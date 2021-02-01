Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

01.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,470,54-3,49
Acıpayam Selüloz23,182,8435,40
Adel Kalemcilik27,784,28-18,85
Adese Alışveriş Ticaret2,962,785,71
Afyon Çimento5,300,193,72
Ak Enerji2,251,351,81
Akbank6,491,72-6,35
Akçansa18,851,7313,97
Akdeniz Yatırım Hold.5,003,73-3,29
Akfen GMYO4,582,69-5,76
Akın Tekstil41,90-0,2431,93
Akiş GMYO3,420,88-3,12
Akmerkez GMYO64,451,100,09
Aksa14,801,371,44
Aksa Enerji10,182,9336,83
Aksigorta9,671,793,98
Aksu Enerji14,952,545,88
Alarko Carrıer448,00-2,4822,77
Alarko GMYO25,601,19-2,14
Alarko Holding9,930,8114,93
Albaraka Türk2,10-0,478,25
Alcatel Lucent Teletaş28,840,84-2,76
Alkim Kağıt19,940,2047,18
Alkim Kimya18,23-0,5525,40
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,569,8716,89
Altınyunus Çeşme82,55-9,9865,23
Anadolu Efes24,980,567,77
Anadolu Grubu Holding28,123,316,43
Anadolu Hayat Emek.10,460,5820,65
Anadolu Isuzu20,520,6914,00
Anadolu Sigorta8,28-1,439,67
Anel Elektrik3,428,237,89
Arçelik33,401,219,87
ARD Bilişim Teknolojileri61,259,9627,39
Arena Bilgisayar54,00-1,7356,98
Armada Bilgisayar63,901,4330,20
Arsan Tekstil8,26-0,2413,31
Artı Yatırım Holding7,304,5825,86
Arzum Ev Aletleri22,902,69-6,99
Aselsan17,420,69-4,55
Ata GMYO5,94-3,417,80
Atakule GMYO3,60-4,2642,86
Atlantis Yatırım Holding8,225,6647,84
Atlas Yat. Ort.1,820,554,00
AvivaSA Emeklilik Hayat19,20-1,186,54
Avrasya GMYO4,001,27-1,48
Avrasya Petrol ve Tur.3,07-0,32-4,06
Avrupa Yatırım Holding5,700,18-5,00
Ayen Enerji5,753,056,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,65-3,18-6,17
Aygaz17,70-2,4820,82
Bagfaş27,66-0,6538,30
Bak Ambalaj25,344,7125,45
Balatacılar Balatacılık7,570,93-8,13
Bantaş Ambalaj5,422,2615,57
Banvit52,40-0,470,77
Baştaş Başkent Çimento18,50-2,586,51
Batı Çimento11,789,99150,11
Batısöke Çimento3,759,3353,69
Bayrak Taban Sanayi10,031,42-5,47
Bera Holding22,489,9810,85
Berkosan Yalıtım9,882,6010,76
Beşiktaş Futbol Yat.3,98-2,93-1,49
Beyaz Filo17,729,9974,07
Bilici Yatırım7,021,745,72
Bim Mağazalar71,50-0,63-2,77
Birko Mensucat1,130,001,80
Birlik Mensucat2,903,57-16,18
Bizim Mağazaları15,141,14-1,43
Borusan Mannesmann32,020,3815,18
Borusan Yat. Paz.445,40-2,94-2,52
Bosch Fren Sistemleri1.181,50-1,90-4,63
Bossa21,08-0,4718,10
Brisa24,24-0,3321,56
Burçelik24,24-1,0615,32
Burçelik Vana43,08-2,31-13,25
Bursa Çimento11,79-0,92-2,08
Carrefoursa71,20-0,14-0,84
Casa Emtia Petrol150,00-0,9241,51
Ceo Event Medya8,206,4927,53
Coca Cola İçecek74,300,6112,92
Cosmos Yat. Holding12,25-9,9951,99
Credıtwest Faktorıng5,66-0,35-3,58
Çelebi157,30-1,63-13,82
Çelik Halat22,463,794,86
Çemaş Döküm2,222,303,26
Çemtaş17,143,887,79
Çimbeton424,905,7043,31
Çimentaş44,00-2,1821,68
Çimsa24,349,9436,74
Çuhadaroğlu Metal8,586,0611,00
