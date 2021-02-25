Borsada günlük işlemler (1)
25.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:01
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,79
|-3,82
|-12,27
|Acıpayam Selüloz
|20,26
|-3,43
|18,34
|Adel Kalemcilik
|25,38
|-2,98
|-25,86
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,85
|0,35
|1,79
|Afyon Çimento
|4,90
|-0,41
|-4,11
|Ak Enerji
|1,96
|-3,92
|-11,31
|Akbank
|6,18
|2,83
|-10,82
|Akçansa
|19,12
|4,77
|15,60
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,09
|-2,34
|-13,03
|Akfen GMYO
|4,39
|-1,13
|-9,67
|Akın Tekstil
|50,10
|-5,02
|57,75
|Akiş GMYO
|3,04
|-2,25
|-13,88
|Akmerkez GMYO
|61,55
|-1,44
|-4,41
|Aksa
|16,34
|5,69
|11,99
|Aksa Enerji
|11,28
|4,44
|51,61
|Aksigorta
|9,45
|0,43
|1,61
|Aksu Enerji
|6,88
|-1,15
|-8,84
|Alarko Carrıer
|420,30
|-2,26
|15,18
|Alarko GMYO
|24,34
|-2,64
|-6,96
|Alarko Holding
|10,72
|0,09
|24,07
|Albaraka Türk
|2,21
|-3,49
|13,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|34,96
|-1,47
|17,87
|Alkim Kağıt
|18,54
|-2,16
|36,85
|Alkim Kimya
|18,09
|0,22
|24,44
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,68
|4,69
|22,37
|Altınyunus Çeşme
|93,00
|7,08
|86,15
|Anadolu Efes
|23,30
|-2,59
|0,52
|Anadolu Grubu Holding
|28,74
|-0,90
|9,23
|Anadolu Hayat Emek.
|10,12
|0,40
|16,72
|Anadolu Isuzu
|20,96
|-1,78
|16,44
|Anadolu Sigorta
|8,15
|1,49
|7,95
|Anel Elektrik
|3,80
|-5,47
|19,87
|Arçelik
|33,02
|-0,30
|8,62
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,45
|-0,69
|19,49
|Arena Bilgisayar
|50,05
|-0,99
|45,49
|Armada Bilgisayar
|61,00
|-2,09
|24,29
|Arsan Tekstil
|7,85
|-1,51
|7,68
|Artı Yatırım Holding
|5,50
|2,80
|-5,17
|Arzum Ev Aletleri
|23,70
|0,94
|-3,74
|Aselsan
|17,09
|-1,78
|-6,36
|Ata GMYO
|5,65
|-4,56
|2,54
|Atakule GMYO
|4,47
|4,44
|77,38
|Atlantis Yatırım Holding
|7,08
|3,51
|27,34
|Atlas Yat. Ort.
|1,65
|-1,79
|-5,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,80
|-2,36
|-1,23
|Avrasya GMYO
|3,03
|-3,81
|15,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,36
|-4,00
|5,00
|Avrupa Yatırım Holding
|5,98
|-2,76
|-0,33
|Ayen Enerji
|8,78
|9,89
|62,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,52
|0,17
|1,50
|Aygaz
|16,40
|-0,30
|11,95
|Bagfaş
|24,60
|-3,23
|23,00
|Bak Ambalaj
|24,28
|-3,80
|20,20
|Balatacılar Balatacılık
|10,29
|9,94
|24,88
|Bantaş Ambalaj
|4,86
|-2,61
|3,62
|Banvit
|55,05
|-2,39
|5,87
|Baştaş Başkent Çimento
|14,00
|3,78
|-19,40
|Batı Çimento
|12,17
|-4,92
|158,39
|Batısöke Çimento
|3,20
|-4,48
|31,15
|Bayrak Taban Sanayi
|11,24
|-2,77
|5,94
|Bera Holding
|22,88
|-4,67
|12,82
|Berkosan Yalıtım
|12,27
|-8,50
|37,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,93
|1,55
|-2,72
|Beyaz Filo
|14,17
|-2,68
|39,19
|Bilici Yatırım
|8,42
|9,92
|26,81
|Bim Mağazalar
|65,30
|-0,15
|-11,20
|Birko Mensucat
|1,15
|2,68
|3,60
|Birlik Mensucat
|3,05
|5,17
|-11,85
|Bizim Mağazaları
|13,99
|-1,62
|-8,92
|Borusan Mannesmann
|29,74
|-1,13
|6,98
|Borusan Yat. Paz.
