Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

25.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:01
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,79-3,82-12,27
Acıpayam Selüloz20,26-3,4318,34
Adel Kalemcilik25,38-2,98-25,86
Adese Alışveriş Ticaret2,850,351,79
Afyon Çimento4,90-0,41-4,11
Ak Enerji1,96-3,92-11,31
Akbank6,182,83-10,82
Akçansa19,124,7715,60
Akdeniz Yatırım Hold.2,09-2,34-13,03
Akfen GMYO4,39-1,13-9,67
Akın Tekstil50,10-5,0257,75
Akiş GMYO3,04-2,25-13,88
Akmerkez GMYO61,55-1,44-4,41
Aksa16,345,6911,99
Aksa Enerji11,284,4451,61
Aksigorta9,450,431,61
Aksu Enerji6,88-1,15-8,84
Alarko Carrıer420,30-2,2615,18
Alarko GMYO24,34-2,64-6,96
Alarko Holding10,720,0924,07
Albaraka Türk2,21-3,4913,92
Alcatel Lucent Teletaş34,96-1,4717,87
Alkim Kağıt18,54-2,1636,85
Alkim Kimya18,090,2224,44
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,684,6922,37
Altınyunus Çeşme93,007,0886,15
Anadolu Efes23,30-2,590,52
Anadolu Grubu Holding28,74-0,909,23
Anadolu Hayat Emek.10,120,4016,72
Anadolu Isuzu20,96-1,7816,44
Anadolu Sigorta8,151,497,95
Anel Elektrik3,80-5,4719,87
Arçelik33,02-0,308,62
ARD Bilişim Teknolojileri57,45-0,6919,49
Arena Bilgisayar50,05-0,9945,49
Armada Bilgisayar61,00-2,0924,29
Arsan Tekstil7,85-1,517,68
Artı Yatırım Holding5,502,80-5,17
Arzum Ev Aletleri23,700,94-3,74
Aselsan17,09-1,78-6,36
Ata GMYO5,65-4,562,54
Atakule GMYO4,474,4477,38
Atlantis Yatırım Holding7,083,5127,34
Atlas Yat. Ort.1,65-1,79-5,71
AvivaSA Emeklilik Hayat17,80-2,36-1,23
Avrasya GMYO3,03-3,8115,68
Avrasya Petrol ve Tur.3,36-4,005,00
Avrupa Yatırım Holding5,98-2,76-0,33
Ayen Enerji8,789,8962,29
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,520,171,50
Aygaz16,40-0,3011,95
Bagfaş24,60-3,2323,00
Bak Ambalaj24,28-3,8020,20
Balatacılar Balatacılık10,299,9424,88
Bantaş Ambalaj4,86-2,613,62
Banvit55,05-2,395,87
Baştaş Başkent Çimento14,003,78-19,40
Batı Çimento12,17-4,92158,39
Batısöke Çimento3,20-4,4831,15
Bayrak Taban Sanayi11,24-2,775,94
Bera Holding22,88-4,6712,82
Berkosan Yalıtım12,27-8,5037,56
Beşiktaş Futbol Yat.3,931,55-2,72
Beyaz Filo14,17-2,6839,19
Bilici Yatırım8,429,9226,81
Bim Mağazalar65,30-0,15-11,20
Birko Mensucat1,152,683,60
Birlik Mensucat3,055,17-11,85
Bizim Mağazaları13,99-1,62-8,92
Borusan Mannesmann29,74-1,136,98
Borusan Yat. Paz.500,101,349,46
Bosch Fren Sistemleri1.130,60-1,64-8,74
Bossa20,30-1,5513,73
Brisa30,706,9753,96
Burçelik26,285,2925,02
Burçelik Vana37,549,96-24,41
Bursa Çimento4,550,22-8,59
Carrefoursa58,30-2,91-18,80
Casa Emtia Petrol215,309,96103,11
Ceo Event Medya6,43-3,600,00
Coca Cola İçecek72,300,4911,03
Cosmos Yat. Holding11,924,5647,89
Credıtwest Faktorıng5,42-2,69-7,67
Çelebi170,400,18-6,64
Çelik Halat9,060,67-0,41
Çemaş Döküm2,11-0,47-1,86
Çemtaş15,20-1,36-4,41
Çimbeton315,00-2,786,24
Çimentaş43,00-2,2718,92
Çimsa22,605,0226,97
Çuhadaroğlu Metal7,32-3,05-5,30
Dagi Giyim7,70-1,79-4,58
