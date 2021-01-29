Borsada günlük işlemler (1)
29.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,43
|-2,62
|-4,01
|Acıpayam Selüloz
|22,54
|4,64
|31,66
|Adel Kalemcilik
|26,64
|-1,99
|-22,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,88
|0,35
|2,86
|Afyon Çimento
|5,29
|0,95
|3,52
|Ak Enerji
|2,22
|-1,33
|0,45
|Akbank
|6,38
|-2,00
|-7,94
|Akçansa
|18,53
|-1,54
|12,03
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,82
|-2,43
|-6,77
|Akfen GMYO
|4,46
|-1,98
|-8,23
|Akın Tekstil
|42,00
|-5,53
|32,24
|Akiş GMYO
|3,39
|-1,45
|-3,97
|Akmerkez GMYO
|63,75
|-1,16
|-1,00
|Aksa
|14,60
|0,34
|0,07
|Aksa Enerji
|9,89
|-0,80
|32,93
|Aksigorta
|9,50
|0,32
|2,15
|Aksu Enerji
|14,58
|-0,27
|3,26
|Alarko Carrıer
|459,40
|-2,88
|25,90
|Alarko GMYO
|25,30
|-2,17
|-3,29
|Alarko Holding
|9,85
|-2,96
|14,00
|Albaraka Türk
|2,11
|0,00
|8,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,60
|-3,31
|-3,57
|Alkim Kağıt
|19,90
|-3,40
|46,89
|Alkim Kimya
|18,33
|-2,50
|26,09
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,33
|2,64
|6,39
|Altınyunus Çeşme
|91,70
|9,95
|83,55
|Anadolu Efes
|24,84
|-1,27
|7,16
|Anadolu Grubu Holding
|27,22
|-3,13
|3,03
|Anadolu Hayat Emek.
|10,40
|-1,61
|19,95
|Anadolu Isuzu
|20,38
|-1,74
|13,22
|Anadolu Sigorta
|8,40
|1,33
|11,26
|Anel Elektrik
|3,16
|1,28
|-0,32
|Arçelik
|33,00
|-3,62
|8,55
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,70
|-1,50
|15,85
|Arena Bilgisayar
|54,95
|6,49
|59,74
|Armada Bilgisayar
|63,00
|-3,00
|28,36
|Arsan Tekstil
|8,28
|3,11
|13,58
|Artı Yatırım Holding
|6,98
|-6,56
|20,34
|Arzum Ev Aletleri
|22,30
|-0,27
|-9,42
|Aselsan
|17,30
|-2,32
|-5,21
|Ata GMYO
|6,15
|6,03
|11,62
|Atakule GMYO
|3,76
|-3,34
|49,21
|Atlantis Yatırım Holding
|7,78
|-0,64
|39,93
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|-1,63
|3,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,43
|-1,77
|7,82
|Avrasya GMYO
|3,95
|-1,25
|-2,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,08
|-0,96
|-3,75
|Avrupa Yatırım Holding
|5,69
|-0,35
|-5,17
|Ayen Enerji
|5,58
|-2,11
|3,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,00
|-0,90
|-3,08
|Aygaz
|18,15
|2,37
|23,89
|Bagfaş
|27,84
|-3,06
|39,20
|Bak Ambalaj
|24,20
|-3,12
|19,80
|Balatacılar Balatacılık
|7,50
|-3,23
|-8,98
|Bantaş Ambalaj
|5,30
|-0,56
|13,01
|Banvit
|52,65
|-0,09
|1,25
|Baştaş Başkent Çimento
|18,99
|-2,57
|9,33
|Batı Çimento
|10,71
|9,96
|127,39
|Batısöke Çimento
|3,43
|9,94
|40,57
|Bayrak Taban Sanayi
|9,89
|-2,56
|-6,79
|Bera Holding
|20,44
|1,69
|0,79
|Berkosan Yalıtım
|9,63
|-1,93
|7,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,10
|2,24
|1,49
|Beyaz Filo
|16,11
|-8,78
|58,25
|Bilici Yatırım
|6,90
|-1,85
|3,92
|Bim Mağazalar
|71,95
|-3,23
|-2,16
|Birko Mensucat
|1,13
|1,80
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,80
|-4,76
|-19,08
|Bizim Mağazaları
|14,97
|-1,38
|-2,54
|Borusan Mannesmann
|31,90
|0,06
|14,75
|Borusan Yat. Paz.
