Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|10,54
|2,53
|36,18
|Acıpayam Selüloz
|20,68
|-2,64
|20,79
|Adel Kalemcilik
|22,56
|-1,05
|-34,10
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,97
|1,37
|6,07
|Afyon Çimento
|4,19
|-1,64
|-18,00
|Ak Enerji
|1,83
|1,67
|-17,19
|Akbank
|4,85
|-1,22
|-30,01
|Akçansa
|18,98
|2,10
|14,75
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,17
|-2,25
|-9,70
|Akfen GMYO
|3,91
|-4,87
|-19,55
|Akın Tekstil
|52,30
|-4,47
|64,67
|Akiş GMYO
|1,97
|-2,96
|-29,45
|Akmerkez GMYO
|55,80
|2,76
|-13,34
|Aksa
|15,50
|-3,73
|6,24
|Aksa Enerji
|11,17
|3,14
|50,13
|Aksigorta
|8,06
|-2,89
|-7,34
|Aksu Enerji
|6,29
|1,62
|-16,66
|Alarko Carrıer
|375,10
|-2,82
|2,80
|Alarko GMYO
|26,18
|-3,18
|0,08
|Alarko Holding
|10,58
|-3,56
|22,45
|Albaraka Türk
|1,82
|0,00
|-6,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,44
|-0,13
|6,00
|Alkim Kağıt
|17,52
|-1,46
|29,32
|Alkim Kimya
|17,03
|1,13
|17,15
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,35
|-4,08
|7,31
|Altınyunus Çeşme
|78,90
|2,53
|57,93
|Anadolu Efes
|22,80
|0,26
|-1,64
|Anadolu Grubu Holding
|24,00
|-1,64
|-8,78
|Anadolu Hayat Emek.
|11,35
|1,16
|30,91
|Anadolu Isuzu
|19,31
|0,05
|7,28
|Anadolu Sigorta
|7,14
|-3,77
|-5,43
|Anel Elektrik
|5,86
|3,53
|84,86
|Arçelik
|35,86
|1,01
|17,96
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,70
|-1,55
|5,45
|Arena Bilgisayar
|53,10
|-2,48
|54,36
|Armada Bilgisayar
|56,00
|-1,75
|14,10
|Arsan Tekstil
|10,63
|-2,57
|45,82
|Arzum Ev Aletleri
|22,28
|-0,09
|-9,50
|Aselsan
|15,06
|-1,50
|-17,48
|Ata GMYO
|5,32
|-2,21
|-3,45
|Atakule GMYO
|3,10
|-2,52
|23,02
|Atlantis Yatırım Holding
|4,85
|-3,00
|-12,77
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|-4,08
|-19,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,14
|-4,38
|0,66
|Avrasya GMYO
|3,24
|1,57
|23,69
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,23
|-3,58
|0,94
|Avrupa Yatırım Holding
|8,47
|-5,15
|41,17
|Ayen Enerji
|8,23
|1,35
|52,13
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,68
|-4,11
|2,91
|Aygaz
|14,77
|-2,25
|0,82
|Bagfaş
|22,80
|-2,98
|14,00
|Bak Ambalaj
|22,98
|-3,77
|13,76
|Balatacılar Balatacılık
|7,33
|-8,49
|-11,04
|Bantaş Ambalaj
|4,41
|-2,43
|-5,97
|Banvit
|53,60
|-1,11
|3,08
|Baştaş Başkent Çimento
|13,76
|-0,29
|-20,78
|Batı Çimento
|14,82
|0,07
|214,65
|Batısöke Çimento
|3,83
|7,89
|56,97
|Bayrak Taban Sanayi
|10,12
|-2,22
|-4,62
|Bera Holding
|20,80
|-3,35
|2,56
|Berkosan Yalıtım
|11,10
|4,32
|24,44
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,30
|9,95
|55,94
|Beyaz Filo
|12,05
|-3,14
|18,37
|Bilici Yatırım
|13,84
|4,61
|108,43
|Bim Mağazalar
|70,35
|1,96
|-4,33
|Birko Mensucat
|1,26
|9,57
|13,51
|Birlik Mensucat
|3,06
|-4,38
|-11,56
|Bizim Mağazaları
|13,80
|-0,93
|-10,16
|Borusan Mannesmann
|28,10
|-2,50
|1,08
|Borusan Yat. Paz.
