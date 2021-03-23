Borsada günlük işlemler (1)
23.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:50
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,35
|10,00
|20,80
|Acıpayam Selüloz
|20,00
|3,25
|16,82
|Adel Kalemcilik
|21,80
|-0,82
|-36,32
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,79
|3,33
|-0,36
|Afyon Çimento
|4,07
|0,00
|-20,35
|Ak Enerji
|1,71
|0,00
|-22,62
|Akbank
|4,80
|-9,94
|-30,74
|Akçansa
|18,33
|9,96
|10,82
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,16
|2,86
|-10,12
|Akfen GMYO
|3,83
|-1,79
|-21,19
|Akın Tekstil
|53,05
|-1,30
|67,03
|Akiş GMYO
|1,91
|-4,50
|-31,60
|Akmerkez GMYO
|52,00
|2,36
|-19,24
|Aksa
|15,21
|-2,31
|4,25
|Aksa Enerji
|10,16
|-1,17
|36,56
|Aksigorta
|8,05
|-1,59
|-7,45
|Aksu Enerji
|5,86
|0,17
|-22,36
|Alarko Carrıer
|369,00
|0,08
|1,12
|Alarko GMYO
|25,20
|1,61
|-3,67
|Alarko Holding
|10,87
|0,28
|25,81
|Albaraka Türk
|1,66
|-1,78
|-14,43
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,70
|-2,30
|0,13
|Alkim Kağıt
|16,92
|2,73
|24,89
|Alkim Kimya
|16,18
|1,38
|11,30
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,31
|2,67
|5,48
|Altınyunus Çeşme
|71,20
|2,15
|42,51
|Anadolu Efes
|22,00
|2,42
|-5,09
|Anadolu Grubu Holding
|24,20
|-0,74
|-8,02
|Anadolu Hayat Emek.
|10,50
|3,35
|21,11
|Anadolu Isuzu
|18,72
|0,05
|4,00
|Anadolu Sigorta
|7,35
|1,80
|-2,65
|Anel Elektrik
|5,15
|6,19
|62,46
|Arçelik
|32,90
|4,18
|8,22
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,10
|-0,81
|2,12
|Arena Bilgisayar
|49,50
|2,02
|43,90
|Armada Bilgisayar
|55,40
|4,63
|12,88
|Arsan Tekstil
|10,41
|6,99
|42,80
|Arzum Ev Aletleri
|21,24
|0,19
|-13,73
|Aselsan
|15,04
|2,04
|-17,59
|Ata GMYO
|5,11
|-4,31
|-7,26
|Atakule GMYO
|3,08
|-3,14
|22,22
|Atlantis Yatırım Holding
|4,70
|-1,05
|-15,47
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|2,19
|-20,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,10
|2,96
|0,44
|Avrasya GMYO
|3,02
|7,09
|15,30
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,14
|2,61
|-1,88
|Avrupa Yatırım Holding
|9,06
|-2,37
|51,00
|Ayen Enerji
|7,55
|9,90
|39,56
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,51
|1,50
|1,41
|Aygaz
|14,10
|-1,19
|-3,75
|Bagfaş
|21,38
|-3,95
|6,90
|Bak Ambalaj
|22,96
|2,23
|13,66
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|6,10
|-2,91
|Bantaş Ambalaj
|4,32
|2,13
|-7,89
|Banvit
|54,30
|2,26
|4,42
|Baştaş Başkent Çimento
|13,20
|4,85
|-24,01
|Batı Çimento
|14,89
|-1,52
|216,14
|Batısöke Çimento
|3,43
|-4,72
|40,57
|Bayrak Taban Sanayi
|9,98
|-1,67
|-5,94
|Bera Holding
|20,50
|0,00
|1,08
|Berkosan Yalıtım
|10,21
|-3,04
|14,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,94
|0,34
|47,03
|Beyaz Filo
|11,97
|1,79
|17,58
|Bilici Yatırım
|12,03
|6,08
|81,17
|Bim Mağazalar
|67,70
|4,48
|-7,94
|Birko Mensucat
|1,09
|2,83
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,97
|10,00
|-14,16
|Bizim Mağazaları
|13,31
|-0,82
|-13,35
|Borusan Mannesmann
|26,78
|-3,81
|-3,67
|Borusan Yat. Paz.
