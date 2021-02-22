Borsada günlük işlemler (1)
22.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,48
|-1,58
|-3,36
|Acıpayam Selüloz
|23,00
|-1,96
|34,35
|Adel Kalemcilik
|29,66
|2,63
|-13,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,08
|1,65
|10,00
|Afyon Çimento
|5,15
|-0,96
|0,78
|Ak Enerji
|2,15
|-0,92
|-2,71
|Akbank
|6,30
|-2,17
|-9,09
|Akçansa
|19,89
|-1,24
|20,25
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,43
|9,95
|1,12
|Akfen GMYO
|4,58
|0,44
|-5,76
|Akın Tekstil
|57,30
|-3,45
|80,42
|Akiş GMYO
|3,43
|-1,15
|-2,83
|Akmerkez GMYO
|67,70
|-2,31
|5,14
|Aksa
|16,82
|-4,81
|15,28
|Aksa Enerji
|11,38
|-1,98
|52,96
|Aksigorta
|9,93
|1,33
|6,77
|Aksu Enerji
|14,49
|-4,80
|2,62
|Alarko Carrıer
|487,90
|-0,02
|33,71
|Alarko GMYO
|26,20
|0,61
|0,15
|Alarko Holding
|11,86
|0,51
|37,27
|Albaraka Türk
|2,49
|0,81
|28,35
|Alcatel Lucent Teletaş
|37,90
|7,98
|27,78
|Alkim Kağıt
|21,04
|-3,31
|55,30
|Alkim Kimya
|19,02
|-3,79
|30,84
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,70
|-2,17
|23,29
|Altınyunus Çeşme
|81,70
|-3,88
|63,53
|Anadolu Efes
|25,02
|0,48
|7,94
|Anadolu Grubu Holding
|32,58
|-4,01
|23,83
|Anadolu Hayat Emek.
|10,15
|-1,17
|17,07
|Anadolu Isuzu
|23,22
|9,94
|29,00
|Anadolu Sigorta
|8,18
|0,00
|8,34
|Anel Elektrik
|4,38
|-0,68
|38,17
|Arçelik
|35,10
|0,63
|15,46
|ARD Bilişim Teknolojileri
|61,30
|-2,08
|27,50
|Arena Bilgisayar
|55,70
|-0,89
|61,92
|Armada Bilgisayar
|65,95
|-3,01
|34,37
|Arsan Tekstil
|9,16
|1,78
|25,65
|Artı Yatırım Holding
|6,50
|0,31
|12,07
|Arzum Ev Aletleri
|24,64
|-3,52
|0,08
|Aselsan
|17,52
|-1,18
|-4,00
|Ata GMYO
|6,23
|-3,56
|13,07
|Atakule GMYO
|4,24
|3,67
|68,25
|Atlantis Yatırım Holding
|7,89
|-3,66
|41,91
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-0,55
|2,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,88
|1,78
|4,76
|Avrasya GMYO
|5,87
|0,17
|44,58
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,34
|-2,62
|4,37
|Avrupa Yatırım Holding
|6,42
|0,63
|7,00
|Ayen Enerji
|7,48
|-2,35
|38,26
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,90
|-2,27
|13,66
|Aygaz
|17,18
|0,00
|17,27
|Bagfaş
|28,40
|0,71
|42,00
|Bak Ambalaj
|26,98
|-0,88
|33,56
|Balatacılar Balatacılık
|9,45
|-10,00
|14,68
|Bantaş Ambalaj
|5,28
|-2,94
|12,58
|Banvit
|57,00
|5,56
|9,62
|Baştaş Başkent Çimento
|15,50
|-3,13
|-10,77
|Batı Çimento
|13,49
|3,45
|186,41
|Batısöke Çimento
|3,66
|3,68
|50,00
|Bayrak Taban Sanayi
|12,46
|-2,35
|17,44
|Bera Holding
|26,38
|-3,37
|30,08
|Berkosan Yalıtım
|13,93
|1,24
|56,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,90
|-0,51
|-3,47
|Beyaz Filo
|16,78
|-2,84
|64,83
|Bilici Yatırım
|8,00
|7,10
|20,48
|Bim Mağazalar
|67,00
|-2,12
|-8,89
|Birko Mensucat
|1,12
|0,90
|0,90
|Birlik Mensucat
|3,24
|-1,22
|-6,36
|Bizim Mağazaları
|15,08
|-1,24
|-1,82
|Borusan Mannesmann
|34,98
|5,87
|25,83
|Borusan Yat. Paz.
