Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

18.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,71-0,26-0,39
Acıpayam Selüloz23,62-1,2537,97
Adel Kalemcilik28,18-1,12-17,69
Adese Alışveriş Ticaret3,10-2,8210,71
Afyon Çimento5,17-2,081,17
Ak Enerji2,16-0,92-2,26
Akbank6,32-1,40-8,80
Akçansa19,78-0,4019,59
Akdeniz Yatırım Hold.2,20-2,22-8,45
Akfen GMYO4,600,88-5,35
Akın Tekstil58,75-2,0084,98
Akiş GMYO3,48-1,69-1,42
Akmerkez GMYO69,35-1,077,70
Aksa16,07-2,9010,14
Aksa Enerji11,18-1,3250,27
Aksigorta9,62-0,623,44
Aksu Enerji15,00-0,736,23
Alarko Carrıer480,80-0,8731,76
Alarko GMYO25,920,08-0,92
Alarko Holding11,682,6435,19
Albaraka Türk2,599,7533,51
Alcatel Lucent Teletaş36,849,9724,21
Alkim Kağıt20,640,9852,35
Alkim Kimya18,560,3227,67
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,83-1,3929,22
Altınyunus Çeşme80,10-4,9860,33
Anadolu Efes24,84-1,277,16
Anadolu Grubu Holding30,961,5117,67
Anadolu Hayat Emek.10,20-0,9717,65
Anadolu Isuzu21,464,1719,22
Anadolu Sigorta8,20-0,738,61
Anel Elektrik4,41-4,9639,12
Arçelik33,820,9611,25
ARD Bilişim Teknolojileri61,10-1,0527,08
Arena Bilgisayar56,90-0,0965,41
Armada Bilgisayar68,500,8839,57
Arsan Tekstil9,021,1223,73
Artı Yatırım Holding7,200,1424,14
Arzum Ev Aletleri26,963,779,50
Aselsan17,35-0,52-4,93
Ata GMYO6,47-0,6117,42
Atakule GMYO3,94-1,9956,35
Atlantis Yatırım Holding7,453,4733,99
Atlas Yat. Ort.1,82-0,554,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,480,272,55
Avrasya GMYO5,800,1742,86
Avrasya Petrol ve Tur.3,555,0310,94
Avrupa Yatırım Holding6,400,476,67
Ayen Enerji7,05-1,8130,31
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,60-2,8619,82
Aygaz17,100,4116,72
Bagfaş27,502,0037,50
Bak Ambalaj28,042,4938,81
Balatacılar Balatacılık11,353,1837,74
Bantaş Ambalaj5,56-2,4618,55
Banvit53,750,003,37
Baştaş Başkent Çimento16,90-2,09-2,71
Batı Çimento14,004,79197,24
Batısöke Çimento3,68-5,1550,82
Bayrak Taban Sanayi13,014,2522,62
Bera Holding27,44-0,2235,31
Berkosan Yalıtım12,519,9340,25
Beşiktaş Futbol Yat.3,91-1,51-3,22
Beyaz Filo17,363,1570,53
Bilici Yatırım7,536,8113,40
Bim Mağazalar68,40-0,29-6,98
Birko Mensucat1,120,900,90
Birlik Mensucat3,433,00-0,87
Bizim Mağazaları15,28-1,36-0,52
Borusan Mannesmann30,78-1,2810,72
Borusan Yat. Paz.454,00-2,13-0,63
Bosch Fren Sistemleri1.219,60-0,97-1,56
Bossa22,109,9523,81
Brisa27,262,1036,71
Burçelik27,366,8730,16
Burçelik Vana42,701,67-14,02
Bursa Çimento4,52-3,21-9,19
Carrefoursa68,00-0,95-5,29
Casa Emtia Petrol180,00-9,5569,81
Ceo Event Medya7,380,4114,77
Coca Cola İçecek77,20-2,1218,56
Cosmos Yat. Holding13,503,0567,49
Credıtwest Faktorıng5,84-2,83-0,51
Çelebi167,20-0,54-8,40
Çelik Halat9,710,626,73
Çemaş Döküm2,25-3,854,65
Çemtaş17,03-0,827,10
Çimbeton346,40-3,9116,83
Çimentaş49,463,0436,78
Çimsa23,700,0033,15
Çuhadaroğlu Metal8,13-2,525,17
Dagi Giyim8,32-1,193,10
Dagi Yatırım Holding15,78-2,8922,33
