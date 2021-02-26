Borsada günlük işlemler (1)
26.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,80
|0,15
|-12,14
|Acıpayam Selüloz
|20,10
|-0,79
|17,41
|Adel Kalemcilik
|25,00
|-1,50
|-26,97
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,78
|-2,46
|-0,71
|Afyon Çimento
|4,79
|-2,24
|-6,26
|Ak Enerji
|1,95
|-0,51
|-11,76
|Akbank
|6,06
|-1,94
|-12,55
|Akçansa
|18,53
|-3,09
|12,03
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,07
|-0,96
|-13,86
|Akfen GMYO
|4,25
|-3,19
|-12,55
|Akın Tekstil
|47,40
|-5,39
|49,24
|Akiş GMYO
|2,92
|-3,95
|-17,28
|Akmerkez GMYO
|60,50
|-1,71
|-6,04
|Aksa
|15,90
|-2,69
|8,98
|Aksa Enerji
|10,56
|-6,38
|41,94
|Aksigorta
|9,40
|-0,53
|1,08
|Aksu Enerji
|6,56
|-4,65
|-13,08
|Alarko Carrıer
|407,80
|-2,97
|11,76
|Alarko GMYO
|24,04
|-1,23
|-8,10
|Alarko Holding
|10,71
|-0,09
|23,96
|Albaraka Türk
|2,23
|0,90
|14,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,66
|-3,72
|13,49
|Alkim Kağıt
|19,06
|2,80
|40,69
|Alkim Kimya
|18,74
|3,59
|28,91
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,62
|-2,24
|19,63
|Altınyunus Çeşme
|89,00
|-4,30
|78,14
|Anadolu Efes
|23,62
|1,37
|1,90
|Anadolu Grubu Holding
|27,92
|-2,85
|6,11
|Anadolu Hayat Emek.
|9,98
|-1,38
|15,11
|Anadolu Isuzu
|20,60
|-1,72
|14,44
|Anadolu Sigorta
|8,08
|-0,86
|7,02
|Anel Elektrik
|3,91
|2,89
|23,34
|Arçelik
|33,18
|0,48
|9,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,25
|1,39
|21,15
|Arena Bilgisayar
|48,92
|-2,26
|42,21
|Armada Bilgisayar
|59,00
|-3,28
|20,21
|Arsan Tekstil
|7,64
|-2,68
|4,80
|Artı Yatırım Holding
|6,05
|10,00
|4,31
|Arzum Ev Aletleri
|23,02
|-2,87
|-6,50
|Aselsan
|16,98
|-0,64
|-6,96
|Ata GMYO
|5,62
|-0,53
|2,00
|Atakule GMYO
|4,21
|-5,82
|67,06
|Atlantis Yatırım Holding
|6,99
|-1,27
|25,72
|Atlas Yat. Ort.
|1,63
|-1,21
|-6,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,64
|-0,90
|-2,12
|Avrasya GMYO
|3,27
|7,92
|24,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,46
|2,98
|8,12
|Avrupa Yatırım Holding
|6,04
|1,00
|0,67
|Ayen Enerji
|7,91
|-9,91
|46,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,65
|1,13
|2,64
|Aygaz
|15,67
|-4,45
|6,96
|Bagfaş
|25,16
|2,28
|25,80
|Bak Ambalaj
|23,68
|-2,47
|17,23
|Balatacılar Balatacılık
|9,80
|-4,76
|18,93
|Bantaş Ambalaj
|4,89
|0,62
|4,26
|Banvit
|55,00
|-0,09
|5,77
|Baştaş Başkent Çimento
|14,41
|2,93
|-17,04
|Batı Çimento
|12,99
|6,74
|175,80
|Batısöke Çimento
|3,33
|4,06
|36,48
|Bayrak Taban Sanayi
|11,00
|-2,14
|3,68
|Bera Holding
|24,62
|7,60
|21,40
|Berkosan Yalıtım
|12,09
|-1,47
|35,54
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,98
|1,27
|-1,49
|Beyaz Filo
|13,80
|-2,61
|35,56
|Bilici Yatırım
|9,26
|9,98
|39,46
|Bim Mağazalar
|66,10
|1,23
|-10,11
|Birko Mensucat
|1,14
|-0,87
|2,70
|Birlik Mensucat
|3,00
|-1,64
|-13,29
|Bizim Mağazaları
|13,72
|-1,93
|-10,68
|Borusan Mannesmann
|29,14
|-2,02
|4,82
|Borusan Yat. Paz.
