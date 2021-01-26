Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

26.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,77-2,510,39
Acıpayam Selüloz22,62-6,0632,13
Adel Kalemcilik29,12-3,58-14,94
Adese Alışveriş Ticaret2,997,176,79
Afyon Çimento5,51-3,847,83
Ak Enerji2,393,028,14
Akbank6,610,61-4,62
Akçansa19,25-3,1216,38
Akdeniz Yatırım Hold.5,27-1,501,93
Akfen GMYO4,84-0,21-0,41
Akın Tekstil47,12-7,6148,36
Akiş GMYO3,773,576,80
Akmerkez GMYO68,40-3,936,23
Aksa15,071,963,29
Aksa Enerji10,492,3440,99
Aksigorta9,800,825,38
Aksu Enerji15,60-1,2010,48
Alarko Carrıer464,50-5,1127,30
Alarko GMYO26,80-2,622,45
Alarko Holding10,28-1,2518,98
Albaraka Türk2,090,007,73
Alcatel Lucent Teletaş32,40-1,229,24
Alkim Kağıt20,283,4749,69
Alkim Kimya19,80-4,1636,20
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,330,436,39
Altınyunus Çeşme102,902,39105,96
Anadolu Efes26,42-2,2913,98
Anadolu Grubu Holding29,80-0,1312,79
Anadolu Hayat Emek.11,165,9828,72
Anadolu Isuzu22,02-1,8722,33
Anadolu Sigorta8,400,0011,26
Anel Elektrik3,352,455,68
Arçelik34,48-3,1513,42
ARD Bilişim Teknolojileri57,50-0,7819,59
Arena Bilgisayar53,40-4,0455,23
Armada Bilgisayar68,15-2,5738,85
Arsan Tekstil8,39-0,1215,09
Artı Yatırım Holding7,89-0,6336,03
Arzum Ev Aletleri22,68-2,58-7,88
Aselsan18,340,880,49
Ata GMYO5,900,007,08
Atakule GMYO3,93-9,6655,95
Atlantis Yatırım Holding9,18-10,0065,11
Atlas Yat. Ort.1,942,1110,86
AvivaSA Emeklilik Hayat19,658,809,04
Avrasya GMYO4,15-4,822,22
Avrasya Petrol ve Tur.3,30-2,083,12
Avrupa Yatırım Holding6,59-6,139,83
Ayen Enerji6,216,1514,79
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,14-2,71-1,85
Aygaz18,010,6722,94
Bagfaş30,60-7,4453,00
Bak Ambalaj26,047,2528,91
Balatacılar Balatacılık7,770,13-5,70
Bantaş Ambalaj5,32-4,6613,43
Banvit53,50-0,192,88
Baştaş Başkent Çimento19,729,9813,53
Batı Çimento8,063,7371,13
Batısöke Çimento2,94-1,6720,49
Bayrak Taban Sanayi10,59-0,19-0,19
Bera Holding21,06-0,943,85
Berkosan Yalıtım10,30-2,4615,47
Beşiktaş Futbol Yat.4,01-3,14-0,74
Beyaz Filo14,607,2743,42
Bilici Yatırım7,36-1,0810,84
Bim Mağazalar75,001,631,99
Birko Mensucat1,130,001,80
Birlik Mensucat2,971,02-14,16
Bizim Mağazaları16,100,124,82
Borusan Mannesmann32,84-3,7518,13
Borusan Yat. Paz.499,50-5,049,32
Bosch Fren Sistemleri1.260,00-1,331,70
Bossa22,50-2,0926,05
Brisa26,40-1,4932,40
Burçelik26,121,7924,26
Burçelik Vana48,48-0,66-2,38
Bursa Çimento12,502,293,82
Carrefoursa69,80-0,21-2,79
Casa Emtia Petrol145,00-3,9736,79
Ceo Event Medya7,602,0118,20
Coca Cola İçecek79,85-0,9321,35
Cosmos Yat. Holding14,82-9,9683,87
Credıtwest Faktorıng5,46-1,09-6,98
Çelebi166,00-1,25-9,05
Çelik Halat21,88-0,362,15
Çemaş Döküm2,26-2,165,12
Çemtaş17,810,2312,00
Çimbeton369,20-8,5524,52
Çimentaş46,54-3,0428,71
Çimsa23,30-5,8230,90
Çuhadaroğlu Metal8,350,728,02
