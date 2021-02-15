Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

15.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,082,674,39
Acıpayam Selüloz22,42-1,1530,96
Adel Kalemcilik29,10-0,34-15,00
Adese Alışveriş Ticaret3,210,9414,64
Afyon Çimento5,261,542,94
Ak Enerji2,21-0,450,00
Akbank6,700,90-3,32
Akçansa20,220,1022,25
Akdeniz Yatırım Hold.2,28-0,87-5,12
Akfen GMYO4,682,41-3,70
Akın Tekstil51,90-0,7663,41
Akiş GMYO3,773,866,80
Akmerkez GMYO76,006,7418,03
Aksa17,016,4516,59
Aksa Enerji11,30-0,8851,88
Aksigorta9,570,842,90
Aksu Enerji15,17-2,007,44
Alarko Carrıer511,00-2,1340,04
Alarko GMYO26,721,602,14
Alarko Holding11,663,2834,95
Albaraka Türk2,334,0220,10
Alcatel Lucent Teletaş33,062,9311,46
Alkim Kağıt21,38-2,0257,81
Alkim Kimya19,110,3131,45
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,90-1,6932,42
Altınyunus Çeşme88,60-4,2277,34
Anadolu Efes26,383,8613,81
Anadolu Grubu Holding31,907,8421,24
Anadolu Hayat Emek.10,290,8818,69
Anadolu Isuzu21,283,7018,22
Anadolu Sigorta8,310,1210,07
Anel Elektrik4,727,0348,90
Arçelik34,041,0111,97
ARD Bilişim Teknolojileri61,855,7328,64
Arena Bilgisayar59,60-3,2573,26
Armada Bilgisayar69,10-1,9940,79
Arsan Tekstil8,543,2617,15
Artı Yatırım Holding7,08-1,5322,07
Arzum Ev Aletleri23,821,28-3,25
Aselsan17,841,08-2,25
Ata GMYO6,40-0,7816,15
Atakule GMYO4,180,0065,87
Atlantis Yatırım Holding7,7010,0038,49
Atlas Yat. Ort.1,86-1,066,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,820,534,43
Avrasya GMYO5,532,6036,21
Avrasya Petrol ve Tur.3,457,147,81
Avrupa Yatırım Holding6,13-3,162,17
Ayen Enerji7,15-0,9732,16
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,256,4316,74
Aygaz17,13-1,3816,93
Bagfaş26,880,9034,40
Bak Ambalaj28,66-1,3841,88
Balatacılar Balatacılık9,9010,0020,15
Bantaş Ambalaj5,734,5622,17
Banvit53,800,003,46
Baştaş Başkent Çimento17,300,00-0,40
Batı Çimento11,05-0,27134,61
Batısöke Çimento3,400,0039,34
Bayrak Taban Sanayi12,405,2616,87
Bera Holding26,965,3132,94
Berkosan Yalıtım10,515,7317,83
Beşiktaş Futbol Yat.4,06-2,640,50
Beyaz Filo16,14-2,8958,55
Bilici Yatırım7,26-4,229,34
Bim Mağazalar69,300,51-5,76
Birko Mensucat1,15-5,743,60
Birlik Mensucat3,082,67-10,98
Bizim Mağazaları15,65-0,381,89
Borusan Mannesmann32,30-0,8616,19
Borusan Yat. Paz.481,00-1,335,27
Bosch Fren Sistemleri1.256,000,421,38
Bossa20,44-1,2614,51
Brisa28,325,5142,03
Burçelik25,700,0822,26
Burçelik Vana45,040,09-9,30
Bursa Çimento4,77-3,69-4,17
Carrefoursa70,80-0,28-1,39
Casa Emtia Petrol169,502,1159,91
Ceo Event Medya7,140,2811,04
Coca Cola İçecek79,40-0,2520,67
Cosmos Yat. Holding12,50-3,1055,09
Credıtwest Faktorıng6,012,742,39
Çelebi175,003,61-4,12
Çelik Halat9,39-0,413,21
Çemaş Döküm2,282,706,05
Çemtaş17,08-0,767,41
Çimbeton387,40-2,4430,66
Çimentaş52,000,3943,81
Çimsa23,740,1733,37
Çuhadaroğlu Metal8,39-0,838,54