|491,00
|-1,82
|7,46
|Bosch Fren Sistemleri
|1.118,00
|-1,11
|-9,76
|Bossa
|20,48
|0,89
|14,73
|Brisa
|29,38
|-4,30
|47,34
|Burçelik
|25,02
|-4,79
|19,03
|Burçelik Vana
|38,00
|1,23
|-23,48
|Bursa Çimento
|4,39
|-3,52
|-11,80
|Carrefoursa
|58,00
|-0,51
|-19,22
|Casa Emtia Petrol
|236,80
|9,99
|123,40
|Ceo Event Medya
|6,36
|-1,09
|-1,09
|Coca Cola İçecek
|70,90
|-1,94
|8,88
|Cosmos Yat. Holding
|13,10
|9,90
|62,53
|Credıtwest Faktorıng
|5,30
|-2,21
|-9,71
|Çelebi
|167,50
|-1,70
|-8,23
|Çelik Halat
|9,18
|1,32
|0,91
|Çemaş Döküm
|2,04
|-3,32
|-5,12
|Çemtaş
|15,12
|-0,53
|-4,91
|Çimbeton
|315,00
|0,00
|6,24
|Çimentaş
|43,00
|0,00
|18,92
|Çimsa
|21,60
|-4,42
|21,35
|Çuhadaroğlu Metal
|7,23
|-1,23
|-6,47
|Dagi Giyim
|7,47
|-2,99
|-7,43
|Dagi Yatırım Holding
|12,51
|-6,22
|-3,02
|Dardanel
|31,66
|-3,24
|-5,49
|Datagate Bilgisayar
|15,50
|-4,08
|-3,79
|Demısaş Döküm
|7,38
|-0,27
|11,65
|Denge Holding
|8,55
|3,64
|56,02
|Deniz GMYO
|6,60
|3,61
|92,98
|Derimod
|11,19
|-5,57
|14,89
|Derlüks Deri
|8,46
|-3,53
|-4,08
|Desa Deri
|12,42
|3,50
|27,52
|Despec Bilgisayar
|12,10
|-2,73
|-7,35
|Deva Holding
|29,88
|-1,78
|23,78
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,30
|-1,21
|50,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,18
|-3,10
|92,49
|Ditaş Doğan
|16,12
|-2,30
|23,73
|DO-CO
|576,00
|-0,52
|-8,57
|Doğan Burda
|19,18
|-3,57
|-14,53
|Doğan Holding
|3,17
|-0,63
|3,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,40
|0,00
|3,05
|Doğusan
|5,03
|-4,91
|14,84
|Doğuş GMYO
|9,13
|0,22
|11,75
|Doğuş Otomotiv
|31,10
|-1,40
|8,21
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|-1,96
|1,24
|Duran Doğan Basım
|12,00
|0,08
|14,39
|Dyo Boya
|13,20
|-0,83
|16,20
|Eczacıbaşı İlaç
|7,19
|-0,96
|-3,62
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,65
|-0,66
|89,80
|Edip Gayrimenkul
|3,80
|0,00
|14,46
|Ege Endüstri
|1.545,30
|1,05
|-10,54
|Ege Gübre
|224,70
|9,99
|54,75
|Ege Profil
|38,12
|-2,26
|-0,31
|Ege Seramik
|12,44
|-0,40
|20,89
|Egeplast
|41,50
|9,21
|24,62
|Ekiz Kimya
|8,40
|-0,12
|17,81
|Emek Elektrik
|2,11
|-6,64
|-26,10
|Eminiş Ambalaj
|28,94
|4,10
|-21,44
|Emlak Konut GMYO
|2,23
|-3,46
|4,21
|Enerjisa Enerji
|11,39
|2,15
|-8,95
|Enka İnşaat
|7,07
|-2,88
|-4,07
|Erbosan
|58,30
|-1,77
|42,20
|Ereğli Demir Çelik
|14,59
|-1,82
|-2,28
|Ersu Gıda
|4,36
|-2,02
|-11,74
|Escort Teknoloji
|6,88
|-3,64
|4,72
|Esenboğa Elektrik
|35,24
|2,14
|85,18
|Etiler Gıda
|5,98
|-1,16
|50,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,66
|1,95
|-4,94
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,62
|-1,63
|0,56
|Euro Yat. Ort.
