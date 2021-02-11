Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

11.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,85-1,631,42
Acıpayam Selüloz22,900,1733,76
Adel Kalemcilik28,580,92-16,52
Adese Alışveriş Ticaret3,080,6510,00
Afyon Çimento5,270,383,13
Ak Enerji2,22-1,770,45
Akbank6,70-1,76-3,32
Akçansa20,04-3,2821,16
Akdeniz Yatırım Hold.2,24-4,95-6,79
Akfen GMYO4,58-1,51-5,76
Akın Tekstil51,95-1,1463,57
Akiş GMYO3,730,275,67
Akmerkez GMYO67,952,035,53
Aksa15,934,329,18
Aksa Enerji11,53-0,8654,97
Aksigorta9,55-0,622,69
Aksu Enerji15,83-2,2812,11
Alarko Carrıer509,00-1,7439,49
Alarko GMYO26,16-0,080,00
Alarko Holding10,800,5625,00
Albaraka Türk2,261,8016,49
Alcatel Lucent Teletaş31,22-0,955,26
Alkim Kağıt21,70-2,2560,17
Alkim Kimya19,280,8432,62
Altınyağ Madencilik ve Enerji3,15-3,3743,84
Altınyunus Çeşme92,458,7685,05
Anadolu Efes25,30-1,409,15
Anadolu Grubu Holding28,88-2,179,76
Anadolu Hayat Emek.10,26-0,9718,34
Anadolu Isuzu20,841,8615,78
Anadolu Sigorta8,380,0010,99
Anel Elektrik4,096,7929,02
Arçelik34,04-0,5311,97
ARD Bilişim Teknolojileri57,95-1,4520,53
Arena Bilgisayar57,402,4166,86
Armada Bilgisayar70,10-0,7142,83
Arsan Tekstil8,34-2,0014,40
Artı Yatırım Holding7,483,8928,97
Arzum Ev Aletleri23,46-1,92-4,71
Aselsan17,79-1,00-2,52
Ata GMYO6,52-4,2618,33
Atakule GMYO4,362,1173,02
Atlantis Yatırım Holding6,743,6921,22
Atlas Yat. Ort.1,93-3,0210,29
AvivaSA Emeklilik Hayat19,16-0,106,32
Avrasya GMYO4,909,8720,69
Avrasya Petrol ve Tur.3,222,550,63
Avrupa Yatırım Holding6,38-2,156,33
Ayen Enerji7,769,9243,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,70-5,3711,89
Aygaz18,153,2423,89
Bagfaş26,52-2,0732,60
Bak Ambalaj26,421,8530,79
Balatacılar Balatacılık8,709,025,58
Bantaş Ambalaj5,36-2,3714,29
Banvit53,85-0,193,56
Baştaş Başkent Çimento17,50-0,740,75
Batı Çimento11,03-0,99134,18
Batısöke Çimento3,292,8134,84
Bayrak Taban Sanayi11,322,176,69
Bera Holding26,387,1530,08
Berkosan Yalıtım9,91-1,9811,10
Beşiktaş Futbol Yat.3,890,52-3,71
Beyaz Filo17,309,9169,94
Bilici Yatırım7,42-0,2711,75
Bim Mağazalar70,05-1,68-4,74
Birko Mensucat1,247,8311,71
Birlik Mensucat2,93-0,68-15,32
Bizim Mağazaları15,97-4,083,97
Borusan Mannesmann32,76-1,9217,84
Borusan Yat. Paz.498,00-3,689,00
Bosch Fren Sistemleri1.258,10-0,861,55
Bossa20,723,1916,08
Brisa26,922,2835,01
Burçelik26,101,4824,17
Burçelik Vana44,60-0,45-10,19
Bursa Çimento12,350,652,57
Carrefoursa68,500,81-4,60
Casa Emtia Petrol160,003,5650,94
Ceo Event Medya7,17-0,5511,51
Coca Cola İçecek75,70-0,7215,05
Cosmos Yat. Holding12,811,1058,93
Credıtwest Faktorıng5,784,14-1,53
Çelebi174,00-3,01-4,67
Çelik Halat23,64-0,5910,36
Çemaş Döküm2,23-0,893,72
Çemtaş17,732,4911,50
Çimbeton396,601,0733,76
Çimentaş53,25-4,2347,26
Çimsa23,60-1,7532,58
Çuhadaroğlu Metal8,653,4711,90
Dagi Giyim8,80-2,339,05