|500,10
|1,34
|9,46
|Bosch Fren Sistemleri
|1.130,60
|-1,64
|-8,74
|Bossa
|20,30
|-1,55
|13,73
|Brisa
|30,70
|6,97
|53,96
|Burçelik
|26,28
|5,29
|25,02
|Burçelik Vana
|37,54
|9,96
|-24,41
|Bursa Çimento
|4,55
|0,22
|-8,59
|Carrefoursa
|58,30
|-2,91
|-18,80
|Casa Emtia Petrol
|215,30
|9,96
|103,11
|Ceo Event Medya
|6,43
|-3,60
|0,00
|Coca Cola İçecek
|72,30
|0,49
|11,03
|Cosmos Yat. Holding
|11,92
|4,56
|47,89
|Credıtwest Faktorıng
|5,42
|-2,69
|-7,67
|Çelebi
|170,40
|0,18
|-6,64
|Çelik Halat
|9,06
|0,67
|-0,41
|Çemaş Döküm
|2,11
|-0,47
|-1,86
|Çemtaş
|15,20
|-1,36
|-4,41
|Çimbeton
|315,00
|-2,78
|6,24
|Çimentaş
|43,00
|-2,27
|18,92
|Çimsa
|22,60
|5,02
|26,97
|Çuhadaroğlu Metal
|7,32
|-3,05
|-5,30
|Dagi Giyim
|7,70
|-1,79
|-4,58
|Dagi Yatırım Holding
|13,34
|-5,12
|3,41
|Dardanel
|32,72
|4,67
|-2,33
|Datagate Bilgisayar
|16,16
|3,52
|0,31
|Demısaş Döküm
|7,40
|-6,09
|11,95
|Denge Holding
|8,25
|-2,94
|50,55
|Deniz GMYO
|6,37
|4,43
|86,26
|Derimod
|11,85
|-6,55
|21,66
|Derlüks Deri
|8,77
|-2,34
|-0,57
|Desa Deri
|12,00
|-3,23
|23,20
|Despec Bilgisayar
|12,44
|-3,42
|-4,75
|Deva Holding
|30,42
|1,47
|26,01
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,50
|-2,37
|52,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,41
|2,63
|98,66
|Ditaş Doğan
|16,50
|-1,08
|26,65
|DO-CO
|579,00
|0,70
|-8,10
|Doğan Burda
|19,89
|-1,73
|-11,36
|Doğan Holding
|3,19
|2,57
|3,91
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,40
|-2,44
|3,05
|Doğusan
|5,29
|9,98
|20,78
|Doğuş GMYO
|9,11
|0,55
|11,51
|Doğuş Otomotiv
|31,54
|-6,69
|9,74
|Döktaş Dökümcülük
|31,62
|-1,19
|3,27
|Duran Doğan Basım
|11,99
|0,08
|14,30
|Dyo Boya
|13,31
|1,99
|17,17
|Eczacıbaşı İlaç
|7,26
|-0,27
|-2,68
|Eczacıbaşı Yatırım
|53,00
|0,57
|91,06
|Edip Gayrimenkul
|3,80
|5,26
|14,46
|Ege Endüstri
|1.529,20
|1,20
|-11,47
|Ege Gübre
|204,30
|-1,26
|40,70
|Ege Profil
|39,00
|4,84
|1,99
|Ege Seramik
|12,49
|-3,03
|21,38
|Egeplast
|38,00
|9,89
|14,11
|Ekiz Kimya
|8,41
|9,93
|17,95
|Emek Elektrik
|2,26
|9,74
|-20,85
|Eminiş Ambalaj
|27,80
|-9,97
|-24,54
|Emlak Konut GMYO
|2,31
|1,76
|7,94
|Enerjisa Enerji
|11,15
|-2,02
|-10,87
|Enka İnşaat
|7,28
|1,11
|-1,22
|Erbosan
|59,35
|-1,41
|44,76
|Ereğli Demir Çelik
|14,86
|3,05
|-0,47
|Ersu Gıda
|4,45
|-1,98
|-9,92
|Escort Teknoloji
|7,14
|-1,79
|8,68
|Esenboğa Elektrik
|34,50
|-2,21
|81,29
|Etiler Gıda
|6,05
|0,83
|52,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,59
|0,28
|-6,75
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|0,00
|2,22
|Euro Yat. Ort.
