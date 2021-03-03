Borsada günlük işlemler (1)
03.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:55
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,14
|7,25
|5,17
|Acıpayam Selüloz
|20,66
|-1,05
|20,68
|Adel Kalemcilik
|26,70
|0,98
|-22,01
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,08
|-2,53
|10,00
|Afyon Çimento
|4,89
|-0,20
|-4,31
|Ak Enerji
|2,05
|0,49
|-7,24
|Akbank
|6,23
|-1,11
|-10,10
|Akçansa
|19,12
|-0,83
|15,60
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,09
|-1,88
|-13,03
|Akfen GMYO
|4,47
|2,05
|-8,02
|Akın Tekstil
|53,65
|0,66
|68,92
|Akiş GMYO
|2,38
|0,00
|-14,76
|Akmerkez GMYO
|60,40
|-2,58
|-6,20
|Aksa
|16,80
|6,26
|15,15
|Aksa Enerji
|10,83
|-1,90
|45,56
|Aksigorta
|9,72
|0,00
|4,52
|Aksu Enerji
|7,07
|2,02
|-6,32
|Alarko Carrıer
|423,00
|1,20
|15,92
|Alarko GMYO
|25,62
|2,64
|-2,06
|Alarko Holding
|11,82
|6,10
|36,81
|Albaraka Türk
|2,19
|-2,67
|12,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|38,96
|4,39
|31,36
|Alkim Kağıt
|19,05
|-1,60
|40,61
|Alkim Kimya
|18,81
|-2,34
|29,39
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,56
|0,39
|16,89
|Altınyunus Çeşme
|88,00
|0,00
|76,14
|Anadolu Efes
|25,02
|1,38
|7,94
|Anadolu Grubu Holding
|29,00
|-0,07
|10,22
|Anadolu Hayat Emek.
|11,01
|5,36
|26,99
|Anadolu Isuzu
|22,02
|1,01
|22,33
|Anadolu Sigorta
|8,17
|0,49
|8,21
|Anel Elektrik
|3,97
|0,76
|25,24
|Arçelik
|34,80
|1,05
|14,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|60,35
|-2,43
|25,52
|Arena Bilgisayar
|54,70
|8,32
|59,01
|Armada Bilgisayar
|66,70
|8,02
|35,90
|Arsan Tekstil
|8,20
|-0,85
|12,48
|Arzum Ev Aletleri
|24,62
|3,62
|0,00
|Aselsan
|17,21
|0,12
|-5,70
|Ata GMYO
|5,38
|-4,10
|-2,36
|Atakule GMYO
|4,09
|-2,15
|62,30
|Atlantis Yatırım Holding
|6,25
|0,00
|12,41
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|-1,18
|-4,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,06
|0,33
|0,21
|Avrasya GMYO
|3,62
|-3,47
|38,20
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,70
|-3,14
|15,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,01
|-0,83
|0,17
|Ayen Enerji
|8,88
|-0,34
|64,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,77
|9,98
|21,32
|Aygaz
|16,05
|-0,68
|9,56
|Bagfaş
|25,72
|0,78
|28,60
|Bak Ambalaj
|26,44
|-2,07
|30,89
|Balatacılar Balatacılık
|9,18
|0,22
|11,41
|Bantaş Ambalaj
|5,17
|2,58
|10,23
|Banvit
|55,85
|-0,09
|7,40
|Baştaş Başkent Çimento
|13,90
|-0,64
|-19,98
|Batı Çimento
|12,61
|-2,47
|167,73
|Batısöke Çimento
|3,24
|-0,61
|32,79
|Bayrak Taban Sanayi
|11,91
|1,36
|12,25
|Bera Holding
|26,58
|5,14
|31,07
|Berkosan Yalıtım
|12,97
|1,89
|45,40
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,04
|-0,74
|0,00
|Beyaz Filo
|13,77
|-2,62
|35,27
|Bilici Yatırım
|9,21
|-2,13
|38,70
|Bim Mağazalar
|67,00
|-1,62
|-8,89
|Birko Mensucat
|1,12
|-1,75
|0,90
|Birlik Mensucat
|2,59
|-1,89
|-25,14
|Bizim Mağazaları
|14,83
|0,88
|-3,45
|Borusan Mannesmann
|32,00
|6,88
|15,11
|Borusan Yat. Paz.
