Borsada günlük işlemler (1)
01.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,47
|0,54
|-3,49
|Acıpayam Selüloz
|23,18
|2,84
|35,40
|Adel Kalemcilik
|27,78
|4,28
|-18,85
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,96
|2,78
|5,71
|Afyon Çimento
|5,30
|0,19
|3,72
|Ak Enerji
|2,25
|1,35
|1,81
|Akbank
|6,49
|1,72
|-6,35
|Akçansa
|18,85
|1,73
|13,97
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,00
|3,73
|-3,29
|Akfen GMYO
|4,58
|2,69
|-5,76
|Akın Tekstil
|41,90
|-0,24
|31,93
|Akiş GMYO
|3,42
|0,88
|-3,12
|Akmerkez GMYO
|64,45
|1,10
|0,09
|Aksa
|14,80
|1,37
|1,44
|Aksa Enerji
|10,18
|2,93
|36,83
|Aksigorta
|9,67
|1,79
|3,98
|Aksu Enerji
|14,95
|2,54
|5,88
|Alarko Carrıer
|448,00
|-2,48
|22,77
|Alarko GMYO
|25,60
|1,19
|-2,14
|Alarko Holding
|9,93
|0,81
|14,93
|Albaraka Türk
|2,10
|-0,47
|8,25
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,84
|0,84
|-2,76
|Alkim Kağıt
|19,94
|0,20
|47,18
|Alkim Kimya
|18,23
|-0,55
|25,40
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,56
|9,87
|16,89
|Altınyunus Çeşme
|82,55
|-9,98
|65,23
|Anadolu Efes
|24,98
|0,56
|7,77
|Anadolu Grubu Holding
|28,12
|3,31
|6,43
|Anadolu Hayat Emek.
|10,46
|0,58
|20,65
|Anadolu Isuzu
|20,52
|0,69
|14,00
|Anadolu Sigorta
|8,28
|-1,43
|9,67
|Anel Elektrik
|3,42
|8,23
|7,89
|Arçelik
|33,40
|1,21
|9,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|61,25
|9,96
|27,39
|Arena Bilgisayar
|54,00
|-1,73
|56,98
|Armada Bilgisayar
|63,90
|1,43
|30,20
|Arsan Tekstil
|8,26
|-0,24
|13,31
|Artı Yatırım Holding
|7,30
|4,58
|25,86
|Arzum Ev Aletleri
|22,90
|2,69
|-6,99
|Aselsan
|17,42
|0,69
|-4,55
|Ata GMYO
|5,94
|-3,41
|7,80
|Atakule GMYO
|3,60
|-4,26
|42,86
|Atlantis Yatırım Holding
|8,22
|5,66
|47,84
|Atlas Yat. Ort.
|1,82
|0,55
|4,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,20
|-1,18
|6,54
|Avrasya GMYO
|4,00
|1,27
|-1,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,07
|-0,32
|-4,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,70
|0,18
|-5,00
|Ayen Enerji
|5,75
|3,05
|6,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,65
|-3,18
|-6,17
|Aygaz
|17,70
|-2,48
|20,82
|Bagfaş
|27,66
|-0,65
|38,30
|Bak Ambalaj
|25,34
|4,71
|25,45
|Balatacılar Balatacılık
|7,57
|0,93
|-8,13
|Bantaş Ambalaj
|5,42
|2,26
|15,57
|Banvit
|52,40
|-0,47
|0,77
|Baştaş Başkent Çimento
|18,50
|-2,58
|6,51
|Batı Çimento
|11,78
|9,99
|150,11
|Batısöke Çimento
|3,75
|9,33
|53,69
|Bayrak Taban Sanayi
|10,03
|1,42
|-5,47
|Bera Holding
|22,48
|9,98
|10,85
|Berkosan Yalıtım
|9,88
|2,60
|10,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,98
|-2,93
|-1,49
|Beyaz Filo
|17,72
|9,99
|74,07
|Bilici Yatırım
|7,02
|1,74
|5,72
|Bim Mağazalar
|71,50
|-0,63
|-2,77
|Birko Mensucat
|1,13
|0,00
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,90
|3,57
|-16,18
|Bizim Mağazaları
|15,14
|1,14
|-1,43
|Borusan Mannesmann
|32,02
|0,38
|15,18
|Borusan Yat. Paz.