Dagi Giyim8,171,621,24
Dagi Yatırım Holding12,81-1,69-0,70
Dardanel32,320,25-3,52
Datagate Bilgisayar16,810,364,35
Demısaş Döküm6,744,821,97
Denge Holding6,001,699,49
Deniz GMYO5,5010,0060,82
Derimod10,50-0,667,80
Derlüks Deri9,754,1710,54
Desa Deri10,918,8812,01
Despec Bilgisayar13,101,790,31
Deva Holding28,26-0,1417,07
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,0610,0048,02
Diriteks Diriliş Tekstil6,184,9265,68
Ditaş Doğan36,20-0,1710,77
DO-CO492,00-0,81-21,90
Doğan Burda20,92-1,88-6,77
Doğan Holding3,900,2627,04
Doğtaş Kelebek Mobilya2,731,1117,22
Doğusan5,334,9221,69
Doğuş GMYO9,071,9111,02
Doğuş Otomotiv33,941,5618,09
Döktaş Dökümcülük35,003,6114,30
Duran Doğan Basım11,403,358,67
Dyo Boya12,971,7314,17
Eczacıbaşı İlaç8,081,008,31
Eczacıbaşı Yatırım34,760,9325,31
Edip Gayrimenkul3,448,183,61
Ege Endüstri1.661,00-1,13-3,84
Ege Gübre219,20-1,4850,96
Ege Profil38,081,17-0,42
Ege Seramik13,503,1331,20
Egeplast35,900,007,81
Ekiz Kimya8,737,2522,44
Emek Elektrik5,010,80-15,37
Eminiş Ambalaj37,20-4,120,98
Emlak Konut GMYO2,441,2414,02
Enerjisa Enerji12,183,05-2,64
Enka İnşaat7,830,646,24
Erbosan48,881,8319,22
Ereğli Demir Çelik14,31-0,28-4,15
Ersu Gıda4,960,400,40
Escort Teknoloji7,500,5414,16
Esenboğa Elektrik33,829,9577,72
Etiler Gıda5,0610,0027,14
Euro Kapital Yat. Ort.3,67-1,61-4,68
Euro Trend Yat. Ort.3,941,299,44
Euro Yat. Ort.5,00-2,7210,86
Euro Yatırım Holding3,601,1226,76
Fade Gıda8,491,8037,16
Fenerbahçe Futbol38,000,0028,55
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,505,4917,74
F-M İzmit Piston188,900,2151,97
Fonet Bilgi Teknolojileri15,459,9618,57
Ford Otosan158,209,9425,56
Formet Çelik Kapı4,492,28-5,47
Frigo Pak Gıda23,603,4212,49
Galatasaray Sportif3,741,91-7,65
Garanti Bankası9,481,83-8,58
Garanti Faktoring11,700,785,12
Garanti Yat. Ort.3,482,657,74
Gedik Y. Men. Değ.21,389,9869,68
Gediz Ambalaj35,86-0,1733,81
Gentaş5,702,89-4,04
Gersan Elektrik7,440,5421,17
Global Men. Değ.9,949,9665,39
Global Yat. Holding5,907,8626,07
Good-Year8,330,97-0,36
Göltaş Çimento54,009,9830,88
Gözde Girişim6,842,09-14,29
GSD Denizcilik5,755,5014,09
GSD Holding2,559,911,59
Gübre Fabrik.69,15-4,62-19,64
Güler Yat. Holding10,972,910,92
Halk GMYO4,133,5128,66
Hatay Tekstil21,062,3350,97
Hedef Girişim4,193,4622,28
Hektaş26,86-0,4440,85
HUB Girişim17,940,56-1,43
Hürriyet Gzt.2,471,6517,62
ICBC Turkey Bank7,593,2716,77
İdealist Danışmanlık16,2810,0020,95
İdealist GMYO8,400,4823,53
İhlas Ev Aletleri1,880,000,00
İhlas Gayrimenkul1,420,7113,60
İhlas Gazetecilik3,830,26-5,67
İhlas Holding1,230,82-0,81
İhlas Yayın Holding1,12-0,88-1,75
İndeks Bilgisayar20,405,056,64
Info Yatırım6,810,155,58
İntema62,000,0055,39
Inveo Yatırım Holding132,409,97199,41
İpek Doğal Enerji13,143,460,46
İskenderun Demir Çelik11,22-0,7110,9
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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