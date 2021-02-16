Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

16.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,85-2,851,42
Acıpayam Selüloz21,76-2,9427,10
Adel Kalemcilik29,06-0,14-15,12
Adese Alışveriş Ticaret3,11-3,1211,07
Afyon Çimento5,361,904,89
Ak Enerji2,19-0,90-0,90
Akbank6,51-2,84-6,06
Akçansa19,86-1,7820,07
Akdeniz Yatırım Hold.2,26-0,88-5,96
Akfen GMYO4,60-1,71-5,35
Akın Tekstil54,505,0171,60
Akiş GMYO3,63-3,712,83
Akmerkez GMYO73,00-3,9513,37
Aksa17,100,5317,20
Aksa Enerji11,491,6854,44
Aksigorta9,802,405,38
Aksu Enerji15,170,007,44
Alarko Carrıer488,20-4,4633,79
Alarko GMYO26,30-1,570,54
Alarko Holding11,660,0034,95
Albaraka Türk2,382,1522,68
Alcatel Lucent Teletaş34,424,1116,05
Alkim Kağıt20,90-2,2554,27
Alkim Kimya18,76-1,8329,05
Altınyağ Madencilik ve Enerji3,003,4536,99
Altınyunus Çeşme86,45-2,4373,04
Anadolu Efes25,94-1,6711,91
Anadolu Grubu Holding31,14-2,3818,35
Anadolu Hayat Emek.10,15-1,3617,07
Anadolu Isuzu20,80-2,2615,56
Anadolu Sigorta8,330,2410,33
Anel Elektrik4,43-6,1439,75
Arçelik33,28-2,239,47
ARD Bilişim Teknolojileri59,80-3,3124,38
Arena Bilgisayar58,15-2,4369,04
Armada Bilgisayar66,70-3,4735,90
Arsan Tekstil8,34-2,3414,40
Artı Yatırım Holding7,181,4123,79
Arzum Ev Aletleri23,62-0,84-4,06
Aselsan17,48-2,02-4,22
Ata GMYO6,562,5019,06
Atakule GMYO4,02-3,8359,52
Atlantis Yatırım Holding7,19-6,6229,32
Atlas Yat. Ort.1,84-1,085,14
AvivaSA Emeklilik Hayat18,50-1,702,66
Avrasya GMYO5,703,0740,39
Avrasya Petrol ve Tur.3,28-4,932,50
Avrupa Yatırım Holding6,373,926,17
Ayen Enerji7,403,5036,78
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,300,3817,18
Aygaz17,170,2317,20
Bagfaş27,682,9838,40
Bak Ambalaj27,94-2,5138,32
Balatacılar Balatacılık10,8910,0032,16
Bantaş Ambalaj5,51-3,8417,48
Banvit53,00-1,491,92
Baştaş Başkent Çimento17,300,00-0,40
Batı Çimento12,159,95157,96
Batısöke Çimento3,7410,0053,28
Bayrak Taban Sanayi12,752,8220,17
Bera Holding27,100,5233,63
Berkosan Yalıtım10,35-1,5216,03
Beşiktaş Futbol Yat.3,92-3,45-2,97
Beyaz Filo16,824,2165,23
Bilici Yatırım7,17-1,247,98
Bim Mağazalar68,05-1,80-7,46
Birko Mensucat1,14-0,872,70
Birlik Mensucat3,203,90-7,51
Bizim Mağazaları15,30-2,24-0,39
Borusan Mannesmann32,26-0,1216,04
Borusan Yat. Paz.468,10-2,682,45
Bosch Fren Sistemleri1.230,00-2,07-0,72
Bossa20,36-0,3914,06
Brisa27,68-2,2638,82
Burçelik25,28-1,6320,27
Burçelik Vana43,98-2,35-11,44
Bursa Çimento4,800,63-3,57
Carrefoursa68,60-3,11-4,46
Casa Emtia Petrol184,008,5573,58
Ceo Event Medya7,09-0,7010,26
Coca Cola İçecek81,302,3923,56
Cosmos Yat. Holding12,903,2060,05
Credıtwest Faktorıng5,77-3,99-1,70
Çelebi169,60-3,09-7,08
Çelik Halat8,96-4,58-1,51
Çemaş Döküm2,25-1,324,65
Çemtaş17,703,6311,31
Çimbeton368,00-5,0124,11
Çimentaş49,90-4,0438,00
Çimsa23,22-2,1930,45
Çuhadaroğlu Metal8,27-1,436,99
Dagi Giyim8,58-1,616,32
