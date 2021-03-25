Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Altının kilogramı 443 bin 495 liraya yükseldi
Altının kilogramı 443 bin 495 liraya yükseldi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım10,542,5336,18
Acıpayam Selüloz20,68-2,6420,79
Adel Kalemcilik22,56-1,05-34,10
Adese Alışveriş Ticaret2,971,376,07
Afyon Çimento4,19-1,64-18,00
Ak Enerji1,831,67-17,19
Akbank4,85-1,22-30,01
Akçansa18,982,1014,75
Akdeniz Yatırım Hold.2,17-2,25-9,70
Akfen GMYO3,91-4,87-19,55
Akın Tekstil52,30-4,4764,67
Akiş GMYO1,97-2,96-29,45
Akmerkez GMYO55,802,76-13,34
Aksa15,50-3,736,24
Aksa Enerji11,173,1450,13
Aksigorta8,06-2,89-7,34
Aksu Enerji6,291,62-16,66
Alarko Carrıer375,10-2,822,80
Alarko GMYO26,18-3,180,08
Alarko Holding10,58-3,5622,45
Albaraka Türk1,820,00-6,19
Alcatel Lucent Teletaş31,44-0,136,00
Alkim Kağıt17,52-1,4629,32
Alkim Kimya17,031,1317,15
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,35-4,087,31
Altınyunus Çeşme78,902,5357,93
Anadolu Efes22,800,26-1,64
Anadolu Grubu Holding24,00-1,64-8,78
Anadolu Hayat Emek.11,351,1630,91
Anadolu Isuzu19,310,057,28
Anadolu Sigorta7,14-3,77-5,43
Anel Elektrik5,863,5384,86
Arçelik35,861,0117,96
ARD Bilişim Teknolojileri50,70-1,555,45
Arena Bilgisayar53,10-2,4854,36
Armada Bilgisayar56,00-1,7514,10
Arsan Tekstil10,63-2,5745,82
Arzum Ev Aletleri22,28-0,09-9,50
Aselsan15,06-1,50-17,48
Ata GMYO5,32-2,21-3,45
Atakule GMYO3,10-2,5223,02
Atlantis Yatırım Holding4,85-3,00-12,77
Atlas Yat. Ort.1,41-4,08-19,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,14-4,380,66
Avrasya GMYO3,241,5723,69
Avrasya Petrol ve Tur.3,23-3,580,94
Avrupa Yatırım Holding8,47-5,1541,17
Ayen Enerji8,231,3552,13
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,68-4,112,91
Aygaz14,77-2,250,82
Bagfaş22,80-2,9814,00
Bak Ambalaj22,98-3,7713,76
Balatacılar Balatacılık7,33-8,49-11,04
Bantaş Ambalaj4,41-2,43-5,97
Banvit53,60-1,113,08
Baştaş Başkent Çimento13,76-0,29-20,78
Batı Çimento14,820,07214,65
Batısöke Çimento3,837,8956,97
Bayrak Taban Sanayi10,12-2,22-4,62
Bera Holding20,80-3,352,56
Berkosan Yalıtım11,104,3224,44
Beşiktaş Futbol Yat.6,309,9555,94
Beyaz Filo12,05-3,1418,37
Bilici Yatırım13,844,61108,43
Bim Mağazalar70,351,96-4,33
Birko Mensucat1,269,5713,51
Birlik Mensucat3,06-4,38-11,56
Bizim Mağazaları13,80-0,93-10,16
Borusan Mannesmann28,10-2,501,08
Borusan Yat. Paz.435,401,75-4,71
Bosch Fren Sistemleri1.070,00-4,22-13,63
Bossa24,08-1,5534,90
Brisa28,10-3,7740,92
Burçelik23,40-2,1711,32
Burçelik Vana30,22-3,88-39,15
Bursa Çimento3,87-3,01-22,25
Carrefoursa53,15-5,26-25,97
Casa Emtia Petrol133,006,0625,47
Ceo Event Medya5,69-1,04-11,51
Coca Cola İçecek71,00-1,739,04
Cosmos Yat. Holding10,81-5,5934,12
Credıtwest Faktorıng4,810,42-18,06
Çelebi300,00-2,2864,36
Çelik Halat7,79-0,64-14,37
Çemaş Döküm1,34-1,47-21,30
Çemtaş14,93-1,19-6,11
Çimbeton285,00-6,95-3,88
Çimentaş38,00-7,325,09
Çimsa20,52-1,9115,28