|4,38
|2,82
|-2,88
|Euro Yatırım Holding
|3,39
|-0,88
|19,37
|Fade Gıda
|9,70
|-5,92
|56,70
|Fenerbahçe Futbol
|29,36
|0,69
|-0,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,58
|1,54
|3,30
|F-M İzmit Piston
|166,60
|-0,77
|34,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,97
|1,97
|7,21
|Ford Otosan
|175,10
|-1,63
|38,97
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,01
|-3,37
|-15,58
|Frigo Pak Gıda
|27,00
|0,00
|28,69
|Galatasaray Sportif
|4,27
|4,40
|5,43
|Garanti Bankası
|8,92
|-1,76
|-13,98
|Garanti Faktoring
|12,86
|3,79
|15,54
|Garanti Yat. Ort.
|3,18
|0,95
|-1,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,34
|4,45
|101,11
|Gediz Ambalaj
|36,78
|4,85
|37,24
|Gentaş
|5,26
|-1,50
|-11,45
|Gersan Elektrik
|6,82
|-1,16
|11,07
|Global Men. Değ.
|7,50
|7,76
|24,79
|Global Yat. Holding
|5,13
|-1,72
|9,62
|Good-Year
|9,12
|-8,06
|9,09
|Göltaş Çimento
|58,70
|-0,84
|42,27
|Gözde Girişim
|6,20
|-2,97
|-22,31
|GSD Denizcilik
|5,99
|-1,64
|18,85
|GSD Holding
|2,37
|-2,47
|-5,58
|Gübre Fabrik.
|79,80
|7,98
|-7,26
|Güler Yat. Holding
|10,40
|0,78
|-4,32
|Halk GMYO
|3,18
|-0,93
|-0,93
|Hatay Tekstil
|22,84
|-2,64
|63,73
|Hedef Girişim
|3,92
|-1,26
|14,40
|Hektaş
|28,60
|0,70
|49,97
|HUB Girişim
|17,19
|7,30
|-5,55
|Hürriyet Gzt.
|2,34
|-3,31
|11,43
|ICBC Turkey Bank
|6,14
|-2,38
|-5,54
|İdealist Danışmanlık
|41,86
|8,05
|211,00
|İdealist GMYO
|11,00
|-0,72
|61,76
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|2,41
|-9,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|-1,67
|-5,60
|İhlas Gazetecilik
|3,08
|-3,45
|-24,14
|İhlas Holding
|0,88
|-1,12
|-21,62
|İhlas Yayın Holding
|0,95
|-2,06
|-16,67
|İndeks Bilgisayar
|22,42
|-2,61
|17,20
|Info Yatırım
|6,95
|-1,00
|7,75
|İntema
|47,00
|-7,75
|17,79
|Inveo Yatırım Holding
|144,00
|8,27
|225,64
|İpek Doğal Enerji
|13,70
|-1,37
|4,74
|İskenderun Demir Çelik
|11,43
|-2,31
|13,06
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500