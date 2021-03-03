Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

03.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,147,255,17
Acıpayam Selüloz20,66-1,0520,68
Adel Kalemcilik26,700,98-22,01
Adese Alışveriş Ticaret3,08-2,5310,00
Afyon Çimento4,89-0,20-4,31
Ak Enerji2,050,49-7,24
Akbank6,23-1,11-10,10
Akçansa19,12-0,8315,60
Akdeniz Yatırım Hold.2,09-1,88-13,03
Akfen GMYO4,472,05-8,02
Akın Tekstil53,650,6668,92
Akiş GMYO2,380,00-14,76
Akmerkez GMYO60,40-2,58-6,20
Aksa16,806,2615,15
Aksa Enerji10,83-1,9045,56
Aksigorta9,720,004,52
Aksu Enerji7,072,02-6,32
Alarko Carrıer423,001,2015,92
Alarko GMYO25,622,64-2,06
Alarko Holding11,826,1036,81
Albaraka Türk2,19-2,6712,89
Alcatel Lucent Teletaş38,964,3931,36
Alkim Kağıt19,05-1,6040,61
Alkim Kimya18,81-2,3429,39
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,560,3916,89
Altınyunus Çeşme88,000,0076,14
Anadolu Efes25,021,387,94
Anadolu Grubu Holding29,00-0,0710,22
Anadolu Hayat Emek.11,015,3626,99
Anadolu Isuzu22,021,0122,33
Anadolu Sigorta8,170,498,21
Anel Elektrik3,970,7625,24
Arçelik34,801,0514,47
ARD Bilişim Teknolojileri60,35-2,4325,52
Arena Bilgisayar54,708,3259,01
Armada Bilgisayar66,708,0235,90
Arsan Tekstil8,20-0,8512,48
Arzum Ev Aletleri24,623,620,00
Aselsan17,210,12-5,70
Ata GMYO5,38-4,10-2,36
Atakule GMYO4,09-2,1562,30
Atlantis Yatırım Holding6,250,0012,41
Atlas Yat. Ort.1,68-1,18-4,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,060,330,21
Avrasya GMYO3,62-3,4738,20
Avrasya Petrol ve Tur.3,70-3,1415,63
Avrupa Yatırım Holding6,01-0,830,17
Ayen Enerji8,88-0,3464,14
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,779,9821,32
Aygaz16,05-0,689,56
Bagfaş25,720,7828,60
Bak Ambalaj26,44-2,0730,89
Balatacılar Balatacılık9,180,2211,41
Bantaş Ambalaj5,172,5810,23
Banvit55,85-0,097,40
Baştaş Başkent Çimento13,90-0,64-19,98
Batı Çimento12,61-2,47167,73
Batısöke Çimento3,24-0,6132,79
Bayrak Taban Sanayi11,911,3612,25
Bera Holding26,585,1431,07
Berkosan Yalıtım12,971,8945,40
Beşiktaş Futbol Yat.4,04-0,740,00
Beyaz Filo13,77-2,6235,27
Bilici Yatırım9,21-2,1338,70
Bim Mağazalar67,00-1,62-8,89
Birko Mensucat1,12-1,750,90
Birlik Mensucat2,59-1,89-25,14
Bizim Mağazaları14,830,88-3,45
Borusan Mannesmann32,006,8815,11
Borusan Yat. Paz.502,000,409,87
Bosch Fren Sistemleri1.135,00-1,41-8,39
Bossa24,4210,0036,81
Brisa30,905,0354,96
Burçelik25,841,2522,93
Burçelik Vana35,66-2,03-28,19
Bursa Çimento4,65-0,43-6,58
Carrefoursa60,000,17-16,43
Casa Emtia Petrol183,20-9,9872,83
Ceo Event Medya6,751,504,98
Coca Cola İçecek70,20-0,857,81
Cosmos Yat. Holding11,902,4147,64
Credıtwest Faktorıng5,570,18-5,11
Çelebi216,009,9818,34
Çelik Halat9,02-0,55-0,85
Çemaş Döküm1,53-1,29-10,14
Çemtaş16,043,480,87
Çimbeton326,000,319,95
Çimentaş44,120,2722,01
Çimsa22,32-0,6225,39
Çuhadaroğlu Metal7,570,66-2,07
