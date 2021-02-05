Borsada günlük işlemler (1)
05.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:53
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,00
|-0,50
|3,36
|Acıpayam Selüloz
|22,86
|3,63
|33,53
|Adel Kalemcilik
|28,14
|-1,12
|-17,80
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,02
|2,37
|7,86
|Afyon Çimento
|5,28
|-0,38
|3,33
|Ak Enerji
|2,23
|-0,89
|0,90
|Akbank
|6,61
|-1,05
|-4,62
|Akçansa
|19,43
|-0,97
|17,47
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,23
|0,19
|1,16
|Akfen GMYO
|4,66
|1,30
|-4,12
|Akın Tekstil
|51,85
|9,94
|63,26
|Akiş GMYO
|3,48
|-0,85
|-1,42
|Akmerkez GMYO
|65,80
|-0,15
|2,19
|Aksa
|14,99
|0,60
|2,74
|Aksa Enerji
|11,28
|3,01
|51,61
|Aksigorta
|9,86
|1,75
|6,02
|Aksu Enerji
|15,59
|-1,27
|10,41
|Alarko Carrıer
|461,70
|2,99
|26,53
|Alarko GMYO
|25,88
|-0,54
|-1,07
|Alarko Holding
|10,35
|-0,77
|19,79
|Albaraka Türk
|2,19
|1,86
|12,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,24
|1,10
|5,33
|Alkim Kağıt
|21,20
|9,96
|56,48
|Alkim Kimya
|19,14
|3,74
|31,66
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,01
|0,67
|37,44
|Altınyunus Çeşme
|85,20
|7,58
|70,54
|Anadolu Efes
|25,60
|0,23
|10,44
|Anadolu Grubu Holding
|30,00
|0,75
|14,02
|Anadolu Hayat Emek.
|10,65
|-0,28
|22,84
|Anadolu Isuzu
|20,86
|-0,86
|15,89
|Anadolu Sigorta
|8,38
|0,48
|10,99
|Anel Elektrik
|3,84
|3,78
|21,14
|Arçelik
|33,92
|-0,88
|11,58
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,20
|-1,25
|23,13
|Arena Bilgisayar
|55,70
|0,72
|61,92
|Armada Bilgisayar
|76,65
|5,36
|56,17
|Arsan Tekstil
|8,52
|1,55
|16,87
|Artı Yatırım Holding
|7,60
|-3,68
|31,03
|Arzum Ev Aletleri
|24,46
|1,49
|-0,65
|Aselsan
|17,65
|-0,56
|-3,29
|Ata GMYO
|6,29
|1,94
|14,16
|Atakule GMYO
|4,73
|-1,05
|87,70
|Atlantis Yatırım Holding
|6,82
|0,29
|22,66
|Atlas Yat. Ort.
|1,85
|-0,54
|5,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,32
|0,10
|7,21
|Avrasya GMYO
|4,17
|3,22
|2,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,17
|0,96
|-0,94
|Avrupa Yatırım Holding
|6,57
|7,53
|9,50
|Ayen Enerji
|6,77
|-2,31
|25,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,25
|5,53
|-0,88
|Aygaz
|17,64
|-0,34
|20,41
|Bagfaş
|27,74
|-1,49
|38,70
|Bak Ambalaj
|24,08
|0,42
|19,21
|Balatacılar Balatacılık
|7,76
|-0,51
|-5,83
|Bantaş Ambalaj
|5,44
|1,12
|15,99
|Banvit
|52,45
|-0,29
|0,87
|Baştaş Başkent Çimento
|18,43
|-4,85
|6,10
|Batı Çimento
|11,95
|7,17
|153,72
|Batısöke Çimento
|3,45
|3,29
|41,39
|Bayrak Taban Sanayi
|11,42
|-1,13
|7,63
|Bera Holding
|26,44
|3,69
|30,37
|Berkosan Yalıtım
|10,05
|1,41
|12,67
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,04
|0,50
|0,00
|Beyaz Filo
|15,21
|-3,67
|49,41
|Bilici Yatırım
|7,38
|-1,20
|11,14
|Bim Mağazalar
|70,90
|-0,91
|-3,58
|Birko Mensucat
|1,13
|1,80
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,93
|1,03
|-15,32
|Bizim Mağazaları
|16,36
|-0,24
|6,51
|Borusan Mannesmann
|32,92
|-0,36
|18,42
|Borusan Yat. Paz.
