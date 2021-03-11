Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

11.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:50
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.V.O.D Gıda ve Tarım8,73-0,6812,79

Acıpayam Selüloz20,800,0021,50

Adel Kalemcilik26,40-0,98-22,89

Adese Alışveriş Ticaret2,97-2,946,07

Afyon Çimento4,87-2,21-4,70

Ak Enerji1,98-2,46-10,41

Akbank6,10-1,61-11,98

Akçansa19,532,2018,08

Akdeniz Yatırım Hold.2,46-0,402,37

Akfen GMYO4,26-0,70-12,35

Akın Tekstil58,553,1784,35

Akiş GMYO2,40-0,83-14,05

Akmerkez GMYO59,901,53-6,98

Aksa18,164,6124,47

Aksa Enerji11,30-1,6551,88

Aksigorta9,71-0,824,41

Aksu Enerji6,86-1,01-9,11

Alarko Carrıer411,00-1,4412,63

Alarko GMYO30,022,8814,76

Alarko Holding12,260,3341,90

Albaraka Türk2,120,959,28

Alcatel Lucent Teletaş36,32-8,4722,45

Alkim Kağıt18,97-0,6840,02

Alkim Kimya18,480,0027,12

Altınyağ Madencilik ve Enerji2,600,0018,72

Altınyunus Çeşme80,95-1,5262,03

Anadolu Efes25,18-0,328,63

Anadolu Grubu Holding27,62-2,204,97

Anadolu Hayat Emek.11,104,2328,03

Anadolu Isuzu20,70-2,3615,00

Anadolu Sigorta8,09-0,867,15

Anel Elektrik4,300,0035,65

Arçelik36,783,0820,99

ARD Bilişim Teknolojileri57,65-1,4519,90

Arena Bilgisayar54,754,5859,16

Armada Bilgisayar60,80-1,6223,88

Arsan Tekstil9,416,5729,08

Arzum Ev Aletleri25,702,964,39

Aselsan17,14-0,41-6,08

Ata GMYO5,891,036,90

Atakule GMYO3,92-2,4955,56

Atlantis Yatırım Holding6,00-3,697,91

Atlas Yat. Ort.1,61-1,83-8,00

AvivaSA Emeklilik Hayat18,220,111,10

Avrasya GMYO3,25-1,5224,08

Avrasya Petrol ve Tur.3,72-4,6216,25

Avrupa Yatırım Holding6,35-2,165,83

Ayen Enerji8,37-3,6854,71

Ayes Çelik Hasır ve Çit14,300,7025,99

Aygaz16,60-2,3513,31

Bagfaş27,26-0,5836,30

Bak Ambalaj26,70-9,9832,18

Balatacılar Balatacılık8,90-0,228,01

Bantaş Ambalaj5,00-2,536,61

Banvit55,65-0,187,02

Baştaş Başkent Çimento15,706,08-9,61

Batı Çimento17,671,79275,16

Batısöke Çimento3,51-6,6543,85

Bayrak Taban Sanayi11,37-1,137,16

Bera Holding25,600,8726,23

Berkosan Yalıtım12,64-1,5641,70

Beşiktaş Futbol Yat.4,757,2217,57

Beyaz Filo14,490,7642,34

Bilici Yatırım9,640,1045,18

Bim Mağazalar70,352,10-4,33

Birko Mensucat1,08-0,92-2,70

Birlik Mensucat2,40-2,04-30,64

Bizim Mağazaları15,15-1,75-1,37

Borusan Mannesmann33,100,3019,06

Borusan Yat. Paz.490,00-0,127,24

Bosch Fren Sistemleri1.148,00-6,39-7,34

Bossa26,969,1551,04

Brisa30,743,0954,16

Burçelik28,949,9537,68

Burçelik Vana35,822,40-27,87

Bursa Çimento4,38-1,57-12,01

Carrefoursa63,450,71-11,63

Casa Emtia Petrol175,309,9765,38

Ceo Event Medya6,46-2,560,47

Coca Cola İçecek72,65-0,2111,57

Cosmos Yat. Holding12,207,6851,36

Credıtwest Faktorıng5,947,031,19

Çelebi290,303,9059,05

Çelik Halat9,140,000,47

Çemaş Döküm1,53-2,55-10,14

Çemtaş16,23-2,762,07

Çimbeton355,009,5719,73

Çimentaş44,300,7322,51

Çimsa21,94-2,0523,26

Çuhadaroğlu Metal7,930,132,59