|549,30
|9,99
|20,22
|Bosch Fren Sistemleri
|1.213,00
|-1,18
|-2,09
|Bossa
|20,78
|-2,90
|16,41
|Brisa
|30,44
|9,97
|52,66
|Burçelik
|26,06
|-3,19
|23,98
|Burçelik Vana
|40,80
|-1,45
|-17,84
|Bursa Çimento
|5,04
|9,80
|1,25
|Carrefoursa
|66,75
|-1,69
|-7,03
|Casa Emtia Petrol
|178,00
|-0,95
|67,92
|Ceo Event Medya
|7,86
|2,21
|22,24
|Coca Cola İçecek
|75,15
|-0,46
|15,41
|Cosmos Yat. Holding
|12,70
|-2,31
|57,57
|Credıtwest Faktorıng
|5,85
|-1,02
|-0,34
|Çelebi
|170,00
|0,77
|-6,86
|Çelik Halat
|10,00
|3,09
|9,92
|Çemaş Döküm
|2,33
|1,30
|8,37
|Çemtaş
|16,89
|-0,94
|6,22
|Çimbeton
|339,40
|-2,81
|14,47
|Çimentaş
|46,04
|-7,55
|27,32
|Çimsa
|23,28
|-1,02
|30,79
|Çuhadaroğlu Metal
|8,28
|0,98
|7,12
|Dagi Giyim
|8,28
|1,35
|2,60
|Dagi Yatırım Holding
|15,11
|-2,64
|17,13
|Dardanel
|36,26
|9,95
|8,24
|Datagate Bilgisayar
|16,81
|3,19
|4,35
|Demısaş Döküm
|7,89
|-1,62
|19,36
|Denge Holding
|8,62
|-3,58
|57,30
|Deniz GMYO
|6,25
|-1,73
|82,75
|Derimod
|12,76
|10,00
|31,01
|Derlüks Deri
|8,95
|-2,08
|1,47
|Desa Deri
|12,83
|-0,47
|31,72
|Despec Bilgisayar
|13,66
|0,44
|4,59
|Deva Holding
|33,82
|-0,65
|40,10
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|18,77
|-3,94
|73,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|8,91
|-9,91
|138,87
|Ditaş Doğan
|43,80
|-4,16
|34,03
|DO-CO
|555,00
|3,26
|-11,90
|Doğan Burda
|19,32
|-4,64
|-13,90
|Doğan Holding
|3,35
|-1,76
|9,12
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,67
|-0,37
|14,64
|Doğusan
|5,30
|-0,93
|21,00
|Doğuş GMYO
|9,76
|0,31
|19,46
|Doğuş Otomotiv
|39,08
|4,55
|35,98
|Döktaş Dökümcülük
|33,40
|-1,24
|9,08
|Duran Doğan Basım
|13,28
|3,03
|26,60
|Dyo Boya
|14,07
|-3,17
|23,86
|Eczacıbaşı İlaç
|8,08
|-1,34
|8,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|59,00
|2,08
|112,69
|Edip Gayrimenkul
|3,63
|1,68
|9,34
|Ege Endüstri
|1.614,00
|-1,23
|-6,56
|Ege Gübre
|225,00
|-1,01
|54,96
|Ege Profil
|42,34
|3,83
|10,72
|Ege Seramik
|13,51
|-0,88
|31,29
|Egeplast
|42,68
|1,62
|28,17
|Ekiz Kimya
|8,35
|-5,11
|17,11
|Emek Elektrik
|4,79
|-4,20
|-19,09
|Eminiş Ambalaj
|32,48
|-3,10
|-11,83
|Emlak Konut GMYO
|2,43
|-0,41
|13,55
|Enerjisa Enerji
|13,23
|0,92
|5,76
|Enka İnşaat
|7,63
|-0,26
|3,53
|Erbosan
|68,00
|-4,29
|65,85
|Ereğli Demir Çelik
|14,58
|-1,22
|-2,34
|Ersu Gıda
|4,92
|0,20
|-0,40
|Escort Teknoloji
|8,14
|5,99
|23,90
|Esenboğa Elektrik
|35,68
|-5,36
|87,49
|Etiler Gıda
|6,77
|5,29
|70,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,91
|0,26
|1,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,84
|0,26
|6,67
|Euro Yat. Ort.
