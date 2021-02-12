Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

12.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,870,251,68
Acıpayam Selüloz22,68-0,9632,48
Adel Kalemcilik29,202,17-14,71
Adese Alışveriş Ticaret3,183,2513,57
Afyon Çimento5,18-1,711,37
Ak Enerji2,220,000,45
Akbank6,64-0,90-4,18
Akçansa20,200,8022,13
Akdeniz Yatırım Hold.2,302,68-4,29
Akfen GMYO4,57-0,22-5,97
Akın Tekstil52,300,6764,67
Akiş GMYO3,63-2,682,83
Akmerkez GMYO71,204,7810,57
Aksa15,980,319,53
Aksa Enerji11,40-1,1353,23
Aksigorta9,49-0,632,04
Aksu Enerji15,48-2,219,63
Alarko Carrıer522,102,5743,08
Alarko GMYO26,300,540,54
Alarko Holding11,294,5430,67
Albaraka Türk2,24-0,8815,46
Alcatel Lucent Teletaş32,122,888,29
Alkim Kağıt21,820,5561,06
Alkim Kimya19,05-1,1931,04
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,95-6,3534,70
Altınyunus Çeşme92,500,0585,15
Anadolu Efes25,400,409,58
Anadolu Grubu Holding29,582,4212,42
Anadolu Hayat Emek.10,20-0,5817,65
Anadolu Isuzu20,52-1,5414,00
Anadolu Sigorta8,30-0,959,93
Anel Elektrik4,417,8239,12
Arçelik33,70-1,0010,86
ARD Bilişim Teknolojileri58,500,9521,67
Arena Bilgisayar61,607,3279,07
Armada Bilgisayar70,500,5743,64
Arsan Tekstil8,27-0,8413,44
Artı Yatırım Holding7,19-3,8823,97
Arzum Ev Aletleri23,520,26-4,47
Aselsan17,65-0,79-3,29
Ata GMYO6,45-1,0717,06
Atakule GMYO4,18-4,1365,87
Atlantis Yatırım Holding7,003,8625,90
Atlas Yat. Ort.1,88-2,597,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,72-2,303,88
Avrasya GMYO5,3910,0032,76
Avrasya Petrol ve Tur.3,220,000,63
Avrupa Yatırım Holding6,33-0,785,50
Ayen Enerji7,22-6,9633,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,45-1,979,69
Aygaz17,37-4,3018,57
Bagfaş26,640,4533,20
Bak Ambalaj29,069,9943,86
Balatacılar Balatacılık9,003,459,22
Bantaş Ambalaj5,482,2416,84
Banvit53,80-0,093,46
Baştaş Başkent Çimento17,30-1,14-0,40
Batı Çimento11,080,45135,24
Batısöke Çimento3,403,3439,34
Bayrak Taban Sanayi11,784,0611,03
Bera Holding25,60-2,9626,23
Berkosan Yalıtım9,940,3011,43
Beşiktaş Futbol Yat.4,177,203,22
Beyaz Filo16,62-3,9363,26
Bilici Yatırım7,582,1614,16
Bim Mağazalar68,95-1,57-6,24
Birko Mensucat1,22-1,619,91
Birlik Mensucat3,002,39-13,29
Bizim Mağazaları15,71-1,632,28
Borusan Mannesmann32,58-0,5517,19
Borusan Yat. Paz.487,50-2,116,70
Bosch Fren Sistemleri1.250,80-0,580,96
Bossa20,70-0,1015,97
Brisa26,84-0,3034,60
Burçelik25,68-1,6122,17
Burçelik Vana45,000,90-9,38
Bursa Çimento11,98-3,00-0,50
Carrefoursa71,003,65-1,11
Casa Emtia Petrol166,003,7556,60
Ceo Event Medya7,12-0,7010,73
Coca Cola İçecek79,605,1520,97
Cosmos Yat. Holding12,900,7060,05
Credıtwest Faktorıng5,851,21-0,34
Çelebi168,90-2,93-7,46
Çelik Halat22,20-6,093,64
Çemaş Döküm2,22-0,453,26
Çemtaş17,21-2,938,23
Çimbeton397,100,1333,93
Çimentaş51,80-2,7243,25
Çimsa23,700,4233,15
Çuhadaroğlu Metal8,46-2,209,44
