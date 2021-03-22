Borsada günlük işlemler (1)
22.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,50
|-9,09
|9,82
|Acıpayam Selüloz
|19,37
|-9,99
|13,14
|Adel Kalemcilik
|21,98
|-9,99
|-35,80
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,70
|-10,00
|-3,57
|Afyon Çimento
|4,07
|-9,96
|-20,35
|Ak Enerji
|1,71
|-9,52
|-22,62
|Akbank
|5,33
|-9,97
|-23,09
|Akçansa
|16,67
|-6,61
|0,79
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,10
|-9,87
|-12,61
|Akfen GMYO
|3,90
|-9,93
|-19,75
|Akın Tekstil
|53,75
|-9,97
|69,24
|Akiş GMYO
|2,00
|-9,91
|-28,37
|Akmerkez GMYO
|50,80
|-9,93
|-21,11
|Aksa
|15,57
|-9,95
|6,72
|Aksa Enerji
|10,28
|-9,98
|38,17
|Aksigorta
|8,18
|-9,91
|-5,96
|Aksu Enerji
|5,85
|-10,00
|-22,49
|Alarko Carrıer
|368,70
|-9,99
|1,04
|Alarko GMYO
|24,80
|-9,95
|-5,20
|Alarko Holding
|10,84
|-9,97
|25,46
|Albaraka Türk
|1,69
|-9,63
|-12,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,40
|-9,95
|2,49
|Alkim Kağıt
|16,47
|-10,00
|21,57
|Alkim Kimya
|15,96
|-9,98
|9,79
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,25
|-9,64
|2,74
|Altınyunus Çeşme
|69,70
|-9,95
|39,51
|Anadolu Efes
|21,48
|-7,97
|-7,33
|Anadolu Grubu Holding
|24,38
|-9,97
|-7,34
|Anadolu Hayat Emek.
|10,16
|-8,39
|17,19
|Anadolu Isuzu
|18,71
|-9,96
|3,94
|Anadolu Sigorta
|7,22
|-7,67
|-4,37
|Anel Elektrik
|4,85
|-6,73
|53,00
|Arçelik
|31,58
|-9,72
|3,88
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,50
|-10,00
|2,95
|Arena Bilgisayar
|48,52
|-9,98
|41,05
|Armada Bilgisayar
|52,95
|-9,95
|7,89
|Arsan Tekstil
|9,73
|-3,95
|33,47
|Arzum Ev Aletleri
|21,20
|-9,94
|-13,89
|Aselsan
|14,74
|-9,96
|-19,23
|Ata GMYO
|5,34
|-9,95
|-3,09
|Atakule GMYO
|3,18
|-9,92
|26,19
|Atlantis Yatırım Holding
|4,75
|-9,87
|-14,57
|Atlas Yat. Ort.
|1,37
|-9,87
|-21,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,58
|-7,03
|-2,45
|Avrasya GMYO
|2,82
|-9,90
|7,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,06
|-9,73
|-4,38
|Avrupa Yatırım Holding
|9,28
|9,95
|54,67
|Ayen Enerji
|6,87
|-9,84
|26,99
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,34
|-10,00
|-0,09
|Aygaz
|14,27
|-9,97
|-2,59
|Bagfaş
|22,26
|-9,95
|11,30
|Bak Ambalaj
|22,46
|-9,94
|11,19
|Balatacılar Balatacılık
|7,54
|-9,92
|-8,50
|Bantaş Ambalaj
|4,23
|-10,00
|-9,81
|Banvit
|53,10
|-2,93
|2,12
|Baştaş Başkent Çimento
|12,59
|-9,94
|-27,52
|Batı Çimento
|15,12
|-10,00
|221,02
|Batısöke Çimento
|3,60
|-9,77
|47,54
|Bayrak Taban Sanayi
|10,15
|-9,94
|-4,34
|Bera Holding
|20,50
|-9,93
|1,08
|Berkosan Yalıtım
|10,53
|-10,00
|18,05
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,92
|0,51
|46,53
|Beyaz Filo
|11,76
|-9,95
|15,52
|Bilici Yatırım
|11,34
|-10,00
|70,78
|Bim Mağazalar
|64,80
|-10,00
|-11,88
|Birko Mensucat
|1,06
|-3,64
|-4,50
|Birlik Mensucat
|2,70
|-10,00
|-21,97
|Bizim Mağazaları
|13,42
|-9,99
|-12,63
|Borusan Mannesmann
|27,84
|-9,96
|0,14
|Borusan Yat. Paz.
