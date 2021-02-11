Borsada günlük işlemler (1)
11.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,85
|-1,63
|1,42
|Acıpayam Selüloz
|22,90
|0,17
|33,76
|Adel Kalemcilik
|28,58
|0,92
|-16,52
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,08
|0,65
|10,00
|Afyon Çimento
|5,27
|0,38
|3,13
|Ak Enerji
|2,22
|-1,77
|0,45
|Akbank
|6,70
|-1,76
|-3,32
|Akçansa
|20,04
|-3,28
|21,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,24
|-4,95
|-6,79
|Akfen GMYO
|4,58
|-1,51
|-5,76
|Akın Tekstil
|51,95
|-1,14
|63,57
|Akiş GMYO
|3,73
|0,27
|5,67
|Akmerkez GMYO
|67,95
|2,03
|5,53
|Aksa
|15,93
|4,32
|9,18
|Aksa Enerji
|11,53
|-0,86
|54,97
|Aksigorta
|9,55
|-0,62
|2,69
|Aksu Enerji
|15,83
|-2,28
|12,11
|Alarko Carrıer
|509,00
|-1,74
|39,49
|Alarko GMYO
|26,16
|-0,08
|0,00
|Alarko Holding
|10,80
|0,56
|25,00
|Albaraka Türk
|2,26
|1,80
|16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,22
|-0,95
|5,26
|Alkim Kağıt
|21,70
|-2,25
|60,17
|Alkim Kimya
|19,28
|0,84
|32,62
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,15
|-3,37
|43,84
|Altınyunus Çeşme
|92,45
|8,76
|85,05
|Anadolu Efes
|25,30
|-1,40
|9,15
|Anadolu Grubu Holding
|28,88
|-2,17
|9,76
|Anadolu Hayat Emek.
|10,26
|-0,97
|18,34
|Anadolu Isuzu
|20,84
|1,86
|15,78
|Anadolu Sigorta
|8,38
|0,00
|10,99
|Anel Elektrik
|4,09
|6,79
|29,02
|Arçelik
|34,04
|-0,53
|11,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,95
|-1,45
|20,53
|Arena Bilgisayar
|57,40
|2,41
|66,86
|Armada Bilgisayar
|70,10
|-0,71
|42,83
|Arsan Tekstil
|8,34
|-2,00
|14,40
|Artı Yatırım Holding
|7,48
|3,89
|28,97
|Arzum Ev Aletleri
|23,46
|-1,92
|-4,71
|Aselsan
|17,79
|-1,00
|-2,52
|Ata GMYO
|6,52
|-4,26
|18,33
|Atakule GMYO
|4,36
|2,11
|73,02
|Atlantis Yatırım Holding
|6,74
|3,69
|21,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,93
|-3,02
|10,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,16
|-0,10
|6,32
|Avrasya GMYO
|4,90
|9,87
|20,69
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,22
|2,55
|0,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,38
|-2,15
|6,33
|Ayen Enerji
|7,76
|9,92
|43,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,70
|-5,37
|11,89
|Aygaz
|18,15
|3,24
|23,89
|Bagfaş
|26,52
|-2,07
|32,60
|Bak Ambalaj
|26,42
|1,85
|30,79
|Balatacılar Balatacılık
|8,70
|9,02
|5,58
|Bantaş Ambalaj
|5,36
|-2,37
|14,29
|Banvit
|53,85
|-0,19
|3,56
|Baştaş Başkent Çimento
|17,50
|-0,74
|0,75
|Batı Çimento
|11,03
|-0,99
|134,18
|Batısöke Çimento
|3,29
|2,81
|34,84
|Bayrak Taban Sanayi
|11,32
|2,17
|6,69
|Bera Holding
|26,38
|7,15
|30,08
|Berkosan Yalıtım
|9,91
|-1,98
|11,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,89
|0,52
|-3,71
|Beyaz Filo
|17,30
|9,91
|69,94
|Bilici Yatırım
|7,42
|-0,27
|11,75
|Bim Mağazalar
|70,05
|-1,68
|-4,74
|Birko Mensucat
|1,24
|7,83
|11,71
|Birlik Mensucat
|2,93
|-0,68
|-15,32
|Bizim Mağazaları
|15,97
|-4,08
|3,97
|Borusan Mannesmann
|32,76
|-1,92
|17,84
|Borusan Yat. Paz.
