Borsada günlük işlemler (1)
19.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:54
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,35
|5,41
|20,80
|Acıpayam Selüloz
|21,52
|-3,93
|25,70
|Adel Kalemcilik
|24,42
|-3,93
|-28,67
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,00
|0,00
|7,14
|Afyon Çimento
|4,52
|-1,09
|-11,55
|Ak Enerji
|1,89
|-1,05
|-14,48
|Akbank
|5,92
|-2,95
|-14,57
|Akçansa
|17,85
|-1,92
|7,92
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,33
|-6,05
|-3,04
|Akfen GMYO
|4,33
|2,12
|-10,91
|Akın Tekstil
|59,70
|-1,16
|87,97
|Akiş GMYO
|2,22
|-3,90
|-20,49
|Akmerkez GMYO
|56,40
|-5,92
|-12,41
|Aksa
|17,29
|1,71
|18,51
|Aksa Enerji
|11,42
|-2,39
|53,49
|Aksigorta
|9,08
|-1,94
|4,39
|Aksu Enerji
|6,50
|-2,84
|-13,88
|Alarko Carrıer
|409,60
|-1,30
|12,25
|Alarko GMYO
|27,54
|-0,36
|5,28
|Alarko Holding
|12,04
|0,17
|39,35
|Albaraka Türk
|1,87
|-6,03
|-3,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,76
|2,55
|13,82
|Alkim Kağıt
|18,30
|1,50
|35,08
|Alkim Kimya
|17,73
|0,06
|21,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,49
|0,40
|13,70
|Altınyunus Çeşme
|77,40
|3,96
|54,92
|Anadolu Efes
|23,34
|-1,19
|0,69
|Anadolu Grubu Holding
|27,08
|-1,38
|2,92
|Anadolu Hayat Emek.
|11,09
|0,27
|27,91
|Anadolu Isuzu
|20,78
|-1,05
|15,44
|Anadolu Sigorta
|7,82
|-4,05
|3,58
|Anel Elektrik
|5,20
|1,17
|64,04
|Arçelik
|34,98
|-0,91
|15,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,00
|-2,22
|14,39
|Arena Bilgisayar
|53,90
|-3,41
|56,69
|Armada Bilgisayar
|58,80
|-3,05
|19,80
|Arsan Tekstil
|10,13
|9,99
|38,96
|Arzum Ev Aletleri
|23,54
|-1,09
|-4,39
|Aselsan
|16,37
|-3,02
|-10,30
|Ata GMYO
|5,93
|-1,50
|7,62
|Atakule GMYO
|3,53
|-0,56
|40,08
|Atlantis Yatırım Holding
|5,27
|-2,04
|-5,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|-1,30
|-13,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,91
|1,45
|4,93
|Avrasya GMYO
|3,13
|-1,57
|19,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,39
|1,50
|5,94
|Avrupa Yatırım Holding
|8,44
|9,90
|40,67
|Ayen Enerji
|7,62
|3,81
|40,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,60
|-3,89
|11,01
|Aygaz
|15,85
|-3,06
|8,19
|Bagfaş
|24,72
|-2,14
|23,60
|Bak Ambalaj
|24,94
|-3,26
|23,47
|Balatacılar Balatacılık
|8,37
|0,24
|1,58
|Bantaş Ambalaj
|4,70
|-1,05
|0,21
|Banvit
|54,70
|0,46
|5,19
|Baştaş Başkent Çimento
|13,98
|-3,59
|-19,52
|Batı Çimento
|16,80
|2,69
|256,69
|Batısöke Çimento
|3,99
|5,00
|63,52
|Bayrak Taban Sanayi
|11,27
|-2,34
|6,22
|Bera Holding
|22,76
|0,26
|12,23
|Berkosan Yalıtım
|11,70
|-6,25
|31,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,89
|2,43
|45,79
|Beyaz Filo
|13,06
|-2,54
|28,29
|Bilici Yatırım
|12,60
|9,95
|89,76
|Bim Mağazalar
|72,00
|0,49
|-2,09
|Birko Mensucat
|1,10
|1,85
|-0,90
|Birlik Mensucat
|3,00
|-4,46
|-13,29
|Bizim Mağazaları
|14,91
|-1,26
|-2,93
|Borusan Mannesmann
|30,92
|-3,74
|11,22
|Borusan Yat. Paz.