|458,90
|-2,32
|0,44
|Bosch Fren Sistemleri
|1.204,40
|-1,33
|-2,78
|Bossa
|21,18
|-0,75
|18,66
|Brisa
|24,32
|-3,80
|21,97
|Burçelik
|24,50
|-3,69
|16,56
|Burçelik Vana
|44,10
|-10,00
|-11,20
|Bursa Çimento
|11,90
|-2,46
|-1,16
|Carrefoursa
|71,30
|4,16
|-0,70
|Casa Emtia Petrol
|151,40
|1,75
|42,83
|Ceo Event Medya
|7,70
|5,34
|19,75
|Coca Cola İçecek
|73,85
|-2,38
|12,23
|Cosmos Yat. Holding
|13,61
|-7,73
|68,86
|Credıtwest Faktorıng
|5,68
|4,41
|-3,24
|Çelebi
|159,90
|-2,08
|-12,40
|Çelik Halat
|21,64
|-1,64
|1,03
|Çemaş Döküm
|2,17
|-1,36
|0,93
|Çemtaş
|16,50
|-0,60
|3,77
|Çimbeton
|402,00
|9,99
|35,58
|Çimentaş
|44,98
|2,93
|24,39
|Çimsa
|22,14
|-1,69
|24,38
|Çuhadaroğlu Metal
|8,09
|2,15
|4,66
|Dagi Giyim
|8,04
|-1,83
|-0,37
|Dagi Yatırım Holding
|13,03
|-2,40
|1,01
|Dardanel
|32,24
|4,00
|-3,76
|Datagate Bilgisayar
|16,75
|-3,12
|3,97
|Demısaş Döküm
|6,43
|-3,16
|-2,72
|Denge Holding
|5,90
|-0,34
|7,66
|Deniz GMYO
|5,00
|8,70
|46,20
|Derimod
|10,57
|-0,94
|8,52
|Derlüks Deri
|9,36
|-1,89
|6,12
|Desa Deri
|10,02
|-1,86
|2,87
|Despec Bilgisayar
|12,87
|-2,94
|-1,45
|Deva Holding
|28,30
|2,91
|17,23
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,60
|2,82
|34,56
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,89
|-4,23
|57,91
|Ditaş Doğan
|36,26
|-1,84
|10,95
|DO-CO
|496,00
|-2,00
|-21,27
|Doğan Burda
|21,32
|-0,84
|-4,99
|Doğan Holding
|3,89
|4,57
|26,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,70
|-3,91
|15,93
|Doğusan
|5,08
|2,42
|15,98
|Doğuş GMYO
|8,90
|-2,41
|8,94
|Doğuş Otomotiv
|33,42
|-2,28
|16,28
|Döktaş Dökümcülük
|33,78
|-2,76
|10,32
|Duran Doğan Basım
|11,03
|-0,09
|5,15
|Dyo Boya
|12,75
|1,76
|12,24
|Eczacıbaşı İlaç
|8,00
|0,76
|7,24
|Eczacıbaşı Yatırım
|34,44
|-1,26
|24,15
|Edip Gayrimenkul
|3,18
|-2,15
|-4,22
|Ege Endüstri
|1.680,00
|1,03
|-2,74
|Ege Gübre
|222,50
|0,82
|53,24
|Ege Profil
|37,64
|-3,49
|-1,57
|Ege Seramik
|13,09
|-1,87
|27,21
|Egeplast
|35,90
|-2,76
|7,81
|Ekiz Kimya
|8,14
|0,00
|14,17
|Emek Elektrik
|4,97
|-2,93
|-16,05
|Eminiş Ambalaj
|38,80
|9,79
|5,32
|Emlak Konut GMYO
|2,41
|1,69
|12,62
|Enerjisa Enerji
|11,82
|-1,50
|-5,52
|Enka İnşaat
|7,78
|0,00
|5,56
|Erbosan
|48,00
|0,59
|17,07
|Ereğli Demir Çelik
|14,35
|-2,31
|-3,88
|Ersu Gıda
|4,94
|-0,20
|0,00
|Escort Teknoloji
|7,46
|-0,27
|13,55
|Esenboğa Elektrik
|30,76
|9,94
|61,64
|Etiler Gıda
|4,60
|5,26
|15,58
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,73
|-1,06
|-3,12
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,89
|2,37
|8,06
|Euro Yat. Ort.
