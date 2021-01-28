Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

28.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:01
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,632,14-1,42
Acıpayam Selüloz21,542,8725,82
Adel Kalemcilik27,180,89-20,61
Adese Alışveriş Ticaret2,872,502,50
Afyon Çimento5,244,592,54
Ak Enerji2,252,271,81
Akbank6,512,68-6,06
Akçansa18,824,1513,78
Akdeniz Yatırım Hold.4,94-0,20-4,45
Akfen GMYO4,55-0,66-6,38
Akın Tekstil44,464,8139,99
Akiş GMYO3,440,29-2,55
Akmerkez GMYO64,501,570,17
Aksa14,552,97-0,27
Aksa Enerji9,974,6234,01
Aksigorta9,472,491,83
Aksu Enerji14,622,243,54
Alarko Carrıer473,0010,0029,62
Alarko GMYO25,864,36-1,15
Alarko Holding10,155,8417,48
Albaraka Türk2,11-0,478,76
Alcatel Lucent Teletaş29,580,75-0,27
Alkim Kağıt20,604,9952,05
Alkim Kimya18,801,3529,32
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,272,253,65
Altınyunus Çeşme83,40-9,9866,93
Anadolu Efes25,162,618,54
Anadolu Grubu Holding28,102,556,36
Anadolu Hayat Emek.10,571,4421,91
Anadolu Isuzu20,742,3715,22
Anadolu Sigorta8,29-0,129,80
Anel Elektrik3,121,30-1,58
Arçelik34,243,6912,63
ARD Bilişim Teknolojileri56,553,7617,62
Arena Bilgisayar51,601,1850,00
Armada Bilgisayar64,954,2532,33
Arsan Tekstil8,031,9010,15
Artı Yatırım Holding7,475,0628,79
Arzum Ev Aletleri22,360,72-9,18
Aselsan17,710,57-2,96
Ata GMYO5,803,765,26
Atakule GMYO3,895,1454,37
Atlantis Yatırım Holding7,83-5,3240,83
Atlas Yat. Ort.1,840,005,14
AvivaSA Emeklilik Hayat19,781,969,76
Avrasya GMYO4,005,54-1,48
Avrasya Petrol ve Tur.3,110,32-2,81
Avrupa Yatırım Holding5,71-3,87-4,83
Ayen Enerji5,701,245,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,103,26-2,20
Aygaz17,736,8121,02
Bagfaş28,724,2843,60
Bak Ambalaj24,984,5223,66
Balatacılar Balatacılık7,755,73-5,95
Bantaş Ambalaj5,335,7513,65
Banvit52,70-0,571,35
Baştaş Başkent Çimento19,499,8012,20
Batı Çimento9,749,93106,79
Batısöke Çimento3,129,8627,87
Bayrak Taban Sanayi10,151,30-4,34
Bera Holding20,10-0,99-0,89
Berkosan Yalıtım9,824,9110,09
Beşiktaş Futbol Yat.4,010,75-0,74
Beyaz Filo17,669,9673,48
Bilici Yatırım7,030,575,87
Bim Mağazalar74,35-0,071,11
Birko Mensucat1,111,830,00
Birlik Mensucat2,94-2,00-15,03
Bizim Mağazaları15,180,86-1,17
Borusan Mannesmann31,886,2714,68
Borusan Yat. Paz.469,804,492,82
Bosch Fren Sistemleri1.220,601,46-1,48
Bossa21,342,6019,55
Brisa25,283,5226,78
Burçelik25,446,8921,03
Burçelik Vana49,004,52-1,33
Bursa Çimento12,203,571,33
Carrefoursa68,451,18-4,67
Casa Emtia Petrol148,802,6240,38
Ceo Event Medya7,31-0,1413,69
Coca Cola İçecek75,653,6314,97
Cosmos Yat. Holding14,751,2483,00
Credıtwest Faktorıng5,441,12-7,33
Çelebi163,306,04-10,53
Çelik Halat22,002,902,71
Çemaş Döküm2,200,922,33
Çemtaş16,602,664,40
Çimbeton365,509,9923,27
Çimentaş43,704,3020,85
Çimsa22,522,7426,52
