Borsada günlük işlemler (1)
15.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,08
|2,67
|4,39
|Acıpayam Selüloz
|22,42
|-1,15
|30,96
|Adel Kalemcilik
|29,10
|-0,34
|-15,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,21
|0,94
|14,64
|Afyon Çimento
|5,26
|1,54
|2,94
|Ak Enerji
|2,21
|-0,45
|0,00
|Akbank
|6,70
|0,90
|-3,32
|Akçansa
|20,22
|0,10
|22,25
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,28
|-0,87
|-5,12
|Akfen GMYO
|4,68
|2,41
|-3,70
|Akın Tekstil
|51,90
|-0,76
|63,41
|Akiş GMYO
|3,77
|3,86
|6,80
|Akmerkez GMYO
|76,00
|6,74
|18,03
|Aksa
|17,01
|6,45
|16,59
|Aksa Enerji
|11,30
|-0,88
|51,88
|Aksigorta
|9,57
|0,84
|2,90
|Aksu Enerji
|15,17
|-2,00
|7,44
|Alarko Carrıer
|511,00
|-2,13
|40,04
|Alarko GMYO
|26,72
|1,60
|2,14
|Alarko Holding
|11,66
|3,28
|34,95
|Albaraka Türk
|2,33
|4,02
|20,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,06
|2,93
|11,46
|Alkim Kağıt
|21,38
|-2,02
|57,81
|Alkim Kimya
|19,11
|0,31
|31,45
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,90
|-1,69
|32,42
|Altınyunus Çeşme
|88,60
|-4,22
|77,34
|Anadolu Efes
|26,38
|3,86
|13,81
|Anadolu Grubu Holding
|31,90
|7,84
|21,24
|Anadolu Hayat Emek.
|10,29
|0,88
|18,69
|Anadolu Isuzu
|21,28
|3,70
|18,22
|Anadolu Sigorta
|8,31
|0,12
|10,07
|Anel Elektrik
|4,72
|7,03
|48,90
|Arçelik
|34,04
|1,01
|11,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|61,85
|5,73
|28,64
|Arena Bilgisayar
|59,60
|-3,25
|73,26
|Armada Bilgisayar
|69,10
|-1,99
|40,79
|Arsan Tekstil
|8,54
|3,26
|17,15
|Artı Yatırım Holding
|7,08
|-1,53
|22,07
|Arzum Ev Aletleri
|23,82
|1,28
|-3,25
|Aselsan
|17,84
|1,08
|-2,25
|Ata GMYO
|6,40
|-0,78
|16,15
|Atakule GMYO
|4,18
|0,00
|65,87
|Atlantis Yatırım Holding
|7,70
|10,00
|38,49
|Atlas Yat. Ort.
|1,86
|-1,06
|6,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,82
|0,53
|4,43
|Avrasya GMYO
|5,53
|2,60
|36,21
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,45
|7,14
|7,81
|Avrupa Yatırım Holding
|6,13
|-3,16
|2,17
|Ayen Enerji
|7,15
|-0,97
|32,16
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,25
|6,43
|16,74
|Aygaz
|17,13
|-1,38
|16,93
|Bagfaş
|26,88
|0,90
|34,40
|Bak Ambalaj
|28,66
|-1,38
|41,88
|Balatacılar Balatacılık
|9,90
|10,00
|20,15
|Bantaş Ambalaj
|5,73
|4,56
|22,17
|Banvit
|53,80
|0,00
|3,46
|Baştaş Başkent Çimento
|17,30
|0,00
|-0,40
|Batı Çimento
|11,05
|-0,27
|134,61
|Batısöke Çimento
|3,40
|0,00
|39,34
|Bayrak Taban Sanayi
|12,40
|5,26
|16,87
|Bera Holding
|26,96
|5,31
|32,94
|Berkosan Yalıtım
|10,51
|5,73
|17,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,06
|-2,64
|0,50
|Beyaz Filo
|16,14
|-2,89
|58,55
|Bilici Yatırım
|7,26
|-4,22
|9,34
|Bim Mağazalar
|69,30
|0,51
|-5,76
|Birko Mensucat
|1,15
|-5,74
|3,60
|Birlik Mensucat
|3,08
|2,67
|-10,98
|Bizim Mağazaları
|15,65
|-0,38
|1,89
|Borusan Mannesmann
|32,30
|-0,86
|16,19
|Borusan Yat. Paz.