|502,00
|0,40
|9,87
|Bosch Fren Sistemleri
|1.135,00
|-1,41
|-8,39
|Bossa
|24,42
|10,00
|36,81
|Brisa
|30,90
|5,03
|54,96
|Burçelik
|25,84
|1,25
|22,93
|Burçelik Vana
|35,66
|-2,03
|-28,19
|Bursa Çimento
|4,65
|-0,43
|-6,58
|Carrefoursa
|60,00
|0,17
|-16,43
|Casa Emtia Petrol
|183,20
|-9,98
|72,83
|Ceo Event Medya
|6,75
|1,50
|4,98
|Coca Cola İçecek
|70,20
|-0,85
|7,81
|Cosmos Yat. Holding
|11,90
|2,41
|47,64
|Credıtwest Faktorıng
|5,57
|0,18
|-5,11
|Çelebi
|216,00
|9,98
|18,34
|Çelik Halat
|9,02
|-0,55
|-0,85
|Çemaş Döküm
|1,53
|-1,29
|-10,14
|Çemtaş
|16,04
|3,48
|0,87
|Çimbeton
|326,00
|0,31
|9,95
|Çimentaş
|44,12
|0,27
|22,01
|Çimsa
|22,32
|-0,62
|25,39
|Çuhadaroğlu Metal
|7,57
|0,66
|-2,07
|Dagi Giyim
|8,10
|0,00
|0,37
|Dagi Yatırım Holding
|16,64
|9,98
|28,99
|Dardanel
|30,74
|-0,90
|-8,24
|Datagate Bilgisayar
|17,82
|10,00
|10,61
|Demısaş Döküm
|7,45
|-1,72
|12,71
|Denge Holding
|8,32
|-6,31
|51,82
|Deniz GMYO
|6,84
|-0,15
|100,00
|Derimod
|12,60
|9,85
|29,36
|Derlüks Deri
|9,09
|2,60
|3,06
|Desa Deri
|13,01
|7,79
|33,57
|Despec Bilgisayar
|14,22
|9,98
|8,88
|Deva Holding
|31,30
|0,90
|29,66
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|17,35
|1,76
|59,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,70
|0,00
|79,62
|Ditaş Doğan
|16,19
|-1,22
|24,27
|DO-CO
|599,30
|-0,78
|-4,87
|Doğan Burda
|19,50
|-1,76
|-13,10
|Doğan Holding
|3,32
|2,79
|8,14
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,84
|1,43
|21,94
|Doğusan
|5,39
|-2,71
|23,06
|Doğuş GMYO
|11,16
|2,01
|36,60
|Doğuş Otomotiv
|32,92
|2,24
|14,54
|Döktaş Dökümcülük
|35,58
|9,95
|16,20
|Duran Doğan Basım
|11,69
|-0,68
|11,44
|Dyo Boya
|15,20
|-4,82
|33,80
|Eczacıbaşı İlaç
|7,36
|-0,94
|-1,34
|Eczacıbaşı Yatırım
|53,90
|-6,26
|94,30
|Edip Gayrimenkul
|4,41
|4,50
|32,83
|Ege Endüstri
|1.532,00
|-1,05
|-11,31
|Ege Gübre
|217,00
|-1,27
|49,45
|Ege Profil
|37,20
|-2,21
|-2,72
|Ege Seramik
|13,77
|-1,43
|33,82
|Egeplast
|44,36
|-9,98
|33,21
|Ekiz Kimya
|7,27
|-0,41
|1,96
|Emek Elektrik
|2,03
|-0,98
|-28,90
|Eminiş Ambalaj
|28,56
|-0,28
|-22,48
|Emlak Konut GMYO
|2,43
|0,41
|13,55
|Enerjisa Enerji
|11,40
|-0,70
|-8,87
|Enka İnşaat
|7,54
|2,59
|2,31
|Erbosan
|65,55
|-2,82
|59,88
|Ereğli Demir Çelik
|15,50
|2,65
|3,82
|Ersu Gıda
|5,02
|-1,76
|1,62
|Escort Teknoloji
|7,79
|1,70
|18,57
|Esenboğa Elektrik
|39,48
|-0,60
|107,46
|Etiler Gıda
|5,99
|-0,33
|50,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,00
|9,89
|3,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,86
|7,82
|7,22
|Euro Yat. Ort.
|4,42
|3,03
|-2,00
|Euro Yatırım Holding
|3,58
|1,99
|26,06
|Fade Gıda
|9,99
|-4,13
|61,39
|Fenerbahçe Futbol
|30,84
|-2,03
|4,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,66
|-1,77
|4,55
|F-M İzmit Piston
|173,00
|0,82
|39,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,21
|5,99
|16,73
|Ford Otosan
|185,90
|-3,48
|47,54
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,03
|-0,98
|-15,16
|Frigo Pak Gıda
|28,00
|-5,72
|33,46
|Galatasaray Sportif
|4,16
|-2,80
|2,72
|Garanti Bankası
|9,19
|-0,11
|-11,38
|Garanti Faktoring
|12,50
|-2,95
|12,31
|Garanti Yat. Ort.
|3,50
|6,71
|8,36
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,30
|0,64
|100,79
|Gediz Ambalaj
|38,22
|-1,29
|42,61
|Gentaş
|5,67
|3,66
|-4,55
|Gersan Elektrik
|7,21
|-0,69
|17,43
|Global Men. Değ.
|7,81
|-1,14
|29,95
|Global Yat. Holding
|5,34
|-0,93
|14,10
|Good-Year
|9,26
|0,43
|10,77
|Göltaş Çimento
|66,45
|-2,28
|61,05
|Gözde Girişim
|7,93
|9,99
|-0,63
|GSD Denizcilik
|6,94
|4,99
|37,70
|GSD Holding
|2,52
|0,40
|0,40
|Gübre Fabrik.
|79,55
|-0,81
|-7,55
|Güler Yat. Holding
|10,50
|0,29
|-3,40
|Halk GMYO
|3,33
|0,30
|3,74
|Hatay Tekstil
|25,50
|-0,62
|82,80
|Hedef Girişim
|4,04
|0,25
|17,90
|Hektaş
|29,64
|-1,00
|55,43
|HUB Girişim
|18,76
|3,88
|3,08
|Hürriyet Gzt.
|2,31
|-1,70
|10,00
|ICBC Turkey Bank
|6,61
|2,64
|1,69
|İdealist Danışmanlık
|46,74
|9,98
|247,25
|İdealist GMYO
|11,55
|-4,55
|69,85
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|0,00
|-9,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|0,82
|-1,60
|İhlas Gazetecilik
|3,39
|9,71
|-16,50
|İhlas Holding
|0,92
|1,10
|-18,05
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|1,01
|-12,28
|İndeks Bilgisayar
|27,72
|10,00
|44,90
|Info Yatırım
|7,14
|0,71
|10,70
|İntema
|50,00
|-7,41
|25,31
|Inveo Yatırım Holding
|138,00
|-3,90
|212,08
|İpek Doğal Enerji
|13,57
|-1,02
|3,75
|İskenderun Demir Çelik
|12,05
|1,26
|19,19
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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