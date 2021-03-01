Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

01.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:59
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,459,56-3,75
Acıpayam Selüloz21,768,2627,10
Adel Kalemcilik27,248,96-20,43
Adese Alışveriş Ticaret3,059,718,93
Afyon Çimento5,024,80-1,76
Ak Enerji2,044,62-7,69
Akbank6,303,96-9,09
Akçansa19,575,6118,32
Akdeniz Yatırım Hold.2,185,31-9,29
Akfen GMYO4,393,29-9,67
Akın Tekstil52,109,9264,04
Akiş GMYO3,054,45-13,60
Akmerkez GMYO63,004,13-2,16
Aksa16,201,8911,03
Aksa Enerji11,074,8348,79
Aksigorta9,581,913,01
Aksu Enerji6,895,03-8,71
Alarko Carrıer438,007,4120,03
Alarko GMYO25,485,99-2,60
Alarko Holding11,305,5130,79
Albaraka Türk2,303,1418,56
Alcatel Lucent Teletaş35,324,9319,08
Alkim Kağıt19,632,9944,89
Alkim Kimya19,363,3133,17
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,620,0019,63
Altınyunus Çeşme93,955,5688,05
Anadolu Efes24,021,693,62
Anadolu Grubu Holding29,866,9513,49
Anadolu Hayat Emek.10,535,5121,45
Anadolu Isuzu22,046,9922,44
Anadolu Sigorta8,140,747,81
Anel Elektrik3,992,0525,87
Arçelik34,183,0112,43
ARD Bilişim Teknolojileri61,004,7226,87
Arena Bilgisayar51,405,0749,42
Armada Bilgisayar63,607,8029,58
Arsan Tekstil8,166,8111,93
Artı Yatırım Holding6,05

4,31
Arzum Ev Aletleri24,084,60-2,19
Aselsan17,221,41-5,64
Ata GMYO5,793,025,08
Atakule GMYO4,332,8571,83
Atlantis Yatırım Holding6,45-7,7316,01
Atlas Yat. Ort.1,693,68-3,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,394,252,05
Avrasya GMYO3,507,0333,62
Avrasya Petrol ve Tur.3,809,8318,75
Avrupa Yatırım Holding6,121,322,00
Ayen Enerji8,102,4049,72
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,204,727,49
Aygaz15,921,608,67
Bagfaş26,204,1331,00
Bak Ambalaj25,608,1126,73
Balatacılar Balatacılık9,76-0,4118,45
Bantaş Ambalaj5,104,298,74
Banvit56,001,827,69
Baştaş Başkent Çimento14,34-0,49-17,44
Batı Çimento13,100,85178,13
Batısöke Çimento3,402,1039,34
Bayrak Taban Sanayi11,766,9110,84
Bera Holding24,941,3022,98
Berkosan Yalıtım13,027,6945,96
Beşiktaş Futbol Yat.3,95-0,75-2,23
Beyaz Filo14,303,6240,47
Bilici Yatırım9,421,7341,87
Bim Mağazalar66,750,98-9,23
Birko Mensucat1,172,635,41
Birlik Mensucat2,93-2,33-15,32
Bizim Mağazaları14,656,78-4,62
Borusan Mannesmann31,066,5911,73
Borusan Yat. Paz.540,1010,0018,21
Bosch Fren Sistemleri1.193,906,79-3,63
Bossa22,529,9626,16
Brisa30,182,7251,35
Burçelik25,923,6023,31
Burçelik Vana37,74-0,68-24,00
Bursa Çimento4,829,79-3,17
Carrefoursa60,504,31-15,74
Casa Emtia Petrol226,10-4,52113,30
Ceo Event Medya6,705,354,20
Coca Cola İçecek71,300,569,50
Cosmos Yat. Holding12,01-8,3249,01
Credıtwest Faktorıng5,615,85-4,43
Çelebi178,606,63-2,15
Çelik Halat9,17-0,110,80
Çemaş Döküm2,081,96-3,26
Çemtaş15,844,76-0,38
Çimbeton336,006,6713,32
Çimentaş47,009,3029,98
Çimsa23,227,5030,45
