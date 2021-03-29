Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Motorine 19, benzine ise 14 kuruş zam yapıldı! Ancak pompaya yansımayacak
Motorine 19, benzine ise 14 kuruş zam yapıldı! Ancak pompaya yansımayacak
Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi
Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,62-9,1711,37
Acıpayam Selüloz20,68-0,1020,79
Adel Kalemcilik23,803,39-30,48
Adese Alışveriş Ticaret3,192,5713,93
Afyon Çimento4,384,53-14,29
Ak Enerji1,810,00-18,10
Akbank4,760,85-29,56
Akçansa20,729,9225,27
Akdeniz Yatırım Hold.2,224,23-7,62
Akfen GMYO4,100,99-15,64
Akın Tekstil53,201,7267,51
Akiş GMYO2,013,08-28,02
Akmerkez GMYO54,00-1,46-16,14
Aksa15,45-1,905,89
Aksa Enerji11,333,0052,28
Aksigorta8,300,61-4,58
Aksu Enerji6,21-0,48-17,72
Alarko Carrıer341,00-5,93-6,55
Alarko GMYO27,205,433,98
Alarko Holding10,38-0,4820,14
Albaraka Türk1,810,00-6,70
Alcatel Lucent Teletaş30,44-0,982,63
Alkim Kağıt17,300,2327,70
Alkim Kimya16,85-0,1215,91
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,331,306,39
Altınyunus Çeşme72,65-3,6545,42
Anadolu Efes22,580,36-2,59
Anadolu Grubu Holding23,54-0,68-10,53
Anadolu Hayat Emek.10,02-5,5024,70
Anadolu Isuzu19,00-1,555,56
Anadolu Sigorta7,331,52-2,91
Anel Elektrik6,205,0895,58
Arçelik33,362,5217,22
ARD Bilişim Teknolojileri49,920,243,83
Arena Bilgisayar52,00-0,6751,16
Armada Bilgisayar52,70-3,927,38
Arsan Tekstil10,85-0,9148,83
Arzum Ev Aletleri21,880,37-11,13
Aselsan15,121,82-17,15
Ata GMYO5,451,11-1,09
Atakule GMYO3,111,6323,41
Atlantis Yatırım Holding4,70-4,08-15,47
Atlas Yat. Ort.1,38-0,72-21,14
AvivaSA Emeklilik Hayat18,282,153,95
Avrasya GMYO3,281,8625,22
Avrasya Petrol ve Tur.3,282,822,50
Avrupa Yatırım Holding8,800,5746,67
Ayen Enerji7,94-1,1246,77
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,8710,0013,39
Aygaz15,02-0,662,53
Bagfaş22,52-1,7512,60
Bak Ambalaj22,800,8012,87
Balatacılar Balatacılık7,41-1,72-10,07
Bantaş Ambalaj4,512,73-3,84
Banvit54,102,564,04
Baştaş Başkent Çimento13,30-5,54-23,43
Batı Çimento14,370,84205,10
Batısöke Çimento3,640,5549,18
Bayrak Taban Sanayi10,020,10-5,56
Bera Holding21,22-1,854,64
Berkosan Yalıtım11,20-0,1825,56
Beşiktaş Futbol Yat.7,305,3480,69
Beyaz Filo12,647,1224,17
Bilici Yatırım15,689,96136,14
Bim Mağazalar70,90-1,53-3,58
Birko Mensucat1,489,6333,33
Birlik Mensucat3,03-0,98-12,43
Bizim Mağazaları14,858,39-3,32
Borusan Mannesmann27,60-1,57-0,72
Borusan Yat. Paz.397,90-4,33-12,41
Bosch Fren Sistemleri1.086,900,83-12,27
Bossa24,783,7738,82
Brisa27,901,9739,92
Burçelik22,90-0,958,94
Burçelik Vana29,20-2,54-41,20
Bursa Çimento3,860,78-22,45
Carrefoursa52,25-1,42-27,23
Casa Emtia Petrol120,30-9,7513,49
Ceo Event Medya5,996,77-6,84
Coca Cola İçecek71,001,369,04
Cosmos Yat. Holding11,46-0,3542,18
Credıtwest Faktorıng4,59-7,27-21,81
Çelebi280,00-6,5753,40
Çelik Halat7,35-1,87-19,21
Çemaş Döküm1,330,76-21,88
Çemtaş15,24-1,23-4,16
Çimbeton306,609,973,41