Çuhadaroğlu Metal6,991,45-9,57
Dagi Giyim2,53-1,94-25,73
Dagi Yatırım Holding14,244,7810,39
Dardanel31,52-2,11-5,91
Datagate Bilgisayar15,161,40-5,90
Demısaş Döküm7,41-0,1312,10
Denge Holding7,49-0,1336,68
Deniz GMYO4,99-4,0445,91
Derimod11,77-0,4220,84
Derlüks Yatırım Holding8,200,12-7,03
Desa Deri12,00-1,6423,20
Despec Bilgisayar12,09-0,90-7,43
Deva Holding29,34-1,6821,54
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,68-0,3435,30
Diriteks Diriliş Tekstil6,08-9,2563,00
Ditaş Doğan15,880,8921,89
DO-CO610,20-1,33-3,14
Doğan Burda18,03-1,15-19,65
Doğan Holding3,17-2,163,26
Doğtaş Kelebek Mobilya2,61-3,6912,07
Doğusan5,757,0831,28
Doğuş GMYO12,987,6358,87
Doğuş Otomotiv28,16-3,16-2,02
Döktaş Dökümcülük33,00-1,027,77
Duran Doğan Basım11,44-2,569,06
Dyo Boya13,75-2,7621,04
Eczacıbaşı İlaç6,540,46-12,33
Eczacıbaşı Yatırım53,00-3,4691,06
Edip Gayrimenkul3,500,295,42
Ege Endüstri1.668,10-7,83-3,43
Ege Gübre205,90-3,7941,80
Ege Profil32,26-2,60-15,64
Ege Seramik13,10-0,9827,31
Egeplast33,00-2,94-0,90
Ekiz Kimya6,953,58-2,52
Emek Elektrik2,580,78-9,64
Eminiş Ambalaj23,50-6,00-36,21
Emlak Konut GMYO1,89-1,05-11,68
Enerjisa Enerji11,206,26-10,47
Enka İnşaat7,88-1,506,92
Erbosan62,35-1,7352,07
Ereğli Demir Çelik13,72-4,394,44
Ersu Gıda4,85-2,22-1,82
Escort Teknoloji6,900,445,02
Esenboğa Elektrik39,60-3,65108,09
Etiler Gıda5,75-1,7144,47
Euro Kapital Yat. Ort.4,30-0,2311,69
Euro Trend Yat. Ort.4,271,6718,61
Euro Yat. Ort.4,47-1,32-0,89
Euro Yatırım Holding3,71-4,8730,63
Fade Gıda17,399,99180,94
Fenerbahçe Futbol24,88-1,43-15,83
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,51-1,61-13,50
F-M İzmit Piston154,00-2,5323,89
Fonet Bilgi Teknolojileri15,023,2315,27
Ford Otosan198,20-4,3462,27
Formet Celik Kapi Sanayi3,15-3,08-33,68
Frigo Pak Gıda31,86-3,7551,86
Galatasaray Sportif3,57-1,38-11,85
Garanti Bankası6,99-2,92-32,59
Garanti Faktoring13,25-2,5719,05
Garanti Yat. Ort.2,96-1,33-8,36
Gedik Y. Men. Değ.21,50-2,4570,63
Gediz Ambalaj35,52-1,1132,54
Gentaş5,460,92-8,08
Gersan Elektrik6,806,7510,75
Global Men. Değ.8,165,2935,77
Global Yat. Holding6,214,7232,69
Good-Year7,80-2,86-6,70
Göltaş Çimento58,30-3,1641,30
Gözde Girişim7,474,48-6,39
GSD Denizcilik6,30-0,7925,00
GSD Holding2,06-1,44-17,93
Gübre Fabrik.73,95-3,71-14,06
Güler Yat. Holding9,899,77-9,02
Halk GMYO3,250,001,25
Hatay Tekstil20,14-2,0444,37
Hedef Girişim4,664,0236,00
Hektaş31,523,1465,29
HUB Girişim16,82-1,18-7,58
Hürriyet Gzt.1,85-3,65-11,90
ICBC Turkey Bank6,05-2,89-6,92
İdealist Danışmanlık80,959,99501,41
İdealist GMYO9,67-2,0342,21
İhlas Ev Aletleri1,49-1,32-20,74
İhlas Gayrimenkul1,05-0,94-16,00
İhlas Gazetecilik3,208,11-21,18
İhlas Holding0,75-1,32-33,20
İhlas Yayın Holding0,88-2,22-22,81
İndeks Bilgisayar29,702,4855,25
Info Yatırım7,207,9511,63
İntema48,782,7822,26
Inveo Yatırım Holding126,00-2,33184,94
İpek Doğal Enerji11,872,50-9,25
İskenderun Demir Çelik11,10-1,3322,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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