Çuhadaroğlu Metal7,544,29-2,46
Dagi Giyim8,138,840,74
Dagi Yatırım Holding13,769,996,67
Dardanel31,50-0,51-5,97
Datagate Bilgisayar16,335,351,37
Demısaş Döküm7,846,2318,61
Denge Holding9,106,4366,06
Deniz GMYO7,006,06104,68
Derimod11,845,8121,56
Derlüks Deri8,834,370,11
Desa Deri12,591,3729,26
Despec Bilgisayar12,997,36-0,54
Deva Holding31,385,0229,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım17,255,8358,99
Diriteks Diriliş Tekstil6,93-3,4885,79
Ditaş Doğan16,703,6028,18
DO-CO604,004,86-4,13
Doğan Burda20,004,28-10,87
Doğan Holding3,376,319,77
Doğtaş Kelebek Mobilya2,6410,0013,36
Doğusan5,295,1720,78
Doğuş GMYO10,049,9722,89
Doğuş Otomotiv32,805,4714,13
Döktaş Dökümcülük32,605,166,47
Duran Doğan Basım12,100,8315,35
Dyo Boya14,5210,0027,82
Eczacıbaşı İlaç7,362,36-1,34
Eczacıbaşı Yatırım57,909,97108,72
Edip Gayrimenkul4,1810,0025,90
Ege Endüstri1.620,004,83-6,21
Ege Gübre228,501,6957,37
Ege Profil40,004,934,60
Ege Seramik13,689,9732,94
Egeplast44,807,9534,53
Ekiz Kimya8,00-4,7612,20
Emek Elektrik2,162,37-24,35
Eminiş Ambalaj31,829,95-13,63
Emlak Konut GMYO2,355,389,81
Enerjisa Enerji11,702,72-6,47
Enka İnşaat7,303,25-0,95
Erbosan64,109,9556,34
Ereğli Demir Çelik15,103,501,14
Ersu Gıda4,789,63-3,24
Escort Teknoloji7,559,7414,92
Esenboğa Elektrik38,769,99103,68
Etiler Gıda6,142,6854,27
Euro Kapital Yat. Ort.3,690,82-4,16
Euro Trend Yat. Ort.3,681,662,22
Euro Yat. Ort.4,37-0,23-3,10
Euro Yatırım Holding3,554,7225,00
Fade Gıda10,265,7765,75
Fenerbahçe Futbol30,845,044,33
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,843,957,38
F-M İzmit Piston180,008,0444,81
Fonet Bilgi Teknolojileri14,604,5112,05
Ford Otosan192,609,9952,86
Formet Celik Kapi Sanayi4,153,49-12,63
Frigo Pak Gıda29,168,0038,99
Galatasaray Sportif4,14-3,042,22
Garanti Bankası9,273,92-10,61
Garanti Faktoring13,101,8717,70
Garanti Yat. Ort.3,293,461,86
Gedik Y. Men. Değ.26,203,39107,94
Gediz Ambalaj38,444,5143,43
Gentaş5,535,13-6,90
Gersan Elektrik7,509,9722,15
Global Men. Değ.8,2510,0037,27
Global Yat. Holding5,344,0914,10
Good-Year9,312,0811,36
Göltaş Çimento64,559,9756,45
Gözde Girişim6,565,81-17,79
GSD Denizcilik6,508,5128,97
GSD Holding2,526,330,40
Gübre Fabrik.81,402,01-5,40
Güler Yat. Holding10,400,00-4,32
Halk GMYO3,293,462,49
Hatay Tekstil25,129,9880,07
Hedef Girişim4,145,6120,82
Hektaş30,586,9260,36
HUB Girişim18,407,041,10
Hürriyet Gzt.2,371,2812,86
ICBC Turkey Bank6,404,23-1,54
İdealist Danışmanlık43,985,06226,75
İdealist GMYO12,1010,0077,94
İhlas Ev Aletleri1,731,76-7,98
İhlas Gayrimenkul1,234,24-1,60
İhlas Gazetecilik3,152,27-22,41
İhlas Holding0,924,55-18,05
İhlas Yayın Holding1,027,37-10,53
İndeks Bilgisayar24,669,9928,91
Info Yatırım7,254,3212,40
İntema51,7010,0029,57
Inveo Yatırım Holding153,806,81247,81
İpek Doğal Enerji14,223,808,72
İskenderun Demir Çelik11,944,4618,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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