Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

23.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:50
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,3510,0020,80
Acıpayam Selüloz20,003,2516,82
Adel Kalemcilik21,80-0,82-36,32
Adese Alışveriş Ticaret2,793,33-0,36
Afyon Çimento4,070,00-20,35
Ak Enerji1,710,00-22,62
Akbank4,80-9,94-30,74
Akçansa18,339,9610,82
Akdeniz Yatırım Hold.2,162,86-10,12
Akfen GMYO3,83-1,79-21,19
Akın Tekstil53,05-1,3067,03
Akiş GMYO1,91-4,50-31,60
Akmerkez GMYO52,002,36-19,24
Aksa15,21-2,314,25
Aksa Enerji10,16-1,1736,56
Aksigorta8,05-1,59-7,45
Aksu Enerji5,860,17-22,36
Alarko Carrıer369,000,081,12
Alarko GMYO25,201,61-3,67
Alarko Holding10,870,2825,81
Albaraka Türk1,66-1,78-14,43
Alcatel Lucent Teletaş29,70-2,300,13
Alkim Kağıt16,922,7324,89
Alkim Kimya16,181,3811,30
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,312,675,48
Altınyunus Çeşme71,202,1542,51
Anadolu Efes22,002,42-5,09
Anadolu Grubu Holding24,20-0,74-8,02
Anadolu Hayat Emek.10,503,3521,11
Anadolu Isuzu18,720,054,00
Anadolu Sigorta7,351,80-2,65
Anel Elektrik5,156,1962,46
Arçelik32,904,188,22
ARD Bilişim Teknolojileri49,10-0,812,12
Arena Bilgisayar49,502,0243,90
Armada Bilgisayar55,404,6312,88
Arsan Tekstil10,416,9942,80
Arzum Ev Aletleri21,240,19-13,73
Aselsan15,042,04-17,59
Ata GMYO5,11-4,31-7,26
Atakule GMYO3,08-3,1422,22
Atlantis Yatırım Holding4,70-1,05-15,47
Atlas Yat. Ort.1,402,19-20,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,102,960,44
Avrasya GMYO3,027,0915,30
Avrasya Petrol ve Tur.3,142,61-1,88
Avrupa Yatırım Holding9,06-2,3751,00
Ayen Enerji7,559,9039,56
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,511,501,41
Aygaz14,10-1,19-3,75
Bagfaş21,38-3,956,90
Bak Ambalaj22,962,2313,66
Balatacılar Balatacılık8,006,10-2,91
Bantaş Ambalaj4,322,13-7,89
Banvit54,302,264,42
Baştaş Başkent Çimento13,204,85-24,01
Batı Çimento14,89-1,52216,14
Batısöke Çimento3,43-4,7240,57
Bayrak Taban Sanayi9,98-1,67-5,94
Bera Holding20,500,001,08
Berkosan Yalıtım10,21-3,0414,46
Beşiktaş Futbol Yat.5,940,3447,03
Beyaz Filo11,971,7917,58
Bilici Yatırım12,036,0881,17
Bim Mağazalar67,704,48-7,94
Birko Mensucat1,092,83-1,80
Birlik Mensucat2,9710,00-14,16
Bizim Mağazaları13,31-0,82-13,35
Borusan Mannesmann26,78-3,81-3,67
Borusan Yat. Paz.401,600,65-12,10
Bosch Fren Sistemleri1.049,102,84-15,32
Bossa23,501,2131,65
Brisa26,603,5833,40
Burçelik22,702,447,99
Burçelik Vana30,50-0,13-38,58
Bursa Çimento3,784,13-24,06
Carrefoursa54,050,19-24,72
Casa Emtia Petrol139,309,9431,42
Ceo Event Medya5,44-3,37-15,40
Coca Cola İçecek68,502,245,20
Cosmos Yat. Holding10,816,2934,12
Credıtwest Faktorıng4,36-6,03-25,72
Çelebi298,909,9763,76
Çelik Halat7,400,41-18,66
Çemaş Döküm1,31-3,68-23,06
Çemtaş14,200,00-10,70
Çimbeton278,502,47-6,07
Çimentaş38,486,896,42
Çimsa20,202,4913,48
Çuhadaroğlu Metal6,47-2,71-16,30
Dagi Giyim2,490,40-26,90
Dagi Yatırım Holding13,10-1,651,55
