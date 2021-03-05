Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

05.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,400,608,53
Acıpayam Selüloz21,024,7922,78
Adel Kalemcilik26,52-2,36-22,53
Adese Alışveriş Ticaret3,090,6510,36
Afyon Çimento4,97-0,20-2,74
Ak Enerji2,050,49-7,24
Akbank6,32-0,47-8,80
Akçansa18,80-1,4713,66
Akdeniz Yatırım Hold.2,181,40-9,29
Akfen GMYO4,42-0,67-9,05
Akın Tekstil56,000,9076,32
Akiş GMYO2,391,27-14,41
Akmerkez GMYO60,851,67-5,50
Aksa16,66-2,2914,19
Aksa Enerji11,14-0,8049,73
Aksigorta9,83-0,415,70
Aksu Enerji6,99-0,99-7,38
Alarko Carrıer412,400,4613,02
Alarko GMYO27,164,703,82
Alarko Holding12,222,1741,44
Albaraka Türk2,14-2,2810,31
Alcatel Lucent Teletaş38,82-1,9730,88
Alkim Kağıt19,00-0,1140,24
Alkim Kimya18,55-0,3827,60
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,53-0,3915,53
Altınyunus Çeşme86,403,4772,94
Anadolu Efes25,700,2310,87
Anadolu Grubu Holding28,36-0,987,79
Anadolu Hayat Emek.10,85-1,0925,14
Anadolu Isuzu21,20-1,5817,78
Anadolu Sigorta8,14-2,057,81
Anel Elektrik4,092,0029,02
Arçelik35,06-1,6815,33
ARD Bilişim Teknolojileri58,75-1,0922,19
Arena Bilgisayar51,50-1,2549,71
Armada Bilgisayar63,35-1,0229,07
Arsan Tekstil8,250,1213,17
Arzum Ev Aletleri24,76-0,800,57
Aselsan17,220,23-5,64
Ata GMYO5,87-0,686,53
Atakule GMYO3,94-0,7656,35
Atlantis Yatırım Holding6,325,8613,67
Atlas Yat. Ort.1,680,00-4,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,980,17-0,23
Avrasya GMYO3,47-1,4232,48
Avrasya Petrol ve Tur.3,96-2,7023,75
Avrupa Yatırım Holding6,415,086,83
Ayen Enerji8,962,8765,62
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,54-3,9628,11
Aygaz17,006,6516,04
Bagfaş28,303,6641,50
Bak Ambalaj26,02-1,4428,81
Balatacılar Balatacılık8,70-3,125,58
Bantaş Ambalaj5,04-0,597,46
Banvit56,651,168,94
Baştaş Başkent Çimento14,281,06-17,79
Batı Çimento13,102,02178,13
Batısöke Çimento3,24-1,2232,79
Bayrak Taban Sanayi11,34-2,336,88
Bera Holding25,36-2,6125,05
Berkosan Yalıtım13,24-7,1548,43
Beşiktaş Futbol Yat.4,385,298,42
Beyaz Filo14,709,9544,40
Bilici Yatırım9,50-0,5243,07
Bim Mağazalar67,902,18-7,66
Birko Mensucat1,11-0,890,00
Birlik Mensucat2,46-1,20-28,90
Bizim Mağazaları14,56-0,95-5,21
Borusan Mannesmann32,001,2715,11
Borusan Yat. Paz.488,20-0,576,85
Bosch Fren Sistemleri1.128,30-0,41-8,93
Bossa24,380,4136,58
Brisa30,12-0,0751,05
Burçelik26,02-0,6123,79
Burçelik Vana35,26-2,00-29,00
Bursa Çimento4,54-0,44-8,79
Carrefoursa69,004,55-3,90
Casa Emtia Petrol176,60-8,5066,60
Ceo Event Medya6,70-0,894,20
Coca Cola İçecek69,800,297,20
Cosmos Yat. Holding11,25-2,1739,58
Credıtwest Faktorıng5,622,00-4,26
Çelebi226,6010,0024,15
Çelik Halat8,84-1,34-2,83
Çemaş Döküm1,573,97-7,79
Çemtaş15,820,06-0,51
Çimbeton320,002,247,93
Çimentaş45,284,6225,22
Çimsa22,100,3624,16
Çuhadaroğlu Metal7,62-0,26-1,42
Dagi Giyim7,92-0,25-1,86
Dagi Yatırım Holding16,208,1425,58
Dardanel32,22-0,68-3,82
Datagate Bilgisayar16,86-2,374,66
Demısaş Döküm7,61-1,5515,13
Denge Holding8,814,5160,77
Deniz GMYO6,800,5998,83
Derimod11,74-1,1020,53
Derlüks Deri9,06-0,442,72
Desa Deri12,25-3,7725,77
Despec Bilgisayar13,60-4,024,13
Deva Holding31,24-2,3129,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,98-3,6847,28
Diriteks Diriliş Tekstil7,319,9295,98
Ditaş Doğan15,82-0,0621,43
DO-CO609,001,69-3,33
Doğan Burda19,22-1,94-14,35
Doğan Holding3,422,0911,40
Doğtaş Kelebek Mobilya3,00-2,6028,81
Doğusan5,571,6427,17
Doğuş GMYO11,426,8339,78
Doğuş Otomotiv32,52-2,8713,15
Döktaş Dökümcülük34,68-3,6713,26
Duran Doğan Basım11,890,7613,35
Dyo Boya16,13-3,5341,99
Eczacıbaşı İlaç7,380,41-1,07
Eczacıbaşı Yatırım53,302,7092,14
Edip Gayrimenkul3,91-6,4617,77
Ege Endüstri1.542,30-1,61-10,71
Ege Gübre219,00-0,6450,83
Ege Profil37,884,64-0,94
Ege Seramik14,093,7636,93
Egeplast42,663,7528,11
Ekiz Kimya7,80-2,389,40
Emek Elektrik2,08-0,95-27,15
Eminiş Ambalaj28,983,50-21,34
Emlak Konut GMYO2,461,2314,95
Enerjisa Enerji11,653,28-6,87
Enka İnşaat7,900,777,19
Erbosan67,255,0064,02
Ereğli Demir Çelik15,810,325,89
Ersu Gıda5,02-0,201,62
Escort Teknoloji7,670,2616,74
Esenboğa Elektrik39,38-1,55106,94
Etiler Gıda5,850,0046,98
Euro Kapital Yat. Ort.3,79-1,30-1,56
Euro Trend Yat. Ort.3,82-1,046,11
Euro Yat. Ort.4,360,23-3,33
Euro Yatırım Holding3,50-0,5723,24
Fade Gıda10,500,0069,63
Fenerbahçe Futbol31,12-8,255,28
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,681,064,87
F-M İzmit Piston167,90-0,9435,08
Fonet Bilgi Teknolojileri14,98-1,7114,97
Ford Otosan177,20-0,0640,63
Formet Celik Kapi Sanayi3,98-2,21-16,21
Frigo Pak Gıda29,963,3142,80
Galatasaray Sportif3,91-0,76-3,46
Garanti Bankası9,25-1,60-10,80
Garanti Faktoring12,06-1,478,36
Garanti Yat. Ort.3,600,2811,46
Gedik Y. Men. Değ.25,00-2,8798,41
Gediz Ambalaj40,44-3,8150,90
Gentaş5,780,70-2,69
Gersan Elektrik7,311,5319,06
Global Men. Değ.8,103,3234,78
Global Yat. Holding5,832,4624,57
Good-Year8,95-2,197,06
Göltaş Çimento67,953,5864,69
Gözde Girişim7,47-3,36-6,39
GSD Denizcilik6,87-2,0036,31
GSD Holding2,561,191,99
Gübre Fabrik.80,15-0,43-6,86
Güler Yat. Holding10,45-1,42-3,86
Halk GMYO3,29-0,302,49
Hatay Tekstil25,402,0182,08
Hedef Girişim4,071,7518,78
Hektaş28,96-1,3651,86
HUB Girişim18,75-3,153,02
Hürriyet Gzt.2,25-1,327,14
ICBC Turkey Bank6,57-0,151,08
İdealist Danışmanlık50,053,20271,84
İdealist GMYO11,000,0061,76
İhlas Ev Aletleri1,72-0,58-8,51
İhlas Gayrimenkul1,230,00-1,60
İhlas Gazetecilik3,35-4,29-17,49
İhlas Holding0,92-1,08-18,05
İhlas Yayın Holding1,051,94-7,89
İndeks Bilgisayar32,566,8270,20
Info Yatırım7,190,9811,47
İntema50,452,9626,44
Inveo Yatırım Holding138,504,14213,21
İpek Doğal Enerji13,631,044,20
İskenderun Demir Çelik11,93-0,0818,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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