33,84-1,9126,27
Gentaş5,390,00-9,26
Gersan Elektrik6,33-3,063,09
Global Men. Değ.7,48-3,4824,46
Global Yat. Holding5,97-5,2427,56
Good-Year7,71-1,28-7,78
Göltaş Çimento58,10-1,8640,81
Gözde Girişim7,480,81-6,27
GSD Denizcilik6,37-3,7826,39
GSD Holding2,03-1,93-19,12
Gübre Fabrik.72,50-1,36-15,75
Güler Yat. Holding11,169,952,67
Halk GMYO3,20-4,19-0,31
Hatay Tekstil19,982,4643,23
Hedef Girişim5,000,8145,92
Hektaş30,56-0,1360,25
HUB Girişim17,002,84-6,59
Hürriyet Gzt.1,81-2,16-13,81
ICBC Turkey Bank6,15-1,44-5,38
İdealist Danışmanlık88,00-2,22553,79
İdealist GMYO9,10-4,9133,82
İhlas Ev Aletleri1,43-2,72-23,94
İhlas Gayrimenkul1,11-2,63-11,20
İhlas Gazetecilik3,00-4,15-26,11
İhlas Holding0,74-5,13-34,09
İhlas Yayın Holding0,87-2,25-23,68
İndeks Bilgisayar29,08-0,4152,01
Info Yatırım8,033,0824,50
İntema51,901,7630,08
Inveo Yatırım Holding121,60-0,98174,99
İpek Doğal Enerji11,58-2,69-11,47
İskenderun Demir Çelik11,39-0,0926,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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