Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

24.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:58
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım10,289,9532,82
Acıpayam Selüloz21,246,2024,07
Adel Kalemcilik22,804,59-33,40
Adese Alışveriş Ticaret2,935,024,64
Afyon Çimento4,264,67-16,63
Ak Enerji1,805,26-18,55
Akbank4,912,29-29,15
Akçansa18,591,4212,39
Akdeniz Yatırım Hold.2,222,78-7,62
Akfen GMYO4,117,31-15,43
Akın Tekstil54,753,2072,39
Akiş GMYO2,036,28-27,30
Akmerkez GMYO54,304,42-15,67
Aksa16,105,8510,35
Aksa Enerji10,836,5945,56
Aksigorta8,303,11-4,58
Aksu Enerji6,195,63-17,98
Alarko Carrıer386,004,615,78
Alarko GMYO27,047,303,36
Alarko Holding10,970,9226,97
Albaraka Türk1,829,64-6,19
Alcatel Lucent Teletaş31,485,996,14
Alkim Kağıt17,785,0831,24
Alkim Kimya16,844,0815,84
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,456,0611,87
Altınyunus Çeşme76,958,0854,02
Anadolu Efes22,743,36-1,90
Anadolu Grubu Holding24,400,83-7,26
Anadolu Hayat Emek.11,226,8629,41
Anadolu Isuzu19,303,107,22
Anadolu Sigorta7,420,95-1,72
Anel Elektrik5,669,9078,55
Arçelik35,507,9016,78
ARD Bilişim Teknolojileri51,504,897,11
Arena Bilgisayar54,4510,0058,28
Armada Bilgisayar57,002,8916,14
Arsan Tekstil10,914,8049,66
Arzum Ev Aletleri22,304,99-9,42
Aselsan15,291,66-16,22
Ata GMYO5,446,46-1,27
Atakule GMYO3,183,2526,19
Atlantis Yatırım Holding5,006,38-10,07
Atlas Yat. Ort.1,475,00-16,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,974,815,26
Avrasya GMYO3,195,6321,79
Avrasya Petrol ve Tur.3,356,694,69
Avrupa Yatırım Holding8,93-1,4348,83
Ayen Enerji8,127,5550,09
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,185,827,31
Aygaz15,117,163,14
Bagfaş23,509,9217,50
Bak Ambalaj23,884,0118,22
Balatacılar Balatacılık8,010,12-2,79
Bantaş Ambalaj4,524,63-3,62
Banvit54,20-0,184,23
Baştaş Başkent Çimento13,804,55-20,55
Batı Çimento14,81-0,54214,44
Batısöke Çimento3,553,5045,49
Bayrak Taban Sanayi10,353,71-2,45
Bera Holding21,524,986,11
Berkosan Yalıtım10,644,2119,28
Beşiktaş Futbol Yat.5,73-3,5441,83
Beyaz Filo12,443,9322,20
Bilici Yatırım13,239,9899,25
Bim Mağazalar69,001,92-6,17
Birko Mensucat1,155,503,60
Birlik Mensucat3,207,74-7,51
Bizim Mağazaları13,934,66-9,31
Borusan Mannesmann28,827,623,67
Borusan Yat. Paz.427,906,55-6,35
Bosch Fren Sistemleri1.117,206,49-9,82
Bossa24,464,0937,03
Brisa29,209,7746,44
Burçelik23,925,3713,80
Burçelik Vana31,443,08-36,69
Bursa Çimento3,995,56-19,84
Carrefoursa56,103,79-21,87
Casa Emtia Petrol125,40-9,9818,30
Ceo Event Medya5,755,70-10,58
Coca Cola İçecek72,255,4710,96
Cosmos Yat. Holding11,455,9242,06
Credıtwest Faktorıng4,799,86-18,40
Çelebi307,002,7168,20
Çelik Halat7,845,95-13,82
Çemaş Döküm1,363,82-20,12
Çemtaş15,116,41-4,98
Çimbeton306,309,983,31
Çimentaş41,006,5513,38
Çimsa20,923,5617,53
Çuhadaroğlu Metal6,896,49-10,87
Dagi Giyim2,583,61-24,26
Dagi Yatırım Holding13,593,745,35
