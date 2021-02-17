Borsada günlük işlemler (1)
17.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:53
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,73
|-1,53
|-0,13
|Acıpayam Selüloz
|23,92
|9,93
|39,72
|Adel Kalemcilik
|28,50
|-1,93
|-16,75
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,19
|2,57
|13,93
|Afyon Çimento
|5,28
|-1,49
|3,33
|Ak Enerji
|2,18
|-0,46
|-1,36
|Akbank
|6,41
|-1,54
|-7,50
|Akçansa
|19,86
|0,00
|20,07
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,25
|-0,44
|-6,37
|Akfen GMYO
|4,56
|-0,87
|-6,17
|Akın Tekstil
|59,95
|10,00
|88,76
|Akiş GMYO
|3,54
|-2,48
|0,28
|Akmerkez GMYO
|70,10
|-3,97
|8,87
|Aksa
|16,55
|-3,22
|13,43
|Aksa Enerji
|11,33
|-1,39
|52,28
|Aksigorta
|9,68
|-1,22
|4,09
|Aksu Enerji
|15,11
|-0,40
|7,01
|Alarko Carrıer
|485,00
|-0,66
|32,91
|Alarko GMYO
|25,90
|-1,52
|-0,99
|Alarko Holding
|11,38
|-2,40
|31,71
|Albaraka Türk
|2,36
|-0,84
|21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,50
|-2,67
|12,95
|Alkim Kağıt
|20,44
|-2,20
|50,87
|Alkim Kimya
|18,50
|-1,39
|27,26
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,87
|-4,33
|31,05
|Altınyunus Çeşme
|84,30
|-2,49
|68,73
|Anadolu Efes
|25,16
|-3,01
|8,54
|Anadolu Grubu Holding
|30,50
|-2,06
|15,92
|Anadolu Hayat Emek.
|10,30
|1,48
|18,80
|Anadolu Isuzu
|20,60
|-0,96
|14,44
|Anadolu Sigorta
|8,26
|-0,84
|9,40
|Anel Elektrik
|4,64
|4,74
|46,37
|Arçelik
|33,50
|0,66
|10,20
|ARD Bilişim Teknolojileri
|61,75
|3,26
|28,43
|Arena Bilgisayar
|56,95
|-2,06
|65,55
|Armada Bilgisayar
|67,90
|1,80
|38,35
|Arsan Tekstil
|8,92
|6,95
|22,36
|Artı Yatırım Holding
|7,19
|0,14
|23,97
|Arzum Ev Aletleri
|25,98
|9,99
|5,52
|Aselsan
|17,44
|-0,23
|-4,44
|Ata GMYO
|6,51
|-0,76
|18,15
|Atakule GMYO
|4,02
|0,00
|59,52
|Atlantis Yatırım Holding
|7,20
|0,14
|29,50
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|-0,54
|4,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,43
|-0,38
|2,27
|Avrasya GMYO
|5,79
|1,58
|42,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,38
|3,05
|5,62
|Avrupa Yatırım Holding
|6,37
|0,00
|6,17
|Ayen Enerji
|7,18
|-2,97
|32,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,00
|5,26
|23,35
|Aygaz
|17,03
|-0,82
|16,25
|Bagfaş
|26,96
|-2,60
|34,80
|Bak Ambalaj
|27,36
|-2,08
|35,45
|Balatacılar Balatacılık
|11,00
|1,01
|33,50
|Bantaş Ambalaj
|5,70
|3,45
|21,54
|Banvit
|53,75
|1,42
|3,37
|Baştaş Başkent Çimento
|17,26
|-0,23
|-0,63
|Batı Çimento
|13,36
|9,96
|183,65
|Batısöke Çimento
|3,88
|3,74
|59,02
|Bayrak Taban Sanayi
|12,48
|-2,12
|17,62
|Bera Holding
|27,50
|1,48
|35,60
|Berkosan Yalıtım
|11,38
|9,95
|27,58
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,97
|1,28
|-1,73
|Beyaz Filo
|16,83
|0,06
|65,32
|Bilici Yatırım
|7,05
|-1,67
|6,17
|Bim Mağazalar
|68,60
|0,81
|-6,71
|Birko Mensucat
|1,11
|-2,63
|0,00
|Birlik Mensucat
|3,33
|4,06
|-3,76
|Bizim Mağazaları
|15,49
|1,24
|0,85
|Borusan Mannesmann
|31,18
|-3,35
|12,16
|Borusan Yat. Paz.