Dardanel31,284,69-6,63
Datagate Bilgisayar14,361,92-10,86
Demısaş Döküm7,11-0,567,56
Denge Holding6,889,9025,55
Deniz GMYO4,89-1,8142,98
Derimod11,00-1,5212,94
Derlüks Yatırım Holding7,77-1,02-11,90
Desa Deri11,700,7820,12
Despec Bilgisayar11,531,77-11,72
Deva Holding29,429,6921,87
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,100,5729,95
Diriteks Diriliş Tekstil6,121,4964,08
Ditaş Doğan14,660,5512,52
DO-CO605,10-1,53-3,95
Doğan Burda16,872,99-24,82
Doğan Holding3,268,676,19
Doğtaş Kelebek Mobilya2,61-2,9712,07
Doğusan5,09-2,3016,21
Doğuş GMYO10,970,8334,27
Doğuş Otomotiv27,86-3,26-3,06
Döktaş Dökümcülük33,140,428,23
Duran Doğan Basım11,48-0,529,44
Dyo Boya13,50-1,0318,84
Eczacıbaşı İlaç6,280,00-15,82
Eczacıbaşı Yatırım53,008,1291,06
Edip Gayrimenkul3,28-2,09-1,20
Ege Endüstri1.700,009,53-1,58
Ege Gübre204,004,0840,50
Ege Profil31,50-2,78-17,63
Ege Seramik12,483,7421,28
Egeplast32,004,78-3,90
Ekiz Kimya6,696,19-6,17
Emek Elektrik2,65-1,12-7,19
Eminiş Ambalaj25,067,28-31,98
Emlak Konut GMYO1,85-2,12-13,55
Enerjisa Enerji10,35-3,54-17,27
Enka İnşaat7,906,767,19
Erbosan59,352,7744,76
Ereğli Demir Çelik15,404,693,15
Ersu Gıda4,713,97-4,66
Escort Teknoloji6,530,31-0,61
Esenboğa Elektrik38,584,55102,73
Etiler Gıda6,008,1150,75
Euro Kapital Yat. Ort.4,089,385,97
Euro Trend Yat. Ort.4,108,7513,89
Euro Yat. Ort.4,472,29-0,89
Euro Yatırım Holding3,702,7830,28
Fade Gıda14,384,73132,31
Fenerbahçe Futbol24,94-3,93-15,63
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,37-3,76-15,70
F-M İzmit Piston144,403,5116,17
Fonet Bilgi Teknolojileri13,87-0,506,45
Ford Otosan209,501,9066,27
Formet Celik Kapi Sanayi3,010,33-36,63
Frigo Pak Gıda30,107,8943,47
Galatasaray Sportif3,78-9,79-6,67
Garanti Bankası7,19-9,90-30,67
Garanti Faktoring12,87-5,4415,63
Garanti Yat. Ort.2,964,23-8,36
Gedik Y. Men. Değ.21,600,9371,43
Gediz Ambalaj34,80-0,9729,85
Gentaş5,00-2,53-15,82
Gersan Elektrik6,07-0,82-1,14
Global Men. Değ.7,411,2323,29
Global Yat. Holding5,610,1819,87
Good-Year7,651,59-8,49
Göltaş Çimento56,70-0,4437,42
Gözde Girişim6,86-6,03-14,04
GSD Denizcilik6,086,4820,63
GSD Holding1,99-1,97-20,72
Gübre Fabrik.70,801,58-17,72
Güler Yat. Holding8,69-3,34-20,06
Halk GMYO3,040,33-5,30
Hatay Tekstil19,701,2341,22
Hedef Girişim4,101,7419,66
Hektaş29,027,8052,18
HUB Girişim16,400,24-9,89
Hürriyet Gzt.1,78-3,26-15,24
ICBC Turkey Bank5,673,28-12,77
İdealist Danışmanlık66,95-2,19397,40
İdealist GMYO9,50-3,9439,71
İhlas Ev Aletleri1,40-2,78-25,53
İhlas Gayrimenkul1,001,01-20,00
İhlas Gazetecilik2,805,26-31,03
İhlas Holding0,72-5,26-35,87
İhlas Yayın Holding0,864,88-24,56
İndeks Bilgisayar28,808,3550,55
Info Yatırım6,070,17-5,89
İntema43,966,1810,18
Inveo Yatırım Holding124,50-0,80181,55
İpek Doğal Enerji11,17-0,53-14,60
İskenderun Demir Çelik12,058,2719,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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