Dardanel32,202,94-3,88
Datagate Bilgisayar14,954,11-7,20
Demısaş Döküm7,424,3612,25
Denge Holding7,509,0136,86
Deniz GMYO5,206,3452,05
Derimod11,827,4521,36
Derlüks Yatırım Holding8,195,41-7,14
Desa Deri12,204,2725,26
Despec Bilgisayar12,205,81-6,58
Deva Holding29,841,4323,61
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,734,4735,76
Diriteks Diriliş Tekstil6,709,4879,62
Ditaş Doğan15,747,3720,81
DO-CO618,402,20-1,84
Doğan Burda18,248,12-18,72
Doğan Holding3,24-0,615,54
Doğtaş Kelebek Mobilya2,713,8316,36
Doğusan5,375,5022,60
Doğuş GMYO12,069,9447,61
Doğuş Otomotiv29,084,381,18
Döktaş Dökümcülük33,340,608,88
Duran Doğan Basım11,742,2611,92
Dyo Boya14,144,7424,47
Eczacıbaşı İlaç6,513,66-12,73
Eczacıbaşı Yatırım54,903,5897,91
Edip Gayrimenkul3,496,405,12
Ege Endüstri1.809,906,464,78
Ege Gübre214,004,9047,38
Ege Profil33,125,14-13,39
Ege Seramik13,236,0128,57
Egeplast34,006,252,10
Ekiz Kimya6,710,30-5,89
Emek Elektrik2,56-3,40-10,34
Eminiş Ambalaj25,00-0,24-32,14
Emlak Konut GMYO1,913,24-10,75
Enerjisa Enerji10,541,84-15,75
Enka İnşaat8,001,278,55
Erbosan63,456,9154,76
Ereğli Demir Çelik14,355,909,24
Ersu Gıda4,965,310,40
Escort Teknoloji6,875,214,57
Esenboğa Elektrik41,106,53115,97
Etiler Gıda5,85-2,5046,98
Euro Kapital Yat. Ort.4,315,6411,95
Euro Trend Yat. Ort.4,202,4416,67
Euro Yat. Ort.4,531,340,44
Euro Yatırım Holding3,905,4137,32
Fade Gıda15,819,94155,41
Fenerbahçe Futbol25,241,20-14,61
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,604,28-12,09
F-M İzmit Piston158,009,4227,11
Fonet Bilgi Teknolojileri14,554,9011,67
Ford Otosan207,202,0369,64
Formet Celik Kapi Sanayi3,257,97-31,58
Frigo Pak Gıda33,109,9757,77
Galatasaray Sportif3,62-4,23-10,62
Garanti Bankası7,200,14-30,57
Garanti Faktoring13,605,6722,19
Garanti Yat. Ort.3,001,35-7,12
Gedik Y. Men. Değ.22,042,0474,92
Gediz Ambalaj35,923,2234,03
Gentaş5,418,20-8,92
Gersan Elektrik6,374,943,75
Global Men. Değ.7,754,5928,95
Global Yat. Holding5,935,7026,71
Good-Year8,034,97-3,95
Göltaş Çimento60,206,1745,90
Gözde Girişim7,154,23-10,40
GSD Denizcilik6,354,4425,99
GSD Holding2,095,03-16,73
Gübre Fabrik.76,808,47-10,75
Güler Yat. Holding9,013,68-17,11
Halk GMYO3,256,911,25
Hatay Tekstil20,564,3747,38
Hedef Girişim4,489,2730,75
Hektaş30,565,3160,25
HUB Girişim17,023,78-6,48
Hürriyet Gzt.1,927,87-8,57
ICBC Turkey Bank6,239,88-4,15
İdealist Danışmanlık73,609,93446,81
İdealist GMYO9,873,8945,15
İhlas Ev Aletleri1,517,86-19,68
İhlas Gayrimenkul1,066,00-15,20
İhlas Gazetecilik2,965,71-27,09
İhlas Holding0,765,56-32,30
İhlas Yayın Holding0,904,65-21,05
İndeks Bilgisayar28,980,6251,49
Info Yatırım6,679,883,41
İntema47,467,9618,95
Inveo Yatırım Holding129,003,61191,72
İpek Doğal Enerji11,583,67-11,47
İskenderun Demir Çelik11,254,4624,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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