|462,80
|0,26
|1,29
|Bosch Fren Sistemleri
|1.262,30
|-3,57
|1,89
|Bossa
|20,76
|-1,33
|16,30
|Brisa
|26,40
|-1,93
|32,40
|Burçelik
|26,90
|1,13
|27,97
|Burçelik Vana
|48,50
|5,48
|-2,34
|Bursa Çimento
|12,39
|-4,40
|2,91
|Carrefoursa
|70,50
|-0,77
|-1,81
|Casa Emtia Petrol
|155,00
|3,33
|46,23
|Ceo Event Medya
|7,53
|1,07
|17,11
|Coca Cola İçecek
|75,30
|-1,25
|14,44
|Cosmos Yat. Holding
|12,16
|1,76
|50,87
|Credıtwest Faktorıng
|5,61
|0,72
|-4,43
|Çelebi
|162,20
|-0,92
|-11,14
|Çelik Halat
|23,22
|-6,22
|8,40
|Çemaş Döküm
|2,27
|0,00
|5,58
|Çemtaş
|17,35
|2,54
|9,11
|Çimbeton
|414,60
|0,51
|39,83
|Çimentaş
|52,00
|9,94
|43,81
|Çimsa
|24,00
|-1,72
|34,83
|Çuhadaroğlu Metal
|8,27
|-0,12
|6,99
|Dagi Giyim
|8,80
|-3,83
|9,05
|Dagi Yatırım Holding
|16,13
|-5,28
|25,04
|Dardanel
|31,96
|-0,06
|-4,60
|Datagate Bilgisayar
|17,80
|-0,89
|10,49
|Demısaş Döküm
|6,95
|0,00
|5,14
|Denge Holding
|7,17
|9,97
|30,84
|Deniz GMYO
|6,24
|7,77
|82,46
|Derimod
|11,23
|-0,27
|15,30
|Derlüks Deri
|10,15
|1,00
|15,08
|Desa Deri
|12,50
|2,63
|28,34
|Despec Bilgisayar
|14,50
|-0,55
|11,03
|Deva Holding
|30,62
|-1,23
|26,84
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,90
|-2,87
|55,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|9,02
|10,00
|141,82
|Ditaş Doğan
|38,98
|-3,94
|19,28
|DO-CO
|532,10
|-1,86
|-15,54
|Doğan Burda
|21,40
|-1,38
|-4,63
|Doğan Holding
|4,02
|-2,19
|30,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,83
|0,00
|21,51
|Doğusan
|5,87
|5,77
|34,02
|Doğuş GMYO
|9,92
|-2,75
|21,42
|Doğuş Otomotiv
|35,50
|-2,37
|23,52
|Döktaş Dökümcülük
|37,26
|2,59
|21,69
|Duran Doğan Basım
|14,06
|-0,28
|34,03
|Dyo Boya
|13,00
|-1,14
|14,44
|Eczacıbaşı İlaç
|8,29
|-6,33
|11,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,04
|-1,11
|47,95
|Edip Gayrimenkul
|3,37
|-2,03
|1,51
|Ege Endüstri
|1.745,70
|-1,42
|1,06
|Ege Gübre
|220,60
|-1,25
|51,93
|Ege Profil
|40,68
|3,62
|6,38
|Ege Seramik
|13,63
|1,94
|32,46
|Egeplast
|35,00
|4,67
|5,11
|Ekiz Kimya
|12,77
|9,99
|79,10
|Emek Elektrik
|5,20
|-0,57
|-12,16
|Eminiş Ambalaj
|37,80
|-1,56
|2,61
|Emlak Konut GMYO
|2,45
|-1,21
|14,49
|Enerjisa Enerji
|11,98
|-1,56
|-4,24
|Enka İnşaat
|7,86
|-1,01
|6,65
|Erbosan
|50,00
|-0,99
|21,95
|Ereğli Demir Çelik
|14,60
|-1,35
|-2,21
|Ersu Gıda
|5,12
|0,20
|3,64
|Escort Teknoloji
|7,88
|4,10
|19,94
|Esenboğa Elektrik
|35,60
|4,58
|87,07
|Etiler Gıda
|5,10
|0,79
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,30
|3,61
|11,69
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,32
|1,65
|20,00
|Euro Yat. Ort.
|5,16
|2,58
|14,41
|Euro Yatırım Holding
|3,63
|0,00
|27,82
|Fade Gıda
|9,20
|-1,50
|48,63
|Fenerbahçe Futbol
|37,58
|0,00
|27,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,34
|0,96
|15,23
|F-M İzmit Piston
|186,00
|-2,52
|49,64
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,59
|2,10
|19,65
|Ford Otosan
|156,90
|-2,18
|24,52
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,56
|-1,72
|-4,00
|Frigo Pak Gıda
|27,98
|2,94
|33,37
|Galatasaray Sportif
|3,81
|0,53
|-5,93
|Garanti Bankası
|9,76
|-1,61
|-5,88
|Garanti Faktoring
|11,54
|-1,87
|3,68
|Garanti Yat. Ort.
|3,55
|1,14
|9,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,86
|5,55
|105,24
|Gediz Ambalaj
|35,20
|0,23
|31,34
|Gentaş
|5,92
|-1,00
|-0,34
|Gersan Elektrik
|7,85
|-1,26
|27,85
|Global Men. Değ.
|9,68
|5,22
|61,06
|Global Yat. Holding
|6,25
|0,81
|33,55
|Good-Year
|8,88
|-0,67
|6,22
|Göltaş Çimento
|68,80
|9,99
|66,75
|Gözde Girişim
|7,15
|-1,79
|-10,40
|GSD Denizcilik
|6,10
|3,92
|21,03
|GSD Holding
|2,67
|4,30
|6,37
|Gübre Fabrik.
|68,00
|-1,16
|-20,98
|Güler Yat. Holding
|10,78
|-1,28
|-0,83
|Halk GMYO
|3,86
|0,00
|20,25
|Hatay Tekstil
|23,90
|9,94
|71,33
|Hedef Girişim
|4,27
|-0,70
|24,62
|Hektaş
|28,02
|-5,40
|46,93
|HUB Girişim
|18,13
|-0,28
|-0,38
|Hürriyet Gzt.
|2,46
|-1,20
|17,14
|ICBC Turkey Bank
|7,42
|0,68
|14,15
|İdealist Danışmanlık
|23,80
|9,98
|76,82
|İdealist GMYO
|8,90
|-1,00
|30,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|1,08
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|0,71
|13,60
|İhlas Gazetecilik
|4,20
|-2,78
|3,45
|İhlas Holding
|1,25
|0,81
|0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|2,65
|1,75
|İndeks Bilgisayar
|21,08
|2,43
|10,19
|Info Yatırım
|7,11
|-0,14
|10,23
|İntema
|64,55
|4,45
|61,78
|Inveo Yatırım Holding
|150,00
|7,53
|239,21
|İpek Doğal Enerji
|13,29
|1,61
|1,61
|İskenderun Demir Çelik
|11,70
|-1,18
|15,7
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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