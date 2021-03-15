Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

15.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,303,9120,16
Acıpayam Selüloz22,729,9732,71
Adel Kalemcilik25,74-1,30-24,81
Adese Alışveriş Ticaret3,070,999,64
Afyon Çimento4,84-0,62-5,28
Ak Enerji2,011,01-9,05
Akbank6,05-1,31-12,70
Akçansa18,78-1,4213,54
Akdeniz Yatırım Hold.2,522,864,86
Akfen GMYO4,310,47-11,32
Akın Tekstil59,702,9387,97
Akiş GMYO2,442,52-12,62
Akmerkez GMYO57,65-0,77-10,47
Aksa17,900,6722,69
Aksa Enerji11,45-0,9553,90
Aksigorta10,304,3610,75
Aksu Enerji6,840,15-9,37
Alarko Carrıer437,005,3019,76
Alarko GMYO29,320,8312,08
Alarko Holding11,92-1,3237,96
Albaraka Türk1,96-0,511,03
Alcatel Lucent Teletaş35,02-3,4218,07
Alkim Kağıt18,94-0,8439,80
Alkim Kimya18,22-0,8725,33
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,570,0017,35
Altınyunus Çeşme79,50-2,9959,13
Anadolu Efes25,00-2,117,85
Anadolu Grubu Holding27,18-1,523,30
Anadolu Hayat Emek.11,410,4431,60
Anadolu Isuzu21,903,5021,67
Anadolu Sigorta8,191,618,48
Anel Elektrik4,503,9341,96
Arçelik35,82-1,1017,83
ARD Bilişim Teknolojileri59,552,1423,86
Arena Bilgisayar64,009,9786,05
Armada Bilgisayar61,802,3225,92
Arsan Tekstil9,00-1,9623,46
Arzum Ev Aletleri24,68-0,800,24
Aselsan17,280,99-5,32
Ata GMYO6,317,3114,52
Atakule GMYO3,86-0,5253,17
Atlantis Yatırım Holding5,82-4,594,68
Atlas Yat. Ort.1,58-1,86-9,71
AvivaSA Emeklilik Hayat19,160,316,32
Avrasya GMYO3,34-3,7527,51
Avrasya Petrol ve Tur.3,54-3,2810,62
Avrupa Yatırım Holding6,86-0,5814,33
Ayen Enerji8,15-1,2150,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,29-3,4917,09
Aygaz16,95-1,1715,70
Bagfaş26,54-2,7832,70
Bak Ambalaj26,34-0,5330,40
Balatacılar Balatacılık8,15-4,00-1,09
Bantaş Ambalaj4,982,266,18
Banvit55,85-0,277,40
Baştaş Başkent Çimento14,76-6,29-15,03
Batı Çimento16,81-0,71256,90
Batısöke Çimento3,723,3352,46
Bayrak Taban Sanayi11,360,447,07
Bera Holding24,68-2,3021,70
Berkosan Yalıtım12,560,8040,81
Beşiktaş Futbol Yat.5,049,8024,75
Beyaz Filo14,22-1,7339,69
Bilici Yatırım9,921,5449,40
Bim Mağazalar71,250,00-3,11
Birko Mensucat1,100,00-0,90
Birlik Mensucat2,619,66-24,57
Bizim Mağazaları15,140,26-1,43
Borusan Mannesmann34,121,6722,73
Borusan Yat. Paz.497,701,368,93
Bosch Fren Sistemleri1.210,001,11-2,33
Bossa27,062,8151,60
Brisa29,70-1,0048,95
Burçelik26,14-2,0224,36
Burçelik Vana35,52-4,72-28,47
Bursa Çimento4,23-1,40-15,02
Carrefoursa63,00-1,18-12,26
Casa Emtia Petrol169,20-10,0059,62
Ceo Event Medya6,491,410,93
Coca Cola İçecek73,300,4112,57
Cosmos Yat. Holding11,90-0,5847,64
Credıtwest Faktorıng5,640,71-3,92
Çelebi314,700,0072,41
Çelik Halat9,00-0,77-1,07
Çemaş Döküm1,581,28-7,20
Çemtaş16,55-0,304,08
Çimbeton327,30-3,0810,39
Çimentaş42,500,0017,53
Çimsa22,02-0,3623,71
Çuhadaroğlu Metal7,730,780,00
Dagi Giyim7,79-2,01-3,47
