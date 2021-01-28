Borsada günlük işlemler (1)
28.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:01
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,63
|2,14
|-1,42
|Acıpayam Selüloz
|21,54
|2,87
|25,82
|Adel Kalemcilik
|27,18
|0,89
|-20,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,87
|2,50
|2,50
|Afyon Çimento
|5,24
|4,59
|2,54
|Ak Enerji
|2,25
|2,27
|1,81
|Akbank
|6,51
|2,68
|-6,06
|Akçansa
|18,82
|4,15
|13,78
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,94
|-0,20
|-4,45
|Akfen GMYO
|4,55
|-0,66
|-6,38
|Akın Tekstil
|44,46
|4,81
|39,99
|Akiş GMYO
|3,44
|0,29
|-2,55
|Akmerkez GMYO
|64,50
|1,57
|0,17
|Aksa
|14,55
|2,97
|-0,27
|Aksa Enerji
|9,97
|4,62
|34,01
|Aksigorta
|9,47
|2,49
|1,83
|Aksu Enerji
|14,62
|2,24
|3,54
|Alarko Carrıer
|473,00
|10,00
|29,62
|Alarko GMYO
|25,86
|4,36
|-1,15
|Alarko Holding
|10,15
|5,84
|17,48
|Albaraka Türk
|2,11
|-0,47
|8,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,58
|0,75
|-0,27
|Alkim Kağıt
|20,60
|4,99
|52,05
|Alkim Kimya
|18,80
|1,35
|29,32
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,27
|2,25
|3,65
|Altınyunus Çeşme
|83,40
|-9,98
|66,93
|Anadolu Efes
|25,16
|2,61
|8,54
|Anadolu Grubu Holding
|28,10
|2,55
|6,36
|Anadolu Hayat Emek.
|10,57
|1,44
|21,91
|Anadolu Isuzu
|20,74
|2,37
|15,22
|Anadolu Sigorta
|8,29
|-0,12
|9,80
|Anel Elektrik
|3,12
|1,30
|-1,58
|Arçelik
|34,24
|3,69
|12,63
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,55
|3,76
|17,62
|Arena Bilgisayar
|51,60
|1,18
|50,00
|Armada Bilgisayar
|64,95
|4,25
|32,33
|Arsan Tekstil
|8,03
|1,90
|10,15
|Artı Yatırım Holding
|7,47
|5,06
|28,79
|Arzum Ev Aletleri
|22,36
|0,72
|-9,18
|Aselsan
|17,71
|0,57
|-2,96
|Ata GMYO
|5,80
|3,76
|5,26
|Atakule GMYO
|3,89
|5,14
|54,37
|Atlantis Yatırım Holding
|7,83
|-5,32
|40,83
|Atlas Yat. Ort.
|1,84
|0,00
|5,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,78
|1,96
|9,76
|Avrasya GMYO
|4,00
|5,54
|-1,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,11
|0,32
|-2,81
|Avrupa Yatırım Holding
|5,71
|-3,87
|-4,83
|Ayen Enerji
|5,70
|1,24
|5,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,10
|3,26
|-2,20
|Aygaz
|17,73
|6,81
|21,02
|Bagfaş
|28,72
|4,28
|43,60
|Bak Ambalaj
|24,98
|4,52
|23,66
|Balatacılar Balatacılık
|7,75
|5,73
|-5,95
|Bantaş Ambalaj
|5,33
|5,75
|13,65
|Banvit
|52,70
|-0,57
|1,35
|Baştaş Başkent Çimento
|19,49
|9,80
|12,20
|Batı Çimento
|9,74
|9,93
|106,79
|Batısöke Çimento
|3,12
|9,86
|27,87
|Bayrak Taban Sanayi
|10,15
|1,30
|-4,34
|Bera Holding
|20,10
|-0,99
|-0,89
|Berkosan Yalıtım
|9,82
|4,91
|10,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,01
|0,75
|-0,74
|Beyaz Filo
|17,66
|9,96
|73,48
|Bilici Yatırım
|7,03
|0,57
|5,87
|Bim Mağazalar
|74,35
|-0,07
|1,11
|Birko Mensucat
|1,11
|1,83
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,94
|-2,00
|-15,03
|Bizim Mağazaları
|15,18
|0,86
|-1,17
|Borusan Mannesmann
|31,88
|6,27
|14,68
|Borusan Yat. Paz.