|435,40
|1,75
|-4,71
|Bosch Fren Sistemleri
|1.070,00
|-4,22
|-13,63
|Bossa
|24,08
|-1,55
|34,90
|Brisa
|28,10
|-3,77
|40,92
|Burçelik
|23,40
|-2,17
|11,32
|Burçelik Vana
|30,22
|-3,88
|-39,15
|Bursa Çimento
|3,87
|-3,01
|-22,25
|Carrefoursa
|53,15
|-5,26
|-25,97
|Casa Emtia Petrol
|133,00
|6,06
|25,47
|Ceo Event Medya
|5,69
|-1,04
|-11,51
|Coca Cola İçecek
|71,00
|-1,73
|9,04
|Cosmos Yat. Holding
|10,81
|-5,59
|34,12
|Credıtwest Faktorıng
|4,81
|0,42
|-18,06
|Çelebi
|300,00
|-2,28
|64,36
|Çelik Halat
|7,79
|-0,64
|-14,37
|Çemaş Döküm
|1,34
|-1,47
|-21,30
|Çemtaş
|14,93
|-1,19
|-6,11
|Çimbeton
|285,00
|-6,95
|-3,88
|Çimentaş
|38,00
|-7,32
|5,09
|Çimsa
|20,52
|-1,91
|15,28
|Çuhadaroğlu Metal
|6,99
|1,45
|-9,57
|Dagi Giyim
|2,53
|-1,94
|-25,73
|Dagi Yatırım Holding
|14,24
|4,78
|10,39
|Dardanel
|31,52
|-2,11
|-5,91
|Datagate Bilgisayar
|15,16
|1,40
|-5,90
|Demısaş Döküm
|7,41
|-0,13
|12,10
|Denge Holding
|7,49
|-0,13
|36,68
|Deniz GMYO
|4,99
|-4,04
|45,91
|Derimod
|11,77
|-0,42
|20,84
|Derlüks Yatırım Holding
|8,20
|0,12
|-7,03
|Desa Deri
|12,00
|-1,64
|23,20
|Despec Bilgisayar
|12,09
|-0,90
|-7,43
|Deva Holding
|29,34
|-1,68
|21,54
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,68
|-0,34
|35,30
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,08
|-9,25
|63,00
|Ditaş Doğan
|15,88
|0,89
|21,89
|DO-CO
|610,20
|-1,33
|-3,14
|Doğan Burda
|18,03
|-1,15
|-19,65
|Doğan Holding
|3,17
|-2,16
|3,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|-3,69
|12,07
|Doğusan
|5,75
|7,08
|31,28
|Doğuş GMYO
|12,98
|7,63
|58,87
|Doğuş Otomotiv
|28,16
|-3,16
|-2,02
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|-1,02
|7,77
|Duran Doğan Basım
|11,44
|-2,56
|9,06
|Dyo Boya
|13,75
|-2,76
|21,04
|Eczacıbaşı İlaç
|6,54
|0,46
|-12,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|53,00
|-3,46
|91,06
|Edip Gayrimenkul
|3,50
|0,29
|5,42
|Ege Endüstri
|1.668,10
|-7,83
|-3,43
|Ege Gübre
|205,90
|-3,79
|41,80
|Ege Profil
|32,26
|-2,60
|-15,64
|Ege Seramik
|13,10
|-0,98
|27,31
|Egeplast
|33,00
|-2,94
|-0,90
|Ekiz Kimya
|6,95
|3,58
|-2,52
|Emek Elektrik
|2,58
|0,78
|-9,64
|Eminiş Ambalaj
|23,50
|-6,00
|-36,21
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|-1,05
|-11,68
|Enerjisa Enerji
|11,20
|6,26
|-10,47
|Enka İnşaat
|7,88
|-1,50
|6,92
|Erbosan
|62,35
|-1,73
|52,07
|Ereğli Demir Çelik
|13,72
|-4,39
|4,44
|Ersu Gıda
|4,85
|-2,22
|-1,82
|Escort Teknoloji
|6,90
|0,44
|5,02
|Esenboğa Elektrik
|39,60
|-3,65
|108,09
|Etiler Gıda
|5,75
|-1,71
|44,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,30
|-0,23
|11,69
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,27
|1,67
|18,61
|Euro Yat. Ort.
