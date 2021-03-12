Borsada günlük işlemler (1)
12.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:00
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,95
|2,52
|15,63
|Acıpayam Selüloz
|20,66
|-0,67
|20,68
|Adel Kalemcilik
|26,08
|-1,21
|-23,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,04
|2,36
|8,57
|Afyon Çimento
|4,87
|0,00
|-4,70
|Ak Enerji
|1,99
|0,51
|-9,95
|Akbank
|6,13
|0,49
|-11,54
|Akçansa
|19,05
|-2,46
|15,18
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,45
|-0,41
|1,95
|Akfen GMYO
|4,29
|0,70
|-11,73
|Akın Tekstil
|58,00
|-0,94
|82,62
|Akiş GMYO
|2,38
|-0,83
|-14,76
|Akmerkez GMYO
|58,10
|-3,01
|-9,77
|Aksa
|17,78
|-2,09
|21,86
|Aksa Enerji
|11,56
|2,30
|55,38
|Aksigorta
|9,87
|1,65
|6,13
|Aksu Enerji
|6,83
|-0,44
|-9,50
|Alarko Carrıer
|415,00
|0,97
|13,73
|Alarko GMYO
|29,08
|-3,13
|11,16
|Alarko Holding
|12,08
|-1,47
|39,81
|Albaraka Türk
|1,97
|-7,08
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,26
|-0,17
|22,25
|Alkim Kağıt
|19,10
|0,69
|40,98
|Alkim Kimya
|18,38
|-0,54
|26,43
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,57
|-1,15
|17,35
|Altınyunus Çeşme
|81,95
|1,24
|64,03
|Anadolu Efes
|25,54
|1,43
|10,18
|Anadolu Grubu Holding
|27,60
|-0,07
|4,90
|Anadolu Hayat Emek.
|11,36
|2,34
|31,03
|Anadolu Isuzu
|21,16
|2,22
|17,56
|Anadolu Sigorta
|8,06
|-0,37
|6,75
|Anel Elektrik
|4,33
|0,70
|36,59
|Arçelik
|36,22
|-1,52
|19,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,30
|1,13
|21,26
|Arena Bilgisayar
|58,20
|6,30
|69,19
|Armada Bilgisayar
|60,40
|-0,66
|23,06
|Arsan Tekstil
|9,18
|-2,44
|25,93
|Arzum Ev Aletleri
|24,88
|-3,19
|1,06
|Aselsan
|17,11
|-0,18
|-6,25
|Ata GMYO
|5,88
|-0,17
|6,72
|Atakule GMYO
|3,88
|-1,02
|53,97
|Atlantis Yatırım Holding
|6,10
|1,67
|9,71
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|0,00
|-8,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,10
|4,83
|5,99
|Avrasya GMYO
|3,47
|6,77
|32,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,66
|-1,61
|14,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,90
|8,66
|15,00
|Ayen Enerji
|8,25
|-1,43
|52,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,77
|-3,71
|21,32
|Aygaz
|17,15
|3,31
|17,06
|Bagfaş
|27,30
|0,15
|36,50
|Bak Ambalaj
|26,48
|-0,82
|31,09
|Balatacılar Balatacılık
|8,49
|-4,61
|3,03
|Bantaş Ambalaj
|4,87
|-2,60
|3,84
|Banvit
|56,00
|0,63
|7,69
|Baştaş Başkent Çimento
|15,75
|0,32
|-9,33
|Batı Çimento
|16,93
|-4,19
|259,45
|Batısöke Çimento
|3,60
|2,56
|47,54
|Bayrak Taban Sanayi
|11,31
|-0,53
|6,60
|Bera Holding
|25,26
|-1,33
|24,56
|Berkosan Yalıtım
|12,46
|-1,42
|39,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,59
|-3,37
|13,61
|Beyaz Filo
|14,47
|-0,14
|42,14
|Bilici Yatırım
|9,77
|1,35
|47,14
|Bim Mağazalar
|71,25
|1,28
|-3,11
|Birko Mensucat
|1,10
|1,85
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,38
|-0,83
|-31,21
|Bizim Mağazaları
|15,10
|-0,33
|-1,69
|Borusan Mannesmann
|33,56
|1,39
|20,72
|Borusan Yat. Paz.
