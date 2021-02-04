Borsada günlük işlemler (1)
04.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:53
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,04
|-0,74
|3,88
|Acıpayam Selüloz
|22,06
|-0,27
|28,86
|Adel Kalemcilik
|28,46
|-2,87
|-16,87
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,95
|1,37
|5,36
|Afyon Çimento
|5,30
|-1,30
|3,72
|Ak Enerji
|2,25
|-0,88
|1,81
|Akbank
|6,68
|-1,33
|-3,61
|Akçansa
|19,62
|-1,90
|18,62
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,22
|-3,15
|0,97
|Akfen GMYO
|4,60
|-0,65
|-5,35
|Akın Tekstil
|47,16
|9,98
|48,49
|Akiş GMYO
|3,51
|0,57
|-0,57
|Akmerkez GMYO
|65,90
|-0,90
|2,34
|Aksa
|14,90
|0,27
|2,12
|Aksa Enerji
|10,95
|5,49
|47,18
|Aksigorta
|9,69
|1,47
|4,19
|Aksu Enerji
|15,79
|3,88
|11,83
|Alarko Carrıer
|448,30
|-0,02
|22,86
|Alarko GMYO
|26,02
|-1,44
|-0,54
|Alarko Holding
|10,43
|0,00
|20,72
|Albaraka Türk
|2,15
|-1,83
|10,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,90
|-0,13
|4,18
|Alkim Kağıt
|19,28
|-0,10
|42,31
|Alkim Kimya
|18,45
|-0,54
|26,91
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,99
|9,93
|36,53
|Altınyunus Çeşme
|79,20
|10,00
|58,53
|Anadolu Efes
|25,54
|2,65
|10,18
|Anadolu Grubu Holding
|29,90
|4,69
|13,17
|Anadolu Hayat Emek.
|10,68
|-0,84
|23,18
|Anadolu Isuzu
|21,04
|0,29
|16,89
|Anadolu Sigorta
|8,34
|0,85
|10,46
|Anel Elektrik
|3,70
|1,09
|16,72
|Arçelik
|34,22
|-0,23
|12,57
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,95
|0,84
|24,69
|Arena Bilgisayar
|55,30
|-2,73
|60,76
|Armada Bilgisayar
|72,75
|9,98
|48,23
|Arsan Tekstil
|8,39
|1,08
|15,09
|Artı Yatırım Holding
|7,89
|6,77
|36,03
|Arzum Ev Aletleri
|24,10
|-0,74
|-2,11
|Aselsan
|17,75
|-1,00
|-2,74
|Ata GMYO
|6,17
|1,48
|11,98
|Atakule GMYO
|4,78
|9,89
|89,68
|Atlantis Yatırım Holding
|6,80
|-5,16
|22,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,86
|-2,11
|6,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,30
|-0,77
|7,10
|Avrasya GMYO
|4,04
|-1,46
|-0,49
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,14
|0,32
|-1,88
|Avrupa Yatırım Holding
|6,11
|-1,13
|1,83
|Ayen Enerji
|6,93
|10,00
|28,10
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,66
|-2,56
|-6,08
|Aygaz
|17,70
|-2,75
|20,82
|Bagfaş
|28,16
|0,57
|40,80
|Bak Ambalaj
|23,98
|-2,52
|18,71
|Balatacılar Balatacılık
|7,80
|3,45
|-5,34
|Bantaş Ambalaj
|5,38
|0,37
|14,71
|Banvit
|52,60
|-0,75
|1,15
|Baştaş Başkent Çimento
|19,37
|7,79
|11,51
|Batı Çimento
|11,15
|8,46
|136,73
|Batısöke Çimento
|3,34
|-0,60
|36,89
|Bayrak Taban Sanayi
|11,55
|4,43
|8,86
|Bera Holding
|25,50
|-5,56
|25,74
|Berkosan Yalıtım
|9,91
|-0,90
|11,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,02
|-0,99
|-0,50
|Beyaz Filo
|15,79
|-3,13
|55,11
|Bilici Yatırım
|7,47
|2,61
|12,50
|Bim Mağazalar
|71,55
|0,63
|-2,70
|Birko Mensucat
|1,11
|0,91
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,90
|-0,68
|-16,18
|Bizim Mağazaları
|16,40
|4,93
|6,77
|Borusan Mannesmann
|33,04
|-0,78
|18,85
|Borusan Yat. Paz.