|401,60
|0,65
|-12,10
|Bosch Fren Sistemleri
|1.049,10
|2,84
|-15,32
|Bossa
|23,50
|1,21
|31,65
|Brisa
|26,60
|3,58
|33,40
|Burçelik
|22,70
|2,44
|7,99
|Burçelik Vana
|30,50
|-0,13
|-38,58
|Bursa Çimento
|3,78
|4,13
|-24,06
|Carrefoursa
|54,05
|0,19
|-24,72
|Casa Emtia Petrol
|139,30
|9,94
|31,42
|Ceo Event Medya
|5,44
|-3,37
|-15,40
|Coca Cola İçecek
|68,50
|2,24
|5,20
|Cosmos Yat. Holding
|10,81
|6,29
|34,12
|Credıtwest Faktorıng
|4,36
|-6,03
|-25,72
|Çelebi
|298,90
|9,97
|63,76
|Çelik Halat
|7,40
|0,41
|-18,66
|Çemaş Döküm
|1,31
|-3,68
|-23,06
|Çemtaş
|14,20
|0,00
|-10,70
|Çimbeton
|278,50
|2,47
|-6,07
|Çimentaş
|38,48
|6,89
|6,42
|Çimsa
|20,20
|2,49
|13,48
|Çuhadaroğlu Metal
|6,47
|-2,71
|-16,30
|Dagi Giyim
|2,49
|0,40
|-26,90
|Dagi Yatırım Holding
|13,10
|-1,65
|1,55
|Dardanel
|31,28
|4,69
|-6,63
|Datagate Bilgisayar
|14,36
|1,92
|-10,86
|Demısaş Döküm
|7,11
|-0,56
|7,56
|Denge Holding
|6,88
|9,90
|25,55
|Deniz GMYO
|4,89
|-1,81
|42,98
|Derimod
|11,00
|-1,52
|12,94
|Derlüks Yatırım Holding
|7,77
|-1,02
|-11,90
|Desa Deri
|11,70
|0,78
|20,12
|Despec Bilgisayar
|11,53
|1,77
|-11,72
|Deva Holding
|29,42
|9,69
|21,87
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,10
|0,57
|29,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,12
|1,49
|64,08
|Ditaş Doğan
|14,66
|0,55
|12,52
|DO-CO
|605,10
|-1,53
|-3,95
|Doğan Burda
|16,87
|2,99
|-24,82
|Doğan Holding
|3,26
|8,67
|6,19
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|-2,97
|12,07
|Doğusan
|5,09
|-2,30
|16,21
|Doğuş GMYO
|10,97
|0,83
|34,27
|Doğuş Otomotiv
|27,86
|-3,26
|-3,06
|Döktaş Dökümcülük
|33,14
|0,42
|8,23
|Duran Doğan Basım
|11,48
|-0,52
|9,44
|Dyo Boya
|13,50
|-1,03
|18,84
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|0,00
|-15,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|53,00
|8,12
|91,06
|Edip Gayrimenkul
|3,28
|-2,09
|-1,20
|Ege Endüstri
|1.700,00
|9,53
|-1,58
|Ege Gübre
|204,00
|4,08
|40,50
|Ege Profil
|31,50
|-2,78
|-17,63
|Ege Seramik
|12,48
|3,74
|21,28
|Egeplast
|32,00
|4,78
|-3,90
|Ekiz Kimya
|6,69
|6,19
|-6,17
|Emek Elektrik
|2,65
|-1,12
|-7,19
|Eminiş Ambalaj
|25,06
|7,28
|-31,98
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|-2,12
|-13,55
|Enerjisa Enerji
|10,35
|-3,54
|-17,27
|Enka İnşaat
|7,90
|6,76
|7,19
|Erbosan
|59,35
|2,77
|44,76
|Ereğli Demir Çelik
|15,40
|4,69
|3,15
|Ersu Gıda
|4,71
|3,97
|-4,66
|Escort Teknoloji
|6,53
|0,31
|-0,61
|Esenboğa Elektrik
|38,58
|4,55
|102,73
|Etiler Gıda
|6,00
|8,11
|50,75
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,08
|9,38
|5,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,10
|8,75
|13,89
|Euro Yat. Ort.
|4,47
|2,29
|-0,89
|Euro Yatırım Holding
|3,70
|2,78
|30,28
|Fade Gıda
|14,38
|4,73
|132,31
|Fenerbahçe Futbol
|24,94
|-3,93
|-15,63
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,37
|-3,76
|-15,70
|F-M İzmit Piston
|144,40
|3,51
|16,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,87
|-0,50
|6,45
|Ford Otosan
|209,50
|1,90
|66,27
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,01
|0,33
|-36,63
|Frigo Pak Gıda
|30,10
|7,89
|43,47
|Galatasaray Sportif
|3,78
|-9,79
|-6,67
|Garanti Bankası
|7,19
|-9,90
|-30,67
|Garanti Faktoring
|12,87
|-5,44
|15,63
|Garanti Yat. Ort.
|2,96
|4,23
|-8,36
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,60
|0,93
|71,43
|Gediz Ambalaj
|34,80
|-0,97
|29,85
|Gentaş
|5,00
|-2,53
|-15,82
|Gersan Elektrik
|6,07
|-0,82
|-1,14
|Global Men. Değ.
|7,41
|1,23
|23,29
|Global Yat. Holding
|5,61
|0,18
|19,87
|Good-Year
|7,65
|1,59
|-8,49
|Göltaş Çimento
|56,70
|-0,44
|37,42
|Gözde Girişim
|6,86
|-6,03
|-14,04
|GSD Denizcilik
|6,08
|6,48
|20,63
|GSD Holding
|1,99
|-1,97
|-20,72
|Gübre Fabrik.
|70,80
|1,58
|-17,72
|Güler Yat. Holding
|8,69
|-3,34
|-20,06
|Halk GMYO
|3,04
|0,33
|-5,30
|Hatay Tekstil
|19,70
|1,23
|41,22
|Hedef Girişim
|4,10
|1,74
|19,66
|Hektaş
|29,02
|7,80
|52,18
|HUB Girişim
|16,40
|0,24
|-9,89
|Hürriyet Gzt.
|1,78
|-3,26
|-15,24
|ICBC Turkey Bank
|5,67
|3,28
|-12,77
|İdealist Danışmanlık
|66,95
|-2,19
|397,40
|İdealist GMYO
|9,50
|-3,94
|39,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,40
|-2,78
|-25,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|2,80
|5,26
|-31,03
|İhlas Holding
|0,72
|-5,26
|-35,87
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|4,88
|-24,56
|İndeks Bilgisayar
|28,80
|8,35
|50,55
|Info Yatırım
|6,07
|0,17
|-5,89
|İntema
|43,96
|6,18
|10,18
|Inveo Yatırım Holding
|124,50
|-0,80
|181,55
|İpek Doğal Enerji
|11,17
|-0,53
|-14,60
|İskenderun Demir Çelik
|12,05
|8,27
|19,19
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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