|491,00
|0,20
|7,46
|Bosch Fren Sistemleri
|1.196,70
|4,24
|-3,41
|Bossa
|26,32
|-2,37
|47,45
|Brisa
|30,00
|-2,41
|50,45
|Burçelik
|26,68
|-7,81
|26,93
|Burçelik Vana
|37,28
|4,08
|-24,93
|Bursa Çimento
|4,29
|-2,05
|-13,81
|Carrefoursa
|63,75
|0,47
|-11,21
|Casa Emtia Petrol
|188,00
|7,24
|77,36
|Ceo Event Medya
|6,40
|-0,93
|-0,47
|Coca Cola İçecek
|73,00
|0,48
|12,11
|Cosmos Yat. Holding
|11,97
|-1,89
|48,51
|Credıtwest Faktorıng
|5,60
|-5,72
|-4,60
|Çelebi
|314,70
|8,41
|72,41
|Çelik Halat
|9,07
|-0,77
|-0,30
|Çemaş Döküm
|1,56
|1,96
|-8,38
|Çemtaş
|16,60
|2,28
|4,40
|Çimbeton
|337,70
|-4,87
|13,90
|Çimentaş
|42,50
|-4,06
|17,53
|Çimsa
|22,10
|0,73
|24,16
|Çuhadaroğlu Metal
|7,67
|-3,28
|-0,78
|Dagi Giyim
|7,95
|3,38
|-1,49
|Dagi Yatırım Holding
|14,97
|-1,64
|16,05
|Dardanel
|33,44
|5,49
|-0,18
|Datagate Bilgisayar
|16,22
|0,93
|0,68
|Demısaş Döküm
|8,11
|-2,99
|22,69
|Denge Holding
|8,25
|-4,40
|50,55
|Deniz GMYO
|6,00
|-1,48
|75,44
|Derimod
|11,49
|-0,43
|17,97
|Derlüks Deri
|8,78
|-1,13
|-0,45
|Desa Deri
|12,79
|-3,11
|31,31
|Despec Bilgisayar
|13,11
|1,63
|0,38
|Deva Holding
|30,60
|0,07
|26,76
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,00
|1,46
|47,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,80
|-1,89
|109,12
|Ditaş Doğan
|18,10
|-1,09
|38,93
|DO-CO
|652,00
|-0,02
|3,49
|Doğan Burda
|19,00
|-0,52
|-15,33
|Doğan Holding
|3,56
|2,30
|15,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,87
|1,41
|23,23
|Doğusan
|5,40
|-1,82
|23,29
|Doğuş GMYO
|12,60
|4,91
|54,22
|Doğuş Otomotiv
|31,46
|-2,60
|9,46
|Döktaş Dökümcülük
|33,96
|-0,47
|10,91
|Duran Doğan Basım
|12,25
|2,42
|16,78
|Dyo Boya
|15,99
|-0,50
|40,76
|Eczacıbaşı İlaç
|7,34
|0,69
|-1,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|56,30
|1,99
|102,96
|Edip Gayrimenkul
|3,71
|-0,80
|11,75
|Ege Endüstri
|1.555,00
|1,85
|-9,98
|Ege Gübre
|226,70
|-0,74
|56,13
|Ege Profil
|35,46
|-1,50
|-7,27
|Ege Seramik
|13,94
|-0,36
|35,47
|Egeplast
|34,20
|-10,00
|2,70
|Ekiz Kimya
|7,29
|-0,14
|2,24
|Emek Elektrik
|2,60
|-1,89
|-8,94
|Eminiş Ambalaj
|27,00
|0,07
|-26,71
|Emlak Konut GMYO
|2,29
|-1,29
|7,01
|Enerjisa Enerji
|12,20
|2,43
|-2,48
|Enka İnşaat
|8,21
|-2,15
|11,40
|Erbosan
|66,35
|-2,28
|61,83
|Ereğli Demir Çelik
|16,80
|1,45
|12,53
|Ersu Gıda
|5,05
|1,20
|2,23
|Escort Teknoloji
|7,64
|-0,91
|16,29
|Esenboğa Elektrik
|38,98
|4,39
|104,83
|Etiler Gıda
|5,60
|-1,75
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,12
|2,23
|7,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,74
|-1,58
|3,89
|Euro Yat. Ort.
|4,76
|-3,25
|5,54
|Euro Yatırım Holding
|3,29
|0,00
|15,85
|Fade Gıda
|14,68
|7,31
|137,16
|Fenerbahçe Futbol
|35,04
|0,57
|18,54
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,38
|-0,93
|0,16
|F-M İzmit Piston
|166,60
|0,97
|34,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,74
|3,28
|20,80
|Ford Otosan
|179,40
|-0,06
|42,38
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,78
|-0,53
|-20,42
|Frigo Pak Gıda
|35,40
|9,33
|68,73
|Galatasaray Sportif
|3,82
|0,53
|-5,68
|Garanti Bankası
|8,92
|-0,45
|-13,98
|Garanti Faktoring
|12,31
|0,08
|10,60
|Garanti Yat. Ort.
|3,83
|0,79
|18,58
|Gedik Y. Men. Değ.
|24,04
|4,43
|90,79
|Gediz Ambalaj
|39,36
|-0,61
|46,87
|Gentaş
|5,90
|-1,67
|-0,67
|Gersan Elektrik
|7,22
|-1,63
|17,59
|Global Men. Değ.
|7,42
|-1,59
|23,46
|Global Yat. Holding
|5,89
|1,73
|25,85
|Good-Year
|8,94
|-0,56
|6,94
|Göltaş Çimento
|67,45
|-3,23
|63,48
|Gözde Girişim
|8,31
|2,59
|4,14
|GSD Denizcilik
|6,41
|-4,19
|27,18
|GSD Holding
|2,42
|-5,10
|-3,59
|Gübre Fabrik.
|79,65
|0,00
|-7,44
|Güler Yat. Holding
|10,54
|-7,14
|-3,04
|Halk GMYO
|3,45
|-2,27
|7,48
|Hatay Tekstil
|23,02
|-0,52
|65,02
|Hedef Girişim
|4,09
|-1,21
|19,36
|Hektaş
|31,48
|-0,57
|65,08
|HUB Girişim
|18,14
|0,22
|-0,33
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|1,85
|4,76
|ICBC Turkey Bank
|6,34
|-0,16
|-2,46
|İdealist Danışmanlık
|56,80
|-4,86
|321,99
|İdealist GMYO
|10,12
|-0,30
|48,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|0,59
|-9,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|-4,80
|İhlas Gazetecilik
|3,10
|-1,27
|-23,65
|İhlas Holding
|0,92
|2,22
|-18,05
|İhlas Yayın Holding
|0,99
|0,00
|-13,16
|İndeks Bilgisayar
|31,92
|1,66
|66,86
|Info Yatırım
|7,12
|0,00
|10,39
|İntema
|49,00
|-1,80
|22,81
|Inveo Yatırım Holding
|154,00
|8,60
|248,26
|İpek Doğal Enerji
|13,19
|-0,30
|0,84
|İskenderun Demir Çelik
|12,89
|1,34
|27,50
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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