Borsada günlük işlemler (1)
19.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:00
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,60
|-1,43
|-1,81
|Acıpayam Selüloz
|23,46
|-0,68
|37,03
|Adel Kalemcilik
|28,90
|2,56
|-15,58
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,03
|-2,26
|8,21
|Afyon Çimento
|5,20
|0,58
|1,76
|Ak Enerji
|2,17
|0,46
|-1,81
|Akbank
|6,44
|1,90
|-7,07
|Akçansa
|20,14
|1,82
|21,77
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,21
|0,45
|-8,04
|Akfen GMYO
|4,56
|-0,87
|-6,17
|Akın Tekstil
|59,35
|1,02
|86,87
|Akiş GMYO
|3,47
|-0,29
|-1,70
|Akmerkez GMYO
|69,30
|-0,07
|7,62
|Aksa
|17,67
|9,96
|21,11
|Aksa Enerji
|11,61
|3,85
|56,05
|Aksigorta
|9,80
|1,87
|5,38
|Aksu Enerji
|15,22
|1,47
|7,79
|Alarko Carrıer
|488,00
|1,50
|33,74
|Alarko GMYO
|26,04
|0,46
|-0,46
|Alarko Holding
|11,80
|1,03
|36,57
|Albaraka Türk
|2,47
|-4,63
|27,32
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,10
|-4,72
|18,34
|Alkim Kağıt
|21,76
|5,43
|60,62
|Alkim Kimya
|19,77
|6,52
|35,99
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,76
|-2,47
|26,03
|Altınyunus Çeşme
|85,00
|6,12
|70,14
|Anadolu Efes
|24,90
|0,24
|7,42
|Anadolu Grubu Holding
|33,94
|9,63
|28,99
|Anadolu Hayat Emek.
|10,27
|0,69
|18,45
|Anadolu Isuzu
|21,12
|-1,58
|17,33
|Anadolu Sigorta
|8,18
|-0,24
|8,34
|Anel Elektrik
|4,41
|0,00
|39,12
|Arçelik
|34,88
|3,13
|14,74
|ARD Bilişim Teknolojileri
|62,60
|2,45
|30,20
|Arena Bilgisayar
|56,20
|-1,23
|63,37
|Armada Bilgisayar
|68,00
|-0,73
|38,55
|Arsan Tekstil
|9,00
|-0,22
|23,46
|Artı Yatırım Holding
|6,48
|-10,00
|11,72
|Arzum Ev Aletleri
|25,54
|-5,27
|3,74
|Aselsan
|17,73
|2,19
|-2,85
|Ata GMYO
|6,46
|-0,15
|17,24
|Atakule GMYO
|4,09
|3,81
|62,30
|Atlantis Yatırım Holding
|8,19
|9,93
|47,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|-0,55
|3,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,55
|0,38
|2,93
|Avrasya GMYO
|5,86
|1,03
|44,33
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,43
|-3,38
|7,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,38
|-0,31
|6,33
|Ayen Enerji
|7,66
|8,65
|41,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,20
|-2,94
|16,30
|Aygaz
|17,18
|0,47
|17,27
|Bagfaş
|28,20
|2,55
|41,00
|Bak Ambalaj
|27,22
|-2,92
|34,75
|Balatacılar Balatacılık
|10,50
|-7,49
|27,43
|Bantaş Ambalaj
|5,44
|-2,16
|15,99
|Banvit
|54,00
|0,47
|3,85
|Baştaş Başkent Çimento
|16,00
|-5,33
|-7,89
|Batı Çimento
|13,04
|-6,86
|176,86
|Batısöke Çimento
|3,53
|-4,08
|44,67
|Bayrak Taban Sanayi
|12,76
|-1,92
|20,26
|Bera Holding
|27,30
|-0,51
|34,62
|Berkosan Yalıtım
|13,76
|9,99
|54,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,92
|0,26
|-2,97
|Beyaz Filo
|17,27
|-0,52
|69,65
|Bilici Yatırım
|7,47
|-0,80
|12,50
|Bim Mağazalar
|68,45
|0,07
|-6,92
|Birko Mensucat
|1,11
|-0,89
|0,00
|Birlik Mensucat
|3,28
|-4,37
|-5,20
|Bizim Mağazaları
|15,27
|-0,07
|-0,59
|Borusan Mannesmann
|33,04
|7,34
|18,85
|Borusan Yat. Paz.
