Borsada günlük işlemler (1)
12.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,87
|0,25
|1,68
|Acıpayam Selüloz
|22,68
|-0,96
|32,48
|Adel Kalemcilik
|29,20
|2,17
|-14,71
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,18
|3,25
|13,57
|Afyon Çimento
|5,18
|-1,71
|1,37
|Ak Enerji
|2,22
|0,00
|0,45
|Akbank
|6,64
|-0,90
|-4,18
|Akçansa
|20,20
|0,80
|22,13
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,30
|2,68
|-4,29
|Akfen GMYO
|4,57
|-0,22
|-5,97
|Akın Tekstil
|52,30
|0,67
|64,67
|Akiş GMYO
|3,63
|-2,68
|2,83
|Akmerkez GMYO
|71,20
|4,78
|10,57
|Aksa
|15,98
|0,31
|9,53
|Aksa Enerji
|11,40
|-1,13
|53,23
|Aksigorta
|9,49
|-0,63
|2,04
|Aksu Enerji
|15,48
|-2,21
|9,63
|Alarko Carrıer
|522,10
|2,57
|43,08
|Alarko GMYO
|26,30
|0,54
|0,54
|Alarko Holding
|11,29
|4,54
|30,67
|Albaraka Türk
|2,24
|-0,88
|15,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,12
|2,88
|8,29
|Alkim Kağıt
|21,82
|0,55
|61,06
|Alkim Kimya
|19,05
|-1,19
|31,04
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,95
|-6,35
|34,70
|Altınyunus Çeşme
|92,50
|0,05
|85,15
|Anadolu Efes
|25,40
|0,40
|9,58
|Anadolu Grubu Holding
|29,58
|2,42
|12,42
|Anadolu Hayat Emek.
|10,20
|-0,58
|17,65
|Anadolu Isuzu
|20,52
|-1,54
|14,00
|Anadolu Sigorta
|8,30
|-0,95
|9,93
|Anel Elektrik
|4,41
|7,82
|39,12
|Arçelik
|33,70
|-1,00
|10,86
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,50
|0,95
|21,67
|Arena Bilgisayar
|61,60
|7,32
|79,07
|Armada Bilgisayar
|70,50
|0,57
|43,64
|Arsan Tekstil
|8,27
|-0,84
|13,44
|Artı Yatırım Holding
|7,19
|-3,88
|23,97
|Arzum Ev Aletleri
|23,52
|0,26
|-4,47
|Aselsan
|17,65
|-0,79
|-3,29
|Ata GMYO
|6,45
|-1,07
|17,06
|Atakule GMYO
|4,18
|-4,13
|65,87
|Atlantis Yatırım Holding
|7,00
|3,86
|25,90
|Atlas Yat. Ort.
|1,88
|-2,59
|7,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,72
|-2,30
|3,88
|Avrasya GMYO
|5,39
|10,00
|32,76
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,22
|0,00
|0,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,33
|-0,78
|5,50
|Ayen Enerji
|7,22
|-6,96
|33,46
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,45
|-1,97
|9,69
|Aygaz
|17,37
|-4,30
|18,57
|Bagfaş
|26,64
|0,45
|33,20
|Bak Ambalaj
|29,06
|9,99
|43,86
|Balatacılar Balatacılık
|9,00
|3,45
|9,22
|Bantaş Ambalaj
|5,48
|2,24
|16,84
|Banvit
|53,80
|-0,09
|3,46
|Baştaş Başkent Çimento
|17,30
|-1,14
|-0,40
|Batı Çimento
|11,08
|0,45
|135,24
|Batısöke Çimento
|3,40
|3,34
|39,34
|Bayrak Taban Sanayi
|11,78
|4,06
|11,03
|Bera Holding
|25,60
|-2,96
|26,23
|Berkosan Yalıtım
|9,94
|0,30
|11,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,17
|7,20
|3,22
|Beyaz Filo
|16,62
|-3,93
|63,26
|Bilici Yatırım
|7,58
|2,16
|14,16
|Bim Mağazalar
|68,95
|-1,57
|-6,24
|Birko Mensucat
|1,22
|-1,61
|9,91
|Birlik Mensucat
|3,00
|2,39
|-13,29
|Bizim Mağazaları
|15,71
|-1,63
|2,28
|Borusan Mannesmann
|32,58
|-0,55
|17,19
|Borusan Yat. Paz.
