Borsada günlük işlemler (1)
10.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:41
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,98
|3,50
|3,10
|Acıpayam Selüloz
|22,86
|0,62
|33,53
|Adel Kalemcilik
|28,32
|-1,32
|-17,28
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,06
|-0,33
|9,29
|Afyon Çimento
|5,25
|-0,19
|2,74
|Ak Enerji
|2,26
|-0,44
|2,26
|Akbank
|6,82
|-0,15
|-1,59
|Akçansa
|20,72
|1,17
|25,27
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,07
|-2,12
|-1,93
|Akfen GMYO
|4,65
|2,65
|-4,32
|Akın Tekstil
|52,55
|1,94
|65,46
|Akiş GMYO
|3,72
|1,36
|5,38
|Akmerkez GMYO
|66,60
|0,08
|3,43
|Aksa
|15,27
|1,94
|4,66
|Aksa Enerji
|11,63
|-1,61
|56,32
|Aksigorta
|9,61
|-0,41
|3,33
|Aksu Enerji
|16,20
|3,18
|14,73
|Alarko Carrıer
|518,00
|-1,33
|41,96
|Alarko GMYO
|26,18
|0,23
|0,08
|Alarko Holding
|10,74
|0,75
|24,31
|Albaraka Türk
|2,22
|0,45
|14,43
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,52
|1,94
|6,27
|Alkim Kağıt
|22,20
|4,03
|63,86
|Alkim Kimya
|19,12
|1,16
|31,52
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,26
|3,49
|48,86
|Altınyunus Çeşme
|85,00
|-2,86
|70,14
|Anadolu Efes
|25,66
|0,47
|10,70
|Anadolu Grubu Holding
|29,52
|-1,27
|12,20
|Anadolu Hayat Emek.
|10,36
|-0,38
|19,49
|Anadolu Isuzu
|20,46
|-0,39
|13,67
|Anadolu Sigorta
|8,38
|0,12
|10,99
|Anel Elektrik
|3,83
|-1,79
|20,82
|Arçelik
|34,22
|0,23
|12,57
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,80
|2,98
|22,30
|Arena Bilgisayar
|56,05
|-1,84
|62,94
|Armada Bilgisayar
|70,60
|-1,94
|43,85
|Arsan Tekstil
|8,51
|2,90
|16,74
|Artı Yatırım Holding
|7,20
|-3,10
|24,14
|Arzum Ev Aletleri
|23,92
|-0,58
|-2,84
|Aselsan
|17,97
|-0,50
|-1,53
|Ata GMYO
|6,81
|2,71
|23,59
|Atakule GMYO
|4,27
|2,89
|69,44
|Atlantis Yatırım Holding
|6,50
|1,56
|16,91
|Atlas Yat. Ort.
|1,99
|0,00
|13,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,18
|1,43
|6,43
|Avrasya GMYO
|4,46
|0,45
|9,85
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,14
|-0,63
|-1,88
|Avrupa Yatırım Holding
|6,52
|0,31
|8,67
|Ayen Enerji
|7,06
|-2,08
|30,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,42
|0,15
|18,24
|Aygaz
|17,58
|-1,01
|20,00
|Bagfaş
|27,08
|2,42
|35,40
|Bak Ambalaj
|25,94
|6,31
|28,42
|Balatacılar Balatacılık
|7,98
|2,84
|-3,16
|Bantaş Ambalaj
|5,49
|3,58
|17,06
|Banvit
|53,95
|0,00
|3,75
|Baştaş Başkent Çimento
|17,63
|-0,40
|1,50
|Batı Çimento
|11,14
|-5,59
|136,52
|Batısöke Çimento
|3,20
|-2,14
|31,15
|Bayrak Taban Sanayi
|11,08
|-3,15
|4,43
|Bera Holding
|24,62
|-4,57
|21,40
|Berkosan Yalıtım
|10,11
|-0,88
|13,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,87
|2,11
|-4,21
|Beyaz Filo
|15,74
|9,99
|54,62
|Bilici Yatırım
|7,44
|1,36
|12,05
|Bim Mağazalar
|71,25
|1,21
|-3,11
|Birko Mensucat
|1,15
|2,68
|3,60
|Birlik Mensucat
|2,95
|-1,67
|-14,74
|Bizim Mağazaları
|16,65
|-1,19
|8,40
|Borusan Mannesmann
|33,40
|-0,60
|20,14
|Borusan Yat. Paz.