Dagi Yatırım Holding15,201,5417,83
Dardanel33,881,321,13
Datagate Bilgisayar16,13-0,550,12
Demısaş Döküm8,292,2225,42
Denge Holding8,250,0050,55
Deniz GMYO5,81-3,1769,88
Derimod11,621,1319,30
Derlüks Deri8,70-0,91-1,36
Desa Deri13,112,5034,60
Despec Bilgisayar13,150,310,69
Deva Holding30,46-0,4626,18
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,070,4448,11
Diriteks Diriliş Tekstil7,02-10,0088,20
Ditaş Doğan18,451,9341,61
DO-CO642,00-1,531,90
Doğan Burda18,78-1,16-16,31
Doğan Holding3,48-2,2513,36
Doğtaş Kelebek Mobilya3,076,9731,82
Doğusan5,32-1,4821,46
Doğuş GMYO12,29-2,4650,43
Doğuş Otomotiv31,640,5710,09
Döktaş Dökümcülük32,96-2,947,64
Duran Doğan Basım12,905,3122,97
Dyo Boya15,53-2,8836,71
Eczacıbaşı İlaç7,340,00-1,61
Eczacıbaşı Yatırım59,956,48116,11
Edip Gayrimenkul3,771,6213,55
Ege Endüstri1.632,604,99-5,48
Ege Gübre249,309,9771,69
Ege Profil35,40-0,17-7,43
Ege Seramik14,050,7936,54
Egeplast36,566,909,79
Ekiz Kimya7,15-1,920,28
Emek Elektrik2,620,77-8,24
Eminiş Ambalaj25,50-5,56-30,78
Emlak Konut GMYO2,23-2,624,21
Enerjisa Enerji11,92-2,30-4,72
Enka İnşaat8,250,4911,94
Erbosan65,35-1,5159,39
Ereğli Demir Çelik16,75-0,3012,19
Ersu Gıda5,100,993,24
Escort Teknoloji7,62-0,2615,98
Esenboğa Elektrik42,869,95125,22
Etiler Gıda5,55-0,8939,45
Euro Kapital Yat. Ort.4,07-1,215,71
Euro Trend Yat. Ort.3,66-2,141,67
Euro Yat. Ort.4,55-4,410,89
Euro Yatırım Holding3,26-0,9114,79
Fade Gıda14,700,14137,48
Fenerbahçe Futbol31,54-9,996,70
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,25-2,04-1,88
F-M İzmit Piston170,302,2237,01
Fonet Bilgi Teknolojileri16,836,9329,16
Ford Otosan189,505,6350,40
Formet Celik Kapi Sanayi3,62-4,23-23,79
Frigo Pak Gıda34,32-3,0563,58
Galatasaray Sportif3,953,40-2,47
Garanti Bankası8,72-2,24-15,91
Garanti Faktoring12,13-1,468,98
Garanti Yat. Ort.3,64-4,9612,69
Gedik Y. Men. Değ.23,26-3,2484,60
Gediz Ambalaj38,76-1,5244,63
Gentaş6,072,882,19
Gersan Elektrik7,16-0,8316,61
Global Men. Değ.7,33-1,2121,96
Global Yat. Holding5,920,5126,50
Good-Year8,82-1,345,50
Göltaş Çimento63,40-6,0053,66
Gözde Girişim9,149,9914,54
GSD Denizcilik6,28-2,0324,60
GSD Holding2,37-2,07-5,58
Gübre Fabrik.78,75-1,13-8,48
Güler Yat. Holding10,19-3,32-6,26
Halk GMYO3,42-0,876,54
Hatay Tekstil22,68-1,4862,58
Hedef Girişim4,335,8726,37
Hektaş30,70-2,4860,99
HUB Girişim19,175,685,33
Hürriyet Gzt.2,17-1,363,33
ICBC Turkey Bank6,26-1,26-3,69
İdealist Danışmanlık62,459,95363,97
İdealist GMYO10,554,2555,15
İhlas Ev Aletleri1,700,00-9,57
İhlas Gayrimenkul1,18-0,84-5,60
İhlas Gazetecilik3,09-0,32-23,89
İhlas Holding0,953,26-15,38
İhlas Yayın Holding1,001,01-12,28
İndeks Bilgisayar31,22-2,1963,20
Info Yatırım6,98-1,978,22
İntema47,70-2,6519,55
Inveo Yatırım Holding143,10-7,08223,61
İpek Doğal Enerji13,05-1,06-0,23
İskenderun Demir Çelik13,242,7230,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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