|445,40
|-2,94
|-2,52
|Bosch Fren Sistemleri
|1.181,50
|-1,90
|-4,63
|Bossa
|21,08
|-0,47
|18,10
|Brisa
|24,24
|-0,33
|21,56
|Burçelik
|24,24
|-1,06
|15,32
|Burçelik Vana
|43,08
|-2,31
|-13,25
|Bursa Çimento
|11,79
|-0,92
|-2,08
|Carrefoursa
|71,20
|-0,14
|-0,84
|Casa Emtia Petrol
|150,00
|-0,92
|41,51
|Ceo Event Medya
|8,20
|6,49
|27,53
|Coca Cola İçecek
|74,30
|0,61
|12,92
|Cosmos Yat. Holding
|12,25
|-9,99
|51,99
|Credıtwest Faktorıng
|5,66
|-0,35
|-3,58
|Çelebi
|157,30
|-1,63
|-13,82
|Çelik Halat
|22,46
|3,79
|4,86
|Çemaş Döküm
|2,22
|2,30
|3,26
|Çemtaş
|17,14
|3,88
|7,79
|Çimbeton
|424,90
|5,70
|43,31
|Çimentaş
|44,00
|-2,18
|21,68
|Çimsa
|24,34
|9,94
|36,74
|Çuhadaroğlu Metal
|8,58
|6,06
|11,00
|Dagi Giyim
|8,17
|1,62
|1,24
|Dagi Yatırım Holding
|12,81
|-1,69
|-0,70
|Dardanel
|32,32
|0,25
|-3,52
|Datagate Bilgisayar
|16,81
|0,36
|4,35
|Demısaş Döküm
|6,74
|4,82
|1,97
|Denge Holding
|6,00
|1,69
|9,49
|Deniz GMYO
|5,50
|10,00
|60,82
|Derimod
|10,50
|-0,66
|7,80
|Derlüks Deri
|9,75
|4,17
|10,54
|Desa Deri
|10,91
|8,88
|12,01
|Despec Bilgisayar
|13,10
|1,79
|0,31
|Deva Holding
|28,26
|-0,14
|17,07
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,06
|10,00
|48,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,18
|4,92
|65,68
|Ditaş Doğan
|36,20
|-0,17
|10,77
|DO-CO
|492,00
|-0,81
|-21,90
|Doğan Burda
|20,92
|-1,88
|-6,77
|Doğan Holding
|3,90
|0,26
|27,04
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,73
|1,11
|17,22
|Doğusan
|5,33
|4,92
|21,69
|Doğuş GMYO
|9,07
|1,91
|11,02
|Doğuş Otomotiv
|33,94
|1,56
|18,09
|Döktaş Dökümcülük
|35,00
|3,61
|14,30
|Duran Doğan Basım
|11,40
|3,35
|8,67
|Dyo Boya
|12,97
|1,73
|14,17
|Eczacıbaşı İlaç
|8,08
|1,00
|8,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|34,76
|0,93
|25,31
|Edip Gayrimenkul
|3,44
|8,18
|3,61
|Ege Endüstri
|1.661,00
|-1,13
|-3,84
|Ege Gübre
|219,20
|-1,48
|50,96
|Ege Profil
|38,08
|1,17
|-0,42
|Ege Seramik
|13,50
|3,13
|31,20
|Egeplast
|35,90
|0,00
|7,81
|Ekiz Kimya
|8,73
|7,25
|22,44
|Emek Elektrik
|5,01
|0,80
|-15,37
|Eminiş Ambalaj
|37,20
|-4,12
|0,98
|Emlak Konut GMYO
|2,44
|1,24
|14,02
|Enerjisa Enerji
|12,18
|3,05
|-2,64
|Enka İnşaat
|7,83
|0,64
|6,24
|Erbosan
|48,88
|1,83
|19,22
|Ereğli Demir Çelik
|14,31
|-0,28
|-4,15
|Ersu Gıda
|4,96
|0,40
|0,40
|Escort Teknoloji
|7,50
|0,54
|14,16
|Esenboğa Elektrik
|33,82
|9,95
|77,72
|Etiler Gıda
|5,06
|10,00
|27,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,67
|-1,61
|-4,68
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,94
|1,29
|9,44
|Euro Yat. Ort.
|5,00
|-2,72
|10,86
|Euro Yatırım Holding
|3,60
|1,12
|26,76
|Fade Gıda
|8,49
|1,80
|37,16
|Fenerbahçe Futbol
|38,00
|0,00
|28,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,50
|5,49
|17,74
|F-M İzmit Piston
|188,90
|0,21
|51,97
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,45
|9,96
|18,57
|Ford Otosan
|158,20
|9,94
|25,56
|Formet Çelik Kapı
|4,49
|2,28
|-5,47
|Frigo Pak Gıda
|23,60
|3,42
|12,49
|Galatasaray Sportif
|3,74
|1,91
|-7,65
|Garanti Bankası
|9,48
|1,83
|-8,58
|Garanti Faktoring
|11,70
|0,78
|5,12
|Garanti Yat. Ort.
|3,48
|2,65
|7,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,38
|9,98
|69,68
|Gediz Ambalaj
|35,86
|-0,17
|33,81
|Gentaş
|5,70
|2,89
|-4,04
|Gersan Elektrik
|7,44
|0,54
|21,17
|Global Men. Değ.
|9,94
|9,96
|65,39
|Global Yat. Holding
|5,90
|7,86
|26,07
|Good-Year
|8,33
|0,97
|-0,36
|Göltaş Çimento
|54,00
|9,98
|30,88
|Gözde Girişim
|6,84
|2,09
|-14,29
|GSD Denizcilik
|5,75
|5,50
|14,09
|GSD Holding
|2,55
|9,91
|1,59
|Gübre Fabrik.
|69,15
|-4,62
|-19,64
|Güler Yat. Holding
|10,97
|2,91
|0,92
|Halk GMYO
|4,13
|3,51
|28,66
|Hatay Tekstil
|21,06
|2,33
|50,97
|Hedef Girişim
|4,19
|3,46
|22,28
|Hektaş
|26,86
|-0,44
|40,85
|HUB Girişim
|17,94
|0,56
|-1,43
|Hürriyet Gzt.
|2,47
|1,65
|17,62
|ICBC Turkey Bank
|7,59
|3,27
|16,77
|İdealist Danışmanlık
|16,28
|10,00
|20,95
|İdealist GMYO
|8,40
|0,48
|23,53
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|0,71
|13,60
|İhlas Gazetecilik
|3,83
|0,26
|-5,67
|İhlas Holding
|1,23
|0,82
|-0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|-0,88
|-1,75
|İndeks Bilgisayar
|20,40
|5,05
|6,64
|Info Yatırım
|6,81
|0,15
|5,58
|İntema
|62,00
|0,00
|55,39
|Inveo Yatırım Holding
|132,40
|9,97
|199,41
|İpek Doğal Enerji
|13,14
|3,46
|0,46
|İskenderun Demir Çelik
|11,22
|-0,71
|10,9
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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