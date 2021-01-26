Borsada günlük işlemler (1)
26.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,77
|-2,51
|0,39
|Acıpayam Selüloz
|22,62
|-6,06
|32,13
|Adel Kalemcilik
|29,12
|-3,58
|-14,94
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,99
|7,17
|6,79
|Afyon Çimento
|5,51
|-3,84
|7,83
|Ak Enerji
|2,39
|3,02
|8,14
|Akbank
|6,61
|0,61
|-4,62
|Akçansa
|19,25
|-3,12
|16,38
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,27
|-1,50
|1,93
|Akfen GMYO
|4,84
|-0,21
|-0,41
|Akın Tekstil
|47,12
|-7,61
|48,36
|Akiş GMYO
|3,77
|3,57
|6,80
|Akmerkez GMYO
|68,40
|-3,93
|6,23
|Aksa
|15,07
|1,96
|3,29
|Aksa Enerji
|10,49
|2,34
|40,99
|Aksigorta
|9,80
|0,82
|5,38
|Aksu Enerji
|15,60
|-1,20
|10,48
|Alarko Carrıer
|464,50
|-5,11
|27,30
|Alarko GMYO
|26,80
|-2,62
|2,45
|Alarko Holding
|10,28
|-1,25
|18,98
|Albaraka Türk
|2,09
|0,00
|7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,40
|-1,22
|9,24
|Alkim Kağıt
|20,28
|3,47
|49,69
|Alkim Kimya
|19,80
|-4,16
|36,20
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,33
|0,43
|6,39
|Altınyunus Çeşme
|102,90
|2,39
|105,96
|Anadolu Efes
|26,42
|-2,29
|13,98
|Anadolu Grubu Holding
|29,80
|-0,13
|12,79
|Anadolu Hayat Emek.
|11,16
|5,98
|28,72
|Anadolu Isuzu
|22,02
|-1,87
|22,33
|Anadolu Sigorta
|8,40
|0,00
|11,26
|Anel Elektrik
|3,35
|2,45
|5,68
|Arçelik
|34,48
|-3,15
|13,42
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,50
|-0,78
|19,59
|Arena Bilgisayar
|53,40
|-4,04
|55,23
|Armada Bilgisayar
|68,15
|-2,57
|38,85
|Arsan Tekstil
|8,39
|-0,12
|15,09
|Artı Yatırım Holding
|7,89
|-0,63
|36,03
|Arzum Ev Aletleri
|22,68
|-2,58
|-7,88
|Aselsan
|18,34
|0,88
|0,49
|Ata GMYO
|5,90
|0,00
|7,08
|Atakule GMYO
|3,93
|-9,66
|55,95
|Atlantis Yatırım Holding
|9,18
|-10,00
|65,11
|Atlas Yat. Ort.
|1,94
|2,11
|10,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,65
|8,80
|9,04
|Avrasya GMYO
|4,15
|-4,82
|2,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,30
|-2,08
|3,12
|Avrupa Yatırım Holding
|6,59
|-6,13
|9,83
|Ayen Enerji
|6,21
|6,15
|14,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,14
|-2,71
|-1,85
|Aygaz
|18,01
|0,67
|22,94
|Bagfaş
|30,60
|-7,44
|53,00
|Bak Ambalaj
|26,04
|7,25
|28,91
|Balatacılar Balatacılık
|7,77
|0,13
|-5,70
|Bantaş Ambalaj
|5,32
|-4,66
|13,43
|Banvit
|53,50
|-0,19
|2,88
|Baştaş Başkent Çimento
|19,72
|9,98
|13,53
|Batı Çimento
|8,06
|3,73
|71,13
|Batısöke Çimento
|2,94
|-1,67
|20,49
|Bayrak Taban Sanayi
|10,59
|-0,19
|-0,19
|Bera Holding
|21,06
|-0,94
|3,85
|Berkosan Yalıtım
|10,30
|-2,46
|15,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,01
|-3,14
|-0,74
|Beyaz Filo
|14,60
|7,27
|43,42
|Bilici Yatırım
|7,36
|-1,08
|10,84
|Bim Mağazalar
|75,00
|1,63
|1,99
|Birko Mensucat
|1,13
|0,00
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,97
|1,02
|-14,16
|Bizim Mağazaları
|16,10
|0,12
|4,82
|Borusan Mannesmann
|32,84
|-3,75
|18,13
|Borusan Yat. Paz.