|461,60
|-0,69
|1,03
|Bosch Fren Sistemleri
|1.309,00
|10,00
|5,66
|Bossa
|21,04
|0,57
|17,87
|Brisa
|26,92
|6,40
|35,01
|Burçelik
|26,60
|2,31
|26,55
|Burçelik Vana
|45,98
|8,91
|-7,41
|Bursa Çimento
|12,96
|-0,15
|7,64
|Carrefoursa
|71,05
|1,07
|-1,04
|Casa Emtia Petrol
|150,00
|-1,32
|41,51
|Ceo Event Medya
|7,45
|-2,23
|15,86
|Coca Cola İçecek
|76,25
|1,13
|15,88
|Cosmos Yat. Holding
|11,95
|-3,63
|48,26
|Credıtwest Faktorıng
|5,57
|-0,71
|-5,11
|Çelebi
|163,70
|1,11
|-10,31
|Çelik Halat
|24,76
|3,34
|15,59
|Çemaş Döküm
|2,27
|1,79
|5,58
|Çemtaş
|16,92
|-1,74
|6,41
|Çimbeton
|412,50
|3,28
|39,12
|Çimentaş
|47,30
|10,00
|30,81
|Çimsa
|24,42
|-1,29
|37,19
|Çuhadaroğlu Metal
|8,28
|-0,60
|7,12
|Dagi Giyim
|9,15
|0,88
|13,38
|Dagi Yatırım Holding
|17,03
|9,94
|32,02
|Dardanel
|31,98
|-1,60
|-4,54
|Datagate Bilgisayar
|17,96
|2,98
|11,48
|Demısaş Döküm
|6,95
|-0,43
|5,14
|Denge Holding
|6,52
|9,95
|18,98
|Deniz GMYO
|5,79
|2,30
|69,30
|Derimod
|11,26
|-0,35
|15,61
|Derlüks Deri
|10,05
|-0,89
|13,95
|Desa Deri
|12,18
|6,65
|25,05
|Despec Bilgisayar
|14,58
|0,97
|11,64
|Deva Holding
|31,00
|-2,39
|28,42
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|17,40
|-6,70
|60,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|8,20
|9,92
|119,84
|Ditaş Doğan
|40,58
|-5,32
|24,17
|DO-CO
|542,20
|7,96
|-13,94
|Doğan Burda
|21,70
|-0,09
|-3,30
|Doğan Holding
|4,11
|0,98
|33,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,83
|-0,35
|21,51
|Doğusan
|5,55
|3,93
|26,71
|Doğuş GMYO
|10,20
|5,15
|24,85
|Doğuş Otomotiv
|36,36
|3,41
|26,51
|Döktaş Dökümcülük
|36,32
|-4,02
|18,62
|Duran Doğan Basım
|14,10
|2,25
|34,41
|Dyo Boya
|13,15
|0,69
|15,76
|Eczacıbaşı İlaç
|8,85
|2,31
|18,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,50
|9,96
|49,60
|Edip Gayrimenkul
|3,44
|-2,27
|3,61
|Ege Endüstri
|1.770,80
|6,04
|2,52
|Ege Gübre
|223,40
|2,85
|53,86
|Ege Profil
|39,26
|-2,09
|2,67
|Ege Seramik
|13,37
|0,00
|29,93
|Egeplast
|33,44
|-3,91
|0,42
|Ekiz Kimya
|11,61
|9,94
|62,83
|Emek Elektrik
|5,23
|-3,51
|-11,66
|Eminiş Ambalaj
|38,40
|9,65
|4,23
|Emlak Konut GMYO
|2,48
|-1,59
|15,89
|Enerjisa Enerji
|12,17
|-0,41
|-2,72
|Enka İnşaat
|7,94
|-1,85
|7,73
|Erbosan
|50,50
|-1,94
|23,17
|Ereğli Demir Çelik
|14,80
|1,09
|-0,87
|Ersu Gıda
|5,11
|-1,35
|3,44
|Escort Teknoloji
|7,57
|1,61
|15,22
|Esenboğa Elektrik
|34,04
|-1,33
|78,88
|Etiler Gıda
|5,06
|-3,25
|27,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,15
|-0,48
|7,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,25
|-1,39
|18,06
|Euro Yat. Ort.
|5,03
|-0,79
|11,53
|Euro Yatırım Holding
|3,63
|0,83
|27,82
|Fade Gıda
|9,34
|-3,21
|50,89
|Fenerbahçe Futbol
|37,58
|0,43
|27,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,27
|-2,42
|14,13
|F-M İzmit Piston
|190,80
|4,26
|53,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,27
|0,26
|17,19
|Ford Otosan
|160,40
|1,84
|27,30
|Formet Çelik Kapı
|4,64
|3,80
|-2,32
|Frigo Pak Gıda
|27,18
|9,95
|29,55
|Galatasaray Sportif
|3,79
|0,80
|-6,42
|Garanti Bankası
|9,92
|-1,78
|-4,34
|Garanti Faktoring
|11,76
|0,00
|5,66
|Garanti Yat. Ort.
|3,51
|-1,40
|8,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|24,50
|-5,19
|94,44
|Gediz Ambalaj
|35,12
|-1,13
|31,04
|Gentaş
|5,98
|5,28
|0,67
|Gersan Elektrik
|7,95
|-1,24
|29,48
|Global Men. Değ.
|9,20
|-4,07
|53,08
|Global Yat. Holding
|6,20
|0,49
|32,48
|Good-Year
|8,94
|4,32
|6,94
|Göltaş Çimento
|62,55
|-4,21
|51,60
|Gözde Girişim
|7,28
|3,12
|-8,77
|GSD Denizcilik
|5,87
|-5,02
|16,47
|GSD Holding
|2,56
|-2,66
|1,99
|Gübre Fabrik.
|68,80
|-1,01
|-20,05
|Güler Yat. Holding
|10,92
|2,54
|0,46
|Halk GMYO
|3,86
|-1,28
|20,25
|Hatay Tekstil
|21,74
|1,02
|55,84
|Hedef Girişim
|4,30
|-2,71
|25,49
|Hektaş
|29,62
|9,95
|55,32
|HUB Girişim
|18,18
|-1,20
|-0,11
|Hürriyet Gzt.
|2,49
|-1,58
|18,57
|ICBC Turkey Bank
|7,37
|0,68
|13,38
|İdealist Danışmanlık
|21,64
|9,90
|60,77
|İdealist GMYO
|8,99
|-1,32
|32,21
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|-0,53
|-1,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,41
|-1,40
|12,80
|İhlas Gazetecilik
|4,32
|5,37
|6,40
|İhlas Holding
|1,24
|0,00
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|0,89
|-0,88
|İndeks Bilgisayar
|20,58
|0,19
|7,58
|Info Yatırım
|7,12
|-0,42
|10,39
|İntema
|61,80
|-7,07
|54,89
|Inveo Yatırım Holding
|139,50
|-9,94
|215,47
|İpek Doğal Enerji
|13,08
|-0,38
|0,00
|İskenderun Demir Çelik
|11,84
|3,41
|17,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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