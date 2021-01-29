Borsada günlük işlemler (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Borsada günlük işlemler (1)

29.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,43-2,62-4,01
Acıpayam Selüloz22,544,6431,66
Adel Kalemcilik26,64-1,99-22,18
Adese Alışveriş Ticaret2,880,352,86
Afyon Çimento5,290,953,52
Ak Enerji2,22-1,330,45
Akbank6,38-2,00-7,94
Akçansa18,53-1,5412,03
Akdeniz Yatırım Hold.4,82-2,43-6,77
Akfen GMYO4,46-1,98-8,23
Akın Tekstil42,00-5,5332,24
Akiş GMYO3,39-1,45-3,97
Akmerkez GMYO63,75-1,16-1,00
Aksa14,600,340,07
Aksa Enerji9,89-0,8032,93
Aksigorta9,500,322,15
Aksu Enerji14,58-0,273,26
Alarko Carrıer459,40-2,8825,90
Alarko GMYO25,30-2,17-3,29
Alarko Holding9,85-2,9614,00
Albaraka Türk2,110,008,76
Alcatel Lucent Teletaş28,60-3,31-3,57
Alkim Kağıt19,90-3,4046,89
Alkim Kimya18,33-2,5026,09
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,332,646,39
Altınyunus Çeşme91,709,9583,55
Anadolu Efes24,84-1,277,16
Anadolu Grubu Holding27,22-3,133,03
Anadolu Hayat Emek.10,40-1,6119,95
Anadolu Isuzu20,38-1,7413,22
Anadolu Sigorta8,401,3311,26
Anel Elektrik3,161,28-0,32
Arçelik33,00-3,628,55
ARD Bilişim Teknolojileri55,70-1,5015,85
Arena Bilgisayar54,956,4959,74
Armada Bilgisayar63,00-3,0028,36
Arsan Tekstil8,283,1113,58
Artı Yatırım Holding6,98-6,5620,34
Arzum Ev Aletleri22,30-0,27-9,42
Aselsan17,30-2,32-5,21
Ata GMYO6,156,0311,62
Atakule GMYO3,76-3,3449,21
Atlantis Yatırım Holding7,78-0,6439,93
Atlas Yat. Ort.1,81-1,633,43
AvivaSA Emeklilik Hayat19,43-1,777,82
Avrasya GMYO3,95-1,25-2,71
Avrasya Petrol ve Tur.3,08-0,96-3,75
Avrupa Yatırım Holding5,69-0,35-5,17
Ayen Enerji5,58-2,113,14
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,00-0,90-3,08
Aygaz18,152,3723,89
Bagfaş27,84-3,0639,20
Bak Ambalaj24,20-3,1219,80
Balatacılar Balatacılık7,50-3,23-8,98
Bantaş Ambalaj5,30-0,5613,01
Banvit52,65-0,091,25
Baştaş Başkent Çimento18,99-2,579,33
Batı Çimento10,719,96127,39
Batısöke Çimento3,439,9440,57
Bayrak Taban Sanayi9,89-2,56-6,79
Bera Holding20,441,690,79
Berkosan Yalıtım9,63-1,937,96
Beşiktaş Futbol Yat.4,102,241,49
Beyaz Filo16,11-8,7858,25
Bilici Yatırım6,90-1,853,92
Bim Mağazalar71,95-3,23-2,16
Birko Mensucat1,131,801,80
Birlik Mensucat2,80-4,76-19,08
Bizim Mağazaları14,97-1,38-2,54
Borusan Mannesmann31,900,0614,75
Borusan Yat. Paz.458,90-2,320,44
Bosch Fren Sistemleri1.204,40-1,33-2,78
Bossa21,18-0,7518,66
Brisa24,32-3,8021,97
Burçelik24,50-3,6916,56
Burçelik Vana44,10-10,00-11,20
Bursa Çimento11,90-2,46-1,16
Carrefoursa71,304,16-0,70
Casa Emtia Petrol151,401,7542,83
Ceo Event Medya7,705,3419,75
Coca Cola İçecek73,85-2,3812,23
Cosmos Yat. Holding13,61-7,7368,86
Credıtwest Faktorıng5,684,41-3,24
Çelebi159,90-2,08-12,40
Çelik Halat21,64-1,641,03
Çemaş Döküm2,17-1,360,93
Çemtaş16,50-0,603,77
Çimbeton402,009,9935,58
Çimentaş44,982,9324,39
Çimsa22,14-1,6924,38
Çuhadaroğlu Metal8,092,154,66
Dagi Giyim8,04-1,83-0,37
Dagi Yatırım Holding13,03-2,401,01