|517,00
|-1,52
|13,15
|Bosch Fren Sistemleri
|1.269,00
|1,42
|2,43
|Bossa
|20,08
|-3,74
|12,49
|Brisa
|26,32
|1,54
|32,00
|Burçelik
|25,72
|0,47
|22,36
|Burçelik Vana
|44,80
|-0,18
|-9,79
|Bursa Çimento
|12,27
|2,25
|1,91
|Carrefoursa
|67,95
|-1,88
|-5,36
|Casa Emtia Petrol
|154,50
|-3,44
|45,75
|Ceo Event Medya
|7,21
|0,70
|12,13
|Coca Cola İçecek
|76,25
|3,18
|15,88
|Cosmos Yat. Holding
|12,67
|-7,52
|57,20
|Credıtwest Faktorıng
|5,55
|-0,18
|-5,45
|Çelebi
|179,40
|2,28
|-1,71
|Çelik Halat
|23,78
|1,28
|11,02
|Çemaş Döküm
|2,25
|-1,75
|4,65
|Çemtaş
|17,30
|-1,70
|8,80
|Çimbeton
|392,40
|-2,80
|32,34
|Çimentaş
|55,60
|3,15
|53,76
|Çimsa
|24,02
|-1,64
|34,94
|Çuhadaroğlu Metal
|8,36
|0,36
|8,15
|Dagi Giyim
|9,01
|-3,53
|11,65
|Dagi Yatırım Holding
|18,35
|8,07
|42,25
|Dardanel
|31,94
|1,01
|-4,66
|Datagate Bilgisayar
|17,70
|-0,34
|9,87
|Demısaş Döküm
|7,28
|2,97
|10,14
|Denge Holding
|7,79
|-9,94
|42,15
|Deniz GMYO
|6,12
|-3,62
|78,95
|Derimod
|10,73
|-1,11
|10,16
|Derlüks Deri
|9,68
|-1,12
|9,75
|Desa Deri
|12,84
|1,66
|31,83
|Despec Bilgisayar
|14,20
|-0,42
|8,73
|Deva Holding
|31,00
|5,01
|28,42
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,58
|0,30
|52,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|9,82
|-9,99
|163,27
|Ditaş Doğan
|51,85
|9,99
|58,66
|DO-CO
|540,00
|-1,44
|-14,29
|Doğan Burda
|21,16
|-1,58
|-5,70
|Doğan Holding
|3,51
|-0,85
|14,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,74
|-1,44
|17,65
|Doğusan
|5,34
|-3,61
|21,92
|Doğuş GMYO
|9,95
|0,40
|21,79
|Doğuş Otomotiv
|35,22
|-0,62
|22,55
|Döktaş Dökümcülük
|35,26
|-1,45
|15,15
|Duran Doğan Basım
|13,26
|0,15
|26,41
|Dyo Boya
|12,90
|-1,00
|13,56
|Eczacıbaşı İlaç
|8,09
|1,38
|8,45
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,00
|3,48
|58,62
|Edip Gayrimenkul
|3,59
|0,28
|8,13
|Ege Endüstri
|1.699,70
|-0,31
|-1,60
|Ege Gübre
|242,40
|9,98
|66,94
|Ege Profil
|41,38
|-3,00
|8,21
|Ege Seramik
|13,55
|-1,24
|31,68
|Egeplast
|33,12
|-2,53
|-0,54
|Ekiz Kimya
|13,90
|-9,97
|94,95
|Emek Elektrik
|5,08
|0,99
|-14,19
|Eminiş Ambalaj
|37,98
|-2,21
|3,09
|Emlak Konut GMYO
|2,63
|1,15
|22,90
|Enerjisa Enerji
|11,82
|-1,50
|-5,52
|Enka İnşaat
|7,79
|-0,13
|5,70
|Erbosan
|66,55
|10,00
|62,32
|Ereğli Demir Çelik
|15,05
|0,47
|0,80
|Ersu Gıda
|5,03
|-0,20
|1,82
|Escort Teknoloji
|7,65
|-1,54
|16,44
|Esenboğa Elektrik
|38,24
|9,95
|100,95
|Etiler Gıda
|5,17
|-4,26
|29,90
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,20
|0,72
|9,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,68
|-2,50
|30,00
|Euro Yat. Ort.