Dagi Giyim8,100,000,37
Dagi Yatırım Holding16,649,9828,99
Dardanel30,74-0,90-8,24
Datagate Bilgisayar17,8210,0010,61
Demısaş Döküm7,45-1,7212,71
Denge Holding8,32-6,3151,82
Deniz GMYO6,84-0,15100,00
Derimod12,609,8529,36
Derlüks Deri9,092,603,06
Desa Deri13,017,7933,57
Despec Bilgisayar14,229,988,88
Deva Holding31,300,9029,66
Dinamik Isı Makina Yalıtım17,351,7659,91
Diriteks Diriliş Tekstil6,700,0079,62
Ditaş Doğan16,19-1,2224,27
DO-CO599,30-0,78-4,87
Doğan Burda19,50-1,76-13,10
Doğan Holding3,322,798,14
Doğtaş Kelebek Mobilya2,841,4321,94
Doğusan5,39-2,7123,06
Doğuş GMYO11,162,0136,60
Doğuş Otomotiv32,922,2414,54
Döktaş Dökümcülük35,589,9516,20
Duran Doğan Basım11,69-0,6811,44
Dyo Boya15,20-4,8233,80
Eczacıbaşı İlaç7,36-0,94-1,34
Eczacıbaşı Yatırım53,90-6,2694,30
Edip Gayrimenkul4,414,5032,83
Ege Endüstri1.532,00-1,05-11,31
Ege Gübre217,00-1,2749,45
Ege Profil37,20-2,21-2,72
Ege Seramik13,77-1,4333,82
Egeplast44,36-9,9833,21
Ekiz Kimya7,27-0,411,96
Emek Elektrik2,03-0,98-28,90
Eminiş Ambalaj28,56-0,28-22,48
Emlak Konut GMYO2,430,4113,55
Enerjisa Enerji11,40-0,70-8,87
Enka İnşaat7,542,592,31
Erbosan65,55-2,8259,88
Ereğli Demir Çelik15,502,653,82
Ersu Gıda5,02-1,761,62
Escort Teknoloji7,791,7018,57
Esenboğa Elektrik39,48-0,60107,46
Etiler Gıda5,99-0,3350,50
Euro Kapital Yat. Ort.4,009,893,90
Euro Trend Yat. Ort.3,867,827,22
Euro Yat. Ort.4,423,03-2,00
Euro Yatırım Holding3,581,9926,06
Fade Gıda9,99-4,1361,39
Fenerbahçe Futbol30,84-2,034,33
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,66-1,774,55
F-M İzmit Piston173,000,8239,18
Fonet Bilgi Teknolojileri15,215,9916,73
Ford Otosan185,90-3,4847,54
Formet Celik Kapi Sanayi4,03-0,98-15,16
Frigo Pak Gıda28,00-5,7233,46
Galatasaray Sportif4,16-2,802,72
Garanti Bankası9,19-0,11-11,38
Garanti Faktoring12,50-2,9512,31
Garanti Yat. Ort.3,506,718,36
Gedik Y. Men. Değ.25,300,64100,79
Gediz Ambalaj38,22-1,2942,61
Gentaş5,673,66-4,55
Gersan Elektrik7,21-0,6917,43
Global Men. Değ.7,81-1,1429,95
Global Yat. Holding5,34-0,9314,10
Good-Year9,260,4310,77
Göltaş Çimento66,45-2,2861,05
Gözde Girişim7,939,99-0,63
GSD Denizcilik6,944,9937,70
GSD Holding2,520,400,40
Gübre Fabrik.79,55-0,81-7,55
Güler Yat. Holding10,500,29-3,40
Halk GMYO3,330,303,74
Hatay Tekstil25,50-0,6282,80
Hedef Girişim4,040,2517,90
Hektaş29,64-1,0055,43
HUB Girişim18,763,883,08
Hürriyet Gzt.2,31-1,7010,00
ICBC Turkey Bank6,612,641,69
İdealist Danışmanlık46,749,98247,25
İdealist GMYO11,55-4,5569,85
İhlas Ev Aletleri1,700,00-9,57
İhlas Gayrimenkul1,230,82-1,60
İhlas Gazetecilik3,399,71-16,50
İhlas Holding0,921,10-18,05
İhlas Yayın Holding1,001,01-12,28
İndeks Bilgisayar27,7210,0044,90
Info Yatırım7,140,7110,70
İntema50,00-7,4125,31
Inveo Yatırım Holding138,00-3,90212,08
İpek Doğal Enerji13,57-1,023,75
İskenderun Demir Çelik12,051,2619,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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