Dardanel31,36-0,44-6,39
Datagate Bilgisayar16,27-0,490,99
Demısaş Döküm8,3610,0026,48
Denge Holding8,95-3,6663,32
Deniz GMYO6,23-0,3282,16
Derimod11,914,0222,28
Derlüks Deri9,280,545,22
Desa Deri13,401,1337,58
Despec Bilgisayar13,34-0,742,14
Deva Holding33,50-1,3038,77
Dinamik Isı Makina Yalıtım19,18-4,2076,77
Diriteks Diriliş Tekstil9,609,97157,37
Ditaş Doğan44,32-4,4835,62
DO-CO523,000,15-16,98
Doğan Burda19,96-2,35-11,05
Doğan Holding3,41-1,1611,07
Doğtaş Kelebek Mobilya2,713,0416,36
Doğusan5,43-2,6923,97
Doğuş GMYO10,03-4,5722,77
Doğuş Otomotiv38,989,9935,63
Döktaş Dökümcülük33,60-1,589,73
Duran Doğan Basım12,92-2,1223,16
Dyo Boya14,96-5,5031,69
Eczacıbaşı İlaç8,10-0,618,58
Eczacıbaşı Yatırım60,700,83118,82
Edip Gayrimenkul3,58-2,457,83
Ege Endüstri1.647,50-1,18-4,62
Ege Gübre225,400,1855,23
Ege Profil40,72-1,406,49
Ege Seramik13,77-1,7133,82
Egeplast44,247,2732,85
Ekiz Kimya8,50-7,0019,21
Emek Elektrik5,03-0,59-15,03
Eminiş Ambalaj33,28-4,81-9,66
Emlak Konut GMYO2,46-0,4014,95
Enerjisa Enerji12,402,14-0,88
Enka İnşaat7,58-0,792,85
Erbosan73,454,7879,15
Ereğli Demir Çelik14,71-0,07-1,47
Ersu Gıda4,940,610,00
Escort Teknoloji7,411,3712,79
Esenboğa Elektrik39,10-1,51105,47
Etiler Gıda6,00-2,4450,75
Euro Kapital Yat. Ort.3,981,273,38
Euro Trend Yat. Ort.4,09-4,4413,61
Euro Yat. Ort.4,54-2,370,67
Euro Yatırım Holding3,810,5334,15
Fade Gıda10,700,8572,86
Fenerbahçe Futbol34,541,5916,85
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,081,1411,15
F-M İzmit Piston191,801,4854,30
Fonet Bilgi Teknolojileri15,21-1,8116,73
Ford Otosan183,209,9645,40
Formet Celik Kapi Sanayi4,32-0,69-9,05
Frigo Pak Gıda29,78-7,2341,94
Galatasaray Sportif3,72-0,80-8,15
Garanti Bankası9,33-2,30-10,03
Garanti Faktoring11,66-1,194,76
Garanti Yat. Ort.3,38-0,594,64
Gedik Y. Men. Değ.27,56-4,97118,73
Gediz Ambalaj39,90-3,3448,88
Gentaş5,89-2,32-0,84
Gersan Elektrik7,42-1,7220,85
Global Men. Değ.9,20-2,2353,08
Global Yat. Holding5,82-3,4824,36
Good-Year9,17-1,619,69
Göltaş Çimento68,90-4,3766,99
Gözde Girişim7,080,00-11,28
GSD Denizcilik6,76-0,8834,13
GSD Holding2,650,005,58
Gübre Fabrik.76,500,79-11,10
Güler Yat. Holding11,36-4,464,51
Halk GMYO3,59-2,7111,84
Hatay Tekstil30,007,99115,05
Hedef Girişim4,361,1627,24
Hektaş31,709,9966,23
HUB Girişim17,74-0,78-2,53
Hürriyet Gzt.2,51-2,7119,52
ICBC Turkey Bank6,81-1,164,77
İdealist Danışmanlık35,929,98166,86
İdealist GMYO13,269,9595,00
İhlas Ev Aletleri1,861,64-1,06
İhlas Gayrimenkul1,370,749,60
İhlas Gazetecilik3,73-1,06-8,13
İhlas Holding1,169,433,32
İhlas Yayın Holding1,154,550,88
İndeks Bilgisayar20,62-0,397,79
Info Yatırım7,956,7123,26
İntema59,95-3,3150,25
Inveo Yatırım Holding165,00-8,13273,13
İpek Doğal Enerji17,266,5431,96
İskenderun Demir Çelik11,480,0913,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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