|4,66
|3,56
|3,33
|Euro Yatırım Holding
|3,81
|-3,79
|34,15
|Fade Gıda
|10,51
|-0,94
|69,79
|Fenerbahçe Futbol
|31,46
|-9,91
|6,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,91
|-1,57
|8,48
|F-M İzmit Piston
|187,80
|-1,57
|51,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,83
|2,66
|21,49
|Ford Otosan
|211,20
|10,00
|67,62
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,30
|-1,83
|-9,47
|Frigo Pak Gıda
|29,00
|-5,54
|38,23
|Galatasaray Sportif
|3,85
|3,22
|-4,94
|Garanti Bankası
|9,21
|-2,44
|-11,19
|Garanti Faktoring
|13,39
|9,93
|20,31
|Garanti Yat. Ort.
|3,29
|-2,37
|1,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|26,62
|-6,53
|111,27
|Gediz Ambalaj
|39,50
|-2,08
|47,39
|Gentaş
|5,99
|-3,07
|0,84
|Gersan Elektrik
|7,37
|0,27
|20,03
|Global Men. Değ.
|8,80
|-2,22
|46,42
|Global Yat. Holding
|5,60
|-1,93
|19,66
|Good-Year
|10,43
|6,54
|24,76
|Göltaş Çimento
|66,60
|-7,76
|61,42
|Gözde Girişim
|7,08
|-0,98
|-11,28
|GSD Denizcilik
|7,14
|5,93
|41,67
|GSD Holding
|2,62
|-1,13
|4,38
|Gübre Fabrik.
|78,35
|-1,82
|-8,95
|Güler Yat. Holding
|10,66
|-3,53
|-1,93
|Halk GMYO
|3,45
|-3,09
|7,48
|Hatay Tekstil
|26,96
|-4,67
|93,26
|Hedef Girişim
|4,26
|-2,07
|24,32
|Hektaş
|31,58
|-9,41
|65,60
|HUB Girişim
|17,82
|-0,06
|-2,09
|Hürriyet Gzt.
|2,68
|5,10
|27,62
|ICBC Turkey Bank
|6,74
|-1,89
|3,69
|İdealist Danışmanlık
|34,92
|-2,89
|159,44
|İdealist GMYO
|12,09
|-6,28
|77,79
|İhlas Ev Aletleri
|1,83
|0,00
|-2,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,32
|-2,22
|5,60
|İhlas Gazetecilik
|3,42
|-5,26
|-15,76
|İhlas Holding
|1,09
|-5,22
|-2,91
|İhlas Yayın Holding
|1,10
|-1,79
|-3,51
|İndeks Bilgisayar
|22,10
|3,08
|15,53
|Info Yatırım
|7,70
|-2,65
|19,38
|İntema
|55,50
|-9,02
|39,10
|Inveo Yatırım Holding
|170,00
|-4,12
|284,44
|İpek Doğal Enerji
|15,47
|-4,15
|18,27
|İskenderun Demir Çelik
|11,50
|0,09
|13,75
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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