|487,50
|-2,11
|6,70
|Bosch Fren Sistemleri
|1.250,80
|-0,58
|0,96
|Bossa
|20,70
|-0,10
|15,97
|Brisa
|26,84
|-0,30
|34,60
|Burçelik
|25,68
|-1,61
|22,17
|Burçelik Vana
|45,00
|0,90
|-9,38
|Bursa Çimento
|11,98
|-3,00
|-0,50
|Carrefoursa
|71,00
|3,65
|-1,11
|Casa Emtia Petrol
|166,00
|3,75
|56,60
|Ceo Event Medya
|7,12
|-0,70
|10,73
|Coca Cola İçecek
|79,60
|5,15
|20,97
|Cosmos Yat. Holding
|12,90
|0,70
|60,05
|Credıtwest Faktorıng
|5,85
|1,21
|-0,34
|Çelebi
|168,90
|-2,93
|-7,46
|Çelik Halat
|22,20
|-6,09
|3,64
|Çemaş Döküm
|2,22
|-0,45
|3,26
|Çemtaş
|17,21
|-2,93
|8,23
|Çimbeton
|397,10
|0,13
|33,93
|Çimentaş
|51,80
|-2,72
|43,25
|Çimsa
|23,70
|0,42
|33,15
|Çuhadaroğlu Metal
|8,46
|-2,20
|9,44
|Dagi Giyim
|8,64
|-1,82
|7,06
|Dagi Yatırım Holding
|16,29
|-5,13
|26,28
|Dardanel
|34,98
|10,00
|4,42
|Datagate Bilgisayar
|17,27
|-0,92
|7,20
|Demısaş Döküm
|7,45
|4,49
|12,71
|Denge Holding
|9,05
|5,72
|65,15
|Deniz GMYO
|6,00
|4,71
|75,44
|Derimod
|11,36
|0,44
|16,63
|Derlüks Deri
|9,38
|-1,99
|6,35
|Desa Deri
|13,54
|5,04
|39,01
|Despec Bilgisayar
|14,10
|-0,28
|7,96
|Deva Holding
|31,70
|3,93
|31,32
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|19,00
|4,22
|75,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|9,72
|-7,25
|160,59
|Ditaş Doğan
|48,70
|2,66
|49,02
|DO-CO
|527,00
|-1,31
|-16,35
|Doğan Burda
|21,20
|-0,38
|-5,53
|Doğan Holding
|3,58
|-2,45
|16,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,75
|2,23
|18,08
|Doğusan
|5,54
|-0,54
|26,48
|Doğuş GMYO
|10,14
|2,32
|24,11
|Doğuş Otomotiv
|35,58
|-2,25
|23,80
|Döktaş Dökümcülük
|35,92
|-0,11
|17,31
|Duran Doğan Basım
|12,81
|-4,55
|22,12
|Dyo Boya
|13,11
|2,82
|15,40
|Eczacıbaşı İlaç
|8,08
|-0,74
|8,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|45,56
|3,08
|64,24
|Edip Gayrimenkul
|3,67
|3,38
|10,54
|Ege Endüstri
|1.672,20
|-1,24
|-3,19
|Ege Gübre
|232,40
|-3,65
|60,06
|Ege Profil
|40,30
|-2,04
|5,39
|Ege Seramik
|13,41
|0,07
|30,32
|Egeplast
|37,80
|9,95
|13,51
|Ekiz Kimya
|11,79
|-10,00
|65,36
|Emek Elektrik
|5,06
|-0,59
|-14,53
|Eminiş Ambalaj
|36,60
|-1,13
|-0,65
|Emlak Konut GMYO
|2,52
|-1,56
|17,76
|Enerjisa Enerji
|12,20
|2,35
|-2,48
|Enka İnşaat
|7,65
|-1,42
|3,80
|Erbosan
|64,80
|-3,71
|58,05
|Ereğli Demir Çelik
|15,11
|-1,24
|1,21
|Ersu Gıda
|4,96
|-1,20
|0,40
|Escort Teknoloji
|7,45
|-1,19
|13,39
|Esenboğa Elektrik
|40,60
|-3,47
|113,35
|Etiler Gıda
|5,90
|3,87
|48,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,00
|0,00
|3,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,59
|2,23
|27,50
|Euro Yat. Ort.
|4,81
|-2,24
|6,65
|Euro Yatırım Holding
|3,92
|-3,92
|38,03
|Fade Gıda
|10,16
|-1,26
|64,14
|Fenerbahçe Futbol
|34,30
|1,78
|16,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,04
|-1,12
|10,52
|F-M İzmit Piston
|198,00
|-3,88
|59,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,91
|-0,53
|14,43
|Ford Otosan
|162,40
|-1,69
|28,89
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,43
|-1,34
|-6,74
|Frigo Pak Gıda
|30,24
|1,20
|44,14
|Galatasaray Sportif
|3,92
|2,08
|-3,21
|Garanti Bankası
|9,92
|-0,20
|-4,34
|Garanti Faktoring
|12,10
|7,56
|8,72
|Garanti Yat. Ort.
|3,47
|-0,57
|7,43
|Gedik Y. Men. Değ.
|26,02
|9,97
|106,51
|Gediz Ambalaj
|43,90
|5,02
|63,81
|Gentaş
|6,04
|3,42
|1,68
|Gersan Elektrik
|7,87
|-0,25
|28,18
|Global Men. Değ.
|9,40
|3,75
|56,41
|Global Yat. Holding
|5,87
|-1,51
|25,43
|Good-Year
|9,48
|-2,17
|13,40
|Göltaş Çimento
|79,15
|-1,37
|91,83
|Gözde Girişim
|7,08
|-1,26
|-11,28
|GSD Denizcilik
|6,64
|6,41
|31,75
|GSD Holding
|2,70
|0,37
|7,57
|Gübre Fabrik.
|69,15
|1,24
|-19,64
|Güler Yat. Holding
|11,08
|-0,09
|1,93
|Halk GMYO
|3,63
|1,11
|13,08
|Hatay Tekstil
|24,76
|-0,56
|77,49
|Hedef Girişim
|4,41
|-2,65
|28,70
|Hektaş
|26,58
|-1,92
|39,38
|HUB Girişim
|18,06
|-0,28
|-0,77
|Hürriyet Gzt.
|2,50
|-0,79
|19,05
|ICBC Turkey Bank
|6,94
|-1,84
|6,77
|İdealist Danışmanlık
|30,00
|0,27
|122,88
|İdealist GMYO
|10,41
|9,93
|53,09
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|-0,54
|-2,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|-2,11
|11,20
|İhlas Gazetecilik
|3,81
|-1,55
|-6,16
|İhlas Holding
|1,10
|3,77
|-2,02
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|0,00
|-1,75
|İndeks Bilgisayar
|21,88
|0,64
|14,38
|Info Yatırım
|7,05
|4,44
|9,30
|İntema
|65,90
|4,60
|65,16
|Inveo Yatırım Holding
|164,80
|9,94
|272,68
|İpek Doğal Enerji
|14,89
|2,69
|13,84
|İskenderun Demir Çelik
|11,78
|-1,01
|16,52
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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