|5,14
|-2,65
|13,97
|Euro Yatırım Holding
|3,56
|-1,39
|25,35
|Fade Gıda
|8,34
|9,88
|34,73
|Fenerbahçe Futbol
|38,00
|1,88
|28,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,11
|-1,93
|11,62
|F-M İzmit Piston
|188,50
|-0,16
|51,65
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,05
|-0,71
|7,83
|Ford Otosan
|143,90
|-7,46
|14,21
|Formet Çelik Kapı
|4,39
|-2,23
|-7,58
|Frigo Pak Gıda
|22,82
|0,35
|8,77
|Galatasaray Sportif
|3,67
|-0,27
|-9,38
|Garanti Bankası
|9,31
|-0,85
|-10,22
|Garanti Faktoring
|11,61
|-2,93
|4,31
|Garanti Yat. Ort.
|3,39
|-1,45
|4,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,44
|0,21
|54,29
|Gediz Ambalaj
|35,92
|4,91
|34,03
|Gentaş
|5,54
|-0,36
|-6,73
|Gersan Elektrik
|7,40
|-1,33
|20,52
|Global Men. Değ.
|9,04
|9,98
|50,42
|Global Yat. Holding
|5,47
|0,37
|16,88
|Good-Year
|8,25
|-2,94
|-1,32
|Göltaş Çimento
|49,10
|-1,68
|19,00
|Gözde Girişim
|6,70
|-1,90
|-16,04
|GSD Denizcilik
|5,45
|-2,15
|8,13
|GSD Holding
|2,32
|-2,11
|-7,57
|Gübre Fabrik.
|72,50
|4,92
|-15,75
|Güler Yat. Holding
|10,66
|-4,57
|-1,93
|Halk GMYO
|3,99
|1,79
|24,30
|Hatay Tekstil
|20,58
|-3,92
|47,53
|Hedef Girişim
|4,05
|2,79
|18,20
|Hektaş
|26,98
|-1,96
|41,48
|HUB Girişim
|17,84
|-0,56
|-1,98
|Hürriyet Gzt.
|2,43
|-1,62
|15,71
|ICBC Turkey Bank
|7,35
|1,80
|13,08
|İdealist Danışmanlık
|14,80
|0,07
|9,96
|İdealist GMYO
|8,36
|-1,99
|22,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|1,62
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,41
|1,44
|12,80
|İhlas Gazetecilik
|3,82
|-1,04
|-5,91
|İhlas Holding
|1,22
|-0,81
|-1,61
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|0,89
|-0,88
|İndeks Bilgisayar
|19,42
|-0,66
|1,52
|Info Yatırım
|6,80
|-2,58
|5,43
|İntema
|62,00
|-4,62
|55,39
|Inveo Yatırım Holding
|120,40
|-9,95
|172,27
|İpek Doğal Enerji
|12,70
|-0,94
|-2,91
|İskenderun Demir Çelik
|11,30
|-1,22
|11,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
Haber Yorumları
500