|481,00
|-1,33
|5,27
|Bosch Fren Sistemleri
|1.256,00
|0,42
|1,38
|Bossa
|20,44
|-1,26
|14,51
|Brisa
|28,32
|5,51
|42,03
|Burçelik
|25,70
|0,08
|22,26
|Burçelik Vana
|45,04
|0,09
|-9,30
|Bursa Çimento
|4,77
|-3,69
|-4,17
|Carrefoursa
|70,80
|-0,28
|-1,39
|Casa Emtia Petrol
|169,50
|2,11
|59,91
|Ceo Event Medya
|7,14
|0,28
|11,04
|Coca Cola İçecek
|79,40
|-0,25
|20,67
|Cosmos Yat. Holding
|12,50
|-3,10
|55,09
|Credıtwest Faktorıng
|6,01
|2,74
|2,39
|Çelebi
|175,00
|3,61
|-4,12
|Çelik Halat
|9,39
|-0,41
|3,21
|Çemaş Döküm
|2,28
|2,70
|6,05
|Çemtaş
|17,08
|-0,76
|7,41
|Çimbeton
|387,40
|-2,44
|30,66
|Çimentaş
|52,00
|0,39
|43,81
|Çimsa
|23,74
|0,17
|33,37
|Çuhadaroğlu Metal
|8,39
|-0,83
|8,54
|Dagi Giyim
|8,72
|0,93
|8,05
|Dagi Yatırım Holding
|16,70
|2,52
|29,46
|Dardanel
|33,66
|-3,77
|0,48
|Datagate Bilgisayar
|17,75
|2,78
|10,18
|Demısaş Döküm
|7,37
|-1,07
|11,50
|Denge Holding
|9,40
|3,87
|71,53
|Deniz GMYO
|6,37
|6,17
|86,26
|Derimod
|11,32
|-0,35
|16,22
|Derlüks Deri
|9,39
|0,11
|6,46
|Desa Deri
|13,10
|-3,25
|34,50
|Despec Bilgisayar
|14,39
|2,06
|10,18
|Deva Holding
|33,22
|4,79
|37,61
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|18,94
|-0,32
|74,56
|Diriteks Diriliş Tekstil
|10,69
|9,98
|186,60
|Ditaş Doğan
|50,30
|3,29
|53,92
|DO-CO
|533,90
|1,31
|-15,25
|Doğan Burda
|21,08
|-0,57
|-6,06
|Doğan Holding
|3,54
|-1,12
|15,31
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,75
|0,00
|18,08
|Doğusan
|5,59
|0,90
|27,63
|Doğuş GMYO
|10,70
|5,52
|30,97
|Doğuş Otomotiv
|37,00
|3,99
|28,74
|Döktaş Dökümcülük
|35,78
|-0,39
|16,85
|Duran Doğan Basım
|13,18
|2,89
|25,64
|Dyo Boya
|14,42
|9,99
|26,94
|Eczacıbaşı İlaç
|8,17
|1,11
|9,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,80
|9,31
|79,52
|Edip Gayrimenkul
|3,73
|1,63
|12,35
|Ege Endüstri
|1.713,70
|2,48
|-0,79
|Ege Gübre
|235,70
|1,42
|62,33
|Ege Profil
|41,10
|1,99
|7,48
|Ege Seramik
|13,60
|1,42
|32,17
|Egeplast
|41,58
|10,00
|24,86
|Ekiz Kimya
|10,62
|-9,92
|48,95
|Emek Elektrik
|5,05
|-0,20
|-14,70
|Eminiş Ambalaj
|35,78
|-2,24
|-2,88
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|0,79
|18,69
|Enerjisa Enerji
|12,49
|2,38
|-0,16
|Enka İnşaat
|7,77
|1,57
|5,43
|Erbosan
|71,25
|9,95
|73,78
|Ereğli Demir Çelik
|15,18
|0,46
|1,67
|Ersu Gıda
|4,99
|0,60
|1,01
|Escort Teknoloji
|7,50
|0,67
|14,16
|Esenboğa Elektrik
|41,56
|2,36
|118,39
|Etiler Gıda
|6,20
|5,08
|55,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,98
|-0,50
|3,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,40
|-4,14
|22,22
|Euro Yat. Ort.
|4,76
|-1,04
|5,54
|Euro Yatırım Holding
|3,95
|0,77
|39,08
|Fade Gıda
|9,78
|-3,74
|58,00
|Fenerbahçe Futbol
|34,00
|-0,87
|15,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,04
|0,00
|10,52
|F-M İzmit Piston
|198,00
|0,00
|59,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,16
|1,68
|16,35
|Ford Otosan
|161,60
|-0,49
|28,25
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,40
|-0,68
|-7,37
|Frigo Pak Gıda
|32,04
|5,95
|52,72
|Galatasaray Sportif
|3,84
|-2,04
|-5,19
|Garanti Bankası
|10,05
|1,31
|-3,09
|Garanti Faktoring
|12,25
|1,24
|10,06
|Garanti Yat. Ort.
|3,47
|0,00
|7,43
|Gedik Y. Men. Değ.
|28,62
|9,99
|127,14
|Gediz Ambalaj
|41,70
|-5,01
|55,60
|Gentaş
|6,12
|1,32
|3,03
|Gersan Elektrik
|7,77
|-1,27
|26,55
|Global Men. Değ.
|9,28
|-1,28
|54,41
|Global Yat. Holding
|5,94
|1,19
|26,92
|Good-Year
|9,68
|2,11
|15,79
|Göltaş Çimento
|75,00
|-5,24
|81,77
|Gözde Girişim
|7,32
|3,39
|-8,27
|GSD Denizcilik
|7,08
|6,63
|40,48
|GSD Holding
|2,72
|0,74
|8,37
|Gübre Fabrik.
|73,15
|5,78
|-14,99
|Güler Yat. Holding
|10,88
|-1,81
|0,09
|Halk GMYO
|3,58
|-1,38
|11,53
|Hatay Tekstil
|24,48
|-1,13
|75,48
|Hedef Girişim
|4,44
|0,68
|29,58
|Hektaş
|27,78
|4,51
|45,67
|HUB Girişim
|18,19
|0,72
|-0,05
|Hürriyet Gzt.
|2,52
|0,80
|20,00
|ICBC Turkey Bank
|6,84
|-1,44
|5,23
|İdealist Danışmanlık
|27,00
|-10,00
|100,59
|İdealist GMYO
|11,45
|9,99
|68,38
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|0,00
|-2,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,40
|0,72
|12,00
|İhlas Gazetecilik
|3,84
|0,79
|-5,42
|İhlas Holding
|1,08
|-1,82
|-3,80
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|0,00
|-1,75
|İndeks Bilgisayar
|22,08
|0,91
|15,42
|Info Yatırım
|7,25
|2,84
|12,40
|İntema
|70,05
|6,30
|75,56
|Inveo Yatırım Holding
|181,20
|9,95
|309,77
|İpek Doğal Enerji
|16,37
|9,94
|25,15
|İskenderun Demir Çelik
|11,69
|-0,76
|15,63
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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