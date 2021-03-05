Borsada günlük işlemler (1)
05.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,40
|0,60
|8,53
|Acıpayam Selüloz
|21,02
|4,79
|22,78
|Adel Kalemcilik
|26,52
|-2,36
|-22,53
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,09
|0,65
|10,36
|Afyon Çimento
|4,97
|-0,20
|-2,74
|Ak Enerji
|2,05
|0,49
|-7,24
|Akbank
|6,32
|-0,47
|-8,80
|Akçansa
|18,80
|-1,47
|13,66
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,18
|1,40
|-9,29
|Akfen GMYO
|4,42
|-0,67
|-9,05
|Akın Tekstil
|56,00
|0,90
|76,32
|Akiş GMYO
|2,39
|1,27
|-14,41
|Akmerkez GMYO
|60,85
|1,67
|-5,50
|Aksa
|16,66
|-2,29
|14,19
|Aksa Enerji
|11,14
|-0,80
|49,73
|Aksigorta
|9,83
|-0,41
|5,70
|Aksu Enerji
|6,99
|-0,99
|-7,38
|Alarko Carrıer
|412,40
|0,46
|13,02
|Alarko GMYO
|27,16
|4,70
|3,82
|Alarko Holding
|12,22
|2,17
|41,44
|Albaraka Türk
|2,14
|-2,28
|10,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|38,82
|-1,97
|30,88
|Alkim Kağıt
|19,00
|-0,11
|40,24
|Alkim Kimya
|18,55
|-0,38
|27,60
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,53
|-0,39
|15,53
|Altınyunus Çeşme
|86,40
|3,47
|72,94
|Anadolu Efes
|25,70
|0,23
|10,87
|Anadolu Grubu Holding
|28,36
|-0,98
|7,79
|Anadolu Hayat Emek.
|10,85
|-1,09
|25,14
|Anadolu Isuzu
|21,20
|-1,58
|17,78
|Anadolu Sigorta
|8,14
|-2,05
|7,81
|Anel Elektrik
|4,09
|2,00
|29,02
|Arçelik
|35,06
|-1,68
|15,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,75
|-1,09
|22,19
|Arena Bilgisayar
|51,50
|-1,25
|49,71
|Armada Bilgisayar
|63,35
|-1,02
|29,07
|Arsan Tekstil
|8,25
|0,12
|13,17
|Arzum Ev Aletleri
|24,76
|-0,80
|0,57
|Aselsan
|17,22
|0,23
|-5,64
|Ata GMYO
|5,87
|-0,68
|6,53
|Atakule GMYO
|3,94
|-0,76
|56,35
|Atlantis Yatırım Holding
|6,32
|5,86
|13,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|0,00
|-4,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,98
|0,17
|-0,23
|Avrasya GMYO
|3,47
|-1,42
|32,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,96
|-2,70
|23,75
|Avrupa Yatırım Holding
|6,41
|5,08
|6,83
|Ayen Enerji
|8,96
|2,87
|65,62
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,54
|-3,96
|28,11
|Aygaz
|17,00
|6,65
|16,04
|Bagfaş
|28,30
|3,66
|41,50
|Bak Ambalaj
|26,02
|-1,44
|28,81
|Balatacılar Balatacılık
|8,70
|-3,12
|5,58
|Bantaş Ambalaj
|5,04
|-0,59
|7,46
|Banvit
|56,65
|1,16
|8,94
|Baştaş Başkent Çimento
|14,28
|1,06
|-17,79
|Batı Çimento
|13,10
|2,02
|178,13
|Batısöke Çimento
|3,24
|-1,22
|32,79
|Bayrak Taban Sanayi
|11,34
|-2,33
|6,88
|Bera Holding
|25,36
|-2,61
|25,05
|Berkosan Yalıtım
|13,24
|-7,15
|48,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,38
|5,29
|8,42
|Beyaz Filo
|14,70
|9,95
|44,40
|Bilici Yatırım
|9,50
|-0,52
|43,07
|Bim Mağazalar
|67,90
|2,18
|-7,66
|Birko Mensucat
|1,11
|-0,89
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,46
|-1,20
|-28,90
|Bizim Mağazaları
|14,56
|-0,95
|-5,21
|Borusan Mannesmann
|32,00
|1,27
|15,11
|Borusan Yat. Paz.
|488,20
|-0,57
|6,85
|Bosch Fren Sistemleri
|1.128,30
|-0,41
|-8,93
|Bossa
|24,38
|0,41
|36,58
|Brisa
|30,12
|-0,07
|51,05
|Burçelik
|26,02
|-0,61
|23,79
|Burçelik Vana
|35,26
|-2,00
|-29,00
|Bursa Çimento
|4,54
|-0,44
|-8,79
|Carrefoursa
|69,00
|4,55
|-3,90
|Casa Emtia Petrol
|176,60
|-8,50
|66,60
|Ceo Event Medya
|6,70
|-0,89
|4,20
|Coca Cola İçecek
|69,80
|0,29
|7,20
|Cosmos Yat. Holding
|11,25
|-2,17
|39,58
|Credıtwest Faktorıng
|5,62
|2,00
|-4,26
|Çelebi
|226,60
|10,00
|24,15
|Çelik Halat
|8,84
|-1,34
|-2,83
|Çemaş Döküm
|1,57
|3,97
|-7,79
|Çemtaş
|15,82
|0,06
|-0,51
|Çimbeton
|320,00
|2,24
|7,93
|Çimentaş
|45,28
|4,62
|25,22
|Çimsa
|22,10
|0,36
|24,16
|Çuhadaroğlu Metal
|7,62
|-0,26
|-1,42
|Dagi Giyim
|7,92
|-0,25
|-1,86
|Dagi Yatırım Holding
|16,20
|8,14
|25,58
|Dardanel
|32,22
|-0,68
|-3,82
|Datagate Bilgisayar
|16,86
|-2,37
|4,66
|Demısaş Döküm
|7,61
|-1,55
|15,13
|Denge Holding
|8,81
|4,51
|60,77
|Deniz GMYO
|6,80
|0,59
|98,83
|Derimod
|11,74
|-1,10
|20,53
|Derlüks Deri
|9,06
|-0,44
|2,72
|Desa Deri
|12,25
|-3,77
|25,77
|Despec Bilgisayar
|13,60
|-4,02
|4,13
|Deva Holding
|31,24
|-2,31
|29,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,98
|-3,68
|47,28
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,31
|9,92
|95,98
|Ditaş Doğan
|15,82
|-0,06
|21,43
|DO-CO
|609,00
|1,69
|-3,33
|Doğan Burda
|19,22
|-1,94
|-14,35
|Doğan Holding
|3,42
|2,09
|11,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,00
|-2,60
|28,81
|Doğusan
|5,57
|1,64
|27,17
|Doğuş GMYO
|11,42
|6,83
|39,78
|Doğuş Otomotiv
|32,52
|-2,87
|13,15
|Döktaş Dökümcülük
|34,68
|-3,67
|13,26
|Duran Doğan Basım
|11,89
|0,76
|13,35
|Dyo Boya
|16,13
|-3,53
|41,99
|Eczacıbaşı İlaç
|7,38
|0,41
|-1,07
|Eczacıbaşı Yatırım
|53,30
|2,70
|92,14
|Edip Gayrimenkul
|3,91
|-6,46
|17,77
|Ege Endüstri
|1.542,30
|-1,61
|-10,71
|Ege Gübre
|219,00
|-0,64
|50,83
|Ege Profil
|37,88
|4,64
|-0,94
|Ege Seramik
|14,09
|3,76
|36,93
|Egeplast
|42,66
|3,75
|28,11
|Ekiz Kimya
|7,80
|-2,38
|9,40
|Emek Elektrik
|2,08
|-0,95
|-27,15
|Eminiş Ambalaj
|28,98
|3,50
|-21,34
|Emlak Konut GMYO
|2,46
|1,23
|14,95
|Enerjisa Enerji
|11,65
|3,28
|-6,87
|Enka İnşaat
|7,90
|0,77
|7,19
|Erbosan
|67,25
|5,00
|64,02
|Ereğli Demir Çelik
|15,81
|0,32
|5,89
|Ersu Gıda
|5,02
|-0,20
|1,62
|Escort Teknoloji
|7,67
|0,26
|16,74
|Esenboğa Elektrik
|39,38
|-1,55
|106,94
|Etiler Gıda
|5,85
|0,00
|46,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,79
|-1,30
|-1,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,82
|-1,04
|6,11
|Euro Yat. Ort.
|4,36
|0,23
|-3,33
|Euro Yatırım Holding
|3,50
|-0,57
|23,24
|Fade Gıda
|10,50
|0,00
|69,63
|Fenerbahçe Futbol
|31,12
|-8,25
|5,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,68
|1,06
|4,87
|F-M İzmit Piston
|167,90
|-0,94
|35,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,98
|-1,71
|14,97
|Ford Otosan
|177,20
|-0,06
|40,63
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,98
|-2,21
|-16,21
|Frigo Pak Gıda
|29,96
|3,31
|42,80
|Galatasaray Sportif
|3,91
|-0,76
|-3,46
|Garanti Bankası
|9,25
|-1,60
|-10,80
|Garanti Faktoring
|12,06
|-1,47
|8,36
|Garanti Yat. Ort.
|3,60
|0,28
|11,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,00
|-2,87
|98,41
|Gediz Ambalaj
|40,44
|-3,81
|50,90
|Gentaş
|5,78
|0,70
|-2,69
|Gersan Elektrik
|7,31
|1,53
|19,06
|Global Men. Değ.
|8,10
|3,32
|34,78
|Global Yat. Holding
|5,83
|2,46
|24,57
|Good-Year
|8,95
|-2,19
|7,06
|Göltaş Çimento
|67,95
|3,58
|64,69
|Gözde Girişim
|7,47
|-3,36
|-6,39
|GSD Denizcilik
|6,87
|-2,00
|36,31
|GSD Holding
|2,56
|1,19
|1,99
|Gübre Fabrik.
|80,15
|-0,43
|-6,86
|Güler Yat. Holding
|10,45
|-1,42
|-3,86
|Halk GMYO
|3,29
|-0,30
|2,49
|Hatay Tekstil
|25,40
|2,01
|82,08
|Hedef Girişim
|4,07
|1,75
|18,78
|Hektaş
|28,96
|-1,36
|51,86
|HUB Girişim
|18,75
|-3,15
|3,02
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|-1,32
|7,14
|ICBC Turkey Bank
|6,57
|-0,15
|1,08
|İdealist Danışmanlık
|50,05
|3,20
|271,84
|İdealist GMYO
|11,00
|0,00
|61,76
|İhlas Ev Aletleri
|1,72
|-0,58
|-8,51
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|0,00
|-1,60
|İhlas Gazetecilik
|3,35
|-4,29
|-17,49
|İhlas Holding
|0,92
|-1,08
|-18,05
|İhlas Yayın Holding
|1,05
|1,94
|-7,89
|İndeks Bilgisayar
|32,56
|6,82
|70,20
|Info Yatırım
|7,19
|0,98
|11,47
|İntema
|50,45
|2,96
|26,44
|Inveo Yatırım Holding
|138,50
|4,14
|213,21
|İpek Doğal Enerji
|13,63
|1,04
|4,20
|İskenderun Demir Çelik
|11,93
|-0,08
|18,00
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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