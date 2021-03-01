Borsada günlük işlemler (1)
01.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:59
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,45
|9,56
|-3,75
|Acıpayam Selüloz
|21,76
|8,26
|27,10
|Adel Kalemcilik
|27,24
|8,96
|-20,43
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,05
|9,71
|8,93
|Afyon Çimento
|5,02
|4,80
|-1,76
|Ak Enerji
|2,04
|4,62
|-7,69
|Akbank
|6,30
|3,96
|-9,09
|Akçansa
|19,57
|5,61
|18,32
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,18
|5,31
|-9,29
|Akfen GMYO
|4,39
|3,29
|-9,67
|Akın Tekstil
|52,10
|9,92
|64,04
|Akiş GMYO
|3,05
|4,45
|-13,60
|Akmerkez GMYO
|63,00
|4,13
|-2,16
|Aksa
|16,20
|1,89
|11,03
|Aksa Enerji
|11,07
|4,83
|48,79
|Aksigorta
|9,58
|1,91
|3,01
|Aksu Enerji
|6,89
|5,03
|-8,71
|Alarko Carrıer
|438,00
|7,41
|20,03
|Alarko GMYO
|25,48
|5,99
|-2,60
|Alarko Holding
|11,30
|5,51
|30,79
|Albaraka Türk
|2,30
|3,14
|18,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,32
|4,93
|19,08
|Alkim Kağıt
|19,63
|2,99
|44,89
|Alkim Kimya
|19,36
|3,31
|33,17
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,62
|0,00
|19,63
|Altınyunus Çeşme
|93,95
|5,56
|88,05
|Anadolu Efes
|24,02
|1,69
|3,62
|Anadolu Grubu Holding
|29,86
|6,95
|13,49
|Anadolu Hayat Emek.
|10,53
|5,51
|21,45
|Anadolu Isuzu
|22,04
|6,99
|22,44
|Anadolu Sigorta
|8,14
|0,74
|7,81
|Anel Elektrik
|3,99
|2,05
|25,87
|Arçelik
|34,18
|3,01
|12,43
|ARD Bilişim Teknolojileri
|61,00
|4,72
|26,87
|Arena Bilgisayar
|51,40
|5,07
|49,42
|Armada Bilgisayar
|63,60
|7,80
|29,58
|Arsan Tekstil
|8,16
|6,81
|11,93
|Artı Yatırım Holding
|6,05
|4,31
|Arzum Ev Aletleri
|24,08
|4,60
|-2,19
|Aselsan
|17,22
|1,41
|-5,64
|Ata GMYO
|5,79
|3,02
|5,08
|Atakule GMYO
|4,33
|2,85
|71,83
|Atlantis Yatırım Holding
|6,45
|-7,73
|16,01
|Atlas Yat. Ort.
|1,69
|3,68
|-3,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,39
|4,25
|2,05
|Avrasya GMYO
|3,50
|7,03
|33,62
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,80
|9,83
|18,75
|Avrupa Yatırım Holding
|6,12
|1,32
|2,00
|Ayen Enerji
|8,10
|2,40
|49,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,20
|4,72
|7,49
|Aygaz
|15,92
|1,60
|8,67
|Bagfaş
|26,20
|4,13
|31,00
|Bak Ambalaj
|25,60
|8,11
|26,73
|Balatacılar Balatacılık
|9,76
|-0,41
|18,45
|Bantaş Ambalaj
|5,10
|4,29
|8,74
|Banvit
|56,00
|1,82
|7,69
|Baştaş Başkent Çimento
|14,34
|-0,49
|-17,44
|Batı Çimento
|13,10
|0,85
|178,13
|Batısöke Çimento
|3,40
|2,10
|39,34
|Bayrak Taban Sanayi
|11,76
|6,91
|10,84
|Bera Holding
|24,94
|1,30
|22,98
|Berkosan Yalıtım
|13,02
|7,69
|45,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,95
|-0,75
|-2,23
|Beyaz Filo
|14,30
|3,62
|40,47
|Bilici Yatırım
|9,42
|1,73
|41,87
|Bim Mağazalar
|66,75
|0,98
|-9,23
|Birko Mensucat
|1,17
|2,63
|5,41
|Birlik Mensucat
|2,93
|-2,33
|-15,32
|Bizim Mağazaları
|14,65
|6,78
|-4,62
|Borusan Mannesmann
|31,06
|6,59
|11,73
|Borusan Yat. Paz.
