Borsada günlük işlemler (1)
18.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,71
|-0,26
|-0,39
|Acıpayam Selüloz
|23,62
|-1,25
|37,97
|Adel Kalemcilik
|28,18
|-1,12
|-17,69
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,10
|-2,82
|10,71
|Afyon Çimento
|5,17
|-2,08
|1,17
|Ak Enerji
|2,16
|-0,92
|-2,26
|Akbank
|6,32
|-1,40
|-8,80
|Akçansa
|19,78
|-0,40
|19,59
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,20
|-2,22
|-8,45
|Akfen GMYO
|4,60
|0,88
|-5,35
|Akın Tekstil
|58,75
|-2,00
|84,98
|Akiş GMYO
|3,48
|-1,69
|-1,42
|Akmerkez GMYO
|69,35
|-1,07
|7,70
|Aksa
|16,07
|-2,90
|10,14
|Aksa Enerji
|11,18
|-1,32
|50,27
|Aksigorta
|9,62
|-0,62
|3,44
|Aksu Enerji
|15,00
|-0,73
|6,23
|Alarko Carrıer
|480,80
|-0,87
|31,76
|Alarko GMYO
|25,92
|0,08
|-0,92
|Alarko Holding
|11,68
|2,64
|35,19
|Albaraka Türk
|2,59
|9,75
|33,51
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,84
|9,97
|24,21
|Alkim Kağıt
|20,64
|0,98
|52,35
|Alkim Kimya
|18,56
|0,32
|27,67
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,83
|-1,39
|29,22
|Altınyunus Çeşme
|80,10
|-4,98
|60,33
|Anadolu Efes
|24,84
|-1,27
|7,16
|Anadolu Grubu Holding
|30,96
|1,51
|17,67
|Anadolu Hayat Emek.
|10,20
|-0,97
|17,65
|Anadolu Isuzu
|21,46
|4,17
|19,22
|Anadolu Sigorta
|8,20
|-0,73
|8,61
|Anel Elektrik
|4,41
|-4,96
|39,12
|Arçelik
|33,82
|0,96
|11,25
|ARD Bilişim Teknolojileri
|61,10
|-1,05
|27,08
|Arena Bilgisayar
|56,90
|-0,09
|65,41
|Armada Bilgisayar
|68,50
|0,88
|39,57
|Arsan Tekstil
|9,02
|1,12
|23,73
|Artı Yatırım Holding
|7,20
|0,14
|24,14
|Arzum Ev Aletleri
|26,96
|3,77
|9,50
|Aselsan
|17,35
|-0,52
|-4,93
|Ata GMYO
|6,47
|-0,61
|17,42
|Atakule GMYO
|3,94
|-1,99
|56,35
|Atlantis Yatırım Holding
|7,45
|3,47
|33,99
|Atlas Yat. Ort.
|1,82
|-0,55
|4,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,48
|0,27
|2,55
|Avrasya GMYO
|5,80
|0,17
|42,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,55
|5,03
|10,94
|Avrupa Yatırım Holding
|6,40
|0,47
|6,67
|Ayen Enerji
|7,05
|-1,81
|30,31
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,60
|-2,86
|19,82
|Aygaz
|17,10
|0,41
|16,72
|Bagfaş
|27,50
|2,00
|37,50
|Bak Ambalaj
|28,04
|2,49
|38,81
|Balatacılar Balatacılık
|11,35
|3,18
|37,74
|Bantaş Ambalaj
|5,56
|-2,46
|18,55
|Banvit
|53,75
|0,00
|3,37
|Baştaş Başkent Çimento
|16,90
|-2,09
|-2,71
|Batı Çimento
|14,00
|4,79
|197,24
|Batısöke Çimento
|3,68
|-5,15
|50,82
|Bayrak Taban Sanayi
|13,01
|4,25
|22,62
|Bera Holding
|27,44
|-0,22
|35,31
|Berkosan Yalıtım
|12,51
|9,93
|40,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,91
|-1,51
|-3,22
|Beyaz Filo
|17,36
|3,15
|70,53
|Bilici Yatırım
|7,53
|6,81
|13,40
|Bim Mağazalar
|68,40
|-0,29
|-6,98
|Birko Mensucat
|1,12
|0,90
|0,90
|Birlik Mensucat
|3,43
|3,00
|-0,87
|Bizim Mağazaları
|15,28
|-1,36
|-0,52
|Borusan Mannesmann
|30,78
|-1,28
|10,72
|Borusan Yat. Paz.