|498,00
|-3,68
|9,00
|Bosch Fren Sistemleri
|1.258,10
|-0,86
|1,55
|Bossa
|20,72
|3,19
|16,08
|Brisa
|26,92
|2,28
|35,01
|Burçelik
|26,10
|1,48
|24,17
|Burçelik Vana
|44,60
|-0,45
|-10,19
|Bursa Çimento
|12,35
|0,65
|2,57
|Carrefoursa
|68,50
|0,81
|-4,60
|Casa Emtia Petrol
|160,00
|3,56
|50,94
|Ceo Event Medya
|7,17
|-0,55
|11,51
|Coca Cola İçecek
|75,70
|-0,72
|15,05
|Cosmos Yat. Holding
|12,81
|1,10
|58,93
|Credıtwest Faktorıng
|5,78
|4,14
|-1,53
|Çelebi
|174,00
|-3,01
|-4,67
|Çelik Halat
|23,64
|-0,59
|10,36
|Çemaş Döküm
|2,23
|-0,89
|3,72
|Çemtaş
|17,73
|2,49
|11,50
|Çimbeton
|396,60
|1,07
|33,76
|Çimentaş
|53,25
|-4,23
|47,26
|Çimsa
|23,60
|-1,75
|32,58
|Çuhadaroğlu Metal
|8,65
|3,47
|11,90
|Dagi Giyim
|8,80
|-2,33
|9,05
|Dagi Yatırım Holding
|17,17
|-6,43
|33,10
|Dardanel
|31,80
|-0,44
|-5,07
|Datagate Bilgisayar
|17,43
|-1,53
|8,19
|Demısaş Döküm
|7,13
|-2,06
|7,87
|Denge Holding
|8,56
|9,88
|56,20
|Deniz GMYO
|5,73
|-6,37
|67,54
|Derimod
|11,31
|5,41
|16,12
|Derlüks Deri
|9,57
|-1,14
|8,50
|Desa Deri
|12,89
|0,39
|32,34
|Despec Bilgisayar
|14,14
|-0,42
|8,27
|Deva Holding
|30,50
|-1,61
|26,35
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|18,23
|9,95
|68,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|10,48
|6,72
|180,97
|Ditaş Doğan
|47,44
|-8,51
|45,17
|DO-CO
|534,00
|-1,11
|-15,24
|Doğan Burda
|21,28
|0,57
|-5,17
|Doğan Holding
|3,67
|4,56
|19,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|-1,82
|15,50
|Doğusan
|5,57
|4,31
|27,17
|Doğuş GMYO
|9,91
|-0,40
|21,30
|Doğuş Otomotiv
|36,40
|3,35
|26,65
|Döktaş Dökümcülük
|35,96
|1,99
|17,44
|Duran Doğan Basım
|13,42
|1,21
|27,93
|Dyo Boya
|12,75
|-1,16
|12,24
|Eczacıbaşı İlaç
|8,14
|0,62
|9,12
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,20
|0,45
|59,34
|Edip Gayrimenkul
|3,55
|-1,11
|6,93
|Ege Endüstri
|1.693,20
|-0,38
|-1,98
|Ege Gübre
|241,20
|-0,50
|66,12
|Ege Profil
|41,14
|-0,58
|7,58
|Ege Seramik
|13,40
|-1,11
|30,22
|Egeplast
|34,38
|3,80
|3,24
|Ekiz Kimya
|13,10
|-5,76
|83,73
|Emek Elektrik
|5,09
|0,20
|-14,02
|Eminiş Ambalaj
|37,02
|-2,53
|0,49
|Emlak Konut GMYO
|2,56
|-2,66
|19,63
|Enerjisa Enerji
|11,92
|0,85
|-4,72
|Enka İnşaat
|7,76
|-0,39
|5,29
|Erbosan
|67,30
|1,13
|64,15
|Ereğli Demir Çelik
|15,30
|1,66
|2,48
|Ersu Gıda
|5,02
|-0,20
|1,62
|Escort Teknoloji
|7,54
|-1,44
|14,76
|Esenboğa Elektrik
|42,06
|9,99
|121,02
|Etiler Gıda
|5,68
|9,86
|42,71
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,00
|-4,76
|3,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,49
|-4,06
|24,72
|Euro Yat. Ort.
|4,92
|0,41
|9,09
|Euro Yatırım Holding
|4,08
|5,97
|43,66
|Fade Gıda
|10,29
|7,52
|66,24
|Fenerbahçe Futbol
|33,70
|0,06
|14,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,12
|-1,79
|11,77
|F-M İzmit Piston
|206,00
|9,98
|65,73
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,99
|-1,96
|15,04
|Ford Otosan
|165,20
|2,61
|31,11
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,49
|-1,10
|-5,47
|Frigo Pak Gıda
|29,88
|1,22
|42,42
|Galatasaray Sportif
|3,84
|-2,29
|-5,19
|Garanti Bankası
|9,94
|-2,36
|-4,15
|Garanti Faktoring
|11,25
|-1,40
|1,08
|Garanti Yat. Ort.
|3,49
|-1,69
|8,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,66
|2,25
|87,78
|Gediz Ambalaj
|41,80
|5,45
|55,97
|Gentaş
|5,84
|0,00
|-1,68
|Gersan Elektrik
|7,89
|-0,25
|28,50
|Global Men. Değ.
|9,06
|-0,77
|50,75
|Global Yat. Holding
|5,96
|-0,67
|27,35
|Good-Year
|9,69
|5,10
|15,91
|Göltaş Çimento
|80,25
|-3,60
|94,50
|Gözde Girişim
|7,17
|-1,51
|-10,15
|GSD Denizcilik
|6,24
|-2,50
|23,81
|GSD Holding
|2,69
|-1,82
|7,17
|Gübre Fabrik.
|68,30
|-0,80
|-20,63
|Güler Yat. Holding
|11,09
|4,43
|2,02
|Halk GMYO
|3,59
|-2,71
|11,84
|Hatay Tekstil
|24,90
|1,06
|78,49
|Hedef Girişim
|4,53
|5,59
|32,20
|Hektaş
|27,10
|-0,88
|42,11
|HUB Girişim
|18,11
|-0,06
|-0,49
|Hürriyet Gzt.
|2,52
|-1,56
|20,00
|ICBC Turkey Bank
|7,07
|-0,42
|8,77
|İdealist Danışmanlık
|29,92
|10,00
|122,29
|İdealist GMYO
|9,47
|9,99
|39,26
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|-0,54
|-1,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|-0,70
|13,60
|İhlas Gazetecilik
|3,87
|1,31
|-4,68
|İhlas Holding
|1,06
|0,95
|-5,58
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|0,00
|-1,75
|İndeks Bilgisayar
|21,74
|-0,37
|13,64
|Info Yatırım
|6,75
|0,00
|4,65
|İntema
|63,00
|0,40
|57,89
|Inveo Yatırım Holding
|149,90
|0,00
|238,99
|İpek Doğal Enerji
|14,50
|6,62
|10,86
|İskenderun Demir Çelik
|11,90
|0,93
|17,71
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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