Çimentaş40,907,4613,11
Çimsa21,362,5020,00
Çuhadaroğlu Metal6,780,44-12,29
Dagi Giyim2,42-1,22-28,96
Dagi Yatırım Holding13,72-0,156,36
Dardanel32,00-0,81-4,48
Datagate Bilgisayar15,654,33-2,86
Demısaş Döküm7,330,9610,89
Denge Holding8,1410,0048,54
Deniz GMYO4,910,4143,57
Derimod11,940,5122,59
Derlüks Yatırım Holding7,83-1,63-11,22
Desa Deri11,80-0,4221,15
Despec Bilgisayar11,88-0,25-9,04
Deva Holding30,06-1,2524,52
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,490,2833,55
Diriteks Diriliş Tekstil5,80-0,3455,50
Ditaş Doğan15,06-2,0215,59
DO-CO640,00-1,331,59
Doğan Burda18,501,93-17,56
Doğan Holding3,312,167,82
Doğtaş Kelebek Mobilya2,705,4715,93
Doğusan5,43-4,0623,97
Doğuş GMYO12,89-3,0157,77
Doğuş Otomotiv28,22-1,88-1,81
Döktaş Dökümcülük32,00-3,034,51
Duran Doğan Basım11,52-0,269,82
Dyo Boya13,380,6017,78
Eczacıbaşı İlaç6,602,01-11,53
Eczacıbaşı Yatırım51,25-2,7584,75
Edip Gayrimenkul3,764,7413,25
Ege Endüstri1.542,00-2,24-7,38
Ege Gübre199,20-1,2437,19
Ege Profil32,20-0,19-15,79
Ege Seramik13,540,2231,58
Egeplast38,989,9917,06
Ekiz Kimya6,80-2,58-4,63
Emek Elektrik2,44-4,31-14,54
Eminiş Ambalaj22,24-2,63-39,63
Emlak Konut GMYO2,039,73-5,14
Enerjisa Enerji11,213,22-10,39
Enka İnşaat8,559,9016,01
Erbosan60,50-1,0647,56
Ereğli Demir Çelik14,615,8711,22
Ersu Gıda4,77-1,04-3,44
Escort Teknoloji6,61-0,750,61
Esenboğa Elektrik39,38-1,25106,94
Etiler Gıda5,800,8745,73
Euro Kapital Yat. Ort.5,039,8330,65
Euro Trend Yat. Ort.4,383,5521,67
Euro Yat. Ort.4,582,231,55
Euro Yatırım Holding3,931,8138,38
Fade Gıda18,140,78193,05
Fenerbahçe Futbol29,126,43-1,49
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,521,66-13,34
F-M İzmit Piston145,80-1,7518,93
Fonet Bilgi Teknolojileri14,861,9214,04
Ford Otosan185,00-2,9951,47
Formet Celik Kapi Sanayi3,04-1,62-36,00
Frigo Pak Gıda32,001,5952,53
Galatasaray Sportif3,69-0,54-8,89
Garanti Bankası6,890,15-33,56
Garanti Faktoring15,002,9534,77
Garanti Yat. Ort.2,89-0,69-10,53
Gedik Y. Men. Değ.20,56-2,5663,17
Gediz Ambalaj34,50-0,8628,73
Gentaş5,391,32-9,26
Gersan Elektrik6,53-1,366,35
Global Men. Değ.7,75-3,2528,95
Global Yat. Holding6,300,1634,62
Good-Year7,811,69-6,58
Göltaş Çimento59,201,2843,48
Gözde Girişim7,421,23-7,02
GSD Denizcilik6,620,9131,35
GSD Holding2,071,97-17,53
Gübre Fabrik.73,50-0,07-14,58
Güler Yat. Holding10,151,60-6,62
Halk GMYO3,345,034,05
Hatay Tekstil19,500,0039,78
Hedef Girişim4,964,2044,75
Hektaş30,60-1,4860,46
HUB Girişim16,53-0,60-9,18
Hürriyet Gzt.1,850,54-11,90
ICBC Turkey Bank6,241,79-4,00
İdealist Danışmanlık90,005,94568,65
İdealist GMYO9,570,5340,74
İhlas Ev Aletleri1,470,00-21,81
İhlas Gayrimenkul1,149,62-8,80
İhlas Gazetecilik3,13-0,63-22,91
İhlas Holding0,782,63-30,52
İhlas Yayın Holding0,890,00-21,93
İndeks Bilgisayar29,200,9752,64
Info Yatırım7,796,7120,78
İntema51,002,3727,82
Inveo Yatırım Holding122,80-3,31177,70
İpek Doğal Enerji11,902,94-9,02
İskenderun Demir Çelik11,403,7326,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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