|4,90
|-2,00
|8,65
|Euro Yatırım Holding
|3,85
|-1,53
|35,56
|Fade Gıda
|9,57
|-2,84
|54,60
|Fenerbahçe Futbol
|33,68
|-3,50
|13,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,25
|1,12
|13,81
|F-M İzmit Piston
|187,30
|-0,69
|50,68
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,29
|3,31
|17,34
|Ford Otosan
|161,00
|-1,04
|27,78
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,54
|2,02
|-4,42
|Frigo Pak Gıda
|29,52
|-1,20
|40,71
|Galatasaray Sportif
|3,93
|3,69
|-2,96
|Garanti Bankası
|10,18
|-0,20
|-1,83
|Garanti Faktoring
|11,41
|-0,78
|2,52
|Garanti Yat. Ort.
|3,55
|1,43
|9,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,14
|-2,61
|83,65
|Gediz Ambalaj
|39,64
|2,53
|47,91
|Gentaş
|5,84
|-2,50
|-1,68
|Gersan Elektrik
|7,91
|-0,25
|28,83
|Global Men. Değ.
|9,13
|-0,76
|51,91
|Global Yat. Holding
|6,00
|1,01
|28,21
|Good-Year
|9,22
|-1,39
|10,29
|Göltaş Çimento
|83,25
|4,45
|101,77
|Gözde Girişim
|7,28
|-0,95
|-8,77
|GSD Denizcilik
|6,40
|-0,16
|26,98
|GSD Holding
|2,74
|3,01
|9,16
|Gübre Fabrik.
|68,85
|-0,15
|-19,99
|Güler Yat. Holding
|10,62
|-0,09
|-2,30
|Halk GMYO
|3,69
|-1,86
|14,95
|Hatay Tekstil
|24,64
|-3,52
|76,63
|Hedef Girişim
|4,29
|-2,94
|25,20
|Hektaş
|27,34
|0,44
|43,37
|HUB Girişim
|18,12
|-1,25
|-0,44
|Hürriyet Gzt.
|2,56
|2,81
|21,90
|ICBC Turkey Bank
|7,10
|-2,34
|9,23
|İdealist Danışmanlık
|27,20
|9,94
|102,08
|İdealist GMYO
|8,61
|-2,71
|26,62
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|0,00
|-1,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|0,00
|14,40
|İhlas Gazetecilik
|3,82
|-1,80
|-5,91
|İhlas Holding
|1,05
|-1,87
|-6,47
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|0,00
|-1,75
|İndeks Bilgisayar
|21,82
|4,50
|14,06
|Info Yatırım
|6,75
|-2,03
|4,65
|İntema
|62,75
|-1,95
|57,27
|Inveo Yatırım Holding
|149,90
|4,10
|238,99
|İpek Doğal Enerji
|13,60
|1,42
|3,98
|İskenderun Demir Çelik
|11,79
|0,94
|16,62
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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