|499,50
|-5,04
|9,32
|Bosch Fren Sistemleri
|1.260,00
|-1,33
|1,70
|Bossa
|22,50
|-2,09
|26,05
|Brisa
|26,40
|-1,49
|32,40
|Burçelik
|26,12
|1,79
|24,26
|Burçelik Vana
|48,48
|-0,66
|-2,38
|Bursa Çimento
|12,50
|2,29
|3,82
|Carrefoursa
|69,80
|-0,21
|-2,79
|Casa Emtia Petrol
|145,00
|-3,97
|36,79
|Ceo Event Medya
|7,60
|2,01
|18,20
|Coca Cola İçecek
|79,85
|-0,93
|21,35
|Cosmos Yat. Holding
|14,82
|-9,96
|83,87
|Credıtwest Faktorıng
|5,46
|-1,09
|-6,98
|Çelebi
|166,00
|-1,25
|-9,05
|Çelik Halat
|21,88
|-0,36
|2,15
|Çemaş Döküm
|2,26
|-2,16
|5,12
|Çemtaş
|17,81
|0,23
|12,00
|Çimbeton
|369,20
|-8,55
|24,52
|Çimentaş
|46,54
|-3,04
|28,71
|Çimsa
|23,30
|-5,82
|30,90
|Çuhadaroğlu Metal
|8,35
|0,72
|8,02
|Dagi Giyim
|8,61
|0,70
|6,69
|Dagi Yatırım Holding
|14,43
|-0,89
|11,86
|Dardanel
|31,66
|-6,77
|-5,49
|Datagate Bilgisayar
|18,79
|2,68
|16,64
|Demısaş Döküm
|6,96
|-0,29
|5,30
|Denge Holding
|6,55
|-0,76
|19,53
|Deniz GMYO
|4,41
|-1,78
|28,95
|Derimod
|11,81
|-4,37
|21,25
|Derlüks Deri
|9,88
|-0,60
|12,02
|Desa Deri
|10,59
|-1,67
|8,73
|Despec Bilgisayar
|14,15
|-0,84
|8,35
|Deva Holding
|27,72
|-4,02
|14,83
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,09
|6,66
|29,86
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,73
|9,98
|53,62
|Ditaş Doğan
|38,02
|-3,01
|16,34
|DO-CO
|504,00
|-2,59
|-20,00
|Doğan Burda
|21,94
|-2,49
|-2,23
|Doğan Holding
|4,04
|5,76
|31,60
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,06
|-4,67
|31,39
|Doğusan
|5,06
|-1,75
|15,53
|Doğuş GMYO
|9,65
|-2,23
|18,12
|Doğuş Otomotiv
|36,30
|1,57
|26,30
|Döktaş Dökümcülük
|36,68
|2,46
|19,79
|Duran Doğan Basım
|11,38
|2,34
|8,48
|Dyo Boya
|13,52
|-4,05
|19,01
|Eczacıbaşı İlaç
|8,15
|2,13
|9,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,30
|-1,64
|34,46
|Edip Gayrimenkul
|3,42
|3,01
|3,01
|Ege Endüstri
|1.715,00
|-1,44
|-0,71
|Ege Gübre
|223,00
|-3,67
|53,58
|Ege Profil
|41,20
|-2,00
|7,74
|Ege Seramik
|13,34
|0,15
|29,64
|Egeplast
|37,00
|-1,33
|11,11
|Ekiz Kimya
|8,10
|-2,53
|13,60
|Emek Elektrik
|5,49
|2,43
|-7,26
|Eminiş Ambalaj
|35,70
|-4,95
|-3,09
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|2,83
|18,69
|Enerjisa Enerji
|12,75
|-2,30
|1,92
|Enka İnşaat
|8,08
|-0,74
|9,63
|Erbosan
|50,85
|3,78
|24,02
|Ereğli Demir Çelik
|15,00
|1,21
|0,47
|Ersu Gıda
|5,20
|-0,95
|5,26
|Escort Teknoloji
|8,05
|1,51
|22,53
|Esenboğa Elektrik
|27,10
|0,89
|42,41
|Etiler Gıda
|4,30
|-1,15
|8,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,80
|-0,78
|-1,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,89
|-5,12
|8,06
|Euro Yat. Ort.
|5,05
|-4,72
|11,97
|Euro Yatırım Holding
|3,69
|0,82
|29,93
|Fade Gıda
|7,33
|9,90
|18,42
|Fenerbahçe Futbol
|36,80
|-3,16
|24,49
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,78
|-1,74
|6,44
|F-M İzmit Piston
|188,00
|-4,08
|51,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,35
|9,96
|10,13
|Ford Otosan
|160,10
|-1,17
|27,06
|Formet Çelik Kapı
|4,59
|-0,43
|-3,37
|Frigo Pak Gıda
|24,38
|-0,49
|16,21
|Galatasaray Sportif
|3,78
|-1,31
|-6,67
|Garanti Bankası
|9,52
|-0,21
|-8,20
|Garanti Faktoring
|11,38
|-3,31
|2,25
|Garanti Yat. Ort.
|3,59
|-0,55
|11,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,20
|9,90
|68,25
|Gediz Ambalaj
|36,62
|0,33
|36,64
|Gentaş
|5,57
|-0,54
|-6,23
|Gersan Elektrik
|8,08
|-3,00
|31,60
|Global Men. Değ.
|8,64
|9,92
|43,76
|Global Yat. Holding
|5,52
|-2,30
|17,95
|Good-Year
|8,80
|-1,01
|5,26
|Göltaş Çimento
|52,10
|-0,48
|26,27
|Gözde Girişim
|7,14
|1,56
|-10,53
|GSD Denizcilik
|5,82
|-0,17
|15,48
|GSD Holding
|2,57
|1,18
|2,39
|Gübre Fabrik.
|66,05
|-0,38
|-23,24
|Güler Yat. Holding
|10,04
|0,90
|-7,64
|Halk GMYO
|3,80
|-4,28
|18,38
|Hatay Tekstil
|22,34
|2,95
|60,14
|Hedef Girişim
|3,95
|-3,89
|15,28
|Hektaş
|27,60
|1,85
|44,73
|HUB Girişim
|18,60
|-1,06
|2,20
|Hürriyet Gzt.
|2,67
|3,09
|27,14
|ICBC Turkey Bank
|7,19
|6,20
|10,62
|İdealist Danışmanlık
|14,23
|-1,39
|5,72
|İdealist GMYO
|8,90
|-3,26
|30,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,93
|-2,03
|2,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,52
|-3,18
|21,60
|İhlas Gazetecilik
|3,94
|-0,76
|-2,96
|İhlas Holding
|1,27
|0,00
|2,42
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|0,87
|1,75
|İndeks Bilgisayar
|20,54
|-0,19
|7,37
|Info Yatırım
|7,06
|-2,22
|9,46
|İntema
|59,15
|-9,97
|48,25
|Inveo Yatırım Holding
|147,10
|9,94
|232,65
|İpek Doğal Enerji
|13,52
|-2,73
|3,36
|İskenderun Demir Çelik
|11,85
|5,52
|17,21
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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