|540,10
|10,00
|18,21
|Bosch Fren Sistemleri
|1.193,90
|6,79
|-3,63
|Bossa
|22,52
|9,96
|26,16
|Brisa
|30,18
|2,72
|51,35
|Burçelik
|25,92
|3,60
|23,31
|Burçelik Vana
|37,74
|-0,68
|-24,00
|Bursa Çimento
|4,82
|9,79
|-3,17
|Carrefoursa
|60,50
|4,31
|-15,74
|Casa Emtia Petrol
|226,10
|-4,52
|113,30
|Ceo Event Medya
|6,70
|5,35
|4,20
|Coca Cola İçecek
|71,30
|0,56
|9,50
|Cosmos Yat. Holding
|12,01
|-8,32
|49,01
|Credıtwest Faktorıng
|5,61
|5,85
|-4,43
|Çelebi
|178,60
|6,63
|-2,15
|Çelik Halat
|9,17
|-0,11
|0,80
|Çemaş Döküm
|2,08
|1,96
|-3,26
|Çemtaş
|15,84
|4,76
|-0,38
|Çimbeton
|336,00
|6,67
|13,32
|Çimentaş
|47,00
|9,30
|29,98
|Çimsa
|23,22
|7,50
|30,45
|Çuhadaroğlu Metal
|7,54
|4,29
|-2,46
|Dagi Giyim
|8,13
|8,84
|0,74
|Dagi Yatırım Holding
|13,76
|9,99
|6,67
|Dardanel
|31,50
|-0,51
|-5,97
|Datagate Bilgisayar
|16,33
|5,35
|1,37
|Demısaş Döküm
|7,84
|6,23
|18,61
|Denge Holding
|9,10
|6,43
|66,06
|Deniz GMYO
|7,00
|6,06
|104,68
|Derimod
|11,84
|5,81
|21,56
|Derlüks Deri
|8,83
|4,37
|0,11
|Desa Deri
|12,59
|1,37
|29,26
|Despec Bilgisayar
|12,99
|7,36
|-0,54
|Deva Holding
|31,38
|5,02
|29,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|17,25
|5,83
|58,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,93
|-3,48
|85,79
|Ditaş Doğan
|16,70
|3,60
|28,18
|DO-CO
|604,00
|4,86
|-4,13
|Doğan Burda
|20,00
|4,28
|-10,87
|Doğan Holding
|3,37
|6,31
|9,77
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,64
|10,00
|13,36
|Doğusan
|5,29
|5,17
|20,78
|Doğuş GMYO
|10,04
|9,97
|22,89
|Doğuş Otomotiv
|32,80
|5,47
|14,13
|Döktaş Dökümcülük
|32,60
|5,16
|6,47
|Duran Doğan Basım
|12,10
|0,83
|15,35
|Dyo Boya
|14,52
|10,00
|27,82
|Eczacıbaşı İlaç
|7,36
|2,36
|-1,34
|Eczacıbaşı Yatırım
|57,90
|9,97
|108,72
|Edip Gayrimenkul
|4,18
|10,00
|25,90
|Ege Endüstri
|1.620,00
|4,83
|-6,21
|Ege Gübre
|228,50
|1,69
|57,37
|Ege Profil
|40,00
|4,93
|4,60
|Ege Seramik
|13,68
|9,97
|32,94
|Egeplast
|44,80
|7,95
|34,53
|Ekiz Kimya
|8,00
|-4,76
|12,20
|Emek Elektrik
|2,16
|2,37
|-24,35
|Eminiş Ambalaj
|31,82
|9,95
|-13,63
|Emlak Konut GMYO
|2,35
|5,38
|9,81
|Enerjisa Enerji
|11,70
|2,72
|-6,47
|Enka İnşaat
|7,30
|3,25
|-0,95
|Erbosan
|64,10
|9,95
|56,34
|Ereğli Demir Çelik
|15,10
|3,50
|1,14
|Ersu Gıda
|4,78
|9,63
|-3,24
|Escort Teknoloji
|7,55
|9,74
|14,92
|Esenboğa Elektrik
|38,76
|9,99
|103,68
|Etiler Gıda
|6,14
|2,68
|54,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,69
|0,82
|-4,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|1,66
|2,22
|Euro Yat. Ort.
|4,37
|-0,23
|-3,10
|Euro Yatırım Holding
|3,55
|4,72
|25,00
|Fade Gıda
|10,26
|5,77
|65,75
|Fenerbahçe Futbol
|30,84
|5,04
|4,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,84
|3,95
|7,38
|F-M İzmit Piston
|180,00
|8,04
|44,81
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,60
|4,51
|12,05
|Ford Otosan
|192,60
|9,99
|52,86
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,15
|3,49
|-12,63
|Frigo Pak Gıda
|29,16
|8,00
|38,99
|Galatasaray Sportif
|4,14
|-3,04
|2,22
|Garanti Bankası
|9,27
|3,92
|-10,61
|Garanti Faktoring
|13,10
|1,87
|17,70
|Garanti Yat. Ort.
|3,29
|3,46
|1,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|26,20
|3,39
|107,94
|Gediz Ambalaj
|38,44
|4,51
|43,43
|Gentaş
|5,53
|5,13
|-6,90
|Gersan Elektrik
|7,50
|9,97
|22,15
|Global Men. Değ.
|8,25
|10,00
|37,27
|Global Yat. Holding
|5,34
|4,09
|14,10
|Good-Year
|9,31
|2,08
|11,36
|Göltaş Çimento
|64,55
|9,97
|56,45
|Gözde Girişim
|6,56
|5,81
|-17,79
|GSD Denizcilik
|6,50
|8,51
|28,97
|GSD Holding
|2,52
|6,33
|0,40
|Gübre Fabrik.
|81,40
|2,01
|-5,40
|Güler Yat. Holding
|10,40
|0,00
|-4,32
|Halk GMYO
|3,29
|3,46
|2,49
|Hatay Tekstil
|25,12
|9,98
|80,07
|Hedef Girişim
|4,14
|5,61
|20,82
|Hektaş
|30,58
|6,92
|60,36
|HUB Girişim
|18,40
|7,04
|1,10
|Hürriyet Gzt.
|2,37
|1,28
|12,86
|ICBC Turkey Bank
|6,40
|4,23
|-1,54
|İdealist Danışmanlık
|43,98
|5,06
|226,75
|İdealist GMYO
|12,10
|10,00
|77,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|1,76
|-7,98
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|4,24
|-1,60
|İhlas Gazetecilik
|3,15
|2,27
|-22,41
|İhlas Holding
|0,92
|4,55
|-18,05
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|7,37
|-10,53
|İndeks Bilgisayar
|24,66
|9,99
|28,91
|Info Yatırım
|7,25
|4,32
|12,40
|İntema
|51,70
|10,00
|29,57
|Inveo Yatırım Holding
|153,80
|6,81
|247,81
|İpek Doğal Enerji
|14,22
|3,80
|8,72
|İskenderun Demir Çelik
|11,94
|4,46
|18,10
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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