Dardanel32,244,00-3,76
Datagate Bilgisayar16,75-3,123,97
Demısaş Döküm6,43-3,16-2,72
Denge Holding5,90-0,347,66
Deniz GMYO5,008,7046,20
Derimod10,57-0,948,52
Derlüks Deri9,36-1,896,12
Desa Deri10,02-1,862,87
Despec Bilgisayar12,87-2,94-1,45
Deva Holding28,302,9117,23
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,602,8234,56
Diriteks Diriliş Tekstil5,89-4,2357,91
Ditaş Doğan36,26-1,8410,95
DO-CO496,00-2,00-21,27
Doğan Burda21,32-0,84-4,99
Doğan Holding3,894,5726,71
Doğtaş Kelebek Mobilya2,70-3,9115,93
Doğusan5,082,4215,98
Doğuş GMYO8,90-2,418,94
Doğuş Otomotiv33,42-2,2816,28
Döktaş Dökümcülük33,78-2,7610,32
Duran Doğan Basım11,03-0,095,15
Dyo Boya12,751,7612,24
Eczacıbaşı İlaç8,000,767,24
Eczacıbaşı Yatırım34,44-1,2624,15
Edip Gayrimenkul3,18-2,15-4,22
Ege Endüstri1.680,001,03-2,74
Ege Gübre222,500,8253,24
Ege Profil37,64-3,49-1,57
Ege Seramik13,09-1,8727,21
Egeplast35,90-2,767,81
Ekiz Kimya8,140,0014,17
Emek Elektrik4,97-2,93-16,05
Eminiş Ambalaj38,809,795,32
Emlak Konut GMYO2,411,6912,62
Enerjisa Enerji11,82-1,50-5,52
Enka İnşaat7,780,005,56
Erbosan48,000,5917,07
Ereğli Demir Çelik14,35-2,31-3,88
Ersu Gıda4,94-0,200,00
Escort Teknoloji7,46-0,2713,55
Esenboğa Elektrik30,769,9461,64
Etiler Gıda4,605,2615,58
Euro Kapital Yat. Ort.3,73-1,06-3,12
Euro Trend Yat. Ort.3,892,378,06
Euro Yat. Ort.5,14-2,6513,97
Euro Yatırım Holding3,56-1,3925,35
Fade Gıda8,349,8834,73
Fenerbahçe Futbol38,001,8828,55
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,11-1,9311,62
F-M İzmit Piston188,50-0,1651,65
Fonet Bilgi Teknolojileri14,05-0,717,83
Ford Otosan143,90-7,4614,21
Formet Çelik Kapı4,39-2,23-7,58
Frigo Pak Gıda22,820,358,77
Galatasaray Sportif3,67-0,27-9,38
Garanti Bankası9,31-0,85-10,22
Garanti Faktoring11,61-2,934,31
Garanti Yat. Ort.3,39-1,454,95
Gedik Y. Men. Değ.19,440,2154,29
Gediz Ambalaj35,924,9134,03
Gentaş5,54-0,36-6,73
Gersan Elektrik7,40-1,3320,52
Global Men. Değ.9,049,9850,42
Global Yat. Holding5,470,3716,88
Good-Year8,25-2,94-1,32
Göltaş Çimento49,10-1,6819,00
Gözde Girişim6,70-1,90-16,04
GSD Denizcilik5,45-2,158,13
GSD Holding2,32-2,11-7,57
Gübre Fabrik.72,504,92-15,75
Güler Yat. Holding10,66-4,57-1,93
Halk GMYO3,991,7924,30
Hatay Tekstil20,58-3,9247,53
Hedef Girişim4,052,7918,20
Hektaş26,98-1,9641,48
HUB Girişim17,84-0,56-1,98
Hürriyet Gzt.2,43-1,6215,71
ICBC Turkey Bank7,351,8013,08
İdealist Danışmanlık14,800,079,96
İdealist GMYO8,36-1,9922,94
İhlas Ev Aletleri1,881,620,00
İhlas Gayrimenkul1,411,4412,80
İhlas Gazetecilik3,82-1,04-5,91
İhlas Holding1,22-0,81-1,61
İhlas Yayın Holding1,130,89-0,88
İndeks Bilgisayar19,42-0,661,52
Info Yatırım6,80-2,585,43
İntema62,00-4,6255,39
Inveo Yatırım Holding120,40-9,95172,27
İpek Doğal Enerji12,70-0,94-2,91
İskenderun Demir Çelik11,30-1,2211,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Ceyda Düvenci Caner Cindoruk Tuba Büyüküstün
Spor Ömer Ali Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kaza Aralık Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 18:48:52. #1.16#
title