|463,90
|-0,90
|1,53
|Bosch Fren Sistemleri
|1.231,50
|0,12
|-0,60
|Bossa
|20,10
|-1,28
|12,61
|Brisa
|26,70
|-3,54
|33,90
|Burçelik
|25,60
|1,27
|21,79
|Burçelik Vana
|42,00
|-4,50
|-15,42
|Bursa Çimento
|4,67
|-2,71
|-6,18
|Carrefoursa
|68,65
|0,07
|-4,39
|Casa Emtia Petrol
|199,00
|8,15
|87,74
|Ceo Event Medya
|7,35
|3,67
|14,31
|Coca Cola İçecek
|79,70
|-1,97
|21,12
|Cosmos Yat. Holding
|13,10
|1,55
|62,53
|Credıtwest Faktorıng
|6,01
|4,16
|2,39
|Çelebi
|168,10
|-0,88
|-7,90
|Çelik Halat
|9,65
|7,70
|6,07
|Çemaş Döküm
|2,34
|4,00
|8,84
|Çemtaş
|17,17
|-2,99
|7,98
|Çimbeton
|360,50
|-2,04
|21,59
|Çimentaş
|48,00
|-3,81
|32,74
|Çimsa
|23,70
|2,07
|33,15
|Çuhadaroğlu Metal
|8,34
|0,85
|7,89
|Dagi Giyim
|8,42
|-1,86
|4,34
|Dagi Yatırım Holding
|16,25
|-4,07
|25,97
|Dardanel
|31,50
|-2,84
|-5,97
|Datagate Bilgisayar
|16,35
|-5,05
|1,49
|Demısaş Döküm
|7,60
|-3,80
|14,98
|Denge Holding
|9,29
|5,81
|69,53
|Deniz GMYO
|6,25
|0,16
|82,75
|Derimod
|11,45
|-4,26
|17,56
|Derlüks Deri
|9,23
|-0,97
|4,65
|Desa Deri
|13,25
|0,53
|36,04
|Despec Bilgisayar
|13,44
|-4,68
|2,91
|Deva Holding
|33,94
|-1,45
|40,60
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|20,02
|-3,84
|84,52
|Diriteks Diriliş Tekstil
|8,73
|-9,35
|134,05
|Ditaş Doğan
|46,40
|-4,29
|41,98
|DO-CO
|522,20
|-0,42
|-17,11
|Doğan Burda
|20,44
|-1,92
|-8,91
|Doğan Holding
|3,45
|-1,15
|12,38
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|-1,87
|12,93
|Doğusan
|5,58
|-0,18
|27,40
|Doğuş GMYO
|10,51
|-1,87
|28,64
|Doğuş Otomotiv
|35,44
|-1,45
|23,31
|Döktaş Dökümcülük
|34,14
|-2,01
|11,50
|Duran Doğan Basım
|13,20
|2,40
|25,83
|Dyo Boya
|15,83
|9,32
|39,35
|Eczacıbaşı İlaç
|8,15
|-1,57
|9,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|60,20
|9,95
|117,02
|Edip Gayrimenkul
|3,67
|0,82
|10,54
|Ege Endüstri
|1.667,20
|0,01
|-3,48
|Ege Gübre
|225,00
|-2,39
|54,96
|Ege Profil
|41,30
|-0,34
|8,00
|Ege Seramik
|14,01
|0,79
|36,15
|Egeplast
|41,24
|9,97
|23,84
|Ekiz Kimya
|9,14
|-9,95
|28,19
|Emek Elektrik
|5,06
|2,64
|-14,53
|Eminiş Ambalaj
|34,96
|5,17
|-5,10
|Emlak Konut GMYO
|2,47
|-1,20
|15,42
|Enerjisa Enerji
|12,14
|-0,90
|-2,96
|Enka İnşaat
|7,64
|-1,16
|3,66
|Erbosan
|70,10
|-4,10
|70,98
|Ereğli Demir Çelik
|14,72
|0,00
|-1,41
|Ersu Gıda
|4,91
|-0,41
|-0,61
|Escort Teknoloji
|7,31
|-1,35
|11,26
|Esenboğa Elektrik
|39,70
|-0,95
|108,62
|Etiler Gıda
|6,15
|2,50
|54,52
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,93
|0,00
|2,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,28
|-2,73
|18,89
|Euro Yat. Ort.