|4,26
|-2,52
|-5,54
|Euro Yatırım Holding
|3,42
|3,32
|20,42
|Fade Gıda
|10,31
|-1,43
|66,56
|Fenerbahçe Futbol
|29,16
|-0,14
|-1,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,48
|-0,77
|1,73
|F-M İzmit Piston
|167,90
|-1,70
|35,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,70
|-2,00
|5,14
|Ford Otosan
|178,00
|-3,26
|41,27
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,15
|2,47
|-12,63
|Frigo Pak Gıda
|27,00
|0,00
|28,69
|Galatasaray Sportif
|4,09
|0,00
|0,99
|Garanti Bankası
|9,08
|1,45
|-12,44
|Garanti Faktoring
|12,39
|-8,22
|11,32
|Garanti Yat. Ort.
|3,15
|-0,94
|-2,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|24,26
|-3,35
|92,54
|Gediz Ambalaj
|35,08
|-2,56
|30,90
|Gentaş
|5,34
|-3,26
|-10,10
|Gersan Elektrik
|6,90
|-1,00
|12,38
|Global Men. Değ.
|6,96
|-3,87
|15,81
|Global Yat. Holding
|5,22
|-3,33
|11,54
|Good-Year
|9,92
|5,42
|18,66
|Göltaş Çimento
|59,20
|-3,90
|43,48
|Gözde Girişim
|6,39
|-1,24
|-19,92
|GSD Denizcilik
|6,09
|-3,79
|20,83
|GSD Holding
|2,43
|0,83
|-3,19
|Gübre Fabrik.
|73,90
|-0,27
|-14,12
|Güler Yat. Holding
|10,32
|0,98
|-5,06
|Halk GMYO
|3,21
|-0,93
|0,00
|Hatay Tekstil
|23,46
|-2,01
|68,17
|Hedef Girişim
|3,97
|-1,49
|15,86
|Hektaş
|28,40
|-4,83
|48,93
|HUB Girişim
|16,02
|-1,84
|-11,98
|Hürriyet Gzt.
|2,42
|-2,81
|15,24
|ICBC Turkey Bank
|6,29
|-0,63
|-3,23
|İdealist Danışmanlık
|38,74
|9,99
|187,82
|İdealist GMYO
|11,08
|0,09
|62,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,66
|-1,78
|-11,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|-0,83
|-4,00
|İhlas Gazetecilik
|3,19
|0,00
|-21,43
|İhlas Holding
|0,89
|-1,11
|-20,73
|İhlas Yayın Holding
|0,97
|-3,00
|-14,91
|İndeks Bilgisayar
|23,02
|5,02
|20,33
|Info Yatırım
|7,02
|-0,57
|8,84
|İntema
|50,95
|-7,28
|27,69
|Inveo Yatırım Holding
|133,00
|-8,28
|200,77
|İpek Doğal Enerji
|13,89
|-4,99
|6,19
|İskenderun Demir Çelik
|11,70
|3,36
|15,73
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500