Dagi Yatırım Holding16,941,4431,32
Dardanel32,42-3,68-3,22
Datagate Bilgisayar17,22-2,996,89
Demısaş Döküm7,907,1919,52
Denge Holding8,78-6,6060,22
Deniz GMYO6,24-2,0482,46
Derimod11,965,6522,79
Derlüks Deri9,32-0,755,67
Desa Deri13,180,6135,32
Despec Bilgisayar14,10-2,027,96
Deva Holding34,443,6742,67
Dinamik Isı Makina Yalıtım20,829,9391,89
Diriteks Diriliş Tekstil9,63-9,92158,18
Ditaş Doğan48,48-3,6248,35
DO-CO524,40-1,78-16,76
Doğan Burda20,84-1,14-7,13
Doğan Holding3,49-1,4113,68
Doğtaş Kelebek Mobilya2,68-2,5515,07
Doğusan5,590,0027,63
Doğuş GMYO10,710,0931,09
Doğuş Otomotiv35,96-2,8125,12
Döktaş Dökümcülük34,84-2,6313,78
Duran Doğan Basım12,89-2,2022,88
Dyo Boya14,480,4227,46
Eczacıbaşı İlaç8,281,3510,99
Eczacıbaşı Yatırım54,759,9497,37
Edip Gayrimenkul3,64-2,419,64
Ege Endüstri1.667,00-2,73-3,49
Ege Gübre230,50-2,2158,75
Ege Profil41,440,838,37
Ege Seramik13,902,2135,08
Egeplast37,50-9,8112,61
Ekiz Kimya10,15-4,4342,36
Emek Elektrik4,93-2,38-16,72
Eminiş Ambalaj33,24-7,10-9,77
Emlak Konut GMYO2,50-1,5716,82
Enerjisa Enerji12,25-1,92-2,08
Enka İnşaat7,73-0,514,88
Erbosan73,102,6078,29
Ereğli Demir Çelik14,72-3,03-1,41
Ersu Gıda4,93-1,20-0,20
Escort Teknoloji7,41-1,2012,79
Esenboğa Elektrik40,08-3,56110,61
Etiler Gıda6,00-3,2350,75
Euro Kapital Yat. Ort.3,93-1,262,08
Euro Trend Yat. Ort.4,400,0022,22
Euro Yat. Ort.4,63-2,732,66
Euro Yatırım Holding3,84-2,7835,21
Fade Gıda10,052,7662,36
Fenerbahçe Futbol33,22-2,2912,38
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,97-0,999,42
F-M İzmit Piston195,20-1,4157,04
Fonet Bilgi Teknolojileri14,95-1,3914,74
Ford Otosan157,20-2,7224,76
Formet Celik Kapi Sanayi4,36-0,91-8,21
Frigo Pak Gıda31,70-1,0651,10
Galatasaray Sportif3,77-1,82-6,91
Garanti Bankası9,74-3,08-6,08
Garanti Faktoring12,00-2,047,82
Garanti Yat. Ort.3,39-2,314,95
Gedik Y. Men. Değ.30,506,57142,06
Gediz Ambalaj41,700,0055,60
Gentaş5,98-2,290,67
Gersan Elektrik7,57-2,5723,29
Global Men. Değ.9,00-3,0249,75
Global Yat. Holding5,85-1,5225,00
Good-Year9,55-1,3414,23
Göltaş Çimento76,201,6084,68
Gözde Girişim7,15-2,32-10,40
GSD Denizcilik6,87-2,9736,31
GSD Holding2,64-2,945,18
Gübre Fabrik.77,906,49-9,47
Güler Yat. Holding11,253,403,50
Halk GMYO3,57-0,2811,21
Hatay Tekstil25,263,1981,08
Hedef Girişim4,35-2,0326,95
Hektaş27,08-2,5242,00
HUB Girişim17,85-1,87-1,92
Hürriyet Gzt.2,520,0020,00
ICBC Turkey Bank7,002,347,69
İdealist Danışmanlık29,7010,00120,65
İdealist GMYO10,97-4,1961,32
İhlas Ev Aletleri1,82-1,09-3,19
İhlas Gayrimenkul1,37-2,149,60
İhlas Gazetecilik3,79-1,30-6,65
İhlas Holding1,05-2,78-6,47
İhlas Yayın Holding1,11-0,89-2,63
İndeks Bilgisayar21,58-2,2612,81
Info Yatırım7,351,3813,95
İntema65,70-6,2164,66
Inveo Yatırım Holding188,504,03326,28
İpek Doğal Enerji16,561,1626,61
İskenderun Demir Çelik11,46-1,9713,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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