|399,00
|-9,99
|-12,67
|Bosch Fren Sistemleri
|1.020,10
|-10,00
|-17,66
|Bossa
|23,22
|-10,00
|30,08
|Brisa
|25,68
|-9,96
|28,79
|Burçelik
|22,16
|-9,99
|5,42
|Burçelik Vana
|30,54
|-9,96
|-38,50
|Bursa Çimento
|3,63
|-9,93
|-27,07
|Carrefoursa
|53,95
|-9,93
|-24,86
|Casa Emtia Petrol
|126,70
|-9,95
|19,53
|Ceo Event Medya
|5,63
|-9,92
|-12,44
|Coca Cola İçecek
|67,00
|-9,52
|2,90
|Cosmos Yat. Holding
|10,17
|-10,00
|26,18
|Credıtwest Faktorıng
|4,64
|-9,90
|-20,95
|Çelebi
|271,80
|-10,00
|48,91
|Çelik Halat
|7,37
|-9,90
|-18,99
|Çemaş Döküm
|1,36
|-9,93
|-20,12
|Çemtaş
|14,20
|-9,96
|-10,70
|Çimbeton
|271,80
|-10,00
|-8,33
|Çimentaş
|36,00
|-10,00
|-0,44
|Çimsa
|19,71
|-10,00
|10,73
|Çuhadaroğlu Metal
|6,65
|-9,89
|-13,97
|Dagi Giyim
|2,48
|-9,82
|-27,20
|Dagi Yatırım Holding
|13,32
|-10,00
|3,26
|Dardanel
|29,88
|-10,00
|-10,81
|Datagate Bilgisayar
|14,09
|-9,97
|-12,54
|Demısaş Döküm
|7,15
|-9,95
|8,17
|Denge Holding
|6,26
|-9,93
|14,23
|Deniz GMYO
|4,98
|-9,95
|45,61
|Derimod
|11,17
|-9,99
|14,68
|Derlüks Yatırım Holding
|7,85
|-9,98
|-11,00
|Desa Deri
|11,61
|-10,00
|19,20
|Despec Bilgisayar
|11,33
|-9,94
|-13,25
|Deva Holding
|26,82
|-10,00
|11,10
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,02
|-9,96
|29,22
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,03
|-10,00
|61,66
|Ditaş Doğan
|14,58
|-9,94
|11,91
|DO-CO
|614,50
|0,41
|-2,46
|Doğan Burda
|16,38
|-10,00
|-27,01
|Doğan Holding
|3,00
|-9,64
|-2,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|-9,73
|15,50
|Doğusan
|5,21
|-0,19
|18,95
|Doğuş GMYO
|10,88
|-9,93
|33,17
|Doğuş Otomotiv
|28,80
|-10,00
|0,21
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|-9,98
|7,77
|Duran Doğan Basım
|11,54
|-9,98
|10,01
|Dyo Boya
|13,64
|-9,97
|20,07
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|-9,90
|-15,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,02
|-9,97
|76,71
|Edip Gayrimenkul
|3,35
|-9,95
|0,90
|Ege Endüstri
|1.552,10
|-10,00
|-10,14
|Ege Gübre
|196,00
|-9,97
|34,99
|Ege Profil
|32,40
|-10,00
|-15,27
|Ege Seramik
|12,03
|-9,96
|16,91
|Egeplast
|30,54
|-9,96
|-8,29
|Ekiz Kimya
|6,30
|-10,00
|-11,64
|Emek Elektrik
|2,68
|-5,96
|-6,14
|Eminiş Ambalaj
|23,36
|-9,95
|-36,59
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|-10,00
|-11,68
|Enerjisa Enerji
|10,73
|-9,98
|-14,23
|Enka İnşaat
|7,40
|-5,61
|0,41
|Erbosan
|57,75
|-9,98
|40,85
|Ereğli Demir Çelik
|14,71
|-9,98
|-1,47
|Ersu Gıda
|4,53
|-9,94
|-8,30
|Escort Teknoloji
|6,51
|-9,96
|-0,91
|Esenboğa Elektrik
|36,90
|-10,00
|93,90
|Etiler Gıda
|5,55
|-5,93
|39,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,73
|-9,90
|-3,12
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,77
|-9,81
|4,72
|Euro Yat. Ort.