Dagi Yatırım Holding13,34-5,123,41
Dardanel32,724,67-2,33
Datagate Bilgisayar16,163,520,31
Demısaş Döküm7,40-6,0911,95
Denge Holding8,25-2,9450,55
Deniz GMYO6,374,4386,26
Derimod11,85-6,5521,66
Derlüks Deri8,77-2,34-0,57
Desa Deri12,00-3,2323,20
Despec Bilgisayar12,44-3,42-4,75
Deva Holding30,421,4726,01
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,50-2,3752,07
Diriteks Diriliş Tekstil7,412,6398,66
Ditaş Doğan16,50-1,0826,65
DO-CO579,000,70-8,10
Doğan Burda19,89-1,73-11,36
Doğan Holding3,192,573,91
Doğtaş Kelebek Mobilya2,40-2,443,05
Doğusan5,299,9820,78
Doğuş GMYO9,110,5511,51
Doğuş Otomotiv31,54-6,699,74
Döktaş Dökümcülük31,62-1,193,27
Duran Doğan Basım11,990,0814,30
Dyo Boya13,311,9917,17
Eczacıbaşı İlaç7,26-0,27-2,68
Eczacıbaşı Yatırım53,000,5791,06
Edip Gayrimenkul3,805,2614,46
Ege Endüstri1.529,201,20-11,47
Ege Gübre204,30-1,2640,70
Ege Profil39,004,841,99
Ege Seramik12,49-3,0321,38
Egeplast38,009,8914,11
Ekiz Kimya8,419,9317,95
Emek Elektrik2,269,74-20,85
Eminiş Ambalaj27,80-9,97-24,54
Emlak Konut GMYO2,311,767,94
Enerjisa Enerji11,15-2,02-10,87
Enka İnşaat7,281,11-1,22
Erbosan59,35-1,4144,76
Ereğli Demir Çelik14,863,05-0,47
Ersu Gıda4,45-1,98-9,92
Escort Teknoloji7,14-1,798,68
Esenboğa Elektrik34,50-2,2181,29
Etiler Gıda6,050,8352,01
Euro Kapital Yat. Ort.3,590,28-6,75
Euro Trend Yat. Ort.3,680,002,22
Euro Yat. Ort.4,26-2,52-5,54
Euro Yatırım Holding3,423,3220,42
Fade Gıda10,31-1,4366,56
Fenerbahçe Futbol29,16-0,14-1,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,48-0,771,73
F-M İzmit Piston167,90-1,7035,08
Fonet Bilgi Teknolojileri13,70-2,005,14
Ford Otosan178,00-3,2641,27
Formet Celik Kapi Sanayi4,152,47-12,63
Frigo Pak Gıda27,000,0028,69
Galatasaray Sportif4,090,000,99
Garanti Bankası9,081,45-12,44
Garanti Faktoring12,39-8,2211,32
Garanti Yat. Ort.3,15-0,94-2,48
Gedik Y. Men. Değ.24,26-3,3592,54
Gediz Ambalaj35,08-2,5630,90
Gentaş5,34-3,26-10,10
Gersan Elektrik6,90-1,0012,38
Global Men. Değ.6,96-3,8715,81
Global Yat. Holding5,22-3,3311,54
Good-Year9,925,4218,66
Göltaş Çimento59,20-3,9043,48
Gözde Girişim6,39-1,24-19,92
GSD Denizcilik6,09-3,7920,83
GSD Holding2,430,83-3,19
Gübre Fabrik.73,90-0,27-14,12
Güler Yat. Holding10,320,98-5,06
Halk GMYO3,21-0,930,00
Hatay Tekstil23,46-2,0168,17
Hedef Girişim3,97-1,4915,86
Hektaş28,40-4,8348,93
HUB Girişim16,02-1,84-11,98
Hürriyet Gzt.2,42-2,8115,24
ICBC Turkey Bank6,29-0,63-3,23
İdealist Danışmanlık38,749,99187,82
İdealist GMYO11,080,0962,94
İhlas Ev Aletleri1,66-1,78-11,70
İhlas Gayrimenkul1,20-0,83-4,00
İhlas Gazetecilik3,190,00-21,43
İhlas Holding0,89-1,11-20,73
İhlas Yayın Holding0,97-3,00-14,91
İndeks Bilgisayar23,025,0220,33
Info Yatırım7,02-0,578,84
İntema50,95-7,2827,69
Inveo Yatırım Holding133,00-8,28200,77
İpek Doğal Enerji13,89-4,996,19
İskenderun Demir Çelik11,703,3615,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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