|443,30
|-6,73
|-2,98
|Bosch Fren Sistemleri
|1.133,40
|-2,96
|-8,52
|Bossa
|25,80
|-0,62
|44,54
|Brisa
|28,52
|-2,19
|43,03
|Burçelik
|24,62
|-2,84
|17,13
|Burçelik Vana
|33,92
|-2,25
|-31,70
|Bursa Çimento
|4,03
|-1,95
|-19,04
|Carrefoursa
|59,90
|-2,84
|-16,57
|Casa Emtia Petrol
|140,70
|-6,20
|32,74
|Ceo Event Medya
|6,25
|1,63
|-2,80
|Coca Cola İçecek
|74,05
|-3,01
|13,72
|Cosmos Yat. Holding
|11,30
|-2,59
|40,20
|Credıtwest Faktorıng
|5,15
|-4,63
|-12,27
|Çelebi
|302,00
|-8,48
|65,46
|Çelik Halat
|8,18
|-3,65
|-10,09
|Çemaş Döküm
|1,51
|-1,95
|-11,31
|Çemtaş
|15,77
|-2,17
|-0,82
|Çimbeton
|302,00
|-2,17
|1,85
|Çimentaş
|40,00
|-2,91
|10,62
|Çimsa
|21,90
|-2,84
|23,03
|Çuhadaroğlu Metal
|7,38
|-1,60
|-4,53
|Dagi Giyim
|2,75
|2,61
|-19,27
|Dagi Yatırım Holding
|14,80
|-2,05
|14,73
|Dardanel
|33,20
|-1,13
|-0,90
|Datagate Bilgisayar
|15,65
|-2,43
|-2,86
|Demısaş Döküm
|7,94
|-0,38
|20,12
|Denge Holding
|6,95
|-7,33
|26,82
|Deniz GMYO
|5,53
|0,18
|61,70
|Derimod
|12,41
|8,96
|27,41
|Derlüks Yatırım Holding
|8,72
|-2,57
|-1,13
|Desa Deri
|12,90
|-1,68
|32,44
|Despec Bilgisayar
|12,58
|-1,56
|-3,68
|Deva Holding
|29,80
|2,55
|23,45
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,57
|-2,99
|43,50
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,70
|-2,90
|79,62
|Ditaş Doğan
|16,19
|-3,52
|24,27
|DO-CO
|612,00
|-3,32
|-2,86
|Doğan Burda
|18,20
|-1,83
|-18,89
|Doğan Holding
|3,32
|-2,92
|8,14
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,98
|2,41
|27,95
|Doğusan
|5,22
|0,97
|19,18
|Doğuş GMYO
|12,08
|-0,98
|47,86
|Doğuş Otomotiv
|32,00
|-1,54
|11,34
|Döktaş Dökümcülük
|36,66
|-9,97
|19,73
|Duran Doğan Basım
|12,82
|-0,62
|22,21
|Dyo Boya
|15,15
|-1,56
|33,36
|Eczacıbaşı İlaç
|6,97
|-1,69
|-6,57
|Eczacıbaşı Yatırım
|54,45
|1,97
|96,29
|Edip Gayrimenkul
|3,72
|-0,27
|12,05
|Ege Endüstri
|1.724,50
|2,16
|-0,16
|Ege Gübre
|217,70
|-3,12
|49,93
|Ege Profil
|36,00
|-0,72
|-5,86
|Ege Seramik
|13,36
|-1,91
|29,83
|Egeplast
|33,92
|-1,68
|1,86
|Ekiz Kimya
|7,00
|0,14
|-1,82
|Emek Elektrik
|2,85
|2,52
|-0,19
|Eminiş Ambalaj
|25,94
|-0,15
|-29,59
|Emlak Konut GMYO
|2,10
|-3,23
|-1,87
|Enerjisa Enerji
|11,92
|1,79
|-4,72
|Enka İnşaat
|7,84
|-0,88
|6,38
|Erbosan
|64,15
|-6,83
|56,46
|Ereğli Demir Çelik
|16,34
|-2,74
|9,44
|Ersu Gıda
|5,03
|0,20
|1,82
|Escort Teknoloji
|7,23
|-0,14
|10,05
|Esenboğa Elektrik
|41,00
|-1,68
|115,45
|Etiler Gıda
|5,90
|1,72
|48,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,14
|1,72
|7,53
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,18
|5,03
|16,11
|Euro Yat. Ort.