|454,00
|-2,13
|-0,63
|Bosch Fren Sistemleri
|1.219,60
|-0,97
|-1,56
|Bossa
|22,10
|9,95
|23,81
|Brisa
|27,26
|2,10
|36,71
|Burçelik
|27,36
|6,87
|30,16
|Burçelik Vana
|42,70
|1,67
|-14,02
|Bursa Çimento
|4,52
|-3,21
|-9,19
|Carrefoursa
|68,00
|-0,95
|-5,29
|Casa Emtia Petrol
|180,00
|-9,55
|69,81
|Ceo Event Medya
|7,38
|0,41
|14,77
|Coca Cola İçecek
|77,20
|-2,12
|18,56
|Cosmos Yat. Holding
|13,50
|3,05
|67,49
|Credıtwest Faktorıng
|5,84
|-2,83
|-0,51
|Çelebi
|167,20
|-0,54
|-8,40
|Çelik Halat
|9,71
|0,62
|6,73
|Çemaş Döküm
|2,25
|-3,85
|4,65
|Çemtaş
|17,03
|-0,82
|7,10
|Çimbeton
|346,40
|-3,91
|16,83
|Çimentaş
|49,46
|3,04
|36,78
|Çimsa
|23,70
|0,00
|33,15
|Çuhadaroğlu Metal
|8,13
|-2,52
|5,17
|Dagi Giyim
|8,32
|-1,19
|3,10
|Dagi Yatırım Holding
|15,78
|-2,89
|22,33
|Dardanel
|31,36
|-0,44
|-6,39
|Datagate Bilgisayar
|16,27
|-0,49
|0,99
|Demısaş Döküm
|8,36
|10,00
|26,48
|Denge Holding
|8,95
|-3,66
|63,32
|Deniz GMYO
|6,23
|-0,32
|82,16
|Derimod
|11,91
|4,02
|22,28
|Derlüks Deri
|9,28
|0,54
|5,22
|Desa Deri
|13,40
|1,13
|37,58
|Despec Bilgisayar
|13,34
|-0,74
|2,14
|Deva Holding
|33,50
|-1,30
|38,77
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|19,18
|-4,20
|76,77
|Diriteks Diriliş Tekstil
|9,60
|9,97
|157,37
|Ditaş Doğan
|44,32
|-4,48
|35,62
|DO-CO
|523,00
|0,15
|-16,98
|Doğan Burda
|19,96
|-2,35
|-11,05
|Doğan Holding
|3,41
|-1,16
|11,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,71
|3,04
|16,36
|Doğusan
|5,43
|-2,69
|23,97
|Doğuş GMYO
|10,03
|-4,57
|22,77
|Doğuş Otomotiv
|38,98
|9,99
|35,63
|Döktaş Dökümcülük
|33,60
|-1,58
|9,73
|Duran Doğan Basım
|12,92
|-2,12
|23,16
|Dyo Boya
|14,96
|-5,50
|31,69
|Eczacıbaşı İlaç
|8,10
|-0,61
|8,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|60,70
|0,83
|118,82
|Edip Gayrimenkul
|3,58
|-2,45
|7,83
|Ege Endüstri
|1.647,50
|-1,18
|-4,62
|Ege Gübre
|225,40
|0,18
|55,23
|Ege Profil
|40,72
|-1,40
|6,49
|Ege Seramik
|13,77
|-1,71
|33,82
|Egeplast
|44,24
|7,27
|32,85
|Ekiz Kimya
|8,50
|-7,00
|19,21
|Emek Elektrik
|5,03
|-0,59
|-15,03
|Eminiş Ambalaj
|33,28
|-4,81
|-9,66
|Emlak Konut GMYO
|2,46
|-0,40
|14,95
|Enerjisa Enerji
|12,40
|2,14
|-0,88
|Enka İnşaat
|7,58
|-0,79
|2,85
|Erbosan
|73,45
|4,78
|79,15
|Ereğli Demir Çelik
|14,71
|-0,07
|-1,47
|Ersu Gıda
|4,94
|0,61
|0,00
|Escort Teknoloji
|7,41
|1,37
|12,79
|Esenboğa Elektrik
|39,10
|-1,51
|105,47
|Etiler Gıda
|6,00
|-2,44
|50,75
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,98
|1,27
|3,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,09
|-4,44
|13,61
|Euro Yat. Ort.