Dagi Giyim8,64-1,827,06
Dagi Yatırım Holding16,29-5,1326,28
Dardanel34,9810,004,42
Datagate Bilgisayar17,27-0,927,20
Demısaş Döküm7,454,4912,71
Denge Holding9,055,7265,15
Deniz GMYO6,004,7175,44
Derimod11,360,4416,63
Derlüks Deri9,38-1,996,35
Desa Deri13,545,0439,01
Despec Bilgisayar14,10-0,287,96
Deva Holding31,703,9331,32
Dinamik Isı Makina Yalıtım19,004,2275,12
Diriteks Diriliş Tekstil9,72-7,25160,59
Ditaş Doğan48,702,6649,02
DO-CO527,00-1,31-16,35
Doğan Burda21,20-0,38-5,53
Doğan Holding3,58-2,4516,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,752,2318,08
Doğusan5,54-0,5426,48
Doğuş GMYO10,142,3224,11
Doğuş Otomotiv35,58-2,2523,80
Döktaş Dökümcülük35,92-0,1117,31
Duran Doğan Basım12,81-4,5522,12
Dyo Boya13,112,8215,40
Eczacıbaşı İlaç8,08-0,748,31
Eczacıbaşı Yatırım45,563,0864,24
Edip Gayrimenkul3,673,3810,54
Ege Endüstri1.672,20-1,24-3,19
Ege Gübre232,40-3,6560,06
Ege Profil40,30-2,045,39
Ege Seramik13,410,0730,32
Egeplast37,809,9513,51
Ekiz Kimya11,79-10,0065,36
Emek Elektrik5,06-0,59-14,53
Eminiş Ambalaj36,60-1,13-0,65
Emlak Konut GMYO2,52-1,5617,76
Enerjisa Enerji12,202,35-2,48
Enka İnşaat7,65-1,423,80
Erbosan64,80-3,7158,05
Ereğli Demir Çelik15,11-1,241,21
Ersu Gıda4,96-1,200,40
Escort Teknoloji7,45-1,1913,39
Esenboğa Elektrik40,60-3,47113,35
Etiler Gıda5,903,8748,24
Euro Kapital Yat. Ort.4,000,003,90
Euro Trend Yat. Ort.4,592,2327,50
Euro Yat. Ort.4,81-2,246,65
Euro Yatırım Holding3,92-3,9238,03
Fade Gıda10,16-1,2664,14
Fenerbahçe Futbol34,301,7816,04
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,04-1,1210,52
F-M İzmit Piston198,00-3,8859,29
Fonet Bilgi Teknolojileri14,91-0,5314,43
Ford Otosan162,40-1,6928,89
Formet Celik Kapi Sanayi4,43-1,34-6,74
Frigo Pak Gıda30,241,2044,14
Galatasaray Sportif3,922,08-3,21
Garanti Bankası9,92-0,20-4,34
Garanti Faktoring12,107,568,72
Garanti Yat. Ort.3,47-0,577,43
Gedik Y. Men. Değ.26,029,97106,51
Gediz Ambalaj43,905,0263,81
Gentaş6,043,421,68
Gersan Elektrik7,87-0,2528,18
Global Men. Değ.9,403,7556,41
Global Yat. Holding5,87-1,5125,43
Good-Year9,48-2,1713,40
Göltaş Çimento79,15-1,3791,83
Gözde Girişim7,08-1,26-11,28
GSD Denizcilik6,646,4131,75
GSD Holding2,700,377,57
Gübre Fabrik.69,151,24-19,64
Güler Yat. Holding11,08-0,091,93
Halk GMYO3,631,1113,08
Hatay Tekstil24,76-0,5677,49
Hedef Girişim4,41-2,6528,70
Hektaş26,58-1,9239,38
HUB Girişim18,06-0,28-0,77
Hürriyet Gzt.2,50-0,7919,05
ICBC Turkey Bank6,94-1,846,77
İdealist Danışmanlık30,000,27122,88
İdealist GMYO10,419,9353,09
İhlas Ev Aletleri1,84-0,54-2,13
İhlas Gayrimenkul1,39-2,1111,20
İhlas Gazetecilik3,81-1,55-6,16
İhlas Holding1,103,77-2,02
İhlas Yayın Holding1,120,00-1,75
İndeks Bilgisayar21,880,6414,38
Info Yatırım7,054,449,30
İntema65,904,6065,16
Inveo Yatırım Holding164,809,94272,68
İpek Doğal Enerji14,892,6913,84
İskenderun Demir Çelik11,78-1,0116,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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