Dagi Giyim8,610,706,69
Dagi Yatırım Holding14,43-0,8911,86
Dardanel31,66-6,77-5,49
Datagate Bilgisayar18,792,6816,64
Demısaş Döküm6,96-0,295,30
Denge Holding6,55-0,7619,53
Deniz GMYO4,41-1,7828,95
Derimod11,81-4,3721,25
Derlüks Deri9,88-0,6012,02
Desa Deri10,59-1,678,73
Despec Bilgisayar14,15-0,848,35
Deva Holding27,72-4,0214,83
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,096,6629,86
Diriteks Diriliş Tekstil5,739,9853,62
Ditaş Doğan38,02-3,0116,34
DO-CO504,00-2,59-20,00
Doğan Burda21,94-2,49-2,23
Doğan Holding4,045,7631,60
Doğtaş Kelebek Mobilya3,06-4,6731,39
Doğusan5,06-1,7515,53
Doğuş GMYO9,65-2,2318,12
Doğuş Otomotiv36,301,5726,30
Döktaş Dökümcülük36,682,4619,79
Duran Doğan Basım11,382,348,48
Dyo Boya13,52-4,0519,01
Eczacıbaşı İlaç8,152,139,25
Eczacıbaşı Yatırım37,30-1,6434,46
Edip Gayrimenkul3,423,013,01
Ege Endüstri1.715,00-1,44-0,71
Ege Gübre223,00-3,6753,58
Ege Profil41,20-2,007,74
Ege Seramik13,340,1529,64
Egeplast37,00-1,3311,11
Ekiz Kimya8,10-2,5313,60
Emek Elektrik5,492,43-7,26
Eminiş Ambalaj35,70-4,95-3,09
Emlak Konut GMYO2,542,8318,69
Enerjisa Enerji12,75-2,301,92
Enka İnşaat8,08-0,749,63
Erbosan50,853,7824,02
Ereğli Demir Çelik15,001,210,47
Ersu Gıda5,20-0,955,26
Escort Teknoloji8,051,5122,53
Esenboğa Elektrik27,100,8942,41
Etiler Gıda4,30-1,158,04
Euro Kapital Yat. Ort.3,80-0,78-1,30
Euro Trend Yat. Ort.3,89-5,128,06
Euro Yat. Ort.5,05-4,7211,97
Euro Yatırım Holding3,690,8229,93
Fade Gıda7,339,9018,42
Fenerbahçe Futbol36,80-3,1624,49
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,78-1,746,44
F-M İzmit Piston188,00-4,0851,25
Fonet Bilgi Teknolojileri14,359,9610,13
Ford Otosan160,10-1,1727,06
Formet Çelik Kapı4,59-0,43-3,37
Frigo Pak Gıda24,38-0,4916,21
Galatasaray Sportif3,78-1,31-6,67
Garanti Bankası9,52-0,21-8,20
Garanti Faktoring11,38-3,312,25
Garanti Yat. Ort.3,59-0,5511,15
Gedik Y. Men. Değ.21,209,9068,25
Gediz Ambalaj36,620,3336,64
Gentaş5,57-0,54-6,23
Gersan Elektrik8,08-3,0031,60
Global Men. Değ.8,649,9243,76
Global Yat. Holding5,52-2,3017,95
Good-Year8,80-1,015,26
Göltaş Çimento52,10-0,4826,27
Gözde Girişim7,141,56-10,53
GSD Denizcilik5,82-0,1715,48
GSD Holding2,571,182,39
Gübre Fabrik.66,05-0,38-23,24
Güler Yat. Holding10,040,90-7,64
Halk GMYO3,80-4,2818,38
Hatay Tekstil22,342,9560,14
Hedef Girişim3,95-3,8915,28
Hektaş27,601,8544,73
HUB Girişim18,60-1,062,20
Hürriyet Gzt.2,673,0927,14
ICBC Turkey Bank7,196,2010,62
İdealist Danışmanlık14,23-1,395,72
İdealist GMYO8,90-3,2630,88
İhlas Ev Aletleri1,93-2,032,66
İhlas Gayrimenkul1,52-3,1821,60
İhlas Gazetecilik3,94-0,76-2,96
İhlas Holding1,270,002,42
İhlas Yayın Holding1,160,871,75
İndeks Bilgisayar20,54-0,197,37
Info Yatırım7,06-2,229,46
İntema59,15-9,9748,25
Inveo Yatırım Holding147,109,94232,65
İpek Doğal Enerji13,52-2,733,36
İskenderun Demir Çelik11,855,5217,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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