|4,85
|-2,02
|7,54
|Euro Yatırım Holding
|3,99
|0,00
|40,49
|Fade Gıda
|15,25
|-1,74
|146,37
|Fenerbahçe Futbol
|28,84
|0,56
|-2,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,19
|0,16
|-2,83
|F-M İzmit Piston
|155,00
|-3,67
|24,70
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,48
|-3,13
|18,80
|Ford Otosan
|228,40
|7,74
|81,27
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,33
|-4,58
|-29,89
|Frigo Pak Gıda
|31,00
|-2,76
|47,76
|Galatasaray Sportif
|4,65
|2,88
|14,81
|Garanti Bankası
|8,86
|-1,99
|-14,56
|Garanti Faktoring
|15,12
|2,72
|35,85
|Garanti Yat. Ort.
|3,15
|-2,17
|-2,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,76
|-3,65
|88,57
|Gediz Ambalaj
|39,04
|3,44
|45,67
|Gentaş
|5,70
|-2,73
|-4,04
|Gersan Elektrik
|6,80
|-1,73
|10,75
|Global Men. Değ.
|8,13
|-2,05
|35,27
|Global Yat. Holding
|6,22
|-2,35
|32,91
|Good-Year
|8,36
|-1,76
|0,00
|Göltaş Çimento
|63,25
|-2,77
|53,30
|Gözde Girişim
|8,11
|-1,93
|1,63
|GSD Denizcilik
|6,15
|0,65
|22,02
|GSD Holding
|2,25
|-3,43
|-10,36
|Gübre Fabrik.
|77,40
|2,04
|-10,05
|Güler Yat. Holding
|9,98
|-1,29
|-8,19
|Halk GMYO
|3,36
|-0,59
|4,67
|Hatay Tekstil
|21,62
|-2,61
|54,98
|Hedef Girişim
|4,47
|3,95
|30,45
|Hektaş
|29,90
|0,88
|56,79
|HUB Girişim
|18,17
|0,61
|-0,16
|Hürriyet Gzt.
|2,04
|-4,23
|-2,86
|ICBC Turkey Bank
|6,09
|-1,30
|-6,31
|İdealist Danışmanlık
|76,05
|2,77
|465,01
|İdealist GMYO
|10,98
|-0,18
|61,47
|İhlas Ev Aletleri
|1,59
|-3,05
|-15,43
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|-4,39
|-12,80
|İhlas Gazetecilik
|2,95
|-2,96
|-27,34
|İhlas Holding
|0,84
|-4,55
|-25,18
|İhlas Yayın Holding
|0,91
|-3,19
|-20,18
|İndeks Bilgisayar
|29,52
|-2,32
|54,31
|Info Yatırım
|6,73
|0,30
|4,34
|İntema
|46,00
|-4,17
|15,29
|Inveo Yatırım Holding
|139,40
|-4,98
|215,24
|İpek Doğal Enerji
|12,47
|-2,50
|-4,66
|İskenderun Demir Çelik
|12,34
|-4,93
|22,06
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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