Dagi Giyim7,69-1,66-4,71

Dagi Yatırım Holding15,22-0,2617,98

Dardanel31,70-0,94-5,37

Datagate Bilgisayar16,07-2,19-0,25

Demısaş Döküm8,366,7726,48

Denge Holding8,631,5357,48

Deniz GMYO6,09-5,4378,07

Derimod11,54-1,1118,48

Derlüks Deri8,88-4,100,68

Desa Deri13,204,5135,52

Despec Bilgisayar12,90-1,90-1,23

Deva Holding30,58-3,2926,68

Dinamik Isı Makina Yalıtım15,77-1,7445,35

Diriteks Diriliş Tekstil7,95-0,13113,14

Ditaş Doğan18,309,9840,46

DO-CO652,10-2,123,51

Doğan Burda19,10-2,20-14,88

Doğan Holding3,482,9613,36

Doğtaş Kelebek Mobilya2,83-2,4121,51

Doğusan5,503,1925,57

Doğuş GMYO12,01-5,8047,00

Doğuş Otomotiv32,300,1912,39

Döktaş Dökümcülük34,12-1,9011,43

Duran Doğan Basım11,96-1,1614,01

Dyo Boya16,07-4,1741,46

Eczacıbaşı İlaç7,29-2,02-2,28

Eczacıbaşı Yatırım55,202,0398,99

Edip Gayrimenkul3,742,7512,65

Ege Endüstri1.526,70-4,95-11,61

Ege Gübre228,402,3857,30

Ege Profil36,00-1,32-5,86

Ege Seramik13,99-3,1835,96

Egeplast38,00-2,5614,11

Ekiz Kimya7,300,552,38

Emek Elektrik2,653,92-7,19

Eminiş Ambalaj26,98-0,81-26,76

Emlak Konut GMYO2,32-2,528,41

Enerjisa Enerji11,910,34-4,80

Enka İnşaat8,393,2013,84

Erbosan67,90-4,3765,61

Ereğli Demir Çelik16,56-1,4310,92

Ersu Gıda4,99-0,201,01

Escort Teknoloji7,71-1,7817,35

Esenboğa Elektrik37,342,9896,22

Etiler Gıda5,70-2,9043,22

Euro Kapital Yat. Ort.4,03-3,124,68

Euro Trend Yat. Ort.3,80-3,065,56

Euro Yat. Ort.4,92-1,609,09

Euro Yatırım Holding3,29-4,6415,85

Fade Gıda13,681,33121,00

Fenerbahçe Futbol34,843,4417,86

Flap Kongre Toplantı Hiz.6,44-1,081,10

F-M İzmit Piston165,00-2,3732,74

Fonet Bilgi Teknolojileri15,24-2,6216,96

Ford Otosan179,501,9942,46

Formet Celik Kapi Sanayi3,80-2,31-20,00

Frigo Pak Gıda32,384,2554,34

Galatasaray Sportif3,800,00-6,17

Garanti Bankası8,96-2,29-13,60

Garanti Faktoring12,301,6510,51

Garanti Yat. Ort.3,805,2617,65

Gedik Y. Men. Değ.23,02-3,6882,70

Gediz Ambalaj39,60-2,9447,76

Gentaş6,000,001,01

Gersan Elektrik7,341,9419,54

Global Men. Değ.7,54-2,2025,46

Global Yat. Holding5,79-1,8623,72

Good-Year8,99-2,287,54

Göltaş Çimento69,70-0,6468,93

Gözde Girişim8,10-1,941,50

GSD Denizcilik6,69-2,1932,74

GSD Holding2,55-0,781,59

Gübre Fabrik.79,65-3,51-7,44

Güler Yat. Holding11,359,874,42

Halk GMYO3,53-0,849,97

Hatay Tekstil23,14-1,3665,88

Hedef Girişim4,14-0,9620,82

Hektaş31,66-2,8866,02

HUB Girişim18,10-2,22-0,55

Hürriyet Gzt.2,16-2,262,86

ICBC Turkey Bank6,35-1,40-2,31

İdealist Danışmanlık59,70-0,33343,54

İdealist GMYO10,15-4,6149,26

İhlas Ev Aletleri1,690,00-10,11

İhlas Gayrimenkul1,18-2,48-5,60

İhlas Gazetecilik3,14-1,88-22,66

İhlas Holding0,900,00-19,83

İhlas Yayın Holding0,99-1,00-13,16

İndeks Bilgisayar31,40-2,1264,14

Info Yatırım7,12-0,7010,39

İntema49,901,6325,06

Inveo Yatırım Holding141,801,36220,67

İpek Doğal Enerji13,23-2,141,15

İskenderun Demir Çelik12,72-0,6325,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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