|4,65
|0,43
|3,10
|Euro Yatırım Holding
|3,79
|-1,30
|33,45
|Fade Gıda
|10,61
|5,57
|71,41
|Fenerbahçe Futbol
|34,00
|2,35
|15,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,00
|0,43
|9,89
|F-M İzmit Piston
|189,00
|-3,18
|52,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,49
|3,61
|18,88
|Ford Otosan
|166,60
|5,98
|32,22
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,35
|-0,23
|-8,42
|Frigo Pak Gıda
|32,10
|1,26
|53,00
|Galatasaray Sportif
|3,75
|-0,53
|-7,41
|Garanti Bankası
|9,55
|-1,95
|-7,91
|Garanti Faktoring
|11,80
|-1,67
|6,02
|Garanti Yat. Ort.
|3,40
|0,29
|5,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|29,00
|-4,92
|130,16
|Gediz Ambalaj
|41,28
|-1,01
|54,03
|Gentaş
|6,03
|0,84
|1,52
|Gersan Elektrik
|7,55
|-0,26
|22,96
|Global Men. Değ.
|9,41
|4,56
|56,57
|Global Yat. Holding
|6,03
|3,08
|28,85
|Good-Year
|9,32
|-2,41
|11,48
|Göltaş Çimento
|72,05
|-5,45
|74,62
|Gözde Girişim
|7,08
|-0,98
|-11,28
|GSD Denizcilik
|6,82
|-0,73
|35,32
|GSD Holding
|2,65
|0,38
|5,58
|Gübre Fabrik.
|75,90
|-2,57
|-11,80
|Güler Yat. Holding
|11,89
|5,69
|9,38
|Halk GMYO
|3,69
|3,36
|14,95
|Hatay Tekstil
|27,78
|9,98
|99,14
|Hedef Girişim
|4,31
|-0,92
|25,78
|Hektaş
|28,82
|6,43
|51,13
|HUB Girişim
|17,88
|0,17
|-1,76
|Hürriyet Gzt.
|2,58
|2,38
|22,86
|ICBC Turkey Bank
|6,89
|-1,57
|6,00
|İdealist Danışmanlık
|32,66
|9,97
|142,64
|İdealist GMYO
|12,06
|9,94
|77,35
|İhlas Ev Aletleri
|1,83
|0,55
|-2,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,36
|-0,73
|8,80
|İhlas Gazetecilik
|3,77
|-0,53
|-7,14
|İhlas Holding
|1,06
|0,95
|-5,58
|İhlas Yayın Holding
|1,10
|-0,90
|-3,51
|İndeks Bilgisayar
|20,70
|-4,08
|8,21
|Info Yatırım
|7,45
|1,36
|15,50
|İntema
|62,00
|-5,63
|55,39
|Inveo Yatırım Holding
|179,60
|-4,72
|306,15
|İpek Doğal Enerji
|16,20
|-2,17
|23,85
|İskenderun Demir Çelik
|11,47
|0,09
|13,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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