|4,47
|-1,32
|-0,89
|Euro Yatırım Holding
|3,71
|-4,87
|30,63
|Fade Gıda
|17,39
|9,99
|180,94
|Fenerbahçe Futbol
|24,88
|-1,43
|-15,83
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,51
|-1,61
|-13,50
|F-M İzmit Piston
|154,00
|-2,53
|23,89
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,02
|3,23
|15,27
|Ford Otosan
|198,20
|-4,34
|62,27
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,15
|-3,08
|-33,68
|Frigo Pak Gıda
|31,86
|-3,75
|51,86
|Galatasaray Sportif
|3,57
|-1,38
|-11,85
|Garanti Bankası
|6,99
|-2,92
|-32,59
|Garanti Faktoring
|13,25
|-2,57
|19,05
|Garanti Yat. Ort.
|2,96
|-1,33
|-8,36
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,50
|-2,45
|70,63
|Gediz Ambalaj
|35,52
|-1,11
|32,54
|Gentaş
|5,46
|0,92
|-8,08
|Gersan Elektrik
|6,80
|6,75
|10,75
|Global Men. Değ.
|8,16
|5,29
|35,77
|Global Yat. Holding
|6,21
|4,72
|32,69
|Good-Year
|7,80
|-2,86
|-6,70
|Göltaş Çimento
|58,30
|-3,16
|41,30
|Gözde Girişim
|7,47
|4,48
|-6,39
|GSD Denizcilik
|6,30
|-0,79
|25,00
|GSD Holding
|2,06
|-1,44
|-17,93
|Gübre Fabrik.
|73,95
|-3,71
|-14,06
|Güler Yat. Holding
|9,89
|9,77
|-9,02
|Halk GMYO
|3,25
|0,00
|1,25
|Hatay Tekstil
|20,14
|-2,04
|44,37
|Hedef Girişim
|4,66
|4,02
|36,00
|Hektaş
|31,52
|3,14
|65,29
|HUB Girişim
|16,82
|-1,18
|-7,58
|Hürriyet Gzt.
|1,85
|-3,65
|-11,90
|ICBC Turkey Bank
|6,05
|-2,89
|-6,92
|İdealist Danışmanlık
|80,95
|9,99
|501,41
|İdealist GMYO
|9,67
|-2,03
|42,21
|İhlas Ev Aletleri
|1,49
|-1,32
|-20,74
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|-0,94
|-16,00
|İhlas Gazetecilik
|3,20
|8,11
|-21,18
|İhlas Holding
|0,75
|-1,32
|-33,20
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|-2,22
|-22,81
|İndeks Bilgisayar
|29,70
|2,48
|55,25
|Info Yatırım
|7,20
|7,95
|11,63
|İntema
|48,78
|2,78
|22,26
|Inveo Yatırım Holding
|126,00
|-2,33
|184,94
|İpek Doğal Enerji
|11,87
|2,50
|-9,25
|İskenderun Demir Çelik
|11,10
|-1,33
|22,84
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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