Dagi Yatırım Holding17,17-6,4333,10
Dardanel31,80-0,44-5,07
Datagate Bilgisayar17,43-1,538,19
Demısaş Döküm7,13-2,067,87
Denge Holding8,569,8856,20
Deniz GMYO5,73-6,3767,54
Derimod11,315,4116,12
Derlüks Deri9,57-1,148,50
Desa Deri12,890,3932,34
Despec Bilgisayar14,14-0,428,27
Deva Holding30,50-1,6126,35
Dinamik Isı Makina Yalıtım18,239,9568,02
Diriteks Diriliş Tekstil10,486,72180,97
Ditaş Doğan47,44-8,5145,17
DO-CO534,00-1,11-15,24
Doğan Burda21,280,57-5,17
Doğan Holding3,674,5619,54
Doğtaş Kelebek Mobilya2,69-1,8215,50
Doğusan5,574,3127,17
Doğuş GMYO9,91-0,4021,30
Doğuş Otomotiv36,403,3526,65
Döktaş Dökümcülük35,961,9917,44
Duran Doğan Basım13,421,2127,93
Dyo Boya12,75-1,1612,24
Eczacıbaşı İlaç8,140,629,12
Eczacıbaşı Yatırım44,200,4559,34
Edip Gayrimenkul3,55-1,116,93
Ege Endüstri1.693,20-0,38-1,98
Ege Gübre241,20-0,5066,12
Ege Profil41,14-0,587,58
Ege Seramik13,40-1,1130,22
Egeplast34,383,803,24
Ekiz Kimya13,10-5,7683,73
Emek Elektrik5,090,20-14,02
Eminiş Ambalaj37,02-2,530,49
Emlak Konut GMYO2,56-2,6619,63
Enerjisa Enerji11,920,85-4,72
Enka İnşaat7,76-0,395,29
Erbosan67,301,1364,15
Ereğli Demir Çelik15,301,662,48
Ersu Gıda5,02-0,201,62
Escort Teknoloji7,54-1,4414,76
Esenboğa Elektrik42,069,99121,02
Etiler Gıda5,689,8642,71
Euro Kapital Yat. Ort.4,00-4,763,90
Euro Trend Yat. Ort.4,49-4,0624,72
Euro Yat. Ort.4,920,419,09
Euro Yatırım Holding4,085,9743,66
Fade Gıda10,297,5266,24
Fenerbahçe Futbol33,700,0614,01
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,12-1,7911,77
F-M İzmit Piston206,009,9865,73
Fonet Bilgi Teknolojileri14,99-1,9615,04
Ford Otosan165,202,6131,11
Formet Celik Kapi Sanayi4,49-1,10-5,47
Frigo Pak Gıda29,881,2242,42
Galatasaray Sportif3,84-2,29-5,19
Garanti Bankası9,94-2,36-4,15
Garanti Faktoring11,25-1,401,08
Garanti Yat. Ort.3,49-1,698,05
Gedik Y. Men. Değ.23,662,2587,78
Gediz Ambalaj41,805,4555,97
Gentaş5,840,00-1,68
Gersan Elektrik7,89-0,2528,50
Global Men. Değ.9,06-0,7750,75
Global Yat. Holding5,96-0,6727,35
Good-Year9,695,1015,91
Göltaş Çimento80,25-3,6094,50
Gözde Girişim7,17-1,51-10,15
GSD Denizcilik6,24-2,5023,81
GSD Holding2,69-1,827,17
Gübre Fabrik.68,30-0,80-20,63
Güler Yat. Holding11,094,432,02
Halk GMYO3,59-2,7111,84
Hatay Tekstil24,901,0678,49
Hedef Girişim4,535,5932,20
Hektaş27,10-0,8842,11
HUB Girişim18,11-0,06-0,49
Hürriyet Gzt.2,52-1,5620,00
ICBC Turkey Bank7,07-0,428,77
İdealist Danışmanlık29,9210,00122,29
İdealist GMYO9,479,9939,26
İhlas Ev Aletleri1,85-0,54-1,60
İhlas Gayrimenkul1,42-0,7013,60
İhlas Gazetecilik3,871,31-4,68
İhlas Holding1,060,95-5,58
İhlas Yayın Holding1,120,00-1,75
İndeks Bilgisayar21,74-0,3713,64
Info Yatırım6,750,004,65
İntema63,000,4057,89
Inveo Yatırım Holding149,900,00238,99
İpek Doğal Enerji14,506,6210,86
İskenderun Demir Çelik11,900,9317,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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