|469,80
|4,49
|2,82
|Bosch Fren Sistemleri
|1.220,60
|1,46
|-1,48
|Bossa
|21,34
|2,60
|19,55
|Brisa
|25,28
|3,52
|26,78
|Burçelik
|25,44
|6,89
|21,03
|Burçelik Vana
|49,00
|4,52
|-1,33
|Bursa Çimento
|12,20
|3,57
|1,33
|Carrefoursa
|68,45
|1,18
|-4,67
|Casa Emtia Petrol
|148,80
|2,62
|40,38
|Ceo Event Medya
|7,31
|-0,14
|13,69
|Coca Cola İçecek
|75,65
|3,63
|14,97
|Cosmos Yat. Holding
|14,75
|1,24
|83,00
|Credıtwest Faktorıng
|5,44
|1,12
|-7,33
|Çelebi
|163,30
|6,04
|-10,53
|Çelik Halat
|22,00
|2,90
|2,71
|Çemaş Döküm
|2,20
|0,92
|2,33
|Çemtaş
|16,60
|2,66
|4,40
|Çimbeton
|365,50
|9,99
|23,27
|Çimentaş
|43,70
|4,30
|20,85
|Çimsa
|22,52
|2,74
|26,52
|Çuhadaroğlu Metal
|7,92
|3,53
|2,46
|Dagi Giyim
|8,19
|2,37
|1,49
|Dagi Yatırım Holding
|13,35
|0,15
|3,49
|Dardanel
|31,00
|3,33
|-7,46
|Datagate Bilgisayar
|17,29
|0,82
|7,32
|Demısaş Döküm
|6,64
|2,31
|0,45
|Denge Holding
|5,92
|0,34
|8,03
|Deniz GMYO
|4,60
|7,73
|34,50
|Derimod
|10,67
|0,38
|9,55
|Derlüks Deri
|9,54
|4,95
|8,16
|Desa Deri
|10,21
|0,00
|4,83
|Despec Bilgisayar
|13,26
|2,39
|1,53
|Deva Holding
|27,50
|6,26
|13,92
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,20
|5,50
|30,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,15
|3,02
|64,88
|Ditaş Doğan
|36,94
|3,47
|13,04
|DO-CO
|506,10
|3,92
|-19,67
|Doğan Burda
|21,50
|1,13
|-4,19
|Doğan Holding
|3,72
|0,81
|21,17
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,81
|1,08
|20,66
|Doğusan
|4,96
|3,12
|13,24
|Doğuş GMYO
|9,12
|1,33
|11,63
|Doğuş Otomotiv
|34,20
|3,95
|19,00
|Döktaş Dökümcülük
|34,74
|0,99
|13,46
|Duran Doğan Basım
|11,04
|1,47
|5,24
|Dyo Boya
|12,53
|1,46
|10,30
|Eczacıbaşı İlaç
|7,94
|6,86
|6,43
|Eczacıbaşı Yatırım
|34,88
|3,50
|25,74
|Edip Gayrimenkul
|3,25
|2,52
|-2,11
|Ege Endüstri
|1.662,80
|2,07
|-3,74
|Ege Gübre
|220,70
|9,97
|52,00
|Ege Profil
|39,00
|3,45
|1,99
|Ege Seramik
|13,34
|1,06
|29,64
|Egeplast
|36,92
|9,95
|10,87
|Ekiz Kimya
|8,14
|-3,10
|14,17
|Emek Elektrik
|5,12
|1,59
|-13,51
|Eminiş Ambalaj
|35,34
|9,96
|-4,07
|Emlak Konut GMYO
|2,37
|0,85
|10,75
|Enerjisa Enerji
|12,00
|1,52
|-4,08
|Enka İnşaat
|7,78
|0,78
|5,56
|Erbosan
|47,72
|2,27
|16,39
|Ereğli Demir Çelik
|14,69
|1,31
|-1,61
|Ersu Gıda
|4,95
|0,20
|0,20
|Escort Teknoloji
|7,48
|3,17
|13,85
|Esenboğa Elektrik
|27,98
|7,12
|47,03
|Etiler Gıda
|4,37
|0,46
|9,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,77
|0,53
|-2,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,80
|0,80
|5,56
|Euro Yat. Ort.
|5,28
|-4,86
|17,07
|Euro Yatırım Holding
|3,61
|1,40
|27,11
|Fade Gıda
|7,59
|10,00
|22,62
|Fenerbahçe Futbol
|37,30
|0,87
|26,18
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,25
|5,07
|13,81
|F-M İzmit Piston
|188,80
|9,96
|51,89
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,15
|4,89
|8,60
|Ford Otosan
|155,50
|3,60
|23,41
|Formet Çelik Kapı
|4,49
|1,35
|-5,47
|Frigo Pak Gıda
|22,74
|2,90
|8,39
|Galatasaray Sportif
|3,68
|1,10
|-9,14
|Garanti Bankası
|9,39
|3,07
|-9,45
|Garanti Faktoring
|11,96
|3,82
|7,46
|Garanti Yat. Ort.
|3,44
|2,08
|6,50
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,40
|-9,18
|53,97
|Gediz Ambalaj
|34,24
|1,90
|27,76
|Gentaş
|5,56
|0,91
|-6,40
|Gersan Elektrik
|7,50
|1,63
|22,15
|Global Men. Değ.
|8,22
|-1,08
|36,77
|Global Yat. Holding
|5,45
|4,21
|16,45
|Good-Year
|8,50
|3,03
|1,67
|Göltaş Çimento
|49,94
|6,30
|21,04
|Gözde Girişim
|6,83
|2,25
|-14,41
|GSD Denizcilik
|5,57
|5,49
|10,52
|GSD Holding
|2,37
|1,28
|-5,58
|Gübre Fabrik.
|69,10
|9,94
|-19,70
|Güler Yat. Holding
|11,17
|1,18
|2,76
|Halk GMYO
|3,92
|8,29
|22,12
|Hatay Tekstil
|21,42
|5,21
|53,55
|Hedef Girişim
|3,94
|2,60
|14,99
|Hektaş
|27,52
|6,17
|44,31
|HUB Girişim
|17,94
|0,67
|-1,43
|Hürriyet Gzt.
|2,47
|0,82
|17,62
|ICBC Turkey Bank
|7,22
|3,44
|11,08
|İdealist Danışmanlık
|14,79
|3,86
|9,88
|İdealist GMYO
|8,53
|2,03
|25,44
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|-0,54
|-1,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|0,72
|11,20
|İhlas Gazetecilik
|3,86
|0,78
|-4,93
|İhlas Holding
|1,23
|1,65
|-0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|0,90
|-1,75
|İndeks Bilgisayar
|19,55
|3,66
|2,20
|Info Yatırım
|6,98
|5,92
|8,22
|İntema
|65,00
|-0,08
|62,91
|Inveo Yatırım Holding
|133,70
|-9,97
|202,35
|İpek Doğal Enerji
|12,82
|2,56
|-1,99
|İskenderun Demir Çelik
|11,44
|2,60
|13,16
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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