|4,54
|-2,37
|0,67
|Euro Yatırım Holding
|3,81
|0,53
|34,15
|Fade Gıda
|10,70
|0,85
|72,86
|Fenerbahçe Futbol
|34,54
|1,59
|16,85
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,08
|1,14
|11,15
|F-M İzmit Piston
|191,80
|1,48
|54,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,21
|-1,81
|16,73
|Ford Otosan
|183,20
|9,96
|45,40
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,32
|-0,69
|-9,05
|Frigo Pak Gıda
|29,78
|-7,23
|41,94
|Galatasaray Sportif
|3,72
|-0,80
|-8,15
|Garanti Bankası
|9,33
|-2,30
|-10,03
|Garanti Faktoring
|11,66
|-1,19
|4,76
|Garanti Yat. Ort.
|3,38
|-0,59
|4,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|27,56
|-4,97
|118,73
|Gediz Ambalaj
|39,90
|-3,34
|48,88
|Gentaş
|5,89
|-2,32
|-0,84
|Gersan Elektrik
|7,42
|-1,72
|20,85
|Global Men. Değ.
|9,20
|-2,23
|53,08
|Global Yat. Holding
|5,82
|-3,48
|24,36
|Good-Year
|9,17
|-1,61
|9,69
|Göltaş Çimento
|68,90
|-4,37
|66,99
|Gözde Girişim
|7,08
|0,00
|-11,28
|GSD Denizcilik
|6,76
|-0,88
|34,13
|GSD Holding
|2,65
|0,00
|5,58
|Gübre Fabrik.
|76,50
|0,79
|-11,10
|Güler Yat. Holding
|11,36
|-4,46
|4,51
|Halk GMYO
|3,59
|-2,71
|11,84
|Hatay Tekstil
|30,00
|7,99
|115,05
|Hedef Girişim
|4,36
|1,16
|27,24
|Hektaş
|31,70
|9,99
|66,23
|HUB Girişim
|17,74
|-0,78
|-2,53
|Hürriyet Gzt.
|2,51
|-2,71
|19,52
|ICBC Turkey Bank
|6,81
|-1,16
|4,77
|İdealist Danışmanlık
|35,92
|9,98
|166,86
|İdealist GMYO
|13,26
|9,95
|95,00
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|1,64
|-1,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,37
|0,74
|9,60
|İhlas Gazetecilik
|3,73
|-1,06
|-8,13
|İhlas Holding
|1,16
|9,43
|3,32
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|4,55
|0,88
|İndeks Bilgisayar
|20,62
|-0,39
|7,79
|Info Yatırım
|7,95
|6,71
|23,26
|İntema
|59,95
|-3,31
|50,25
|Inveo Yatırım Holding
|165,00
|-8,13
|273,13
|İpek Doğal Enerji
|17,26
|6,54
|31,96
|İskenderun Demir Çelik
|11,48
|0,09
|13,55
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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