|499,40
|10,00
|9,30
|Bosch Fren Sistemleri
|1.227,50
|0,65
|-0,92
|Bossa
|21,40
|-3,17
|19,89
|Brisa
|27,68
|1,54
|38,82
|Burçelik
|26,92
|-1,61
|28,07
|Burçelik Vana
|41,40
|-3,04
|-16,63
|Bursa Çimento
|4,59
|1,55
|-7,79
|Carrefoursa
|67,90
|-0,15
|-5,43
|Casa Emtia Petrol
|179,70
|-0,17
|69,53
|Ceo Event Medya
|7,69
|4,20
|19,60
|Coca Cola İçecek
|75,50
|-2,20
|15,95
|Cosmos Yat. Holding
|13,00
|-3,70
|61,29
|Credıtwest Faktorıng
|5,91
|1,20
|0,68
|Çelebi
|168,70
|0,90
|-7,57
|Çelik Halat
|9,70
|-0,10
|6,62
|Çemaş Döküm
|2,30
|2,22
|6,98
|Çemtaş
|17,05
|0,12
|7,23
|Çimbeton
|349,20
|0,81
|17,77
|Çimentaş
|49,80
|0,69
|37,72
|Çimsa
|23,52
|-0,76
|32,13
|Çuhadaroğlu Metal
|8,20
|0,86
|6,08
|Dagi Giyim
|8,17
|-1,80
|1,24
|Dagi Yatırım Holding
|15,52
|-1,65
|20,31
|Dardanel
|32,98
|5,17
|-1,55
|Datagate Bilgisayar
|16,29
|0,12
|1,12
|Demısaş Döküm
|8,02
|-4,07
|21,33
|Denge Holding
|8,94
|-0,11
|63,14
|Deniz GMYO
|6,36
|2,09
|85,96
|Derimod
|11,60
|-2,60
|19,10
|Derlüks Deri
|9,14
|-1,51
|3,63
|Desa Deri
|12,89
|-3,81
|32,34
|Despec Bilgisayar
|13,60
|1,95
|4,13
|Deva Holding
|34,04
|1,61
|41,01
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|19,54
|1,88
|80,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|9,89
|3,02
|165,15
|Ditaş Doğan
|45,70
|3,11
|39,84
|DO-CO
|537,50
|2,77
|-14,68
|Doğan Burda
|20,26
|1,50
|-9,71
|Doğan Holding
|3,41
|0,00
|11,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|-1,11
|15,07
|Doğusan
|5,35
|-1,47
|22,15
|Doğuş GMYO
|9,73
|-2,99
|19,09
|Doğuş Otomotiv
|37,38
|-4,10
|30,06
|Döktaş Dökümcülük
|33,82
|0,65
|10,45
|Duran Doğan Basım
|12,89
|-0,23
|22,88
|Dyo Boya
|14,53
|-2,87
|27,90
|Eczacıbaşı İlaç
|8,19
|1,11
|9,79
|Eczacıbaşı Yatırım
|57,80
|-4,78
|108,36
|Edip Gayrimenkul
|3,57
|-0,28
|7,53
|Ege Endüstri
|1.634,10
|-0,81
|-5,40
|Ege Gübre
|227,30
|0,84
|56,54
|Ege Profil
|40,78
|0,15
|6,64
|Ege Seramik
|13,63
|-1,02
|32,46
|Egeplast
|42,00
|-5,06
|26,13
|Ekiz Kimya
|8,80
|3,53
|23,42
|Emek Elektrik
|5,00
|-0,60
|-15,54
|Eminiş Ambalaj
|33,52
|0,72
|-9,01
|Emlak Konut GMYO
|2,44
|-0,81
|14,02
|Enerjisa Enerji
|13,11
|5,73
|4,80
|Enka İnşaat
|7,65
|0,92
|3,80
|Erbosan
|71,05
|-3,27
|73,29
|Ereğli Demir Çelik
|14,76
|0,34
|-1,14
|Ersu Gıda
|4,91
|-0,61
|-0,61
|Escort Teknoloji
|7,68
|3,64
|16,89
|Esenboğa Elektrik
|37,70
|-3,58
|98,11
|Etiler Gıda
|6,43
|7,17
|61,56
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,90
|-2,01
|1,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,83
|-6,36
|6,39
|Euro Yat. Ort.
|4,50
|-0,88
|-0,22
|Euro Yatırım Holding
|3,96
|3,94
|39,44
|Fade Gıda
|10,61
|-0,84
|71,41
|Fenerbahçe Futbol
|34,92
|1,10
|18,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,02
|-0,85
|10,20
|F-M İzmit Piston
|190,80
|-0,52
|53,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,42
|1,38
|18,34
|Ford Otosan
|192,00
|4,80
|52,38
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,38
|1,39
|-7,79
|Frigo Pak Gıda
|30,70
|3,09
|46,33
|Galatasaray Sportif
|3,73
|0,27
|-7,90
|Garanti Bankası
|9,44
|1,18
|-8,97
|Garanti Faktoring
|12,18
|4,46
|9,43
|Garanti Yat. Ort.
|3,37
|-0,30
|4,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|28,48
|3,34
|126,03
|Gediz Ambalaj
|40,34
|1,10
|50,52
|Gentaş
|6,18
|4,92
|4,04
|Gersan Elektrik
|7,35
|-0,94
|19,71
|Global Men. Değ.
|9,00
|-2,17
|49,75
|Global Yat. Holding
|5,71
|-1,89
|22,01
|Good-Year
|9,79
|6,76
|17,11
|Göltaş Çimento
|72,20
|4,79
|74,99
|Gözde Girişim
|7,15
|0,99
|-10,40
|GSD Denizcilik
|6,74
|-0,30
|33,73
|GSD Holding
|2,65
|0,00
|5,58
|Gübre Fabrik.
|79,80
|4,31
|-7,26
|Güler Yat. Holding
|11,05
|-2,73
|1,66
|Halk GMYO
|3,56
|-0,84
|10,90
|Hatay Tekstil
|28,28
|-5,73
|102,72
|Hedef Girişim
|4,35
|-0,23
|26,95
|Hektaş
|34,86
|9,97
|82,80
|HUB Girişim
|17,83
|0,51
|-2,03
|Hürriyet Gzt.
|2,55
|1,59
|21,43
|ICBC Turkey Bank
|6,87
|0,88
|5,69
|İdealist Danışmanlık
|35,96
|0,11
|167,16
|İdealist GMYO
|12,90
|-2,71
|89,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,83
|-1,61
|-2,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,35
|-1,46
|8,00
|İhlas Gazetecilik
|3,61
|-3,22
|-11,08
|İhlas Holding
|1,15
|-0,86
|2,43
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|-2,61
|-1,75
|İndeks Bilgisayar
|21,44
|3,98
|12,08
|Info Yatırım
|7,91
|-0,50
|22,64
|İntema
|61,00
|1,75
|52,88
|Inveo Yatırım Holding
|177,30
|7,45
|300,95
|İpek Doğal Enerji
|16,14
|-6,49
|23,39
|İskenderun Demir Çelik
|11,49
|0,09
|13,65
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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