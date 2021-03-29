Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Motorine 19, benzine ise 14 kuruş zam yapıldı! Ancak pompaya yansımayacak Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,62 -9,17 11,37 Acıpayam Selüloz 20,68 -0,10 20,79 Adel Kalemcilik 23,80 3,39 -30,48 Adese Alışveriş Ticaret 3,19 2,57 13,93 Afyon Çimento 4,38 4,53 -14,29 Ak Enerji 1,81 0,00 -18,10 Akbank 4,76 0,85 -29,56 Akçansa 20,72 9,92 25,27 Akdeniz Yatırım Hold. 2,22 4,23 -7,62 Akfen GMYO 4,10 0,99 -15,64 Akın Tekstil 53,20 1,72 67,51 Akiş GMYO 2,01 3,08 -28,02 Akmerkez GMYO 54,00 -1,46 -16,14 Aksa 15,45 -1,90 5,89 Aksa Enerji 11,33 3,00 52,28 Aksigorta 8,30 0,61 -4,58 Aksu Enerji 6,21 -0,48 -17,72 Alarko Carrıer 341,00 -5,93 -6,55 Alarko GMYO 27,20 5,43 3,98 Alarko Holding 10,38 -0,48 20,14 Albaraka Türk 1,81 0,00 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 30,44 -0,98 2,63 Alkim Kağıt 17,30 0,23 27,70 Alkim Kimya 16,85 -0,12 15,91 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,33 1,30 6,39 Altınyunus Çeşme 72,65 -3,65 45,42 Anadolu Efes 22,58 0,36 -2,59 Anadolu Grubu Holding 23,54 -0,68 -10,53 Anadolu Hayat Emek. 10,02 -5,50 24,70 Anadolu Isuzu 19,00 -1,55 5,56 Anadolu Sigorta 7,33 1,52 -2,91 Anel Elektrik 6,20 5,08 95,58 Arçelik 33,36 2,52 17,22 ARD Bilişim Teknolojileri 49,92 0,24 3,83 Arena Bilgisayar 52,00 -0,67 51,16 Armada Bilgisayar 52,70 -3,92 7,38 Arsan Tekstil 10,85 -0,91 48,83 Arzum Ev Aletleri 21,88 0,37 -11,13 Aselsan 15,12 1,82 -17,15 Ata GMYO 5,45 1,11 -1,09 Atakule GMYO 3,11 1,63 23,41 Atlantis Yatırım Holding 4,70 -4,08 -15,47 Atlas Yat. Ort. 1,38 -0,72 -21,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,28 2,15 3,95 Avrasya GMYO 3,28 1,86 25,22 Avrasya Petrol ve Tur. 3,28 2,82 2,50 Avrupa Yatırım Holding 8,80 0,57 46,67 Ayen Enerji 7,94 -1,12 46,77 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,87 10,00 13,39 Aygaz 15,02 -0,66 2,53 Bagfaş 22,52 -1,75 12,60 Bak Ambalaj 22,80 0,80 12,87 Balatacılar Balatacılık 7,41 -1,72 -10,07 Bantaş Ambalaj 4,51 2,73 -3,84 Banvit 54,10 2,56 4,04 Baştaş Başkent Çimento 13,30 -5,54 -23,43 Batı Çimento 14,37 0,84 205,10 Batısöke Çimento 3,64 0,55 49,18 Bayrak Taban Sanayi 10,02 0,10 -5,56 Bera Holding 21,22 -1,85 4,64 Berkosan Yalıtım 11,20 -0,18 25,56 Beşiktaş Futbol Yat. 7,30 5,34 80,69 Beyaz Filo 12,64 7,12 24,17 Bilici Yatırım 15,68 9,96 136,14 Bim Mağazalar 70,90 -1,53 -3,58 Birko Mensucat 1,48 9,63 33,33 Birlik Mensucat 3,03 -0,98 -12,43 Bizim Mağazaları 14,85 8,39 -3,32 Borusan Mannesmann 27,60 -1,57 -0,72 Borusan Yat. Paz. 397,90 -4,33 -12,41 Bosch Fren Sistemleri 1.086,90 0,83 -12,27 Bossa 24,78 3,77 38,82 Brisa 27,90 1,97 39,92 Burçelik 22,90 -0,95 8,94 Burçelik Vana 29,20 -2,54 -41,20 Bursa Çimento 3,86 0,78 -22,45 Carrefoursa 52,25 -1,42 -27,23 Casa Emtia Petrol 120,30 -9,75 13,49 Ceo Event Medya 5,99 6,77 -6,84 Coca Cola İçecek 71,00 1,36 9,04 Cosmos Yat. Holding 11,46 -0,35 42,18 Credıtwest Faktorıng 4,59 -7,27 -21,81 Çelebi 280,00 -6,57 53,40 Çelik Halat 7,35 -1,87 -19,21 Çemaş Döküm 1,33 0,76 -21,88 Çemtaş 15,24 -1,23 -4,16 Çimbeton 306,60 9,97 3,41 Çimentaş 40,90 7,46 13,11 Çimsa 21,36 2,50 20,00 Çuhadaroğlu Metal 6,78 0,44 -12,29 Dagi Giyim 2,42 -1,22 -28,96 Dagi Yatırım Holding 13,72 -0,15 6,36 Dardanel 32,00 -0,81 -4,48 Datagate Bilgisayar 15,65 4,33 -2,86 Demısaş Döküm 7,33 0,96 10,89 Denge Holding 8,14 10,00 48,54 Deniz GMYO 4,91 0,41 43,57 Derimod 11,94 0,51 22,59 Derlüks Yatırım Holding 7,83 -1,63 -11,22 Desa Deri 11,80 -0,42 21,15 Despec Bilgisayar 11,88 -0,25 -9,04 Deva Holding 30,06 -1,25 24,52 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,49 0,28 33,55 Diriteks Diriliş Tekstil 5,80 -0,34 55,50 Ditaş Doğan 15,06 -2,02 15,59 DO-CO 640,00 -1,33 1,59 Doğan Burda 18,50 1,93 -17,56 Doğan Holding 3,31 2,16 7,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,70 5,47 15,93 Doğusan 5,43 -4,06 23,97 Doğuş GMYO 12,89 -3,01 57,77 Doğuş Otomotiv 28,22 -1,88 -1,81 Döktaş Dökümcülük 32,00 -3,03 4,51 Duran Doğan Basım 11,52 -0,26 9,82 Dyo Boya 13,38 0,60 17,78 Eczacıbaşı İlaç 6,60 2,01 -11,53 Eczacıbaşı Yatırım 51,25 -2,75 84,75 Edip Gayrimenkul 3,76 4,74 13,25 Ege Endüstri 1.542,00 -2,24 -7,38 Ege Gübre 199,20 -1,24 37,19 Ege Profil 32,20 -0,19 -15,79 Ege Seramik 13,54 0,22 31,58 Egeplast 38,98 9,99 17,06 Ekiz Kimya 6,80 -2,58 -4,63 Emek Elektrik 2,44 -4,31 -14,54 Eminiş Ambalaj 22,24 -2,63 -39,63 Emlak Konut GMYO 2,03 9,73 -5,14 Enerjisa Enerji 11,21 3,22 -10,39 Enka İnşaat 8,55 9,90 16,01 Erbosan 60,50 -1,06 47,56 Ereğli Demir Çelik 14,61 5,87 11,22 Ersu Gıda 4,77 -1,04 -3,44 Escort Teknoloji 6,61 -0,75 0,61 Esenboğa Elektrik 39,38 -1,25 106,94 Etiler Gıda 5,80 0,87 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 5,03 9,83 30,65 Euro Trend Yat. Ort. 4,38 3,55 21,67 Euro Yat. Ort. 4,58 2,23 1,55 Euro Yatırım Holding 3,93 1,81 38,38 Fade Gıda 18,14 0,78 193,05 Fenerbahçe Futbol 29,12 6,43 -1,49 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,52 1,66 -13,34 F-M İzmit Piston 145,80 -1,75 18,93 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,86 1,92 14,04 Ford Otosan 185,00 -2,99 51,47 Formet Celik Kapi Sanayi 3,04 -1,62 -36,00 Frigo Pak Gıda 32,00 1,59 52,53 Galatasaray Sportif 3,69 -0,54 -8,89 Garanti Bankası 6,89 0,15 -33,56 Garanti Faktoring 15,00 2,95 34,77 Garanti Yat. Ort. 2,89 -0,69 -10,53 Gedik Y. Men. Değ. 20,56 -2,56 63,17 Gediz Ambalaj 34,50 -0,86 28,73 Gentaş 5,39 1,32 -9,26 Gersan Elektrik 6,53 -1,36 6,35 Global Men. Değ. 7,75 -3,25 28,95 Global Yat. Holding 6,30 0,16 34,62 Good-Year 7,81 1,69 -6,58 Göltaş Çimento 59,20 1,28 43,48 Gözde Girişim 7,42 1,23 -7,02 GSD Denizcilik 6,62 0,91 31,35 GSD Holding 2,07 1,97 -17,53 Gübre Fabrik. 73,50 -0,07 -14,58 Güler Yat. Holding 10,15 1,60 -6,62 Halk GMYO 3,34 5,03 4,05 Hatay Tekstil 19,50 0,00 39,78 Hedef Girişim 4,96 4,20 44,75 Hektaş 30,60 -1,48 60,46 HUB Girişim 16,53 -0,60 -9,18 Hürriyet Gzt. 1,85 0,54 -11,90 ICBC Turkey Bank 6,24 1,79 -4,00 İdealist Danışmanlık 90,00 5,94 568,65 İdealist GMYO 9,57 0,53 40,74 İhlas Ev Aletleri 1,47 0,00 -21,81 İhlas Gayrimenkul 1,14 9,62 -8,80 İhlas Gazetecilik 3,13 -0,63 -22,91 İhlas Holding 0,78 2,63 -30,52 İhlas Yayın Holding 0,89 0,00 -21,93 İndeks Bilgisayar 29,20 0,97 52,64 Info Yatırım 7,79 6,71 20,78 İntema 51,00 2,37 27,82 Inveo Yatırım Holding 122,80 -3,31 177,70 İpek Doğal Enerji 11,90 2,94 -9,02 İskenderun Demir Çelik 11,40 3,73 26,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara