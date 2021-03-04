Borsada günlük işlemler (1)
04.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,35
|2,58
|7,88
|Acıpayam Selüloz
|20,06
|-2,90
|17,17
|Adel Kalemcilik
|27,16
|1,72
|-20,67
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,07
|-0,32
|9,64
|Afyon Çimento
|4,98
|1,84
|-2,54
|Ak Enerji
|2,04
|-0,49
|-7,69
|Akbank
|6,35
|1,93
|-8,37
|Akçansa
|19,08
|-0,21
|15,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,15
|2,87
|-10,53
|Akfen GMYO
|4,45
|-0,45
|-8,44
|Akın Tekstil
|55,50
|3,45
|74,75
|Akiş GMYO
|2,36
|-0,84
|-15,48
|Akmerkez GMYO
|59,85
|-0,91
|-7,05
|Aksa
|17,05
|1,49
|16,86
|Aksa Enerji
|11,23
|3,69
|50,94
|Aksigorta
|9,87
|1,54
|6,13
|Aksu Enerji
|7,06
|-0,14
|-6,46
|Alarko Carrıer
|410,50
|-2,96
|12,50
|Alarko GMYO
|25,94
|1,25
|-0,84
|Alarko Holding
|11,96
|1,18
|38,43
|Albaraka Türk
|2,19
|0,00
|12,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|39,60
|1,64
|33,51
|Alkim Kağıt
|19,02
|-0,16
|40,39
|Alkim Kimya
|18,62
|-1,01
|28,08
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,54
|-0,78
|15,98
|Altınyunus Çeşme
|83,50
|-5,11
|67,13
|Anadolu Efes
|25,64
|2,48
|10,61
|Anadolu Grubu Holding
|28,64
|-1,24
|8,85
|Anadolu Hayat Emek.
|10,97
|-0,36
|26,53
|Anadolu Isuzu
|21,54
|-2,18
|19,67
|Anadolu Sigorta
|8,31
|1,71
|10,07
|Anel Elektrik
|4,01
|1,01
|26,50
|Arçelik
|35,66
|2,47
|17,30
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,40
|-1,57
|23,54
|Arena Bilgisayar
|52,15
|-4,66
|51,60
|Armada Bilgisayar
|64,00
|-4,05
|30,40
|Arsan Tekstil
|8,24
|0,49
|13,03
|Arzum Ev Aletleri
|24,96
|1,38
|1,38
|Aselsan
|17,18
|-0,17
|-5,86
|Ata GMYO
|5,91
|9,85
|7,26
|Atakule GMYO
|3,97
|-2,93
|57,54
|Atlantis Yatırım Holding
|5,97
|-4,48
|7,37
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|0,00
|-4,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,95
|-0,61
|-0,40
|Avrasya GMYO
|3,52
|-2,76
|34,38
|Avrasya Petrol ve Tur.
|4,07
|10,00
|27,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,10
|1,50
|1,67
|Ayen Enerji
|8,71
|-1,91
|61,00
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|15,14
|9,95
|33,39
|Aygaz
|15,94
|-0,69
|8,81
|Bagfaş
|27,30
|6,14
|36,50
|Bak Ambalaj
|26,40
|-0,15
|30,69
|Balatacılar Balatacılık
|8,98
|-2,18
|8,98
|Bantaş Ambalaj
|5,07
|-1,93
|8,10
|Banvit
|56,00
|0,27
|7,69
|Baştaş Başkent Çimento
|14,13
|1,65
|-18,65
|Batı Çimento
|12,84
|1,82
|172,61
|Batısöke Çimento
|3,28
|1,23
|34,43
|Bayrak Taban Sanayi
|11,61
|-2,52
|9,43
|Bera Holding
|26,04
|-2,03
|28,40
|Berkosan Yalıtım
|14,26
|9,95
|59,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,16
|2,97
|2,97
|Beyaz Filo
|13,37
|-2,90
|31,34
|Bilici Yatırım
|9,55
|3,69
|43,83
|Bim Mağazalar
|66,45
|-0,82
|-9,64
|Birko Mensucat
|1,12
|0,00
|0,90
|Birlik Mensucat
|2,49
|-3,86
|-28,03
|Bizim Mağazaları
|14,70
|-0,88
|-4,30
|Borusan Mannesmann
|31,60
|-1,25
|13,67
|Borusan Yat. Paz.
|491,00
|-2,19
|7,46
|Bosch Fren Sistemleri
|1.132,90
|-0,19
|-8,56
|Bossa
|24,28
|-0,57
|36,02
|Brisa
|30,14
|-2,46
|51,15
|Burçelik
|26,18
|1,32
|24,55
|Burçelik Vana
|35,98
|0,90
|-27,55
|Bursa Çimento
|4,56
|-1,94
|-8,39
|Carrefoursa
|66,00
|10,00
|-8,08
|Casa Emtia Petrol
|193,00
|5,35
|82,08
|Ceo Event Medya
|6,76
|0,15
|5,13
|Coca Cola İçecek
|69,60
|-0,85
|6,89
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|-3,36
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|5,51
|-1,08
|-6,13
|Çelebi
|206,00
|-4,63
|12,86
|Çelik Halat
|8,96
|-0,67
|-1,51
|Çemaş Döküm
|1,51
|-1,31
|-11,31
|Çemtaş
|15,81
|-1,43
|-0,57
|Çimbeton
|313,00
|-3,99
|5,56
|Çimentaş
|43,28
|-1,90
|19,69
|Çimsa
|22,02
|-1,34
|23,71
|Çuhadaroğlu Metal
|7,64
|0,92
|-1,16
|Dagi Giyim
|7,94
|-1,98
|-1,61
|Dagi Yatırım Holding
|14,98
|-9,98
|16,12
|Dardanel
|32,44
|5,53
|-3,16
|Datagate Bilgisayar
|17,27
|-3,09
|7,20
|Demısaş Döküm
|7,73
|3,76
|16,94
|Denge Holding
|8,43
|1,32
|53,83
|Deniz GMYO
|6,76
|-1,17
|97,66
|Derimod
|11,87
|-5,79
|21,87
|Derlüks Deri
|9,10
|0,11
|3,17
|Desa Deri
|12,73
|-2,15
|30,70
|Despec Bilgisayar
|14,17
|-0,35
|8,50
|Deva Holding
|31,98
|2,17
|32,48
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,59
|-4,38
|52,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,65
|-0,75
|78,28
|Ditaş Doğan
|15,83
|-2,22
|21,50
|DO-CO
|598,90
|-0,07
|-4,94
|Doğan Burda
|19,60
|0,51
|-12,66
|Doğan Holding
|3,35
|0,90
|9,12
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,08
|8,45
|32,25
|Doğusan
|5,48
|1,67
|25,11
|Doğuş GMYO
|10,69
|-4,21
|30,84
|Doğuş Otomotiv
|33,48
|1,70
|16,49
|Döktaş Dökümcülük
|36,00
|1,18
|17,57
|Duran Doğan Basım
|11,80
|0,94
|12,49
|Dyo Boya
|16,72
|10,00
|47,18
|Eczacıbaşı İlaç
|7,35
|-0,14
|-1,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,90
|-3,71
|87,09
|Edip Gayrimenkul
|4,18
|-5,22
|25,90
|Ege Endüstri
|1.567,60
|2,32
|-9,25
|Ege Gübre
|220,40
|1,57
|51,79
|Ege Profil
|36,20
|-2,69
|-5,33
|Ege Seramik
|13,58
|-1,38
|31,97
|Egeplast
|41,12
|-7,30
|23,48
|Ekiz Kimya
|7,99
|9,90
|12,06
|Emek Elektrik
|2,10
|3,45
|-26,45
|Eminiş Ambalaj
|28,00
|-1,96
|-24,00
|Emlak Konut GMYO
|2,43
|0,00
|13,55
|Enerjisa Enerji
|11,28
|-1,05
|-9,83
|Enka İnşaat
|7,84
|3,98
|6,38
|Erbosan
|64,05
|-2,29
|56,22
|Ereğli Demir Çelik
|15,76
|1,68
|5,56
|Ersu Gıda
|5,03
|0,20
|1,82
|Escort Teknoloji
|7,65
|-1,80
|16,44
|Esenboğa Elektrik
|40,00
|1,32
|110,19
|Etiler Gıda
|5,85
|-2,34
|46,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,84
|-4,00
|-0,26
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,86
|0,00
|7,22
|Euro Yat. Ort.
|4,35
|-1,58
|-3,55
|Euro Yatırım Holding
|3,52
|-1,68
|23,94
|Fade Gıda
|10,50
|5,11
|69,63
|Fenerbahçe Futbol
|33,92
|9,99
|14,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,61
|-0,75
|3,77
|F-M İzmit Piston
|169,50
|-2,02
|36,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,24
|0,20
|16,96
|Ford Otosan
|177,30
|-4,63
|40,71
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,07
|0,99
|-14,32
|Frigo Pak Gıda
|29,00
|3,57
|38,23
|Galatasaray Sportif
|3,94
|-5,29
|-2,72
|Garanti Bankası
|9,40
|2,29
|-9,35
|Garanti Faktoring
|12,24
|-2,08
|9,97
|Garanti Yat. Ort.
|3,59
|2,57
|11,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,74
|1,74
|104,29
|Gediz Ambalaj
|42,04
|9,99
|56,87
|Gentaş
|5,74
|1,23
|-3,37
|Gersan Elektrik
|7,20
|-0,14
|17,26
|Global Men. Değ.
|7,84
|0,38
|30,45
|Global Yat. Holding
|5,69
|6,55
|21,58
|Good-Year
|9,15
|-1,19
|9,45
|Göltaş Çimento
|65,60
|-1,28
|58,99
|Gözde Girişim
|7,73
|-2,52
|-3,13
|GSD Denizcilik
|7,01
|1,01
|39,09
|GSD Holding
|2,53
|0,40
|0,80
|Gübre Fabrik.
|80,50
|1,19
|-6,45
|Güler Yat. Holding
|10,60
|0,95
|-2,48
|Halk GMYO
|3,30
|-0,90
|2,80
|Hatay Tekstil
|24,90
|-2,35
|78,49
|Hedef Girişim
|4,00
|-0,99
|16,74
|Hektaş
|29,36
|-0,94
|53,96
|HUB Girişim
|19,36
|3,20
|6,37
|Hürriyet Gzt.
|2,28
|-1,30
|8,57
|ICBC Turkey Bank
|6,58
|-0,45
|1,23
|İdealist Danışmanlık
|48,50
|3,77
|260,33
|İdealist GMYO
|11,00
|-4,76
|61,76
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|1,76
|-7,98
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|0,00
|-1,60
|İhlas Gazetecilik
|3,50
|3,24
|-13,79
|İhlas Holding
|0,93
|1,09
|-17,16
|İhlas Yayın Holding
|1,03
|3,00
|-9,65
|İndeks Bilgisayar
|30,48
|9,96
|59,33
|Info Yatırım
|7,12
|-0,28
|10,39
|İntema
|49,00
|-2,00
|22,81
|Inveo Yatırım Holding
|133,00
|-3,62
|200,77
|İpek Doğal Enerji
|13,49
|-0,59
|3,13
|İskenderun Demir Çelik
|11,94
|-0,91
|18,10
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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