Dagi Giyim8,720,938,05
Dagi Yatırım Holding16,702,5229,46
Dardanel33,66-3,770,48
Datagate Bilgisayar17,752,7810,18
Demısaş Döküm7,37-1,0711,50
Denge Holding9,403,8771,53
Deniz GMYO6,376,1786,26
Derimod11,32-0,3516,22
Derlüks Deri9,390,116,46
Desa Deri13,10-3,2534,50
Despec Bilgisayar14,392,0610,18
Deva Holding33,224,7937,61
Dinamik Isı Makina Yalıtım18,94-0,3274,56
Diriteks Diriliş Tekstil10,699,98186,60
Ditaş Doğan50,303,2953,92
DO-CO533,901,31-15,25
Doğan Burda21,08-0,57-6,06
Doğan Holding3,54-1,1215,31
Doğtaş Kelebek Mobilya2,750,0018,08
Doğusan5,590,9027,63
Doğuş GMYO10,705,5230,97
Doğuş Otomotiv37,003,9928,74
Döktaş Dökümcülük35,78-0,3916,85
Duran Doğan Basım13,182,8925,64
Dyo Boya14,429,9926,94
Eczacıbaşı İlaç8,171,119,52
Eczacıbaşı Yatırım49,809,3179,52
Edip Gayrimenkul3,731,6312,35
Ege Endüstri1.713,702,48-0,79
Ege Gübre235,701,4262,33
Ege Profil41,101,997,48
Ege Seramik13,601,4232,17
Egeplast41,5810,0024,86
Ekiz Kimya10,62-9,9248,95
Emek Elektrik5,05-0,20-14,70
Eminiş Ambalaj35,78-2,24-2,88
Emlak Konut GMYO2,540,7918,69
Enerjisa Enerji12,492,38-0,16
Enka İnşaat7,771,575,43
Erbosan71,259,9573,78
Ereğli Demir Çelik15,180,461,67
Ersu Gıda4,990,601,01
Escort Teknoloji7,500,6714,16
Esenboğa Elektrik41,562,36118,39
Etiler Gıda6,205,0855,78
Euro Kapital Yat. Ort.3,98-0,503,38
Euro Trend Yat. Ort.4,40-4,1422,22
Euro Yat. Ort.4,76-1,045,54
Euro Yatırım Holding3,950,7739,08
Fade Gıda9,78-3,7458,00
Fenerbahçe Futbol34,00-0,8715,02
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,040,0010,52
F-M İzmit Piston198,000,0059,29
Fonet Bilgi Teknolojileri15,161,6816,35
Ford Otosan161,60-0,4928,25
Formet Celik Kapi Sanayi4,40-0,68-7,37
Frigo Pak Gıda32,045,9552,72
Galatasaray Sportif3,84-2,04-5,19
Garanti Bankası10,051,31-3,09
Garanti Faktoring12,251,2410,06
Garanti Yat. Ort.3,470,007,43
Gedik Y. Men. Değ.28,629,99127,14
Gediz Ambalaj41,70-5,0155,60
Gentaş6,121,323,03
Gersan Elektrik7,77-1,2726,55
Global Men. Değ.9,28-1,2854,41
Global Yat. Holding5,941,1926,92
Good-Year9,682,1115,79
Göltaş Çimento75,00-5,2481,77
Gözde Girişim7,323,39-8,27
GSD Denizcilik7,086,6340,48
GSD Holding2,720,748,37
Gübre Fabrik.73,155,78-14,99
Güler Yat. Holding10,88-1,810,09
Halk GMYO3,58-1,3811,53
Hatay Tekstil24,48-1,1375,48
Hedef Girişim4,440,6829,58
Hektaş27,784,5145,67
HUB Girişim18,190,72-0,05
Hürriyet Gzt.2,520,8020,00
ICBC Turkey Bank6,84-1,445,23
İdealist Danışmanlık27,00-10,00100,59
İdealist GMYO11,459,9968,38
İhlas Ev Aletleri1,840,00-2,13
İhlas Gayrimenkul1,400,7212,00
İhlas Gazetecilik3,840,79-5,42
İhlas Holding1,08-1,82-3,80
İhlas Yayın Holding1,120,00-1,75
İndeks Bilgisayar22,080,9115,42
Info Yatırım7,252,8412,40
İntema70,056,3075,56
Inveo Yatırım Holding181,209,95309,77
İpek Doğal Enerji16,379,9425,15
İskenderun Demir Çelik11,69-0,7615,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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