Çuhadaroğlu Metal7,923,532,46
Dagi Giyim8,192,371,49
Dagi Yatırım Holding13,350,153,49
Dardanel31,003,33-7,46
Datagate Bilgisayar17,290,827,32
Demısaş Döküm6,642,310,45
Denge Holding5,920,348,03
Deniz GMYO4,607,7334,50
Derimod10,670,389,55
Derlüks Deri9,544,958,16
Desa Deri10,210,004,83
Despec Bilgisayar13,262,391,53
Deva Holding27,506,2613,92
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,205,5030,88
Diriteks Diriliş Tekstil6,153,0264,88
Ditaş Doğan36,943,4713,04
DO-CO506,103,92-19,67
Doğan Burda21,501,13-4,19
Doğan Holding3,720,8121,17
Doğtaş Kelebek Mobilya2,811,0820,66
Doğusan4,963,1213,24
Doğuş GMYO9,121,3311,63
Doğuş Otomotiv34,203,9519,00
Döktaş Dökümcülük34,740,9913,46
Duran Doğan Basım11,041,475,24
Dyo Boya12,531,4610,30
Eczacıbaşı İlaç7,946,866,43
Eczacıbaşı Yatırım34,883,5025,74
Edip Gayrimenkul3,252,52-2,11
Ege Endüstri1.662,802,07-3,74
Ege Gübre220,709,9752,00
Ege Profil39,003,451,99
Ege Seramik13,341,0629,64
Egeplast36,929,9510,87
Ekiz Kimya8,14-3,1014,17
Emek Elektrik5,121,59-13,51
Eminiş Ambalaj35,349,96-4,07
Emlak Konut GMYO2,370,8510,75
Enerjisa Enerji12,001,52-4,08
Enka İnşaat7,780,785,56
Erbosan47,722,2716,39
Ereğli Demir Çelik14,691,31-1,61
Ersu Gıda4,950,200,20
Escort Teknoloji7,483,1713,85
Esenboğa Elektrik27,987,1247,03
Etiler Gıda4,370,469,80
Euro Kapital Yat. Ort.3,770,53-2,08
Euro Trend Yat. Ort.3,800,805,56
Euro Yat. Ort.5,28-4,8617,07
Euro Yatırım Holding3,611,4027,11
Fade Gıda7,5910,0022,62
Fenerbahçe Futbol37,300,8726,18
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,255,0713,81
F-M İzmit Piston188,809,9651,89
Fonet Bilgi Teknolojileri14,154,898,60
Ford Otosan155,503,6023,41
Formet Çelik Kapı4,491,35-5,47
Frigo Pak Gıda22,742,908,39
Galatasaray Sportif3,681,10-9,14
Garanti Bankası9,393,07-9,45
Garanti Faktoring11,963,827,46
Garanti Yat. Ort.3,442,086,50
Gedik Y. Men. Değ.19,40-9,1853,97
Gediz Ambalaj34,241,9027,76
Gentaş5,560,91-6,40
Gersan Elektrik7,501,6322,15
Global Men. Değ.8,22-1,0836,77
Global Yat. Holding5,454,2116,45
Good-Year8,503,031,67
Göltaş Çimento49,946,3021,04
Gözde Girişim6,832,25-14,41
GSD Denizcilik5,575,4910,52
GSD Holding2,371,28-5,58
Gübre Fabrik.69,109,94-19,70
Güler Yat. Holding11,171,182,76
Halk GMYO3,928,2922,12
Hatay Tekstil21,425,2153,55
Hedef Girişim3,942,6014,99
Hektaş27,526,1744,31
HUB Girişim17,940,67-1,43
Hürriyet Gzt.2,470,8217,62
ICBC Turkey Bank7,223,4411,08
İdealist Danışmanlık14,793,869,88
İdealist GMYO8,532,0325,44
İhlas Ev Aletleri1,85-0,54-1,60
İhlas Gayrimenkul1,390,7211,20
İhlas Gazetecilik3,860,78-4,93
İhlas Holding1,231,65-0,81
İhlas Yayın Holding1,120,90-1,75
İndeks Bilgisayar19,553,662,20
Info Yatırım6,985,928,22
İntema65,00-0,0862,91
Inveo Yatırım Holding133,70-9,97202,35
İpek Doğal Enerji12,822,56-1,99
İskenderun Demir Çelik11,442,6013,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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