|4,37
|-9,90
|-3,10
|Euro Yatırım Holding
|3,60
|-9,77
|26,76
|Fade Gıda
|13,73
|-9,97
|121,81
|Fenerbahçe Futbol
|25,96
|-9,99
|-12,18
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,58
|-9,85
|-12,40
|F-M İzmit Piston
|139,50
|-10,00
|12,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,94
|-9,95
|6,98
|Ford Otosan
|205,60
|-9,98
|63,17
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,00
|-9,91
|-36,84
|Frigo Pak Gıda
|27,90
|-10,00
|32,98
|Galatasaray Sportif
|4,19
|-9,89
|3,46
|Garanti Bankası
|7,98
|-9,93
|-23,05
|Garanti Faktoring
|13,61
|-9,99
|22,28
|Garanti Yat. Ort.
|2,84
|-9,84
|-12,07
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,40
|-9,93
|69,84
|Gediz Ambalaj
|35,14
|-9,99
|31,12
|Gentaş
|5,13
|-10,00
|-13,64
|Gersan Elektrik
|6,12
|-10,00
|-0,33
|Global Men. Değ.
|7,32
|-9,96
|21,80
|Global Yat. Holding
|5,60
|-9,97
|19,66
|Good-Year
|7,53
|-9,93
|-9,93
|Göltaş Çimento
|56,95
|-9,96
|38,03
|Gözde Girişim
|7,30
|-9,99
|-8,52
|GSD Denizcilik
|5,71
|-7,15
|13,29
|GSD Holding
|2,03
|-9,78
|-19,12
|Gübre Fabrik.
|69,70
|-9,95
|-19,00
|Güler Yat. Holding
|8,99
|-9,92
|-17,30
|Halk GMYO
|3,03
|-9,82
|-5,61
|Hatay Tekstil
|19,46
|-9,99
|39,50
|Hedef Girişim
|4,03
|-9,84
|17,61
|Hektaş
|26,92
|-9,97
|41,16
|HUB Girişim
|16,36
|-9,96
|-10,11
|Hürriyet Gzt.
|1,84
|-9,80
|-12,38
|ICBC Turkey Bank
|5,49
|-9,85
|-15,54
|İdealist Danışmanlık
|68,45
|-9,99
|408,54
|İdealist GMYO
|9,89
|-9,93
|45,44
|İhlas Ev Aletleri
|1,44
|-9,43
|-23,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|-9,17
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|2,66
|-9,83
|-34,48
|İhlas Holding
|0,76
|-9,52
|-32,30
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|-9,89
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|26,58
|-9,96
|38,94
|Info Yatırım
|6,06
|-9,96
|-6,05
|İntema
|41,40
|-10,00
|3,76
|Inveo Yatırım Holding
|125,50
|-9,97
|183,81
|İpek Doğal Enerji
|11,23
|-9,94
|-14,14
|İskenderun Demir Çelik
|11,13
|-9,81
|10,09
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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